Vuelta di Spagna 2025 esclusiva Eurosport e Discovery+ ciclismo live con Gregorio, Magrini e Contador

Warner Bros. Discovery (WBD) annuncia la trasmissione di oltre 125 ore di ciclismo in diretta nelle prossime cinque settimane, dalla Vuelta a España (dal 23 agosto al 14 settembre) ai Campionati Mondiali di Ciclismo su strada in Africa (21–28 settembre).

L’80ª edizione della Vuelta di Spagna è l’ultimo atto dei Grandi Giri e quest’anno parte dall’Italia con una Gran Salida di tre tappe piemontesi, da sabato 23 agosto alla Reggia di Venaria, in diretta tutti i giorni dalle 14:30 su Eurosport 1 e Discovery+ con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e le analisi on site di Alberto Contador tre volte vincitore della maglia rossa.

Attraversando oltre tremila chilometri dall’Italia a Madrid, passando dalla Francia e scalando i Pirenei di Andorra, la Vuelta di Spagna è un’esclusiva italiana di Eurosport, visibile su Discovery+ e disponibile su Dazn, TimVision e Prime Video Channels. Tra i protagonisti più attesi, il due volte vincitore del Tour de France Jonas Vingegaard, il duo dell’UAE composto da Juan Ayuso e João Almeida e i campioni dei Grandi Giri Egan Bernal, Jai Hindley e Richard Carapaz. Per l’Italia faranno classifica Antonio Tiberi e Giulio Ciccone e potrebbe mettersi in risalto il giovane Giulio Pellizzari. Inoltre, ci sarà Filippo Ganna.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA VUELTA DI SPAGNA IN ESCLUSIVA ITALIANA,

TUTTI I GIORNI DALLE 14:30 SU EUROSPORT

23 agosto: Torino-Novara su Eurosport 1 Discovery+

su Eurosport 1 Discovery+ 24 agosto: Alba-Limone Piemonte su Eurosport 1 Discovery+

su Eurosport 1 Discovery+ 25 agosto: San Maurizio Canavese-Ceres su Eurosport 1 Discovery+

su Eurosport 1 Discovery+ 26 agosto: Susa-Voiron su Eurosport 1 Discovery+

su Eurosport 1 Discovery+ 27 agosto: Figueres-Figueres su Eurosport 1 Discovery+

su Eurosport 1 Discovery+ 28 agosto: Olot-Pal su Eurosport 1 Discovery+

su Eurosport 1 Discovery+ 29 agosto: Andorra La Vella-Cerlier su Eurosport 1 Discovery+

su Eurosport 1 Discovery+ 30 agosto: Monzon-Saragozza su Eurosport 1 Discovery+

su Eurosport 1 Discovery+ 31 agosto: Alfaro-Estacion de Esqui de Valdezcaray su Eurosport 1 Discovery+

su Eurosport 1 Discovery+ 2 settembre: Parque de la Naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua su Eurosport 1 Discovery+

su Eurosport 1 Discovery+ 3 settembre: Bilbao-Bilbao su Eurosport 1 Discovery+

su Eurosport 1 Discovery+ 4 settembre: Laredo-Los Corrales de Buelna su Eurosport 1 Discovery+

su Eurosport 1 Discovery+ 5 settembre: Cabezon de la Sal-L’Angliru su Eurosport 1 Discovery+

su Eurosport 1 Discovery+ 6 settembre: Aviles-Alto de la Farrapona su Eurosport 1 Discovery+

su Eurosport 1 Discovery+ 7 settembre: Vegadeo-Monforte de Lemos su Eurosport 1 Discovery+

su Eurosport 1 Discovery+ 9 settembre: Poio-Castro de Herville su Eurosport 1 Discovery+

su Eurosport 1 Discovery+ 10 settembre: El Barco de Valdeorras-Alto de El Morredero su Eurosport 1 Discovery+

su Eurosport 1 Discovery+ 11 settembre: Valladolid-Valladolid su Eurosport 1 Discovery+

su Eurosport 1 Discovery+ 12 settembre: Rueda-Guijuelo su Eurosport 1 Discovery+

su Eurosport 1 Discovery+ 13 settembre: Robledo de Chavela-Bola del Mundo su Eurosport 1 Discovery+

su Eurosport 1 Discovery+ 14 settembre: Alapardo-Madrid su Eurosport 1 Discovery+

Da domenica 21 settembre al clou del 28 settembre con la prova in linea maschile Elite, i Mondiali di ciclismo su strada (UCI Road World Championships) si svolgeranno per la prima volta in Africa, a Kigali in Ruanda, sotto il segno di uno sport sempre più globale. Saranno 13 le maglie iridate in palio - categorie Juniores, Under-23 ed Elite maschile, femminile e staffetta mista - in diretta su Eurosport.

Scott Young, EVP di WBD Sports Europe, annuncia:

«Siamo fieri di concludere un’altra grande stagione di ciclismo con due eventi di notevole valore sportivo. Dalla Vuelta al primo storico Mondiale africano, il nostro impegno è di offrire agli appassionati la copertura più ampia possibile».

Per questo, Warner Bros. Discovery ha prodotto il documentario originale Cycling Africa, The Rise of African Pro Cycling, dedicato alla nuova frontiera del ciclismo verso i primi Mondiali africani di settembre in Rwanda. Disponibile su Discovery+, con la partecipazione esclusiva di Biniam Girmay, Chris Froome ed Ashleigh Moolman-Pasio