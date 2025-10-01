Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Champions League 🏆 Villarreal vs Juventus (Diretta Streaming Amazon Prime Video)

mercoledì, 01 ottobre 2025

Grande attesa per la sfida della League Phase di UEFA Champions League Villarreal-Juventus trasmessa in esclusiva su Prime Video mercoledì 1° ottobre (live dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00). [provalo gratuitamente per 30 giorni] * Una partita affascinante che mette di fronte il “Submarino Amarillo”, da sempre sinonimo di organizzazione e talento, e i bianconeri guidati da Igor Tudor, decisi a conquistare un risultato di prestigio nel palcoscenico europeo. In diretta dall'Estadio de la Cerámica ci saranno  Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio, Fernando Llorente e Luca Toni.

La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Al termine della partita, dalle 23:30, spazio all’Highlights Show in esclusiva su Prime Video: Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristiana Girelli guideranno approfondimenti, interviste e analisi, con i momenti salienti anche delle altre gare di Champions. Gli highlights di Villarreal-Juventus e di tutte le partite di UEFA Champions League giocate martedì 30 e mercoledì 1 saranno disponibili on demand a partire dalle 23.00 di mercoledì 1.

Grazie al rinnovato accordo tra Sky e Amazon tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky potranno accedere via satellite anche alle 18 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League trasmesse in esclusiva da Amazon Prime Video. I clienti Sky Business – che fruiscono dell’offerta Sky riservata ai locali pubblici - avranno a disposizione, ogni mercoledì sera, 1 match sul canale Prime Video Sportsbar, attivo alla posizione 217 solo negli orari della competizione, e potranno quindi godersi tutte le emozionanti sfide tra i top player d’Europa direttamente su Sky, con la qualità, le elevate performance e l’affidabilità del segnale satellitare oramai note al grande pubblico.

Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Maggiori informazioni sulla gamma di dispositivi compatibili con l’app Prime Video sono disponibili al sito: primevideo.com. Coloro che non sono ancora clienti Prime potranno provare il servizio gratuitamente * per 30 giorni.  

* = In qualità di affiliato Amazon, questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Non hai AMAZON PRIME? Provalo gratis per 30 giorni. Oltre alle partite in esclusiva della UEFA Champions avrai anche spedizioni illimitate in 1 giorno su 2 milioni di prodotti, Amazon Music e altri servizi.

