Serie B DAZN 6a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Torna in campo la Serie BKT con la 6a giornata che si apre con l'anticipo tra Cittadella e Monza. La capolista Empoli andrà al Penzo per sfidare il Venezia mentre la Salernitana è chiamata alla sfida casalinga contro la Reggiana. Il ChievoVerona proverà ad interrompere la striscia positiva del Cosenza. Ascoli in campo con il Pordenone, per il Brescia c'è la Virtus Entella. Spazio anche per L.R. Vicenza-Pisa. Domenica fari dapprima sul Granillo, per Reggina-Spal,e poi sullo Stirpe per Frosinone-Cremonese. Lunedi chiude il quadro Lecce-Pescara.

DAZN SERIE B DIRETTA ESCLUSIVA - 6a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it



SABATO 31 OTTOBRE 2020

ore 14:00 Serie B 6a Giornata: Cittadella vs Monza (diretta) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento Tecnico: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

L'inizio di stagione del Cittadella è stato fin qui positivo: i veneti viaggiano nella parte alta della classifica, mandando da subito un messaggio chiaro alle rivali nella lotta alla promozione. Tra queste il Monza, che sta invece faticando ad ingranare. Sono 6 i precedenti ufficiali al Tombolato fra le due squadre: 2 i successi granata (ultimo 2-1 nella Coppa Italia di C 2003/04), 1 pareggio (1-1 nella Serie C-1 2006/07) e 3 vittorie biancorosse (ultima 1-0 nella Serie C-1 2007/08). Cittadella una delle due cooperative del gol della Serie BKT 2020/21: 7 marcatori diversi, come la Spal. Monza una delle 3 compagini cadette che perdono il maggior numero di punti nelle riprese rispetto ai risultati al 45’: -3, come Ascoli e Pisa. Monza imbattuto fuori casa da 16 partite ufficiali, di cui 10 vinte e 6 pareggiate. Ultimo k.o. il 18 agosto 2019, 1-3 a Firenze dai viola, Coppa Italia.Tra Roberto Venturato e Cristian Brocchi 2 incroci tecnici ufficiali, entrambi vinti dal mister biancorosso.



Conduce: Alessandro Iori - Commento Tecnico: Alessandro Budel

Zona Gol è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.



Telecronaca: Matteo Marceddu

Un inizio di stagione complicato, con la necessità, già alla sesta giornata di dover cambiare marcia. Il Pordenone viaggia ad Ascoli con un solo obiettivo: i tre punti. Nell’unico precedente ufficiale nelle Marche fra le due squadre, pareggio per 2-2 nella Serie BKT dell’anno scorso. Ascoli una delle 3 compagini cadette che perdono il maggior numero di punti nelle riprese rispetto ai risultati al 45’: -3, come Pisa e Monza. Pordenone squadra più distratta della B 2020/21 nei primi 15’ della ripresa: 3 i gol subiti dai neroverdi friulani dal 46’ al 60’ di gioco. Confronto tecnico inedito fra Valerio Bertotto ed Attilio Tesser. Attilio Tesser ex di turno: il coach neroverde è stato allenatore dei bianconeri marchigiani dal luglio al novembre 2006, in Serie A, sommando 13 panchine ufficiali con score di 1 successo, 5 pareggi e 7 sconfitte.



Telecronaca: Alberto Santi

Il cambio in panchina, con l'arrivo di Diego Lopez al posto di Luigi Del Neri, ha portato la prima vittoria in casa Brescia. Ora, l'obiettivo dei lombardi è trovare continuità, a cominciare dalla sfida contro l'Entella. A Brescia i precedenti ufficiali fra le due squadre sono 4, con ospiti mai vittoriosi: in bilancio 2 successi dei padroni di casa (ultimo 2-0 nella Serie B 2015/16) e 2 pareggi (ultimo nella Serie B 2017/18). Tra Diego Lopez e Bruno Tedino sfida tecnica inedita.



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Il Chievo è tornato in campo alla grande dopo la pausa, mettendosi in marcia verso l'obiettivo finale della stagione, ovvero la promozione. I clivensi ospitano il Cosenza, che fin qui lontano da casa ha raccolto due pareggi, su campi complicati come quelli di SPAL e Reggina. A Verona i precedenti ufficiali fra le due squadre sono 7: in bilancio 5 vittorie scaligere (ultima 2-0 nella Serie BKT dell’anno scorso), 1 pareggio (1-1 nella Serie B 1999/00) e 1 successo calabrese (3-0 nella Serie B 1998/99). Cosenza imbattuto da 12 partite ufficiali, tra vecchia e nuova stagione, di cui 6 vinte ed altrettante pareggiate, con ultimo k.o. datato 10 luglio scorso, 1-5 a La Spezia in B. Tra Alfredo Aglietti e Roberto Occhiuzzi primo confronto tecnico ufficiale.



Telecronaca: Riccardo Mancini

Due inizi comuni, due trend negativi che devono essere interrotti. Vicenza e Pisa navigano sul fondo della classifica: questo scontro diretto può essere dunque l'occasione giusta per ripartire di slancio. Sono 14 i confronti ufficiali a Vicenza fra le due squadre: in bilancio 7 successi biancorossi (ultimo 2-1 nella Serie B 2016/17), 3 pareggi (ultimo 0-0 nella Serie B 2008/09) e 4 vittorie toscane (ultima 3-1 nella Serie B 2007/08). Pisa una delle 3 compagini cadette che perdono il maggior numero di punti nelle riprese rispetto ai risultati al 45’: -3, come Ascoli e Monza. Pisa unica formazione cadetta 2020/21 che – dopo 5 turni – ha sempre fatto i 5 cambi per partita (25 su 25). La squadra toscana subisce gol fuori casa da 22 partite di fila, per un totale di 37 reti al passivo. Ultima porta inviolata l’1 settembre 2019, 1-0 nerazzurro al Menti di Castellammare di Stabia sui gialloblu locali. Tra Domenico Di Carlo e Luca D’Angelo confronto tecnico inedito.



Telecronaca: Marco Calabresi

Le due sconfitte contro Chievo e Ascoli hanno frenato la corsa della Reggiana, una delle sorprese di questo avvio di campionato. Gli emiliani devono invertire la rotta, sebbene la Salernitana sia una delle squadre che fin qui ha mostrato tanta solidità. Sono 9 i confronti ufficiali fra le due squadre in Campania, con ospiti mai vittoriosi: 6 i successi dei padroni di casa (ultimo 4-0 nella Serie B 1997/98) e 3 pareggi (ultimo 1-1 nella I Divisione 2010/11). Formazione di casa sempre in gol negli 810’ presi in esame, 16 gol totali. Salernitana in rete, in casa, da 21 partite di fila per un totale di 41 marcature. Ultimo stop nello 0-2 del 15 settembre 2019, in Serie B, subito dal Benevento. Salernitana regina della B 2020/21 per gol subentranti: 3 firmati dai granata campani su 9 reti segnate in 5 giornate. Tra Fabrizio Castori e Massimiliano Alvini incrocio tecnico inedito. Mister della Salernitana imbattuto, nei 4 precedenti tecnici, contro la Reggiana: in bilancio 3 successi e 1 pareggio a proprio favore.



Telecronaca: Raffaele Pappadà

Scontro ad alta quota tra Venezia ed Empoli. Sia veneti che toscani hanno cominciato bene la stagione e nella sfida del Penzo misurano le proprie ambizioni. Al Penzo si contano 15 confronti ufficiali: 10 le vittorie arancioneroverdi (ultima 1-0 nella Serie B 2017/18), 2 pareggi (ultimo 2-2 nella Serie B 2000/01) e 3 successi toscani (ultimo 2-0 nella Serie BKT dell’anno scorso). Venezia con porta blindata, in B, da 200’: ultimo gol subito da Szyminski al 70’ di Venezia-Frosinone 0-2 del 3 ottobre scorso, da cui si contano i residui 20’ di quella gara e le intere chiuse sullo 0-0 a Cremona e 4-0 in casa sul Pescara. Empoli formazione della B 2020/21 che nelle riprese guadagna il maggior numero di punti rispetto al 45’: +7. Tra Paolo Zanetti ed Alessio Dionisi 3 incroci tecnici ufficiali: bilancio di 2 pareggi e 1 successo del tecnico azzurro, con formazioni del coach empolese sempre a segno, 4 gol totali. Paolo Zanetti ex calciatore dell’Empoli nel periodo 2003/04 – 2005/06 con 57 presenze e 2 gol in partite ufficiali. Alessio Dionisi alla prima ex a Venezia: ha guidato lo scorso anno in B gli arancioneroverdi, sommando 40 panchine ufficiali e un bilancio di 13 vittorie, 14 pareggi e 13 sconfitte.

DOMENICA 1 NOVEMBRE 2020

ore 15:00 Serie B 6a Giornata: Reggina vs Spal (diretta esclusiva)

Telecronaca: Riccardo Mancini

La SPAL ha trovato finalmente il primo successo in campionato e non vuole fermarsi. La Reggina viene invece da tre pareggi consecutivi. Chi vincerà al Granillo? In Calabria 2 precedenti ufficiali fra le squadre: 1 pareggio (1-1 nella Serie B 1968/69) e 1 successo estense (2-0 nella Serie B 1973/74). Spal scatenata nei primi 15’ della ripresa: 4 gol segnati dai ragazzi di Marino, su 8 totali in 5 giornate. La formazione estense è anche la più distratta nei 15’ finali di gara, con 3 gol subiti dal 76’ al 90’ inclusi recuperi, su 8 totali incassati nei primi 450’ del torneo. Spal una delle due cooperative del gol della B 2020/21: 7 marcatori diversi, come il Cittadella. Tra Mimmo Toscano e Pasquale Marino 2 incroci tecnici ufficiali, con il mister della Spal sempre uscito vittorioso. Senza pareggi le sfide in campionato (quindi esclusa la Coppa Italia dal computo) tra Marino e la Reggina: 7 confronti con bilancio di 5 vittorie del tecnico biancazzurro e 2 calabresi.



Telecronaca: Marco Calabresi

Bordocampo ed interviste: Angelo Battisti

Continua la striscia positiva del Frosinone di Alessandro Nesta, che ospita una Cremonese con la pareggite nelle ultime tre partite. In terra ciociara i confronti ufficiali tra le due squadre sono 4: in bilancio 1 successo giallazzurro (1-0 nella C-1 2004/05), 1 pareggio (0-0 nella B 2017/18) e 2 vittorie grigiorosse (ultima 2-0 nella Serie B dell’anno scorso). Il Frosinone non segna in casa contro la Cremonese da 292’: unica rete firmata De Cesare al 68’ della gara vinta 1-0 nella C-1 2004/05, poi si contano i residui 22’ di quella gara e le intere finite 1-0 per gli ospiti nella I Divisione 2011/12, 0-0 nella B 2017/18 e 2-0 grigiorosso nella B dell’anno scorso. Frosinone a porta chiusa – in campionato – da 393’: ultimo gol subito da La Mantia al 57’ di Frosinone-Empoli 0-2 del 26 settembre scorso, da cui si sommano i residui 33’ di quella gara e le intere vinte a Venezia (2-0), in casa sull’Ascoli (1-0) e contro a Virtus Entella (0-0) e a Pescara (2-0). Alessandro Nesta conduce per 2 successi a 1 su Pierpaolo Bisoli nei 3 confronti tecnici ufficiali; mai è uscito il pareggio.

LUNEDI 2 NOVEMBRE 2020

ore 21:00 Serie B 6a Giornata: Lecce vs Pescara (diretta esclusiva)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento Tecnico: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Claudio Giambene

Nel posticipo di Serie B, Lecce e Pescara si sfidano per portare a casa 3 punti che sarebbero di vitale importanza per entrambi i club. Sono 33 i confronti ufficiali tra le due squadre in Salento: score di 20 successi giallorossi (ultimo 2-0 nella Serie B 2018/19), 8 pareggi (ultimo 0-0 nella Serie B 1986/87) e 5 vittorie abruzzesi (ultima 1-0 nella Serie B 1998/99). Tra Eugenio Corini e Massimo Oddo 2 sfide tecniche ufficiali, con mister giallorosso mai vittorioso: score di 1 pareggio e 1 successo del tecnico biancazzurro. Massimo Oddo ex di giornata: la sua carriera di giocatore si è chiusa proprio nel Lecce nel 2011/12, 27 presenze con 1 gol in partite ufficiali con la casacca giallorossa.

