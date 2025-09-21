Mondiali di ciclismo 2025: tutti i 13 titoli in diretta su Eurosport e discovery+ da Kigali

EUROSPORT TRASMETTE I MONDIALI DI CICLISMO

DAL 21 AL 28 SETTEMBRE SU DISCOVERY+



CI SONO 13 TITOLI IRIDATI DA COGLIERE SULLE STRADE DI KIGALI, IN RUANDA,

AI PRIMI MONDIALI AFRICANI DI CICLISMO: DAL 21 SETTEMBRE ALLA GARA ELITE MASCHILE

DI DOMENICA 28 IN DIRETTA INTEGRALE SU EUROSPORT E DISCOVERY+



LA RASSEGNA IRIDATA SARÀ COMMENTATA DA LUCA GREGORIO E PIETRO PISANESCHI,

CON LE VOCI TECNICHE DI RICCARDO MAGRINI, WLADIMIR BELLI, MORENO MOSER E ILENIA LAZZARO

Dal 21 al 28 settembre a Kigali, in Ruanda, va in scena la 98ª edizione dei Campionati mondiali di ciclismo su strada (UCI Road World Championships), che metteranno in palio 13 titoli iridati fra categorie Elite, Under-23 e Juniores maschile, femminile e staffetta mista.

I Mondiali di ciclismo saranno trasmessi in diretta integrale sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili su discovery+ e disponibili su Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

Per la prima volta in Africa sotto il segno di uno sport sempre più globale, si parte domenica 21 settembre con i primi titoli iridati a cronometro Elite - femminile alle 10:00 e maschile alle 14:30- fino alle gare più attese di sabato 27 alle 11:45 (Elite in linea femminile) e domenica 28 settembre dalle 9:30 (Elite in linea maschile).

LA PROGRAMMAZIONE DEI MONDIALI DI CICLISMO SU EUROSPORT E DISCOVERY+

Domenica 21 settembre

cronometro élite donne dalle 10:00 su Eurosport 2 e discovery+

cronometro élite uomini dalle 14:30 su Eurosport 1 e discovery+

Lunedì 22 settembre

cronometro Under 23 donne dalle 10.30 su Eurosport 1 e discovery+

cronometro Under 23 uomini dalle 13.30 su Eurosport 1 e discovery+

Martedì 23 settembre

cronometro juniores donne dalle 10.30 su Eurosport 1 e discovery+

cronometro juniores uomini dalle 14:00 su Eurosport 1 e discovery+

Mercoledì 24 settembre

cronometro Mixed Team relay dalle 12.30 su Eurosport 1 e discovery+

Giovedì 25 settembre

Prova in linea Under 23 femminile dalle 13:00 su Eurosport 1 e discovery+

Venerdì 26 settembre

Prova in linea Juniores maschile dalle 8:00 su Eurosport 1 e discovery+

Prova in linea Under 23 maschile dalle 12:00 su Eurosport 1 e discovery+

Sabato 27 settembre

Prova in linea Juniores femminile dalle 8:00 su Eurosport 1 e discovery+

Prova in linea élite donne dalle 11:45 su Eurosport 1 e discovery+

Domenica 28 settembre