Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSport › Tennis ATP Finals Torino 2025 🎾Semifinale OGGI Sinner - De Minaur (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)
Immagine di Tennis ATP Finals Torino 2025 🎾Semifinale OGGI Sinner - De Minaur (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2) - Scopri di più su Sport

Tennis ATP Finals Torino 2025 🎾Semifinale OGGI Sinner - De Minaur (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

S
Sport
sabato, 15 novembre 2025 | Ore: 11:35

Sinner entra in campo con un dominio statistico quasi irreale,
De Minaur risponde col coraggio di chi non ha nulla da perdere
Diretta tv ore 14:30 su Sky Sport Uno, NOW, Rai 2.

Il primato di Alcaraz contro l’ascesa feroce di Auger-Aliassime
costruisce un equilibrio pronto a esplodere 
Diretta tv ore 20:30 su Sky Sport Uno, NOW

La Inalpi Arena stratifica attese, rivalità
e un senso di resa dei conti imminente

Torino si prepara a ospitare il culmine della stagione tennistica con le semifinali delle Nitto ATP Finals 2025. Dopo una fase a gironi carica di drammi sportivi e di calcoli serrati, il sabato si annuncia come un concentrato di sfide decisive che vedranno in campo i campioni che hanno segnato quest'anno straordinario, in un mix esplosivo di rigore tattico e ricerca della gloria finale. Il palinsesto è strutturato per offrire emozioni crescenti: si parte con la speranza azzurra nel doppio, per poi culminare nel pomeriggio con il dominio incontrastato di Jannik Sinner e, infine, con lo spettacolo serale del Numero Uno del mondo, Carlos Alcaraz.

Il pomeriggio torinese (non prima delle 14:30) è interamente dedicato al beniamino di casa, Jannik Sinner, che si trova di fronte l'australiano Alex De Minaur. L'azzurro arriva alla semifinale con uno score immacolato nel Gruppo Bjorn Borg. Ha superato il round robin per il secondo anno consecutivo senza cedere neanche un set, accumulando una striscia impressionante di otto vittorie e sedici set consecutivi a Torino, consolidando il suo status di detentore del titolo. La sfida contro De Minaur non è solo un ostacolo sulla via della finale, ma la continuazione di un monologo statistico unico: Sinner guida i precedenti diretti per un dominante 12-0, rendendo l'australiano il giocatore da lui più sconfitto in carriera. Perfino in questa stagione, l'italiano ha vinto tutti e tre gli incontri precedenti (Australian Open, Pechino e Vienna), cedendo appena un set. Eppure, il tennis, si sa, non è fatto solo di numeri passati, ma di rendimento attuale. E i dati tattici rilevati a Torino suggeriscono che Sinner stia toccando l'apice della sua forma. Il suo servizio in particolare, colpo su cui ha lavorato intensamente dopo gli US Open, ha raggiunto livelli quasi perfetti (9.3 di qualità contro Zverev e 9.2 contro Shelton, secondo gli algoritmi). La sua efficacia in battuta è tale che contro Ben Shelton, ad esempio, l'americano è riuscito a rispondere in campo a meno della metà delle sue prime. Non solo: l'italiano ha annullato tutti gli otto break point affrontati nel torneo (sette con Zverev e uno con Shelton), dimostrando una solidità mentale impressionante nei momenti cruciali.

Nonostante questo dominio statistico, Sinner ha espresso cautela nei confronti del suo avversario. "De Minaur non ha niente da perdere, contro Fritz ha giocato una delle partite migliori che gli abbia mai visto fare," ha ammesso l'azzurro dopo aver chiuso il girone battendo Shelton. Riconoscendo la resilienza dell'australiano, che era reduce da una "sconfitta brutale" contro Musetti (nella quale era in vantaggio 5-3 nel set decisivo), Sinner ha aggiunto: "Quando subisci questo tipo di sconfitte, è dura. Quindi merito a lui per essere tornato con una performance incredibile contro Taylor... Devo stare molto attento, perché lui non ha molto da perdere... Io ho molto da perdere". In effetti, anche De Minaur sta elevando il proprio livello a Torino. Pur essendosi qualificato come secondo nel Gruppo Jimmy Connors solo grazie alla vittoria serale di Carlos Alcaraz su Musetti, l'australiano sta servendo con maggiore efficacia (36% di punti diretti contro il 32% della media stagionale) e ha migliorato la qualità complessiva del servizio a livello 8. Dal punto di vista strategico, l'australiano ha mostrato segnali di maggiore aggressività, spingendo con il diritto (in particolare il lungolinea, con cui ha vinto 12 volte su 17 in un recente confronto a Vienna, pur perdendo il match). Mantenere scelte aggressive, come il servizio esterno abbinato al diritto in avanzamento, è la chiave che potrebbe permettergli, come dimostrato da alcuni rivali, di creare qualche crepa nel gioco inattaccabile di Sinner.

La sessione serale (non prima delle 20:30) è riservata all'altra grande semifinale tra il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, e il canadese Felix Auger-Aliassime. Lo spagnolo arriva a questo knockout stage con il traguardo più ambito della stagione già assicurato: è stato ufficialmente incoronato come ATP Year-End No. 1. La sua perfetta campagna nel girone Connors, culminata con la terza vittoria consecutiva per 6-4, 6-1 contro Lorenzo Musetti, non solo gli ha garantito il primo posto, ma ha anche scongiurato il rischio di un rematch anticipato con Sinner, che avrebbe potuto minacciare la sua leadership in caso di sconfitta. Riguardo al prestigioso riconoscimento di fine anno, Alcaraz ha confessato l'enorme significato emotivo: "Significa il mondo per me, a dire il vero. Il numero 1 di fine anno è sempre un obiettivo," ha dichiarato, ammettendo di aver sentito la tensione durante l'ultima, decisiva partita del girone. Dall'altra parte della rete, Auger-Aliassime ha guadagnato il suo posto in semifinale per la prima volta nella sua seconda partecipazione alle Finals, grazie a una vittoria cruciale, effettivamente un "quarto di finale", contro Alexander Zverev. Il canadese, che ha messo a segno la sua cinquantesima vittoria stagionale con il 6-4, 7-6 rifilato al tedesco, è risalito fino al numero 5 del Live Ranking con la possibilità di consolidare la posizione o addirittura salire al quarto posto vincendo il titolo. Nonostante il bilancio complessivo tra i due sia equilibrato, con Alcaraz avanti 4-3, la recente storia pende nettamente dalla parte dello spagnolo, che ha vinto gli ultimi quattro incontri, conquistando nove set consecutivi tra il 2023 e il 2024. Auger-Aliassime è consapevole della portata del match: "Questo è come un gran finale, e se si guarda la lista dei campioni, ci sono stati molti numeri 1. Voglio essere in finale, ma dovrò passare attraverso un grande giocatore per farlo. Coglierò la mia occasione se l'avrò"

Il programma del sabato si apre alle 12:00 con il doppio e un'altra significativa presenza azzurra. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, qualificati come primi nel Gruppo Peter Fleming (con un record di 2-1), affrontano la coppia formata da Harri Heliovaara e Henry Patten, i secondi classificati del Gruppo John McEnroe. Questa semifinale ha il sapore della rivincita, essendo una riproposizione della finale degli Australian Open di quest'anno, vinta all'epoca dalla coppia Heliovaara/Patten. Il loro percorso è stato solido, e la qualificazione li ha portati ad affrontare la coppia finnico-britannica, un ostacolo già noto nel 2024, quando gli azzurri furono sconfitti anche a Wimbledon, ottenendo però un successo in finale a Pechino. L'altra semifinale di doppio, programmata per la prima mattinata, sarà un affare interamente britannico tra Neal Skupski e Joe Salisbury, che hanno chiuso il loro girone McEnroe da imbattuti (3-0), e la coppia numero uno al mondo formata da Julian Cash e Lloyd Glasspool. Questi ultimi hanno conquistato il Year-End No. 1 e si sono garantiti l'accesso alla fase finale con una vittoria decisiva contro Granollers e Zeballos.

LA PROGRAMMAZIONE DI SKY SPORT

  • dalle ore 14:00: Studio Tennis ATP Finals 2025
    Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)
    Streaming: diretta su NOW e Sky Go
    In studio alla Inalpi Arena: Eleonora Cottarelli, Ivan Ljubicic, Flavia Pennetta
    Inviati a Torino per collegamenti ed interviste: Stefano Meloccaro, Angelo Mangiante, Paolo Aghemo
     
  • ore 14:30: ATP Finals 2025 Semifinale #1 - Jannik Sinner (ITA) [2] vs Alex De Miraud [AUS] [7]
    Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)
    Streaming: diretta su NOW e Sky Go
    con telecronaca di Elena Pero e commento di Paolo Bertolucci

 AL VIA LE ‘NITTO ATP FINALS’ A TORINO
CON IL MEGLIO DEL TENNIS MONDIALE
JANNIK SINNER E GLI ALTRI TOP PLAYER DEL 2025
IN DIRETTA SU SKY E IN STREAMING SU NOW

Da DOMENICA 9 a DOMENICA 16 NOVEMBRE
l’ATTO FINALE della stagione maschile con l’Italia protagonista
Il numero 2 del mondo Jannik Sinner a caccia dell’ennesimo trionfo
la coppia Bolelli/Vavassori impegnata nel torneo di doppio
e per la prima volta protagonista del torneo anche Lorenzo Musetti.

“Campo centrale” SKY SPORT TENNIS anche in streaming su NOW:
ogni giorno 12 ore di diretta, dalle 11 alle 23, con studi di presentazione, commenti, analisi e approfondimenti

Su SKY SPORT 24 l’appuntamento quotidiano con
“Il tennis è servito” in diretta dall’Inalpi Arena.

A fine giornata “ATP Finals The Insider”,
con immagini e interviste esclusive

 La squadra tennis di Sky Sport racconterà tutte le sfide
insieme ai commenti da… “maestri” di Paolo Bertolucci,
Ivan Ljubicic, Flavia Pennetta, Renzo Furlan, Raffaella Reggi e Barbara Rossi

#SkyTennis

Il racconto dell’edizione 2025 delle Nitto ATP Finals sarà curato come sempre dalla squadra tennis di Sky Sport composta da Elena Pero, Luca Boschetto e Federico Ferrero. Nell’analisi si alterneranno i talent Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Renzo Furlan, Raffaella Reggi, Barbara Rossi e Flavia Pennetta, protagonista degli studi di fine giornata.

Oltre a proporre tutte le sfide, con Sky Sport Tennis come “campo centrale” e alcuni incontri anche su Sky Sport Uno, Sky Sport seguirà le Finals prima e dopo ogni match con studi di presentazione e approfondimento condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. Gli inviati Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo racconteranno da bordo campo tutti i segreti delle Finals, mentre sul canale all news Sky Sport 24, quotidianamente tornerà Il tennis è servito con la padrona di casa Dalila Setti, mezz’ora in diretta a ora di… pranzo dalla Inalpi Arena per introdurre i temi principali del giorno con ospiti d’eccezione. A fine giornata non potrà mancare l’approfondimento di ATP Finals The Insider, curato da Giuseppe Marzo, che racconterà il “dietro le quinte” del torneo cogliendone, con immagini e interviste esclusive, gli aspetti più interessanti e curiosi.

Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, nella sezione dedicata alle Nitto ATP Finals del sito skysport.itsaranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite e su Insider, la sezione Premium del sito, ulteriori analisi e approfondimenti delle principali firme di Sky Sport.

LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT TENNIS (CANALE 203) E IN STREAMING SU NOW

* =  visibile anche su Sky Sport Uno (canale 201)

Sabato 15 novembre

  • ore 11.30 - Studio Atp Finals (*)
  • ore 12 - BOLELLI/VAVASSORI vs Heliovaara/Patten (*)
  • ore 14 - Studio Atp Finals (*)
  • ore 14.30 - SINNER (Ita) vs De Minaur (Aus) (*)
  • ore 16.30 - Studio Atp Finals (*)
  • ore 17.30 - Studio Atp Finals
  • ore 18 - Cash/Glasspool vs Salisbury/Skupsk
  • ore 20 - Studio Atp Finals (*)
  • ore 20.30 - Alcaraz (Esp) vs Auger-Aliassime (Can) (*)
  • ore 22.30 - Studio Atp Finals (*)
  • ore 23 - Atp Finals The Insider

Domenica 16 novembre

  • ore 14:30 Studio ATP Finals
  • ore 15 Doppio – Finale
  • ore 17:30 Studio ATP Finals  *
  • ore 18 Singolare – Finale  *
  • ore 20 Studio ATP Finals  *
  • ore 20:30 ATP Finals The Insider  *
Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione più comodaper seguire tutta la stagione 2025 del tennis su Sky!

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione più comoda

per seguire tutta la stagione del tennis su Sky! 

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Tennis ATP Finals Torino 2025 🎾Semifinale OGGI Sinner - De Minaur (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

    Sinner entra in campo con un dominio statistico quasi irreale, De Minaur risponde col coraggio di chi non ha nulla da perdereDiretta tv ore 14:30 su Sky Sport Uno, NOW, Rai 2. Il primato di Alcaraz contro l’ascesa feroce di Auger-Aliassime costruisce un equilibrio pronto a esplodere Diretta tv ore 20:30 su Sky Sport Uno, NOWLa Inalpi Arena stratifica attese, rivalità e un senso di resa dei conti imminente Torino si prepara a ospitare il culmine della stagione...
    S
    Sport
    sabato, 15 novembre 2025

  • Sky Up The Edit torna nelle scuole per insegnare rispetto e valori dello sport

    Bertolucci, Schiavone e il Ministro Abodi guidano incontroSky promuove inclusione digitale e fair play tra studentiOltre 2.500 ragazzi collegati in streaming discutono di rispetto dentro e fuori dal campo. Nuovo appuntamento nelle scuole per Sky Up The Edit, il progetto di Sky che offre a studentesse e studenti tra gli 8 e i 18 anni l’opportunità di mettersi alla prova nella creazione di un contenuto multimediale sul tema del Rispetto, al centro di questa quarta edizione,...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 14 novembre 2025

  • X Factor 2025 Sky NOW Live #4 travolge con doppia eliminazione, ritorno Mika e tango di Favino

    HELL FACTOR INFIAMMA IL TAVOLO DEI GIUDICITOTAL AUDIENCE DI 771MILA SPETTATORI MEDI, +9% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO, E OLTRE IL 4% DI SHARENEI SETTE GIORNI 2,1 MILIONI PER LA PUNTATA PRECEDENTE (FREE+PAY)ANCORA RECORD DI VOTI: QUASI 3,5 MILIONI: +19% SULLA SCORSA STAGIONE X FACTOR DOMINA LA CONVERSAZIONE SOCIAL:+69% RISPETTO ALL’EDIZIONE PRECEDENTE, È IL PROGRAMMA PIÙ COMMENTATO DELLA GIORNATA  Immagini concesse da Sky X Factor 2025...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 14 novembre 2025

  • Avvocato Ligas Sky e NOW: Luca Argentero nel teaser di un legal drama esplosivo

    La serie presenta un protagonista geniale e pericoloso in bilico tra carisma, caos e casi impossibili.   Affascinante, geniale, ma anche cinico, spregiudicato e allergico alle regole. Lorenzo Ligas è un avvocato penalista dal talento indiscusso e con una vita privata… turbolenta. A prestargli tutto il suo carisma è l’amatissimo Luca Argentero: è lui il protagonista assoluto di AVVOCATO LIGAS, il primo legal drama Sky Original...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 14 novembre 2025

  • Hanno Ucciso l’Uomo Ragno su TV8 accende l’ascesa degli 883 tra amicizia e prime fratture

    Il terzo e quarto episodio ripercorre l’origine del mito tra sogni adolescenziali, musica e la prima crisi tra Max e MauroVenerdi 14 Novembre alle ore 21:30 su TV8 Da due compagni di banco per caso, due ragazzi che sono amici come lo si può essere solo durante l’adolescenza, prende il via la storia di un successo travolgente, in grado di dar vita in pochissimi anni a una delle realtà più amate e iconiche della musica italiana. Ed...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 14 novembre 2025

  • Call My Agent Italia 3 su Sky e NOW sconvolge la CMA tra rivoluzione interna e guerra con UBA

    La CMA affronta una stagione che ribalta dinamiche,poteri e fragilità portando la serie nel suo punto di massima tensione.da Venerdi 14 Novembre alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW L'agenzia CMA riapre le sue porte, un luogo che Nils Hartmann, Executive Vice President di Sky Studios Italia, ha definito un vero e proprio "crocevia di talenti" e dove "il motore della serie è la famiglia disfunzionale". Ma in questa terza stagione, che...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 14 novembre 2025

  • Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 13 a martedì 18 novembre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20 e dalle 22.45, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno. Giovedì 13 novembre 2025, le qualificazioni europee ai Mondiali 2026...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 13 novembre 2025

  • HbbTV Awards 2025: tutti i vincitori dell’eccellenza nella TV interattiva

    L’Associazione HbbTV, una iniziativa globale dedicata alla definizione di standard aperti per la distribuzione di servizi interattivi, sia via broadcast che via broadband, attraverso televisori e set-top box connessi alla rete, è orgogliosa di annunciare i vincitori per gli HbbTV Award 2025, pensati per rappresentare e celebrare l'eccellenza nella comunità HbbTV. Digital-News.it è media partner italiano dell'HBBTV Symposium 2025 I...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 13 novembre 2025

  • X Factor 2025 Live 4: Hell Factor con doppia eliminazione su Sky e NOW

    Potrebbe essere la serata della svolta a X Factor 2025. Giovedì 13 novembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW, il quarto Live Show di quest’anno sarà Hell Factor e scriverà un capitolo importante, forse decisivo, di questa edizione con una puntata ad altissima tensione e soprattutto caratterizzata da una doppia eliminazione: si inizierà con la manche più spettacolare della stagione, la Giostra,...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 13 novembre 2025

  • Tennis ATP Finals Torino 2025 🎾Sinner - Zverev (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

    Gruppo Bjorn Borg: grazie al successo di AugerâAliassime su Shelton, Sinner è padrone del proprio destino nel match serale con Zverev. Diretta tv ore 20:30 su Sky Sport Uno, NOW, Rai 2. L'Inalpi Arena ha offerto ancora una volta la sua elettrizzante combinazione di tattica e suspense, ma è stato il drammatico epilogo della sessione diurna del Gruppo Bjorn Borg a spalancare la strada a Jannik Sinner. Grazie alla strenua rimonta di Felix Auger-Aliassime su Ben...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 12 novembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 14a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce cit...
     sabato, 15 novembre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Sabato 15 Novembre Live Rai Sport: ATP Finals Tennis Sinner-De Minaur, Sci Alpino Levi e molto altro

    In vista del weekend, Sabato 15 Novembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&e...
     sabato, 15 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Colpi d'amore, Sabato 15 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie "Colpi d'amore" porta Ke Huy Quan al centro di una action-comedy dal ritmo serrato, dove un ex killer ormai dedito al mercato immobiliare vede la sua nuova vita andare in frantumi quando riappare la donna che aveva risparmiato anni prima. Tra ironia, resa dei conti e un passato che bussa c...
     sabato, 15 novembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport MotoGP HD - Canale TV

    MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Comunità Valenciana Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

    Tornano i motori su Sky e in streaming su NOW con l’ultimo appuntamento della stagione 2025 del Motomondiale, il Gran Premio della Comunità Valenciana.Il capitolo finale del campionato inizia giovedì 13 novembre, con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista al Circuit Ricardo Tormo dalle 8.55 di venerdì per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2.Prima sessione di MotoGP in programma alle 10.40, mentre...
     venerdì, 14 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Justice League, Venerdi 14 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie "Justice League" riunisce Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill e Amy Adams nel kolossal di Zack Snyder, dove i supereroi della DC Comics formano un'alleanza fragile ma necessaria per fermare l'avanzata dell'alieno Steppenwolf, incarnazione di un potere oscuro capace di mettere in...
     venerdì, 14 novembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨