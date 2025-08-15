Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 15 - 22 Agosto 2025

Le partite della Serie A Enilive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]
ZONA DAZN, PALINSESTO 15 - 22 AGOSTO 2025 CANALE 214 / 215 SKY
VENERDI 15 AGOSTO
- ore 08:00 Calcio Serie A Fiorentina - Monza
- ore 09:54 Calcio Mario Balotelli
- ore 10:14 Calcio My Skills Vlahovic
- ore 10:33 Calcio Discovering VAR
- ore 10:44 Calcio ABB Stadi Milano
- ore 11:02 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo
- ore 11:21 Calcio My Skills Ricci
- ore 11:35 Calcio Decido io
- ore 12:00 Calcio Serie A Inter - Atalanta
- ore 13:43 Calcio Open VAR Masterclass I falli di mano
- ore 14:00 Calcio Open VAR Masterclass I falli di gioco
- ore 14:15 Calcio Serie A Napoli - Bologna
- ore 16:03 Calcio Serie A Lazio - Milan
- ore 17:49 Calcio Serie A Verona - Juventus
- ore 19:34 Calcio Interstellar
- ore 20:20 Calcio Serie A Parma - Milan
- ore 22:05 Calcio Bordocam Napoli 2025
- ore 22:29 Calcio Campioni: Road to victory
- ore 22:54 Calcio Quella volta che - Milan - Inter
SABATO 16 AGOSTO
- ore 08:00 Calcio Serie A Juventus - Como
- ore 09:48 Calcio Bordocam Napoli 2025
- ore 10:11 Calcio Campioni: Road to victory
- ore 10:37 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto
- ore 11:18 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia
- ore 11:55 Calcio Serie A Como - Bologna
- ore 13:42 Calcio Decido io
- ore 14:07 Calcio Serie A Atalanta - Fiorentina
- ore 15:46 Calcio Serie A Fiorentina - Lazio
- ore 19:25 Calcio Liga Maiorca - Barcellona (diretta)
- ore 21:16 Calcio Mbappe', Lewandowski e non solo
- ore 22:10 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi
- ore 22:51 Documentario Silvio Baldini - Questo e' calcio
DOMENICA 17 AGOSTO
- ore 08:00 Calcio Serie A Inter - Milan
- ore 09:49 Calcio Mbappe', Lewandowski e non solo
- ore 10:43 Calcio Claudio Lotito
- ore 11:08 Calcio Palermo Sunrise
- ore 11:44 Calcio Serie A Genoa - Juventus
- ore 13:21 Calcio Intervista a Moncada
- ore 13:43 Calcio Serie A Como - Verona
- ore 15:24 Calcio Serie A Torino - Lazio
- ore 17:08 Calcio My Skills Dodo
- ore 17:29 Calcio Serie A Roma - Venezia
- ore 19:14 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto
- ore 19:55 Calcio My Skills Nico Paz
- ore 20:12 Calcio Top 30 Gol - Derby di Roma
- ore 21:25 Calcio Liga Espanyol - Atletico Madrid (diretta)
LUNEDI 18 AGOSTO
- ore 08:00 Calcio Serie A Udinese - Inter
- ore 09:45 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi
- ore 10:26 Calcio My Skills Dimarco
- ore 10:45 Calcio Marcello Lippi - L'uomo della storia
- ore 11:02 Calcio ABB Stadi Milano
- ore 11:20 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo
- ore 11:39 Calcio Serie A Venezia - Atalanta
- ore 13:20 Calcio Mario Balotelli
- ore 13:41 Calcio Serie A Lecce - Fiorentina
- ore 15:26 Calcio Serie A Genoa - Bologna
- ore 17:04 Calcio My Skills Vlahovic
- ore 17:22 Calcio Serie A Lazio - Genoa
- ore 19:10 Calcio Interstellar
- ore 19:56 Calcio Serie A Napoli - Atalanta
- ore 21:39 Calcio Decido io
- ore 22:04 Calcio Fedi Roma
MARTEDI 19 AGOSTO
- ore 08:00 Calcio Serie A Udinese - Juventus
- ore 09:46 Calcio Discovering VAR
- ore 09:57 Calcio La Liga 2024/25 Highlights 11a g.
- ore 10:15 Calcio La Liga 2024/25 Highlights 13a g.
- ore 10:27 Calcio Linea Diletta con Guti
- ore 10:46 Calcio BordoCam Real Madrid - Barcellona
- ore 10:58 Calcio Top 30 Gol El Clasico
- ore 11:16 Calcio Missione Bilbao
- ore 11:41 Calcio Serie A Cagliari - Milan
- ore 13:27 Calcio OR7GEN David Villa Atleti
- ore 13:56 Calcio Serie A Fiorentina - Verona
- ore 15:43 Calcio Serie A Verona - Inter
- ore 17:22 Calcio OR7GEN David Villa La Masia
- ore 17:56 Calcio Serie A Genoa - Cagliari
- ore 19:42 Calcio Intervista a Moncada
- ore 20:04 Calcio Intervista a Kalulu
- ore 20:55 Calcio Liga Real Madrid - Osasuna (diretta)
- ore 23:06 Calcio Palermo Sunrise
MERCOLEDI 20 AGOSTO
- ore 08:00 Calcio Liga Espanyol - Atletico Madrid
- ore 09:50 Calcio La Liga 2024/25 Highlights 14a g.
- ore 10:10 Calcio La Liga 2024/25 Highlights 15a g.
- ore 10:30 Calcio Linea Diletta con Ordas
- ore 10:50 Calcio Missione Clasico
- ore 11:15 Calcio Linea Diletta con Julen Guerrero
- ore 11:35 Calcio Missione Siviglia
- ore 11:55 Calcio Liga Maiorca - Barcellona
- ore 13:50 Calcio OR7GEN David Villa Paterna
- ore 14:15 Calcio OR7GEN David Villa Astur
- ore 14:40 Calcio Bordocam Napoli 2025
- ore 15:05 Calcio Campioni: Road to victory
- ore 15:30 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto
- ore 16:15 Calcio Serie A Parma - Lazio
- ore 18:10 Calcio ABB Stadi Milano
- ore 18:30 Calcio Serie A Milan - Empoli
- ore 20:15 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo
- ore 20:35 Calcio My Skills Ricci
- ore 20:45 Calcio Serie A Inter - Parma
- ore 22:25 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia
- ore 23:00 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi
- ore 23:50 Calcio Top 30 Gol - Derby di Roma
GIOVEDI 21 AGOSTO
- ore 08:00 Calcio Serie A Juventus - Bologna
- ore 09:45 Calcio Fedi Roma
- ore 10:20 Calcio Fedi Milano
- ore 10:55 Calcio Juventus - Napoli Top 50 Gol
- ore 11:15 Calcio Mario Balotelli
- ore 11:35 Calcio My Skills Vlahovic
- ore 11:55 Calcio Serie A Udinese - Napoli
- ore 13:40 Calcio Claudio Lotito
- ore 14:05 Calcio Inter - Roma Top 30 Gol
- ore 14:15 Calcio Liga Real Madrid - Osasuna
- ore 16:15 Calcio Serie A Parma - Verona
- ore 18:05 Calcio My Skills Bernabe'
- ore 18:20 Calcio Milan - Napoli Top 30 Gol
- ore 18:30 Calcio Serie A Roma - Parma
- ore 20:10 Calcio BordoCam Inter - Juventus 2024/25
- ore 20:30 Calcio Serie A Cagliari - Inter
- ore 22:15 Calcio Palermo Sunrise
- ore 22:50 Calcio Discovering VAR
- ore 23:00 Calcio Intervista a Moncada
- ore 23:25 Calcio Intervista a Kalulu
- ore 23:40 Calcio My Skills Dodo
*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***