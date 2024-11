Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky e Tivusat, Palinsesto 29 Novembre - 5 Dicembre 2024

Le partite della Serie A Enilive 2024/2025 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 dei telecomandi di Sky e tivùsat. Gli abbonati a DAZN possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]

Dazn conferma così la scelta di volere raggiungere tutti gli amanti del calcio e non solo, ampliando il portfolio delle partnership distributive, anche attraverso la rinnovata collaborazione con tivùsat. L'obiettivo fondamentale resta quello di rendere il grande sport trasmesso da DAZN ancora più accessibile, ampliando le modalità di accesso così da raggiungere i tifosi di calcio in maniera ancora più capillare sul territorio, come anche nelle seconde case.

Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su tivùsat potrai guardare il meglio della programmazione DAZN : tutte e 10 le partite di Serie A Enilive ogni turno, inclusi tutti i big match della stagione, una selezione di partite de LaLiga EA Sports , della Serie A Unipolsai di basket e delle migliori competizioni di volley, oltre a contenuti originali DAZN ..





Su DAZN, le emozioni dei grandi eventi sportivi, italiani e internazionali, sono sempre a portata di streaming, pronte a coinvolgere i tifosi in ogni istante. Questa stagione è ricca di appuntamenti da non perdere per i fan del basket, con tutta la Serie A, l’Eurolega, l’Eurocup e le competizioni più prestigiose come la Champions League, il FIBA Eurobasket 2025 e il FIBA Women’s Eurocup 2025. Questa settimana l'Eurolega torna protagonista con due nuove sfide per Milano e Bologna. Oggi alle 20:30, la squadra di coach Banchi affronterà il Paris Basketball. Domani alle 18:45, sarà la volta del big match tra la squadra di coach Messina e i turchi del Fenerbahçe.

Gli amanti del grande volley possono aspettarsi spettacolo puro: su DAZN è possibile seguire la Serie A1 Tigotà, la SuperLega Credem Banca, la CEV Champions League, la VNL, i Mondiali e i Mondiali per club. Domenica 1° dicembre sarà una giornata imperdibile per gli appassionati, con due sfide ad alta tensione in Superlega. Alle 16:00, la Vero Volley Monza affronterà il Perugia, mentre alle 18:00 il Civitanova ospiterà l’Itas Trentino. Anche la Serie A1 non sarà da meno, con partite di grande interesse: sempre domenica 1° dicembre alle 16:00 sarà la volta di Scandicci Savino Del Bene vs Chieri '76 Volleyball, mentre alle 17:00,il Volley Bergamo sfiderà la Vero Volley Milano.

Lo sport su DAZN non si ferma qui. Gli appassionati possono anche seguire il meglio del calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women's Champions League, oltre a vivere l’adrenalina del fighting. Per gli appassionati di football americano, una selezione di partite NFL con commento italiano completa un’offerta senza pari.

ZONA DAZN, PALINSESTO DAL 29 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE 2024 CANALE 214 / 215 SKY E TIVUSAT

VENERDI 29 NOVEMBRE 2024

ore 08:00 Calcio Serie A Torino - Monza (replica)

ore 09:50 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 11a g.

ore 10:40 Calcio El Presidente Vecchi amici

ore 11:20 Calcio El Presidente 11 finali

ore 12:00 Calcio Serie A Como - Fiorentina (replica)

ore 13:50 Calcio My Skills Gudmundsson

ore 14:15 Calcio Serie A Empoli - Udinese (replica)

ore 16:05 Calcio Top 50 Gol 2023

ore 16:30 Calcio Serie A Genoa - Cagliari (replica)

ore 18:25 Basket 50 anni di basket reggiano

ore 19:30 Basket Basketball & Conversations Andrea Trinchieri e Nicola Brienza

ore 19:55 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 13a g.

ore 20:45 Calcio Serie A Cagliari - Verona (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 23:00 Calcio BordoCam Inter - Juventus 2024/25

SABATO 30 NOVEMBRE 2024

ore 08:00 Calcio Serie A Cagliari - Verona (replica)

ore 09:50 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 12a g.

ore 10:45 Documentario The Season Brescia Ep. 1

ore 11:05 Documentario The Season Brescia Ep. 2

ore 11:25 Basket DAZN Got Game Nico Mannion

ore 12:00 Calcio Serie A Empoli - Udinese (replica)

ore 13:55 Sport Seconda stella, questo il cammino

ore 14:30 Calcio Claudio Lotito

ore 15:00 Calcio Serie A Como - Monza (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 18:00 Calcio Serie A Milan - Empoli (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 20:35 Calcio Serie A Bologna - Venezia (diretta DAZN 2 - TivùSat can. 215)

ore 21:40 Calcio Green Lions - L'incredibile storia del Camerun a Italia '90

DOMENICA 1 DICEMBRE 2024

ore 08:00 Calcio Serie A Milan - Empoli

ore 09:50 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 13a g.

ore 10:40 Documentario The Season Brescia Ep. 3

ore 10:55 Documentario The Season Brescia Ep. 4

ore 11:20 Basket DAZN Got Game Marco Spissu

ore 12:30 Calcio Serie A Udinese - Genoa (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 15:00 Calcio Serie A Torino - Napoli (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 15:00 Calcio Serie A Parma - Lazio (diretta DAZN 2 - Sky e TivùSat can. 215)

ore 17:20 Basket Serie A Trapani - Cremona (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 17:45 Calcio Serie A Fiorentina - Inter (diretta DAZN 2 - TivùSat can. 215)

ore 20:45 Calcio Serie A Lecce - Juventus (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 22:55 Calcio Juventus - Lazio Top 20 Gol

ore 23:10 Calcio My Skills Vlahovic

LUNEDI 2 DICEMBRE 2024

ore 08:00 Calcio Serie A Torino - Napoli (replica)

ore 09:47 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 1a g.

ore 10:38 Documentario The Season Brescia Ep. 5

ore 10:57 Documentario The Season Brescia Ep. 6

ore 11:19 Basket DAZN Got Game Andrea De Nicolao

ore 11:52 Calcio Serie A Lecce - Juventus (replica)

ore 13:38 Calcio My Skills Vlahovic

ore 13:57 Calcio Serie A Parma - Lazio (replica)

ore 15:43 Calcio Play With Gianmaria

ore 15:58 Calcio Serie A Milan - Empoli (replica)

ore 17:44 Calcio OR7GEN David Villa Atleti

ore 18:13 Calcio OR7GEN David Villa La Masia

ore 18:47 Calcio La Liga 2024/25 Highlights 12a g.

ore 19:00 Calcio Top 30 Gol El Clasico

ore 19:18 Tennis Six Kings Slam Highlights

ore 20:02 Calcio Serie A Cagliari - Verona (replica)

ore 20:35 Calcio Serie A Roma - Atalanta (diretta DAZN 2 - TivùSat can. 215)

ore 21:49 Boxe Pre-Olympics tournament Session 1

MARTEDI 3 DICEMBRE 2024

ore 08:00 Calcio Liga Real Madrid - Getafe (replica)

ore 09:50 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 2a g. ù

ore 10:40 Basket DAZN Got Game Nicola Brienza

ore 11:45 Basket Supercoppa 2024 Highlights

ore 12:00 Calcio Serie A Cagliari - Verona (replica)

ore 13:50 Calcio Pioli and Giroud's Farewell

ore 14:15 Calcio Serie A Milan - Empoli (replica)

ore 16:10 Calcio My Skills Soule'

ore 16:30 Calcio Serie A Torino - Napoli (replica)

ore 18:15 Volley CEV Champions League M Giesen - Vero Volley Monza (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 20:30 Volley CEV Champions League M Milano - Warta Zawiercie (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

MERCOLEDI 4 DICEMBRE 2024

ore 08:00 Calcio Liga Valladolid - Atletico Madrid

ore 09:50 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 3a g.

ore 10:35 Basket DAZN Got Game Diego Flaccadori

ore 11:40 Calcio Liga Barcellona - Las Palmas (replica)

ore 13:30 Calcio Top Gol: Inter - Napoli

ore 13:50 Calcio Serie A Torino - Napoli (replica)

ore 15:45 Volley CEV Champions League M Ankara - Perugia (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 18:10 Calcio My Skills Nico Gonzalez

ore 18:25 Calcio Culture McKennie e Weah

ore 19:00 Calcio Top Gol: Juventus - Inter

ore 19:25 Calcio My Skills Gleison Bremer

ore 19:45 Calcio Juventus - Lazio Top 20 Gol

ore 20:00 Calcio BordoCam Inter - Juventus 2024/25

ore 20:20 Calcio Top 50 Gol 2023

ore 21:00 Calcio Serie A Milan - Empoli (replica)

ore 22:50 Boxe Pre-Olympics tournament Session 3

GIOVEDI 5 DICEMBRE 2024

ore 08:00 Calcio Serie A Lecce - Juventus (replica)

ore 09:50 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 4a g.

ore 10:40 Basket 50 anni di basket reggiano

ore 12:00 Calcio Serie A Parma - Lazio (replica)

ore 13:55 Calcio My Skills Gudmundsson

ore 14:15 Calcio Serie A Udinese - Genoa (replica)

ore 16:05 Sport DAZN Heroes Milito

ore 16:30 Calcio Serie A Cagliari - Verona (replica)

ore 18:25 Calcio Open VAR Masterclass I falli di mano

ore 18:45 Calcio Open VAR Masterclass I falli di gioco

ore 19:00 Sport DAZN Heroes Ho visto Maradona

ore 19:35 Calcio Green Lions - L'incredibile storia del Camerun a Italia '90

ore 21:00 Calcio Serie A Torino - Napoli (replica)

ore 22:50 Altri Kickboxing - Evolution Fight 1a parte

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***