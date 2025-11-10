Tennis ATP Finals Torino 2025 🎾Sinner - Auger-Aliassime (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

Le Nitto ATP Finals di Torino non sono solo l'epilogo scintillante della stagione tennistica, ma quest'anno segnano un traguardo storico per lo sport italiano: per la prima volta, due atleti azzurri competono contemporaneamente nel prestigioso torneo di fine anno. Tutti gli occhi sono puntati sull'Inalpi Arena, dove il campione in carica Jannik Sinner inaugurerà la sua campagna nel Gruppo Bjorn Borg, affrontando subito il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 8 al mondo. L'appuntamento, previsto per stasera alle 20:30, promette scintille, rappresentando il sesto capitolo di una rivalità intensissima, trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, in streaming su NOW e in chiaro su Rai Due.

Questo scontro è particolarmente denso di significato, arrivando a stretto giro dall'ultima volta che i due si sono fronteggiati, appena otto giorni fa nella finale di Parigi-Bercy. Il tennista altoatesino, che sta vivendo un momento di grazia, è riuscito ad acquisire un vantaggio nel bilancio dei precedenti (3-2) proprio grazie alle recenti vittorie maturate sul cemento, inclusi gli US Open e la suddetta finale parigina.

Per Felix Auger-Aliassime, l'opportunità di scendere in campo contro Sinner a Torino è vista non solo come una sfida di alto profilo, ma come una immediata chance di riscatto. Il canadese, reduce da ben tre sconfitte consecutive contro l'implacabile azzurro in questa fase della stagione, ha espresso apertamente la sua sete di rivalsa alla vigilia del match casalingo di Sinner. "Affrontare di nuovo Sinner sarà interessante perché non capita così spesso di ritrovarsi così presto," ha dichiarato Auger-Aliassime. Nonostante la sconfitta subita per 6-4, 7-6(4) nella combattuta finale di Parigi-Bercy, il canadese percepisce una distanza sempre più sottile tra i due: "Per me non c'è un grande divario. Mi sto avvicinando a ogni partita che giochiamo."

Auger-Aliassime ha analizzato attentamente i loro scontri passati, notando un costante miglioramento: "Agli US Open ero riuscito a vincere un set, ma avevo perso il primo e il quarto in modo complicato. Oggi è stata una partita più combattuta" ha aggiunto, riflettendo sulla prestazione parigina. Il tennista canadese nutre la speranza che le caratteristiche del campo dell'Inalpi Arena possano aiutarlo a ribaltare la tendenza. "Le condizioni qui sono diverse perché sono più veloci. Vediamo se questo mi darò vantaggio," ha commentato, sottolineando come l'atmosfera italiana lo stimoli: "L'atmosfera sarà fantastica e io amo questo tipo di sfide. Spero di poter trovare il modo di alzare il mio livello, rispetto alla finale di Parigi." Dal punto di vista tattico, se Auger-Aliassime vuole superare i pronostici e interrompere la serie negativa, dovrà imporre fin da subito il suo gioco offensivo, cercando di limitare il tempo di reazione dell'italiano e di chiudere rapidamente i punti avanzando a rete.

Jannik Sinner non è solo il detentore del titolo a Torino, ma porta con sé l'incredibile peso di una striscia vincente indoor che lo vede imbattuto da 26 incontri, supremazia consolidata proprio con la recente vittoria a Parigi. La strategia dell'italiano, che tante volte lo ha condotto al successo sul cemento torinese, si basa sul controllo degli scambi dal fondo campo: un meccanismo collaudato che gli permette di assorbire il ritmo avversario per poi lanciare devastanti colpi in contropiede. Oltre alla difesa del titolo, Sinner è immerso in una serrata battaglia per conquistare il prestigioso trofeo di ATP Year-End No.1, un obiettivo che lo vede competere direttamente con Carlos Alcaraz. Per mantenere viva la speranza di chiudere la stagione al vertice della classifica mondiale, Sinner ha l'obbligo di vincere il torneo per il secondo anno consecutivo.

Mentre l'attesa per il debutto di Sinner raggiunge il culmine, l'altra metà della storica presenza italiana alle Finals ha già affrontato il suo battesimo, purtroppo segnato da una sconfitta. Lorenzo Musetti ha visto interrompersi il suo cammino iniziale all'Inalpi Arena per mano di Taylor Fritz, che si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-4, dopo un'ora e 42 minuti di gioco.

Il match ha preso una piega sfavorevole per l'azzurro nel primo set, quando Musetti ha sprecato ben quattro palle break cruciali nel terzo game, cedendo poi la battuta nel gioco immediatamente successivo. Quel break decisivo ha consentito a Fritz di archiviare la prima frazione in 49 minuti. Nel secondo set, lo scenario si è ripetuto con l'americano che ha strappato il servizio a Musetti nel terzo game, amministrando poi il vantaggio con efficacia fino alla conclusione, senza concedere più nulla nei propri turni di battuta.

Dopo questa battuta d'arresto iniziale, Musetti è atteso da un altro confronto impegnativo nella seconda giornata del torneo, dove incrocerà la racchetta con Alex De Minaur, il quale ha debuttato anch'egli con una sconfitta contro Carlos Alcaraz in due set.

Il racconto dell'edizione 2025 delle Nitto ATP Finals sarà curato come sempre dalla squadra tennis di Sky Sport composta da Elena Pero, Luca Boschetto e Federico Ferrero. Nell'analisi si alterneranno i talent Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Renzo Furlan, Raffaella Reggi, Barbara Rossi e Flavia Pennetta, protagonista degli studi di fine giornata.

Oltre a proporre tutte le sfide, con Sky Sport Tennis come "campo centrale" e alcuni incontri anche su Sky Sport Uno, Sky Sport seguirà le Finals prima e dopo ogni match con studi di presentazione e approfondimento condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. Gli inviati Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo racconteranno da bordo campo tutti i segreti delle Finals, mentre sul canale all news Sky Sport 24, quotidianamente tornerà Il tennis è servito con la padrona di casa Dalila Setti, mezz'ora in diretta a ora di… pranzo dalla Inalpi Arena per introdurre i temi principali del giorno con ospiti d'eccezione. A fine giornata non potrà mancare l'approfondimento di ATP Finals The Insider, curato da Giuseppe Marzo, che racconterà il "dietro le quinte" del torneo cogliendone, con immagini e interviste esclusive, gli aspetti più interessanti e curiosi.

Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, nella sezione dedicata alle Nitto ATP Finals del sito skysport.itsaranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite e su Insider, la sezione Premium del sito, ulteriori analisi e approfondimenti delle principali firme di Sky Sport.

