Serie C NOW 2024/25 - Finale Andata: Ternana vs Pescara (diretta Sky Sport e in chiaro Rai 2)

Due partite, andata e ritorno, una sola destinazione: la Serie B. Ternana e Pescara si sfideranno nell’ultimo doppio confronto dei Playoff di Serie C NOW 2024-25, e sarà il Libero Liberati ad ospitare i primi novanta minuti della contesa.

Le Fere, piazzatesi seconde nella stagione regolare, sono entrate in gioco nel secondo turno nazionale Playoff, eliminando prima la Giana Erminio e poi il Vicenza. Nel percorso verso la finale, nessun marcatore principale per gli umbri, che sono andati in rete con cinque calciatori diversi, mentre in regular season la palma di capocannoniere è andata a Cicerelli, autore di ben 19 reti. I Delfini, quarti in classifica nella stagione regolare, hanno fatto il loro ingresso nei Playoff già al secondo turno del girone, eliminando la Pianese. Sulla loro strada, gli abruzzesi hanno poi incontrato Catania, Vis Pesaro e Audace Cerignola, tutte sconfitte dalla formazione biancazzurra, che in sette partite ha messo a segno 14 reti. Goleador di questi Playoff è Tonin, con quattro marcature, mentre nella stagione regolare il primato è andato a Ferraris, a segno in ben 10 occasioni.

Sono 27 i precedenti confronti tra Ternana e Pescara dal 1998 – anno della prima sfida – ad oggi, con un bilancio di 10 vittorie per le Fere, 6 per i Delfini ed 11 pareggi. Per la Ternana è la seconda finale Playoff di Serie C della sua storia, dopo quella del 1998 vinta contro la Nocerina; terza, invece, per il Pescara: nel 2003 conquistò la promozione battendo il Martina Franca, e nel 2010, con Eusebio Di Francesco in panchina, superò il Verona.

Standard di produzione televisiva più elevati, per un prodotto bello e appetibile, voluti da Lega Pro per aumentare la qualità dell’offerta: il layout produttivo sarà ulteriormente potenziato fino a 12 camere, grazie all’introduzione di una camera reverse per angolazioni alternative, due microcamere posizionate in prossimità delle reti delle porte, un drone per riprese aeree dinamiche e un operatore con camera con stabilizzatore Ronin, per seguire da vicino il vivo dell’azione. Una Serie C sempre più seguita su Sky – con tutte le partite in diretta e in modalità Diretta Gol – e su Rai, che hanno arricchito la narrazione con risorse editoriali dedicate per raccontare ogni emozione di questa fase decisiva, pronta a vivere un altro momento storico: per la prima volta, la doppia finale Playoff tra Pescara e Ternana verrà trasmessa in diretta su Rai 2. Un campionato che supera anche i confini italiani con la distribuzione internazionale su FIFA+ e con l’inserimento all’interno dei palinsesti Rai Italia, capace di raggiungere i tifosi della Serie C NOW in tutto il mondo. Un traguardo reso possibile da un investimento congiunto – tecnico e narrativo – pensato per celebrare le partite più attese della stagione e offrirle ad una community allargata.

Una sfida lunga centottanta minuti – più eventuali tempi supplementari e calci di rigori – che deciderà quale squadra potrà festeggiare la promozione, dopo una stagione di lotta in vetta al girone B. Ogni minuto – con interviste e prepartita – sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno 201 e Sky Sport Calcio 202, in chiaro su Rai 2 e in streaming su NOW, mentre all’estero la diretta sarà disponibile su Fifa+ e Rai Italia. A dar voce all’incontro, per Sky e NOW, sarà Antonio Nucera; su Rai il commento verrà affidato a Giuseppe Galati e Massimo Proietto, con l’analisi tecnica di Roberto Rambaudi.

Dirigerà l’incontro Andrea Zanotti di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Glauco Zanellati di Seregno e Simone Pistarelli di Fermo; quarto ufficiale Niccolò Turrini di Firenze. Al VAR Francesco Meraviglia di Pistoia e Luca De Angeli di Milano (AVAR).

