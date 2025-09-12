Prime Video porta la NBA in prima serata: 20 partite extra in arrivo per i fan italiani

Prime Video ha annunciato oggi 20 partite aggiuntive di regular season per il calendario NBA 2025-26 su Prime, in programma in prima serata per gli spettatori in Italia. Queste partite serali della domenica completano il calendario di 87 partite di regular season, per un totale di 29 incontri in prima serata, disponibili esclusivamente per i clienti Prime Video in Italia senza costi aggiuntivi.

Le partite di questo calendario aggiuntivo iniziano domenica 26 ottobre 2025, con il fenomeno francese Victor Wembanyama e i San Antonio Spurs che ospitano i Brooklyn Nets alle 19:00. Questo incontro in prima serata offre agli appassionati italiani uno sguardo su Wembanyama, che entra nella sua terza stagione NBA come uno dei giovani talenti più promettenti della lega. Le stelle europee sono presenti in modo prominente nelle 20 partite aggiuntive, oltre alle partite con Wembanyama e i suoi Spurs, anche Nikola Jokic e i Denver Nuggets, Giannis Antetokounmpo e i Milwaukee Bucks e tanti altri. Visibilità in prima serata anche per Simone Fontecchio e i Miami Heats.

Il calendario presenta incontri avvincenti durante tutta la stagione, inclusi i campioni in carica Oklahoma City Thunder che ospitano i New Orleans Pelicans il 2 novembre, e i Milwaukee Bucks in visita ai Boston Celtics il 1° febbraio. I clienti Prime in Italia potranno anche godersi un'emozionante doppio incontro il 1° marzo 2026, con i San Antonio Spurs contro i New York Knicks (alle ore 19:00) seguito dai Minnesota Timberwolves contro i Denver Nuggets (alle ore 21:30). Grazie a questo calendario esteso, gli spettatori italiani avranno la possibilità di seguire almeno una partita NBA in prima serata praticamente ogni settimana durante tutta la regular season.

I clienti Prime riceveranno anche la copertura esclusiva delle partite NBA di Berlino e Londra a gennaio 2026, con i Memphis Grizzlies e gli Orlando Magic. Occasione anche per un ritorno a casa per il duo tedesco dei Magic Franz & Moritz Wagner.

Queste 20 partite aggiuntive completano l’offerta NBA di Prime Video in Italia per la stagione 2025-26, che include:

67 partite di regular season già annunciate

Emirates Cup Championship Game

L'NBA Play-In Tournament 2026

Un terzo delle partite del primo e secondo turno dei Playoff

Una serie di Conference Final

Copertura esclusiva delle NBA Finals 2026

L'NBA League Pass sarà disponibile come abbonamento aggiuntivo attraverso Prime Video, offrendo ai fan l'accesso a tutte le partite NBA della stagione, in diretta e on-demand. Questo integra la copertura esclusiva di Prime Video, garantendo ai fan la possibilità di vedere qualsiasi partita durante la stagione 2025-26.

A partire dal prossimo ottobre, la NBA entra a far parte dell'offerta di sport in diretta di Prime Video in Italia, senza costi aggiuntivi per i membri Prime, insieme alla miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League. I membri Prime potranno anche godere di documentari sportivi esclusivi, tra cui FRAGILE: La storia di Niccolò Fagioli, Federico Chiesa: Back On Track, All or Nothing: Juventus, il documentario dedicato a Carlo Mazzone Come un padre, Marc Marquez: ALL IN, FC Bayern – Behind the Legend, The Pogmentary, All or Nothing: Arsenal, All or Nothing: Tottenham Hotspur, All or Nothing: Manchester City, Rooney, Take Us Home: Leeds United e molto altro ancora.

Gli spettatori in Italia potranno seguire la NBA su Prime Video (incluso nell'abbonamento Prime) e NBA League Pass (disponibile con abbonamento aggiuntivo) su centinaia di dispositivi compatibili, in streaming dal web o tramite l'app Prime Video su smartphone, tablet, set-top box, console di gioco e smart TV. Per un elenco completo dei dispositivi compatibili, visita amazon.com/howtostream.



Per rimanere aggiornati sulle ultime novità di NBA su Prime in Italia, seguite @primevideosportit su Instagram, TikTok e YouTube.