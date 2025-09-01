Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Serie D su Vivo Azzurro Tv: accordo rinnovato, una partita a settimana gratis in streaming

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

Sport
lunedì, 01 settembre 2025 | Ore: 18:10

Serie D e Vivo Azzurro Tv ancora avanti insieme. Dopo aver trasmesso tutto il meglio del girone di ritorno e le finali della scorsa stagione, Lega Nazionale Dilettanti e FIGC rinnovano l’accordo per offrire in visione gratuita una partita a settimana della quarta serie italiana sulla piattaforma federale di live streaming e intrattenimento.

Trentaquattro partite di campionato più tutte le finali Scudetto, Coppa Italia, Under 19 e Juniores Cup: questo il ricco programma di appuntamenti da settembre a giugno per gli appassionati del campionato più iconico d’Italia, con ben 162 formazioni ai nastri di partenza in rappresentanza di 19 regioni su 20 oltre allo Stato di San Marino.  

Si comincia domenica 7 settembre (ore 15) con la diretta di Ancona-Ostiamare, prima giornata del Girone F. Collegamento dallo Stadio Del Conero a partire dalle ore 14.45. La partita sarà trasmessa anche sul canale YouTube della LND.

«Siamo molto soddisfatti di aver dato continuità a questa partnership che ha ampliato il nostro pubblico, ringrazio la Federazione della rinnovata fiducia nel progetto – commenta Luigi Barbiero, Coordinatore del Dipartimento Interregionale – Rispetto alla scorsa stagione partiamo dall’inizio, convinti di offrire un prodotto giornalistico di qualità che saprà coinvolgere gli spettatori. La Serie D ha il grande vantaggio di essere un campionato imprevedibile, variegato per la presenza di grandi e piccole piazze, ma soprattutto tecnicamente stimolante per i giovani. Non è un caso se vediamo sempre più ragazzi formati in D conquistare i grandi palcoscenici. Un valore che si sposa perfettamente in un contesto come Vivo Azzurro Tv, la casa delle nazionali azzurre e dei migliori talenti italiani».

COME VEDERE VIVO AZZURRO TV - Per non perdere neanche un'emozione del Campionato d’Italia basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell'inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it.

