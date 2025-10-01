Champions League 🏆 Villarreal vs Juventus (Diretta Streaming Amazon Prime Video)

Grande attesa per la sfida della League Phase di UEFA Champions League Villarreal-Juventus trasmessa in esclusiva su Prime Video mercoledì 1° ottobre (live dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00). [provalo gratuitamente per 30 giorni] * Una partita affascinante che mette di fronte il “Submarino Amarillo”, da sempre sinonimo di organizzazione e talento, e i bianconeri guidati da Igor Tudor, decisi a conquistare un risultato di prestigio nel palcoscenico europeo. In diretta dall'Estadio de la Cerámica ci saranno Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio, Fernando Llorente e Luca Toni.



La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.



Al termine della partita, dalle 23:30, spazio all’Highlights Show in esclusiva su Prime Video: Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristiana Girelli guideranno approfondimenti, interviste e analisi, con i momenti salienti anche delle altre gare di Champions. Gli highlights di Villarreal-Juventus e di tutte le partite di UEFA Champions League giocate martedì 30 e mercoledì 1 saranno disponibili on demand a partire dalle 23.00 di mercoledì 1.

Grazie al rinnovato accordo tra Sky e Amazon tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky potranno accedere via satellite anche alle 18 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League trasmesse in esclusiva da Amazon Prime Video. I clienti Sky Business – che fruiscono dell’offerta Sky riservata ai locali pubblici - avranno a disposizione, ogni mercoledì sera, 1 match sul canale Prime Video Sportsbar, attivo alla posizione 217 solo negli orari della competizione, e potranno quindi godersi tutte le emozionanti sfide tra i top player d’Europa direttamente su Sky, con la qualità, le elevate performance e l’affidabilità del segnale satellitare oramai note al grande pubblico.

Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.



I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l'app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Maggiori informazioni sulla gamma di dispositivi compatibili con l'app Prime Video sono disponibili al sito: primevideo.com.

