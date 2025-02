Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky e Tivusat, Palinsesto 7 - 13 Febbraio 2025

Le partite della Serie A Enilive 2024/2025 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 dei telecomandi di Sky e tivùsat. Gli abbonati a DAZN possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]

Dazn conferma così la scelta di volere raggiungere tutti gli amanti del calcio e non solo, ampliando il portfolio delle partnership distributive, anche attraverso la rinnovata collaborazione con tivùsat. L'obiettivo fondamentale resta quello di rendere il grande sport trasmesso da DAZN ancora più accessibile, ampliando le modalità di accesso così da raggiungere i tifosi di calcio in maniera ancora più capillare sul territorio, come anche nelle seconde case.

Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su tivùsat potrai guardare il meglio della programmazione DAZN : tutte e 10 le partite di Serie A Enilive ogni turno, inclusi tutti i big match della stagione, una selezione di partite de LaLiga EA Sports , della Serie A Unipolsai di basket e delle migliori competizioni di volley, oltre a contenuti originali DAZN ..





Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A Enilive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de LaLiga EA Sports, della Serie A Unipolsai di basket e delle migliori competizioni di volley, oltre a contenuti originali DAZN.





Su DAZN, le emozioni dei grandi eventi sportivi, italiani e internazionali, sono sempre a portata di streaming, pronte a coinvolgere i tifosi in ogni istante.

Questa stagione è ricca di appuntamenti da non perdere per i fan del basket, con tutta la Serie A, l’Eurolega, l’Eurocup e le competizioni più prestigiose come la Champions League, il FIBA Eurobasket 2025 e il FIBA Women’s Eurocup 2025 disponibili su DAZN. Questa settimana il basket europeo regala due sfide di altissimo livello in Eurolega: l’Olimpia Milano affronta lo Zalgiris Kaunas, mentre la Virtus Bologna sfiderà il Paris Basketball per un'altra notte di grande spettacolo.

Anche il grande volley continua a regalare emozioni: su DAZN è possibile seguire la Serie A1 Tigotà, la SuperLega Credem Banca, la CEV Champions League, la VNL, i Mondiali e i Mondiali per club. Domenica 8 febbraio, occhi puntati sulla Superlega con i match Rana Verona-Mint Vero Volley Monza (16:00) e Valsa Group Modena – Cucine Lube Civitanova (18:00).

Non mancano, come sempre, gli sport invernali, con il meglio della Coppa del Mondo di Sci Alpino e l’ICE Hockey League, per un’offerta che porta lo spettacolo della neve e del ghiaccio direttamente su DAZN. Inoltre, gli appassionati possono anche seguire il meglio del calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women's Champions League.

Infine, la stagione NFL arriva al suo epilogo con l’evento sportivo più atteso dell’anno: DAZN trasmetterà la finale del Super Bowl LIX, in programma il 9 febbraio 2025 al Caesars Superdome di New Orleans, vedrà i Kansas City Chiefs affrontare i Philadelphia Eagles, in una rivincita del Super Bowl LVII. Tutto lo spettacolo del Super Bowl LIX sarà visibile in diretta su DAZN dalle 23:55 per gli abbonati dei piani Start, Standard e Plus con il commento in italiano e tramite l’NFL Game Pass attivabile a un prezzo speciale, disponibile attraverso l'app DAZN, in lingua originale o con commento in italiano. La telecronaca italiana della diretta sarà affidata a Matteo Gandini e Roberto Gotta, mentre nello speciale approfondimento pre e post-partita interverranno Federico Pasquini e Matteo Pella.

ZONA DAZN, PALINSESTO DAL 7 AL 13 FEBBRAIO 2025 CANALE 214 / 215 SKY E TIVUSAT

VENERDI 7 FEBBRAIO 2025

ore 08:00 Calcio Serie A Udinese - Venezia (replica)

ore 09:47 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 1a g.

ore 10:37 Basket DAZN Got Game Gianmarco Pozzecco

ore 11:26 Basket Basketball & Conversations Andrea Trinchieri e Alessandro Magro

ore 11:46 Basket Supercoppa 2024 Highlights

ore 12:04 Calcio Serie A Parma - Lecce (replica)

ore 13:49 Calcio Pioli and Giroud's Farewell

ore 14:12 Calcio Serie A Juventus - Empoli

ore 15:53 Calcio Juventus - Napoli Top 50 Gol

ore 16:12 Calcio Serie A Atalanta - Torino (replica)

ore 18:00 Calcio Mario Balotelli

ore 18:21 Calcio Serie A Fiorentina - Genoa (replica)

ore 20:06 Calcio Fedi Roma

ore 20:35 Calcio Serie A Como - Juventus (diretta DAZN 2 - TivùSat can. 215)

ore 20:40 Calcio Serie A Roma - Napoli (replica)

ore 22:26 Calcio Ranieri's Farewell

ore 22:38 Calcio Top 30 Gol - Derby di Roma

ore 22:55 Calcio Calcio Storico fiorentino Santa Croce - Santa Maria Novella

SABATO 8 FEBBRAIO 2025

ore 08:00 Calcio Serie A Fiorentina - Genoa (replica)

ore 09:47 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 2a g.

ore 10:35 Basket LBA 2024/25 Matchday Highlights 17a g.

ore 11:20 Basket DAZN Got Game Nico Mannion

ore 12:01 Calcio Serie A Atalanta - Torino (replica)

ore 13:50 Calcio My Skills Dodo

ore 14:11 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi

ore 15:00 Calcio Serie A Verona - Atalanta (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 17:11 Calcio Quella volta che - Milan - Inter

ore 17:25 Calcio Milan - Inter Top 30 Gol

ore 18:00 Calcio Serie A Empoli - Milan (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 20:11 Calcio Mario Balotelli

ore 20:31 Calcio Top 30 Gol - Derby di Milano

ore 20:35 Calcio Serie A Torino - Genoa (diretta DAZN 2 - TivùSat can. 215)

ore 20:55 Calcio Liga Real Madrid - Atletico Madrid (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 22:54 Calcio La Liga 2024/25 Highlights 21a g.

ore 23:10 Volley FIVB Club World Championships M HL

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2025

ore 08:00 Calcio Serie A Verona - Atalanta (replica)

ore 09:47 Calcio Milan - Inter Top 30 Gol

ore 09:59 Calcio Quella volta che - Milan - Inter

ore 10:14 Calcio Serie A Empoli - Milan (replica)

ore 12:00 Calcio Top 30 Gol - Derby di Roma

ore 12:30 Calcio Serie A Venezia - Roma (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 14:41 Calcio Inter - Roma Top 30 Gol

ore 15:00 Calcio Serie A Lazio - Monza (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 15:00 Calcio Serie A Cagliari - Parma (diretta DAZN 2 - Sky e TivùSat can. 215)

ore 16:50 Basket Serie A Varese - Trento (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 18:00 Calcio Serie A Lecce - Bologna (diretta DAZN 2 - TivùSat can. 215)

ore 19:35 Calcio My Skills Dodo

ore 20:00 Calcio Intervista a Moncada

ore 20:25 Calcio Juventus - Napoli Top 50 Gol

ore 20:45 Calcio Serie A Napoli - Udinese (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 22:56 Calcio Milan - Napoli Top 30 Gol

ore 23:10 Documentario Silvio Baldini - Questo e' calcio

LUNEDI 10 FEBBRAIO 2025

ore 08:00 Calcio Serie A Venezia - Roma (replica)

ore 09:47 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 3a g.

ore 10:29 Calcio El Presidente L'Inizio

ore 11:17 Documentario The Season Brescia Ep. 1

ore 11:38 Documentario The Season Brescia Ep. 2

ore 11:57 Calcio Serie A Lazio - Monza

ore 13:44 Calcio Juventus - Napoli Top 50 Gol

ore 14:02 Calcio Serie A Napoli - Udinese (replica)

ore 15:48 Calcio My Skills Dodo

ore 16:10 Calcio Serie A Verona - Atalanta (replica)

ore 17:56 Calcio Milan - Inter Top 30 Gol

ore 18:08 Calcio Serie A Empoli - Milan (replica)

ore 19:54 Calcio My Skills Dimarco

ore 20:45 Calcio Serie A Inter - Fiorentina (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

MARTEDI 11 FEBBRAIO 2025

ore 08:00 Calcio Serie A Empoli - Milan (replica)

ore 09:47 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 4a g.

ore 10:34 Calcio El Presidente Lo Scandalo

ore 11:23 Documentario The Season Brescia Ep. 3

ore 11:35 Documentario The Season Brescia Ep. 4

ore 11:58 Calcio Serie A Inter - Fiorentina (replica)

ore 13:44 Calcio Interstellar

ore 14:29 Calcio Serie A Lazio - Monza (replica)

ore 16:16 Calcio Intervista a Moncada

ore 16:38 Calcio Serie A Napoli - Udinese (replica)

ore 18:24 Calcio Ranieri's Farewell

ore 18:37 Calcio Serie A Verona - Atalanta (replica)

ore 20:23 Calcio Linea Diletta con Ordas

ore 20:40 Calcio Top 30 Gol El Clasico

ore 20:58 Calcio Liga Siviglia - Barcellona (replica)

ore 22:45 Altri Kickboxing - Evolution Fight 1a parte

MERCOLEDI 12 FEBBRAIO 2025

ore 08:00 Calcio Serie A Cagliari - Parma (replica)

ore 09:47 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 5a g.

ore 10:41 Calcio El Presidente I consigli del Fenomeno

ore 11:29 Documentario The Season Brescia Ep. 5

ore 11:48 Calcio Liga Real Madrid - Atletico Madrid (replica)

ore 13:34 Calcio Top 30 Gol El Clasico

ore 13:53 Calcio Serie A Venezia - Roma (replica)

ore 15:39 Calcio Fedi Roma

ore 16:13 Calcio Serie A Lazio - Monza (replica)

ore 17:59 Calcio Mario Balotelli

ore 18:19 Calcio Serie A Napoli - Udinese (replica)

ore 20:05 Calcio My Skills Nico Paz

ore 20:30 Volley Serie A1 F Perugia - Firenze (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 22:45 Sport Intervista a Furlani

ore 23:18 Calcio Fedi Milano

GIOVEDI 13 FEBBRAIO 2025

ore 08:00 Calcio Serie A Inter - Fiorentina (replica)

ore 09:47 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 6a g.

ore 10:40 Calcio El Presidente Si apre il calciomercato

ore 11:28 Documentario The Season Brescia Ep. 6

ore 11:51 Calcio Serie A Cagliari - Parma (replica)

ore 13:37 Calcio Palermo Sunrise

ore 14:13 Calcio Serie A Verona - Atalanta (replica)

ore 15:59 Documentario Silvio Baldini - Questo e' calcio

ore 16:33 Calcio Serie A Empoli - Milan (replica)

ore 18:19 Calcio Milan - Inter Top 30 Gol

ore 18:31 Calcio Serie A Venezia - Roma (replica)

ore 20:17 Calcio Fedi Roma

ore 20:51 Calcio Serie A Lazio - Monza (replica)

ore 22:38 Altri Kickboxing - Evolution Fight 2a parte

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***