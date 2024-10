Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky e Tivusat, Palinsesto 25 - 31 Ottobre 2024

Si torna in campo in Europa per la terza giornata della “league phase” di UEFA Europa League e la seconda di UEFA Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Si parte già mercoledì 23 ottobre con due match di Europa League in programma alle 16.30: Galatasaray-Elfsborg (Sky Sport Calcio e in streaming su NOW) e Braga-Bodoe Glimt (Sky Sport 254 e in streaming su NOW). Giovedì 24 ottobre in campo le restanti 34 partite, da...