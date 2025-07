È stato ufficialmente pubblicato l'invito a presentare offerte per l'acquisizione dei diritti audiovisivi della Serie A Women's Cup per le stagioni sportive 2025-2026 e 2026-2027. Questa iniziativa segna un ulteriore passo nell'espansione del calcio femminile di vertice in Italia, con l'obiettivo primario di "conseguire il miglior risultato economico" nel rispetto dei principi di "equità, trasparenza e non discriminazione" stabiliti dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 e dalle Linee Guida approvate da AGCOM e AGCM.

Una Nuova Competizione nel Calendario Femminile

La Serie A Women's Cup è una competizione inedita, introdotta in seguito alla delibera della Divisione Serie A Femminile Professionistica della FIGC del 15 aprile 2025. La sua creazione è stata resa possibile dalla rimodulazione del format del Campionato di Serie A Femminile, che, a partire dalla stagione 2025/26, vedrà un incremento delle squadre partecipanti da 10 a 12, liberando così una nuova finestra temporale per attività agonistiche.

La Coppa vedrà la partecipazione di tutte le 12 squadre della Serie A Femminile e si articolerà in due fasi:

Prima Fase : Saranno formati 3 gironi da 4 squadre ciascuno, con incontri di sola andata. Questa fase prevede un totale di 18 gare , distribuite su 3 giornate (6 partite per giornata).

: Saranno formati 3 gironi da 4 squadre ciascuno, con incontri di sola andata. Questa fase prevede un totale di , distribuite su 3 giornate (6 partite per giornata). Seconda Fase: Le prime classificate di ogni girone e la migliore seconda classificata si qualificheranno per questa fase. Si disputeranno 2 semifinali a eliminazione diretta e una finale unica, tutte concentrate in un'unica sede nel formato "final four". In totale, la competizione prevede lo svolgimento di 21 gare per stagione sportiva.

Il Pacchetto dei Diritti Audiovisivi: Esclusività e Obblighi

Il bando riguarda un "pacchetto esclusivo di dirette" per il territorio nazionale (Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano). Il Licenziatario, ovvero l'operatore della comunicazione che si aggiudicherà i diritti, potrà esercitarli "In Chiaro o A Pagamento" su "Tutte le Piattaforme" disponibili (Digitale Terrestre, Internet, Satellitare).

Il Licenziatario avrà obblighi specifici di trasmissione:

Diretta di almeno 1 evento a scelta per ciascuna Giornata della Prima Fase, con trasmissione integrale.

di almeno 1 evento a scelta per ciascuna Giornata della Prima Fase, con trasmissione integrale. Diretta di tutti gli Eventi della Seconda Fase (semifinali e finale), con trasmissione integrale.

Per gli eventi della Prima Fase non obbligatoriamente trasmessi, l'esclusiva è garantita solo se il Licenziatario comunica la volontà di trasmetterli in diretta entro 5 giorni dall'assegnazione. Gli eventi della Prima Fase non trasmessi in diretta esclusiva dal Licenziatario potranno essere diffusi dall'Organizzatore della Competizione sulla propria Piattaforma Internet. Al Licenziatario è inoltre vietata la sublicenza del pacchetto, salvo deroghe specifiche da sottoporre ad AGCM e AGCOM.

Costi e Tempistiche di Pagamento

Il corrispettivo minimo complessivo per il Pacchetto per le due stagioni sportive è di Euro 220.000 (duecentoventimila), oltre IVA. Nello specifico, il corrispettivo minimo annuo è di Euro 100.000 + IVA per la stagione 2025/2026 e Euro 120.000 + IVA per la stagione 2026/2027. I pagamenti avverranno in più fasi:

Un anticipo pari al 10% del corrispettivo totale entro 7 giorni lavorativi dall'assegnazione.

del corrispettivo totale entro 7 giorni lavorativi dall'assegnazione. Il restante 90% per ciascuna stagione sportiva in 5 rate anticipate di pari importo, con scadenze il 1° settembre, 1° novembre, 1° gennaio, 1° marzo e 1° maggio della stagione di riferimento. Il pagamento non può essere sospeso o ritardato per pretese o eccezioni del Licenziatario, anche in caso di forza maggiore.

Produzione Audiovisiva e Standard Tecnici

La produzione audiovisiva delle gare sarà generalmente curata dall'Organizzatore della Competizione, che fornirà il "Segnale" (riprese con grafica e audio) in Alta Definizione (Full HD 1920 x 1080 50Mbps). Alcune Società Sportive potranno autoprodurre le gare in cui sono Organizzatori dell'Evento, rispettando gli standard tecnici minimi. La proprietà delle riprese rimane dell'Organizzatore dell'Evento.

Gli standard di produzione variano in base alla fase della Competizione:

Prima Fase : Standard C ( 3 telecamere , Remote Production o OB Van).

: Standard C ( , Remote Production o OB Van). Semifinali : Standard B ( 6 telecamere , OB Van).

: Standard B ( , OB Van). Finale: Standard A (12 telecamere, OB Van).

I costi tecnici di distribuzione e accesso al Segnale sono inclusi nel corrispettivo del Licenziatario, ma eventuali integrazioni richieste dal Licenziatario (es. telecamere aggiuntive, "bordocampista") avranno costi aggiuntivi.

Requisiti per i Partecipanti e Processo di Assegnazione

Gli Operatori della Comunicazione interessati devono possedere specifici requisiti, tra cui:

Adeguata capacità distributiva, trasmissiva e organizzativa sul Territorio Nazionale .

. Titolo abilitativo per la trasmissione.

Assenza di contenziosi pendenti con l'Organizzatore della Competizione per mancati/ritardati pagamenti di diritti audiovisivi precedenti.

precedenti. Non essere sottoposti a procedure di crisi, insolvenza o liquidazione.

Comprovata capacità nell'esercizio e distribuzione dei Diritti Audiovisivi .

. Accettazione incondizionata delle norme del bando, delle Linee Guida e del Regolamento Operativo Media.

Le offerte devono essere redatte in italiano, su un modello allegato (Allegato 3), senza condizioni o riserve, e devono essere irrevocabili per 30 giorni dalla ricezione. Le offerte verranno esaminate in base al possesso dei requisiti, all'accettazione incondizionata del bando, alle garanzie di pagamento e alla capacità trasmissiva. In caso di offerte identiche (differenza pari o inferiore a 50.000 Euro), la valutazione si estenderà a solidità economica, strutturazione commerciale e affidabilità tecnico/finanziaria. Se non verranno ricevute offerte pari o superiori al prezzo minimo, l'Organizzatore della Competizione avrà diverse facoltà, tra cui ritirare il pacchetto dal mercato, accettare offerte inferiori (se soddisfacenti), avviare una nuova procedura competitiva o procedere a trattativa privata.

Diritti Riservati all'Organizzatore e ai Club

Nonostante l'assegnazione dei diritti esclusivi, l'Organizzatore della Competizione e le Società Sportive mantengono numerosi diritti non inclusi nel pacchetto:

Organizzatore della Competizione : Diritto di trasmettere sui propri canali ufficiali brevi estratti/clip (max 30 secondi dopo 1 ora dall'Evento), clip in "near live" (max 10 secondi durante l'Evento), sintesi e differite (dopo 2 ore dall'Evento), produzioni audiovisive dedicate (max 4 minuti dopo 1 ora dall'Evento), immagini correlate in diretta o differita (pre/post-gara, intervallo), diritti radiofonici nazionali , diritti su presentazioni calendario/premi, magazine, rubriche settimanali, filmati promozionali, e creazione/distribuzione di metadata e statistiche.

: Diritto di trasmettere sui propri canali ufficiali brevi estratti/clip (max dopo 1 ora dall'Evento), clip in "near live" (max durante l'Evento), sintesi e differite (dopo dall'Evento), produzioni audiovisive dedicate (max dopo 1 ora dall'Evento), immagini correlate in diretta o differita (pre/post-gara, intervallo), , diritti su presentazioni calendario/premi, magazine, rubriche settimanali, filmati promozionali, e creazione/distribuzione di metadata e statistiche. Società Sportive: Diritto di trasmettere immagini salienti, sintesi e differite delle proprie gare (dopo 2 ore, non in Chiaro nazionale; in Chiaro locale/sito ufficiale/social media dopo 00:01 del giorno successivo), produzioni audiovisive dedicate (max 4 minuti dopo 3 ore), immagini correlate (anche in diretta e in Chiaro) e diritti radiofonici locali. Entrambi mantengono i diritti d'archivio.

Scadenze Importanti

Il termine finale per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 16:00 del 29 luglio 2025. Le offerte possono essere presentate in busta chiusa presso la sede della FIGC (Via Gregorio Allegri n. 14, Roma) o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo div.serieafemminile@pec.figc.it. Le richieste di chiarimenti possono essere inviate fino alle ore 14:00 del 25 luglio 2025, con risposte previste entro il 28 luglio 2025.

Il Contratto di Licenza avrà una durata per le stagioni sportive 2025/2026 e 2026/2027, terminando il 30 giugno 2027. Si prevede inoltre che le Società Sportive intendano costituire una lega autonoma entro un massimo di 2 anni, la quale subentrerà all'attuale Organizzatore della Competizione in tutti i suoi diritti e doveri.