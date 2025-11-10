Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSport › Tennis ATP Finals Torino 2025 🎾Sinner - Auger-Aliassime (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)
Immagine di Tennis ATP Finals Torino 2025 🎾Sinner - Auger-Aliassime (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2) - Scopri di più su Sport

Tennis ATP Finals Torino 2025 🎾Sinner - Auger-Aliassime (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

S
Sport
lunedì, 10 novembre 2025 | Ore: 18:00

Le Nitto ATP Finals di Torino non sono solo l'epilogo scintillante della stagione tennistica, ma quest'anno segnano un traguardo storico per lo sport italiano: per la prima volta, due atleti azzurri competono contemporaneamente nel prestigioso torneo di fine anno. Tutti gli occhi sono puntati sull'Inalpi Arena, dove il campione in carica Jannik Sinner inaugurerà la sua campagna nel Gruppo Bjorn Borg, affrontando subito il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 8 al mondo. L'appuntamento, previsto per stasera alle 20:30, promette scintille, rappresentando il sesto capitolo di una rivalità intensissima, trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, in streaming su NOW e in chiaro su Rai Due.

Questo scontro è particolarmente denso di significato, arrivando a stretto giro dall'ultima volta che i due si sono fronteggiati, appena otto giorni fa nella finale di Parigi-Bercy. Il tennista altoatesino, che sta vivendo un momento di grazia, è riuscito ad acquisire un vantaggio nel bilancio dei precedenti (3-2) proprio grazie alle recenti vittorie maturate sul cemento, inclusi gli US Open e la suddetta finale parigina.

Per Felix Auger-Aliassime, l'opportunità di scendere in campo contro Sinner a Torino è vista non solo come una sfida di alto profilo, ma come una immediata chance di riscatto. Il canadese, reduce da ben tre sconfitte consecutive contro l'implacabile azzurro in questa fase della stagione, ha espresso apertamente la sua sete di rivalsa alla vigilia del match casalingo di Sinner. "Affrontare di nuovo Sinner sarà interessante perché non capita così spesso di ritrovarsi così presto," ha dichiarato Auger-Aliassime. Nonostante la sconfitta subita per 6-4, 7-6(4) nella combattuta finale di Parigi-Bercy, il canadese percepisce una distanza sempre più sottile tra i due: "Per me non c'è un grande divario. Mi sto avvicinando a ogni partita che giochiamo."

Auger-Aliassime ha analizzato attentamente i loro scontri passati, notando un costante miglioramento: "Agli US Open ero riuscito a vincere un set, ma avevo perso il primo e il quarto in modo complicato. Oggi è stata una partita più combattuta" ha aggiunto, riflettendo sulla prestazione parigina. Il tennista canadese nutre la speranza che le caratteristiche del campo dell'Inalpi Arena possano aiutarlo a ribaltare la tendenza. "Le condizioni qui sono diverse perché sono più veloci. Vediamo se questo mi darò vantaggio," ha commentato, sottolineando come l'atmosfera italiana lo stimoli: "L'atmosfera sarà fantastica e io amo questo tipo di sfide. Spero di poter trovare il modo di alzare il mio livello, rispetto alla finale di Parigi." Dal punto di vista tattico, se Auger-Aliassime vuole superare i pronostici e interrompere la serie negativa, dovrà imporre fin da subito il suo gioco offensivo, cercando di limitare il tempo di reazione dell'italiano e di chiudere rapidamente i punti avanzando a rete.

Jannik Sinner non è solo il detentore del titolo a Torino, ma porta con sé l'incredibile peso di una striscia vincente indoor che lo vede imbattuto da 26 incontri, supremazia consolidata proprio con la recente vittoria a Parigi. La strategia dell'italiano, che tante volte lo ha condotto al successo sul cemento torinese, si basa sul controllo degli scambi dal fondo campo: un meccanismo collaudato che gli permette di assorbire il ritmo avversario per poi lanciare devastanti colpi in contropiede. Oltre alla difesa del titolo, Sinner è immerso in una serrata battaglia per conquistare il prestigioso trofeo di ATP Year-End No.1, un obiettivo che lo vede competere direttamente con Carlos Alcaraz. Per mantenere viva la speranza di chiudere la stagione al vertice della classifica mondiale, Sinner ha l'obbligo di vincere il torneo per il secondo anno consecutivo.

Mentre l'attesa per il debutto di Sinner raggiunge il culmine, l'altra metà della storica presenza italiana alle Finals ha già affrontato il suo battesimo, purtroppo segnato da una sconfitta. Lorenzo Musetti ha visto interrompersi il suo cammino iniziale all'Inalpi Arena per mano di Taylor Fritz, che si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-4, dopo un'ora e 42 minuti di gioco.

Il match ha preso una piega sfavorevole per l'azzurro nel primo set, quando Musetti ha sprecato ben quattro palle break cruciali nel terzo game, cedendo poi la battuta nel gioco immediatamente successivo. Quel break decisivo ha consentito a Fritz di archiviare la prima frazione in 49 minuti. Nel secondo set, lo scenario si è ripetuto con l'americano che ha strappato il servizio a Musetti nel terzo game, amministrando poi il vantaggio con efficacia fino alla conclusione, senza concedere più nulla nei propri turni di battuta.

Dopo questa battuta d'arresto iniziale, Musetti è atteso da un altro confronto impegnativo nella seconda giornata del torneo, dove incrocerà la racchetta con Alex De Minaur, il quale ha debuttato anch'egli con una sconfitta contro Carlos Alcaraz in due set.

LA PROGRAMMAZIONE DI SKY SPORT

  • dalle ore 20:00: Studio Tennis ATP Finals 2025
    Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)
    Streaming: diretta su NOW e Sky Go
    In studio alla Inalpi Arena: Eleonora Cottarelli, Ivan Ljubicic, Flavia Pennetta
    Inviati a Torino per collegamenti ed interviste: Stefano Meloccaro, Angelo Mangiante, Paolo Aghemo
     
  • ore 20:30: ATP Finals 2025 Gruppo Bjorn Borg - Jannik Sinner (ITA) [2] vs Félix Auger-Aliassime [CAN] [8]
    Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)
    Streaming: diretta su NOW e Sky Go
    con telecronaca di Elena Pero e commento di Paolo Bertolucci

 AL VIA LE ‘NITTO ATP FINALS’ A TORINO
CON IL MEGLIO DEL TENNIS MONDIALE
JANNIK SINNER E GLI ALTRI TOP PLAYER DEL 2025
IN DIRETTA SU SKY E IN STREAMING SU NOW

Da DOMENICA 9 a DOMENICA 16 NOVEMBRE
l’ATTO FINALE della stagione maschile con l’Italia protagonista
Il numero 2 del mondo Jannik Sinner a caccia dell’ennesimo trionfo
la coppia Bolelli/Vavassori impegnata nel torneo di doppio
e per la prima volta protagonista del torneo anche Lorenzo Musetti.

“Campo centrale” SKY SPORT TENNIS anche in streaming su NOW:
ogni giorno 12 ore di diretta, dalle 11 alle 23, con studi di presentazione, commenti, analisi e approfondimenti

Su SKY SPORT 24 l’appuntamento quotidiano con
“Il tennis è servito” in diretta dall’Inalpi Arena.

A fine giornata “ATP Finals The Insider”,
con immagini e interviste esclusive

 La squadra tennis di Sky Sport racconterà tutte le sfide
insieme ai commenti da… “maestri” di Paolo Bertolucci,
Ivan Ljubicic, Flavia Pennetta, Renzo Furlan, Raffaella Reggi e Barbara Rossi

#SkyTennis

Il racconto dell’edizione 2025 delle Nitto ATP Finals sarà curato come sempre dalla squadra tennis di Sky Sport composta da Elena Pero, Luca Boschetto e Federico Ferrero. Nell’analisi si alterneranno i talent Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Renzo Furlan, Raffaella Reggi, Barbara Rossi e Flavia Pennetta, protagonista degli studi di fine giornata.

Oltre a proporre tutte le sfide, con Sky Sport Tennis come “campo centrale” e alcuni incontri anche su Sky Sport Uno, Sky Sport seguirà le Finals prima e dopo ogni match con studi di presentazione e approfondimento condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. Gli inviati Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo racconteranno da bordo campo tutti i segreti delle Finals, mentre sul canale all news Sky Sport 24, quotidianamente tornerà Il tennis è servito con la padrona di casa Dalila Setti, mezz’ora in diretta a ora di… pranzo dalla Inalpi Arena per introdurre i temi principali del giorno con ospiti d’eccezione. A fine giornata non potrà mancare l’approfondimento di ATP Finals The Insider, curato da Giuseppe Marzo, che racconterà il “dietro le quinte” del torneo cogliendone, con immagini e interviste esclusive, gli aspetti più interessanti e curiosi.

Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, nella sezione dedicata alle Nitto ATP Finals del sito skysport.itsaranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite e su Insider, la sezione Premium del sito, ulteriori analisi e approfondimenti delle principali firme di Sky Sport.

LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT TENNIS (CANALE 203) E IN STREAMING SU NOW

* =  visibile anche su Sky Sport Uno (canale 201)

Lunedì 10 novembre

  • ore 11:15 Studio ATP Finals  *
  • ore 11:30 Doppio – Round Robin – Arevalo/Pavic vs Salisbury/Skupski *
  • ore 13:30 Studio ATP Finals *
  • ore 14 Singolare – Round Robin – Musetti vs Fritz *
  • ore 16 Studio ATP Finals *
  • ore 17:30 Studio ATP Finals  *
  • ore 18 Doppio – Round Robin – Heliovaara/Patten vs Harrison/King *
  • ore 20 Studio ATP Finals  *
  • ore 20:30 Singolare – Round Robin – Sinner vs Auger-Aliassime *
  • ore 22:30 Studio ATP Finals  *
  • ore 23:00 ATP Finals The Insider  *

Martedì 11 novembre

  • ore 11:15 Studio ATP Finals  *
  • ore 11:30 Doppio – Round Robin – P1  *
  • ore 13:30 Studio ATP Finals  *
  • ore 14 Singolare – Round Robin – P1  *
  • ore 16 Studio ATP Finals  *
  • ore 17:30 Studio ATP Finals  *
  • ore 18 Doppio – Round Robin – P2  *
  • ore 20 Studio ATP Finals
  • ore 20:30 Singolare – Round Robin – P2
  • ore 22:30 Studio ATP Finals
  • ore 23 ATP Finals The Insider

Mercoledì 12 novembre

  • ore 11:15 Studio ATP Finals  *
  • ore 11:30 Doppio – Round Robin – P1  *
  • ore 13:30 Studio ATP Finals  *
  • ore 14 Singolare – Round Robin – P1  *
  • ore 16 Studio ATP Finals  *
  • ore 17:30 Studio ATP Finals  *
  • ore 18 Doppio – Round Robin – P2  *
  • ore 20 Studio ATP Finals
  • ore 20:30 Singolare – Round Robin – P2
  • ore 22:30 Studio ATP Finals
  • ore 23 ATP Finals The Insider

Giovedì 13 novembre

  • ore 11:15 Studio ATP Finals  *
  • ore 11:30 Doppio – Round Robin – P1  *
  • ore 13:30 Studio ATP Finals  *
  • ore 14 Singolare – Round Robin – P1  *
  • ore 16 Studio ATP Finals  *
  • ore 17:30 Studio ATP Finals  *
  • ore 18 Doppio – Round Robin – P2  *
  • ore 20 Studio ATP Finals  *
  • ore 20:30 Singolare – Round Robin – P2  *
  • ore 22:30 Studio ATP Finals  *
  • ore 23 ATP Finals The Insider  *

Venerdì 14 novembre

  • ore 11:15 Studio ATP Finals  *
  • ore 11:30 Doppio – Round Robin – P1  *
  • ore 13:30 Studio ATP Finals  *
  • ore 14 Singolare – Round Robin – P1  *
  • ore 16 Studio ATP Finals  *
  • ore 17:30 Studio ATP Finals  *
  • ore 18 Doppio – Round Robin – P2  *
  • ore 20 Studio ATP Finals
  • ore 20:30 Singolare – Round Robin – P2
  • ore 22:30 Studio ATP Finals
  • ore 23 ATP Finals The Insider

Sabato 15 novembre

  • ore 11:30 Studio ATP Finals
  • ore 12 Doppio – 1^ semifinale
  • ore 14 Studio ATP Finals
  • ore 14:30 Singolare – 1^ semifinale
  • ore 16:30 Studio ATP Finals
  • ore 17:30 Studio ATP Finals
  • ore 18 Doppio – 2^ semifinale  *
  • ore 20 Studio ATP Finals  *
  • ore 20:30 Singolare – 2^ semifinale  *
  • ore 22:30 Studio ATP Finals  *
  • ore 23 ATP Finals The Insider

Domenica 16 novembre

  • ore 14:30 Studio ATP Finals
  • ore 15 Doppio – Finale
  • ore 17:30 Studio ATP Finals  *
  • ore 18 Singolare – Finale  *
  • ore 20 Studio ATP Finals  *
  • ore 20:30 ATP Finals The Insider  *
Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione più comodaper seguire tutta la stagione 2025 del tennis su Sky!

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione più comoda

per seguire tutta la stagione del tennis su Sky! 

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Tennis ATP Finals Torino 2025 🎾Sinner - Auger-Aliassime (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

    Le Nitto ATP Finals di Torino non sono solo l'epilogo scintillante della stagione tennistica, ma quest'anno segnano un traguardo storico per lo sport italiano: per la prima volta, due atleti azzurri competono contemporaneamente nel prestigioso torneo di fine anno. Tutti gli occhi sono puntati sull'Inalpi Arena, dove il campione in carica Jannik Sinner inaugurerà la sua campagna nel Gruppo Bjorn Borg, affrontando subito il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 8 al...
    S
    Sport
    lunedì, 10 novembre 2025

  • Serie A 2025/26: ascolti 11ª giornata DAZN con 5,9 milioni. Inter-Lazio e Juventus-Torino in evidenza

    Ottimo risultato per l’11ª giornata della stagione 2025/26 di Serie A Enilive che ha sfiorato i 6 milioni di spettatori su DAZN (5.916.523). Un dato in netta crescita con un +18% di audience rispetto allo stesso turno della scorsa stagione che aveva totalizzato 5.014.827 spettatori. Il big match Inter-Lazio, in esclusiva su DAZN e decisivo per il ritorno dei nerazzurri in vetta alla classifica, ha contribuito al risultato complessivo,...
    D
    DAZN
    lunedì, 10 novembre 2025

  • Flavia Pennetta a New York, 10 anni dopo: il trionfo agli US Open rivive su Sky Sport

    Un docufilm per rivivere il momento iconico del lancio della racchetta Il racconto della preparazione, delle emozioni e della scelta di lasciare il tennis Interviste esclusive: coach, familiari, avversari e Fabio Fognini Disponibile su Sky e in streaming su NOW dal 12 novembre, con contenuti extra su Sky Sport Insider Dieci anni fa, un boato squarciò l'aria dell'Arthur Ashe Stadium, seguito dal lancio liberatorio di una racchetta verso il cielo di New York....
    S
    Sky Italia
    lunedì, 10 novembre 2025

  • TV e streaming a rischio: HbbTV salva i broadcaster dalla frammentazione CTV

    Il panorama televisivo globale è nel pieno di una metamorfosi senza precedenti, dove l'antica egemonia della TV lineare si scontra con la rapida ascesa del Video On Demand (VOD). Sebbene lo schermo televisivo di grandi dimensioni mantenga saldo il suo primato come dispositivo di visione preferito, la sua natura è cambiata irreversibilmente: la televisione è ora una Connected TV (CTV). Questo spostamento tecnologico, pur offrendo ai broadcaster tradizionali...
    I
    Internet e Tv
    lunedì, 10 novembre 2025

  • De Niro doppio boss a New York: “The Alto Knights” debutta su Sky Cinema e NOW

    Sky Cinema presenta in prima TV THE ALTO KNIGHTS – I DUE VOLTI DEL CRIMINE, il nuovo film diretto dal premio Oscar® Barry Levinson, con un magistrale Robert De Niro nel doppio ruolo dei due boss della mafia newyorkese Frank Costello e Vito Genovese, in arrivo lunedì 10 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 10 novembre 2025

  • Tennis, Nitto ATP Finals 2025 (diretta SKY e NOW) con Sinner, Musetti e doppio Bolelli/Vavassori

    Mancano solo poche ore all’inizio dell’edizione 2025 delle Nitto ATP Finals, il più importante evento tennistico che si disputa in Italia. Gli 8 giocatori più forti del 2025 si contenderanno il titolo di numero 1 dell’anno che sta per concludersi e l’italiano Jannik Sinner, davanti ai propri tifosi, si presenta con l’intenzione di confermare il successo di 12 mesi fa. Da domenica 9 novembre su Sky e in streaming su...
    S
    Sky Italia
    domenica, 09 novembre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 11a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Derby della Mole, Inter-Lazio 175 giorni dopo e Bologna-Napoli: incroci fondamentali nella corsa all'Europa e allo Scudetto infiammano la Serie A Enilive. Da promessa del calcio italiano a uomo alla ricerca di equilibrio e consapevolezza. Nicolò Zaniolo è il protagonista del nuovo episodio di Storie di Serie A, il format di Lega Serie A che dà voce ai protagonisti del grande calcio italiano, e che per alcune interviste...
    D
    DAZN
    sabato, 08 novembre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 11a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Venerdi 7 Novembre alle 20:45 |  PISA - CREMONESE Sabato 8 Novembre alle 20:45 |  PARMA - MILAN Domenica 9 Novembre alle 18:00 |  ROMA - UDINESEPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH   Su Sky e in streaming su NOW prosegue la...
    S
    Sky Italia
    sabato, 08 novembre 2025

  • Weekend da urlo su Sky e NOW: Sinner, MotoGP, Formula 1 e il super derby City-Liverpool

    Intenso fine settimana di calcio internazionale che accompagna alla sosta dedicata alle qualificazioni. In Premier League, si comincia da Londra con Tottenham-Manchester United, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, e si arriva a Manchester domenica alle 17.30 per Manchester City-Liverpool, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K.   Rugby Test Match – Italia-Australia, sabato 8 novembre alle 18.40 Serie A - ...
    S
    Sky Italia
    sabato, 08 novembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 12a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    Aquile per la prima gioia casalinga, galletti in trasferta senza tre punti da febbraio. Tutto sul big match Frosinone-ModenaQuesti sono solo alcuni temi che introducono la 12a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel La Serie BKT rafforza la propria presenza digitale attraverso OneFootball TV, che ripropone lo sconto sull'abbonamento stagionale a LaB Channel, il canale ufficiale del campionato. Il Season Pass è ora disponibile a 69,99 euro, in linea con la...
    S
    Sport
    venerdì, 07 novembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 9 - 15 Novembre: De Niro, Call My Agent, Luke Perry e maratona Jumanji

    GUIDA TV SKY / NOW | 9 - 15 NOVEMBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! Domenica 9 novembre l'appuntamento su Sky e NO...
     lunedì, 10 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: The Alto Knights - I due volti del crimine, Lunedi 10 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie "The Alto Knights - I due volti del crimine" segna l'incontro tra Barry Levinson e Robert De Niro in un gangster movie dall'atmosfera densa e autentica, ispirato a una storia vera. Ambientato nella New York degli anni Cinquanta, il film racconta la rivalità tra due figure l...
     lunedì, 10 novembre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Domenica 9 Novembre diretta Rai Sport, al via le ATP Finals Tennis, Basket, Volley, Canottaggio

    In vista del weekend, Domenica 9 Novembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la...
     domenica, 09 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Ti Presento i Miei, Domenica 9 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie In "Ti presento i miei", Robert De Niro e Ben Stiller danno vita a una delle commedie più irresistibili degli anni Duemila. Greg Fotter, giovane infermiere innamorato e imbranato, decide di chiedere la mano della sua fidanzata, ma per farlo deve prima ottenere l'approvazione del...
     domenica, 09 novembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 13a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce cit...
     sabato, 08 novembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨