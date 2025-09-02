Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Ascolti 2a Giornata Serie A 2025/26 DAZN con oltre 4,3 milioni di spettatori

martedì, 02 settembre 2025 | Ore: 10:00

Ascolti 2a Giornata Serie A 2025/26 DAZN con oltre 4,3 milioni di spettatoriLa seconda giornata della Serie A Enlive 2025/2026 in onda su DAZN che si è chiusq ha superato 4,3 milioni di audience (4.331.770). compresivo del dato degli episodi di ZONA DAZN, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria  I primi due turni del campionato consuntivano una media di 4.270.000 individui, in crescita dell'8,2% rispetto agli omologhi della stagione precedente.

La giornata si è disputata su 6 slot orari, di cui 4 hanno ospitato coppie di partite in contemporanea.  Venerdì 29 agosto 2025, la sfida tra Cremonese e Sassuolo, trasmessa in esclusiva su DAZN dalle 18:30 alle 20:22, ha registrato 232.780 spettatori. In serata, dalle 20:47 alle 22:45, Lecce-Milan ha dominato la fascia con 617.801 telespettatori. Sabato 30 agosto, Bologna-Como, trasmessa in esclusiva su DAZN dalle 18:32 alle 20:27, ha raccolto 188.302 spettatori, mentre Parma-Atalanta, nello stesso orario, si è fermata a 66.747 telespettatori. Nella stessa finestra, Zona DAZN ha interessato 247.371 spettatori. La serata ha visto Napoli-Cagliari in esclusiva su DAZN dalle 20:46 alle 22:41, con 489.797 telespettatori, superare Pisa-Roma, che nello stesso intervallo ha raccolto 191.207 spettatori. Zona DAZN ha totalizzato 169.779 spettatori.

Domenica 31 agosto si è aperta con Genoa-Juventus in esclusiva su DAZN dalle 18:31 alle 20:26, che ha raggiunto 742.359 spettatori, mentre Torino-Fiorentina si è fermata a 100.123 telespettatori. Zona DAZN, nella stessa fascia, ha raccolto 181.832 spettatori. In serata, dalle 20:45 alle 22:42, Inter-Udinese ha ottenuto il picco assoluto della giornata con 877.765 telespettatori, superando Lazio-Verona, che nello stesso orario ha registrato 88.018 spettatori. Zona DAZN ha totalizzato 137.889 spettatori.

Juventus-Inter è già super big match nella terza giornata, sabato 13 settembre alle 18.00. Alle 15.00, invece Cagliari-Parma apre il turno di campionato, mentre Fiorentina-Napoli si gioca alle 20.45. Il primo match programmato all’ora di pranzo, domenica, è Roma-Torino, seguito da Atalanta-Lecce (ma nel caso l’Atalanta dovesse giocare in Champions martedì 16 settembre, la partita si giocherà sabato 13 settembre con calcio d’inizio alle ore 15.00) e Pisa-Udinese alle 15.00. Alle 18.00 c’è Sassuolo-Lazio, alle 20.45 Milan-Bologna. Il turno di campionato si conclude lunedì: alle 18.30 Il Verona ospita la Cremonese, mentre qualche ora dopo scendono in campo Como e Genoa.

  • Venerdì 29/08/25 18:30 – 20:22 CREMONESE – SASSUOLO 232.780** ESCLUSIVA DAZN
  • Venerdì 29/08/25 20:47 – 22:45 LECCE – MILAN 617.801**  
  • Sabato 30/08/25 18:32 – 20:27 BOLOGNA – COMO 188.302** ESCLUSIVA DAZN
  • Sabato 30/08/25 18:30 – 20:22 PARMA – ATALANTA 66.747** ESCLUSIVA DAZN
  • Sabato 30/08/25 18:30 – 20:27 ZONA DAZN 247.371** ESCLUSIVA DAZN
  • Sabato 30/08/25 20:46 – 22:41 NAPOLI – CAGLIARI 489.797** ESCLUSIVA DAZN
  • Sabato 30/08/25 20:46 – 22:40 PISA – ROMA 191.207**  
  • Sabato 30/08/25 20:46 – 22:41 ZONA DAZN 169.779** ESCLUSIVA DAZN
  • Domenica 31/08/25 18:31 – 20:26 GENOA – JUVENTUS 742.359** ESCLUSIVA DAZN
  • Domenica 31/08/25 18:31 – 20:21 TORINO – FIORENTINA 100.123**  
  • Domenica 31/08/25 18:31 – 20:26 ZONA DAZN 181.832** ESCLUSIVA DAZN
  • Domenica 31/08/25 20:45 – 22:42 INTER – UDINESE 877.765** ESCLUSIVA DAZN
  • Domenica 31/08/25 20:45 – 22:34 LAZIO – VERONA 88.018** ESCLUSIVA DAZN
  • Domenica 31/08/25 20:45 – 22:42 ZONA DAZN 137.889** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match
** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’
** Comprensivo di tutte le tipologie di device

Immagine di DAZN 2025/2026: guida completa ai nuovi abbonamenti mensili e annuali, con o senza vincolo - Scopri su DAZN

Tutta la Serie A Enilive 2025/26 è solo su DAZN
7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.

