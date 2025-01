Sanremo 2025 sfida la Champions League: rischio derby italiano nei playoff 11 e 12 febbraio

Sanremo 2025 rischia di finire dalla padella alla brace, in termini di concorrenza calcistica. Il festival, inizialmente programmato dalla Rai dal 4 all'8 febbraio, è stato spostato questa estate una settimana in avanti per evitare i quarti di finale di Coppa Italia che vanno in onda su Mediaset. Ma le nuove date del festival, dall'11 al 15 febbraio, si troveranno ora a fronteggiare, nelle prime due serate, l'andata dei play off di Champions League, in programma l'11 e il 12 febbraio, dove ci sono alte possibilità (il 50%) di un derby italiano tra Juventus e Milan.

I sorteggi di Champions League ci saranno solo domani, quindi non sono ancora noti gli accoppiamenti né la collocazione delle partite delle tre squadre italiane tra l'11 e il 12 febbraio. Sappiamo però già adesso che Juventus, Milan e Atalanta giocheranno. I match dell'andata dei play off sono 8: 7 in onda su Sky e uno su Prime Video. E il calendario delle messe in onda si sovrappone in larga parte con le prime due serate del festival di Sanremo: in attesa di conoscere gli abbinamenti, sappiamo già che una partita si disputerà martedì 11 alle 18.45; ben tre partite alle 21 dell'11 febbraio (in concomitanza con il debutto del festival); una partita alle 18.45 di mercoledì 12 e altre tre (due su Sky e una su Prime Video) alle 21 del 12 febbraio (contro la seconda serata del festival).

"La speranza a questo punto - dice all'Adnkronos una fonte vicina all'organizzazione del festival - è che i sorteggi di domani non facciano incrociare due squadre italiane o che calendarizzino l'eventuale derby italiano alle 18.45".

La situazione d'altronde era solo parzialmente prevedibile: il nuovo format della Champions League ha esordito proprio quest'anno e solo con i risultati di ieri, quando il Milan ha perso contro la Dinamo Zagabria, l'Atalanta ha pareggiato sul campo del Barcellona e la Juventus ha perso contro il Benfica, si è capito che le squadre italiane ai play off sarebbero state 3.

