Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itPalinsestiDAZN › Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 15 - 22 Agosto 2025
Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 15 - 22 Agosto 2025 - immagine di copertura per i programmi TV

Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 15 - 22 Agosto 2025

Logo DAZN - Palinsesti e Programmi TV
D
Programmi DAZN
Logo del canale DAZN - Programmazione completa
D
Palinsesti DAZN

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

venerdì, 15 agosto 2025 | Ore: 12:00

Le partite della Serie A Enilive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] 

Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A Enilive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de LaLiga EA Sports, delle migliori competizioni dell'offerta streaming oltre a contenuti originali DAZN.

Immagine di Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 15 - 22 Agosto 2025 - Scopri su DAZN

Tutta la Serie A Enilive 2025/26 è solo su DAZN
7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.

ZONA DAZN, PALINSESTO 15 - 22 AGOSTO 2025  CANALE 214 /  215 SKY

VENERDI 15 AGOSTO

  • ore 08:00 Calcio Serie A Fiorentina - Monza
  • ore 09:54 Calcio Mario Balotelli
  • ore 10:14 Calcio My Skills Vlahovic
  • ore 10:33 Calcio Discovering VAR
  • ore 10:44 Calcio ABB Stadi Milano
  • ore 11:02 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo
  • ore 11:21 Calcio My Skills Ricci
  • ore 11:35 Calcio Decido io
  • ore 12:00 Calcio Serie A Inter - Atalanta
  • ore 13:43 Calcio Open VAR Masterclass I falli di mano
  • ore 14:00 Calcio Open VAR Masterclass I falli di gioco
  • ore 14:15 Calcio Serie A Napoli - Bologna
  • ore 16:03 Calcio Serie A Lazio - Milan
  • ore 17:49 Calcio Serie A Verona - Juventus
  • ore 19:34 Calcio Interstellar
  • ore 20:20 Calcio Serie A Parma - Milan
  • ore 22:05 Calcio Bordocam Napoli 2025
  • ore 22:29 Calcio Campioni: Road to victory
  • ore 22:54 Calcio Quella volta che - Milan - Inter

SABATO 16 AGOSTO

  • ore 08:00 Calcio Serie A Juventus - Como
  • ore 09:48 Calcio Bordocam Napoli 2025
  • ore 10:11 Calcio Campioni: Road to victory
  • ore 10:37 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto
  • ore 11:18 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia
  • ore 11:55 Calcio Serie A Como - Bologna
  • ore 13:42 Calcio Decido io
  • ore 14:07 Calcio Serie A Atalanta - Fiorentina
  • ore 15:46 Calcio Serie A Fiorentina - Lazio
  • ore 19:25 Calcio Liga Maiorca - Barcellona (diretta)
  • ore 21:16 Calcio Mbappe', Lewandowski e non solo
  • ore 22:10 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi
  • ore 22:51 Documentario Silvio Baldini - Questo e' calcio

DOMENICA 17 AGOSTO

  • ore 08:00 Calcio Serie A Inter - Milan
  • ore 09:49 Calcio Mbappe', Lewandowski e non solo
  • ore 10:43 Calcio Claudio Lotito
  • ore 11:08 Calcio Palermo Sunrise
  • ore 11:44 Calcio Serie A Genoa - Juventus
  • ore 13:21 Calcio Intervista a Moncada
  • ore 13:43 Calcio Serie A Como - Verona
  • ore 15:24 Calcio Serie A Torino - Lazio
  • ore 17:08 Calcio My Skills Dodo
  • ore 17:29 Calcio Serie A Roma - Venezia
  • ore 19:14 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto
  • ore 19:55 Calcio My Skills Nico Paz
  • ore 20:12 Calcio Top 30 Gol - Derby di Roma
  • ore 21:25 Calcio Liga Espanyol - Atletico Madrid (diretta)

LUNEDI 18 AGOSTO

  • ore 08:00 Calcio Serie A Udinese - Inter
  • ore 09:45 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi
  • ore 10:26 Calcio My Skills Dimarco
  • ore 10:45 Calcio Marcello Lippi - L'uomo della storia
  • ore 11:02 Calcio ABB Stadi Milano
  • ore 11:20 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo
  • ore 11:39 Calcio Serie A Venezia - Atalanta
  • ore 13:20 Calcio Mario Balotelli
  • ore 13:41 Calcio Serie A Lecce - Fiorentina
  • ore 15:26 Calcio Serie A Genoa - Bologna
  • ore 17:04 Calcio My Skills Vlahovic
  • ore 17:22 Calcio Serie A Lazio - Genoa
  • ore 19:10 Calcio Interstellar
  • ore 19:56 Calcio Serie A Napoli - Atalanta
  • ore 21:39 Calcio Decido io
  • ore 22:04 Calcio Fedi Roma

MARTEDI 19 AGOSTO

  • ore 08:00 Calcio Serie A Udinese - Juventus
  • ore 09:46 Calcio Discovering VAR
  • ore 09:57 Calcio La Liga 2024/25 Highlights 11a g.
  • ore 10:15 Calcio La Liga 2024/25 Highlights 13a g.
  • ore 10:27 Calcio Linea Diletta con Guti
  • ore 10:46 Calcio BordoCam Real Madrid - Barcellona
  • ore 10:58 Calcio Top 30 Gol El Clasico
  • ore 11:16 Calcio Missione Bilbao
  • ore 11:41 Calcio Serie A Cagliari - Milan
  • ore 13:27 Calcio OR7GEN David Villa Atleti
  • ore 13:56 Calcio Serie A Fiorentina - Verona
  • ore 15:43 Calcio Serie A Verona - Inter
  • ore 17:22 Calcio OR7GEN David Villa La Masia
  • ore 17:56 Calcio Serie A Genoa - Cagliari
  • ore 19:42 Calcio Intervista a Moncada
  • ore 20:04 Calcio Intervista a Kalulu
  • ore 20:55 Calcio Liga Real Madrid - Osasuna (diretta)
  • ore 23:06 Calcio Palermo Sunrise

MERCOLEDI 20 AGOSTO

  • ore 08:00 Calcio Liga Espanyol - Atletico Madrid
  • ore 09:50 Calcio La Liga 2024/25 Highlights 14a g.
  • ore 10:10 Calcio La Liga 2024/25 Highlights 15a g.
  • ore 10:30 Calcio Linea Diletta con Ordas
  • ore 10:50 Calcio Missione Clasico
  • ore 11:15 Calcio Linea Diletta con Julen Guerrero
  • ore 11:35 Calcio Missione Siviglia
  • ore 11:55 Calcio Liga Maiorca - Barcellona
  • ore 13:50 Calcio OR7GEN David Villa Paterna
  • ore 14:15 Calcio OR7GEN David Villa Astur
  • ore 14:40 Calcio Bordocam Napoli 2025
  • ore 15:05 Calcio Campioni: Road to victory
  • ore 15:30 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto
  • ore 16:15 Calcio Serie A Parma - Lazio
  • ore 18:10 Calcio ABB Stadi Milano
  • ore 18:30 Calcio Serie A Milan - Empoli
  • ore 20:15 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo
  • ore 20:35 Calcio My Skills Ricci
  • ore 20:45 Calcio Serie A Inter - Parma
  • ore 22:25 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia
  • ore 23:00 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi
  • ore 23:50 Calcio Top 30 Gol - Derby di Roma

GIOVEDI 21 AGOSTO

  • ore 08:00 Calcio Serie A Juventus - Bologna
  • ore 09:45 Calcio Fedi Roma
  • ore 10:20 Calcio Fedi Milano
  • ore 10:55 Calcio Juventus - Napoli Top 50 Gol
  • ore 11:15 Calcio Mario Balotelli
  • ore 11:35 Calcio My Skills Vlahovic
  • ore 11:55 Calcio Serie A Udinese - Napoli
  • ore 13:40 Calcio Claudio Lotito
  • ore 14:05 Calcio Inter - Roma Top 30 Gol
  • ore 14:15 Calcio Liga Real Madrid - Osasuna
  • ore 16:15 Calcio Serie A Parma - Verona
  • ore 18:05 Calcio My Skills Bernabe'
  • ore 18:20 Calcio Milan - Napoli Top 30 Gol
  • ore 18:30 Calcio Serie A Roma - Parma
  • ore 20:10 Calcio BordoCam Inter - Juventus 2024/25
  • ore 20:30 Calcio Serie A Cagliari - Inter
  • ore 22:15 Calcio Palermo Sunrise
  • ore 22:50 Calcio Discovering VAR
  • ore 23:00 Calcio Intervista a Moncada
  • ore 23:25 Calcio Intervista a Kalulu
  • ore 23:40 Calcio My Skills Dodo

    *** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
 che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***

Tutta la Serie A Enilive 2025/26 è solo su DAZN
7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Coppa Italia 2025/26 Esclusiva Mediaset: Programma e Telecronisti 32esimi di Finale

    La Coppa Italia Frecciarossa manterrà tale nome anche nelle stagione 2025/2026. Il prossimo spettacolo si concluderà il 13 maggio 2025, con la finale in gara secca allo stadio Olimpico di Roma, quando sarà nota la squadra che raccoglierà l’eredità del Bologna, vincitrice dell’ultimo trofeo.   Scattata con il turno preliminare dello scorso 9 e 10 agosto la 78esima edizione della Coppa Italia, torneo che si...
    S
    Sport
    venerdì, 15 agosto 2025

  • Nuovo Palinsesto Stagione 2025/26 Radio Tv Serie A: le grandi novità di programmi e conduttori

    Pronto a una settimana da urlo? L’attesa è finita, si ricomincia! Nel fine settimana di Ferragosto torna la Coppa Italia Frecciarossa con i trentaduesimi e le prime dodici squadre di Serie A Enilive che fanno il loro ingresso nel tabellone. Un bell’antipasto alla prima giornata che prenderà il via sabato 23 agosto! La settimana che culminerà con l’inizio della Serie A Enilive 2025/26, però, porterà anche...
    S
    Sport
    giovedì, 14 agosto 2025

  • Pubblicità televisiva Replay in Svizzera: da novembre 2025 modello unico nazionale

    Attualmente, in Svizzera, circa il 30-40% dei contenuti televisivi viene fruito in differita e la tendenza è in aumento. La pubblicità in modalità Replay offre la possibilità di compensare, almeno in parte, il calo del mercato pubblicitario televisivo tradizionale. Il nuovo modello concordato dal settore è stato progettato per essere semplice da utilizzare e in linea con le nuove abitudini di fruizione del pubblico. Gli spot pubblicitari...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 14 agosto 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (14 - 17 Agosto 2025) MotoGP Austria e Motocross MXGP Svezia

    In arrivo un nuovo weekend a due ruote da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP e MXGP. MOTOMONDIALE AL RED BULL RING – Da giovedì 14 a domenica 17 agosto,appuntamento in diretta esclusiva con la tredicesima prova – e prima tappa dopo la pausa estiva - del mondiale 2025 di MotoGP,il Gran Premio d’Austria, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si parte con la conferenza stampa piloti...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 14 agosto 2025

  • LALIGA 2025/26, campagna anti pirateria: streaming sicuro solo sui canali ufficiali

    Con l'inizio della nuova stagione 2025/26, LALIGA rinnova il proprio impegno nella lotta alla pirateria audiovisiva, la più grande minaccia per l'industria dello sport e dell'intrattenimento. Si stima che solo i club di calcio spagnoli perdano ogni anno tra i 600 e i 700 milioni di euro a causa delle trasmissioni illegali. Ma il danno va oltre la perdita finanziaria. Si stima che oltre il 50% dei virus online sia collegato a contenuti piratati o piattaforme di download...
    S
    Satellite / Estero
    mercoledì, 13 agosto 2025

  • Telesystem UP STICK 4K, la tua TV prende nuova vita con Google TV

    Nell'era digitale, dove l'intrattenimento si sposta sempre più verso lo streaming online, TELE System lancia una soluzione innovativa e compatta per modernizzare qualsiasi televisore: l'UP Stick Google TV 4K . Presentato ufficialmente il 6 agosto 2025, questo dispositivo HDMI promette di trasformare TV non smart in Smart TV di ultima generazione, offrendo un'esperienza completa e intuitiva.  A differenza di altri decoder TELE System come l'UP1 o...
    H
    HiTech
    martedì, 12 agosto 2025

  • Sky e NOW lancia stagione calcio 2025/26 con oltre 2.000 partite, Champions esclusiva e copertura totale

     Sky Sport 2025 / 2026 | Ricca, spettacolare e... imprevedibile INIZIA UNA GRANDE STAGIONE DI CALCIO NELLA CASA DELLO SPORT DI SKY PIÙ DI 2.000 PARTITE E OLTRE 4.000 ORE LIVE CON I PRINCIPALI CAMPIONATI ITALIANI E INTERNAZIONALI, LE TRE COPPE UEFA PRESENTATE NELLA NUOVA CAMPAGNA SKY DA UN TESTIMONIAL D'ECCEZIONE E LA FIRMA EDITORIALE DELLA SQUADRA DI SKY SPORT SU SKY COME AL CINEMA... ANCHE SE IL FILM DELLA CHAMPIONS NON SI SCRIVE: ACCADE IL PREMIO OSCAR PAOLO...
    S
    Sky Italia
    martedì, 12 agosto 2025

  • Serie A Women’s Cup su Sky, in streaming su NOW e Vivo Azzurro TV. La finale anche su Rai 2

    La Serie A Women's Cup sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW e Vivo Azzurro TV, con la finale in programma nel weekend tra sabato 27 e domenica 28 settembre anche su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Dopo una straordinaria estate Azzurra, e in attesa dell'inizio del campionato fissato per il weekend tra sabato 4 e domenica 5 ottobre, venerdì 22 agosto debutta la nuova competizione con i 12 club di Serie A Women. Si parte venerdì 22...
    S
    Sport
    venerdì, 08 agosto 2025

  • Serie A Women’s Cup 2025, debutta su Sky e NOW il nuovo torneo del calcio femminile italiano

    Sky continua a sostenere il movimento del calcio femminile, promuovendone crescita e visibilità. Un impegno che si rinnova con un altro grande appuntamento in programma nell’estate della Casa dello Sport: la prima edizione della Serie A Women’s Cup di calcio, al via venerdì 22 agosto in diretta su Sky e in streaming su NOW. Per ogni giornata della prima fase di questo torneo, novità assoluta nel panorama del calcio femminile nazionale, sui...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 08 agosto 2025

  • X Factor 2025, i giudici si trasformano in cantanti: karaoke e grandi hit prima del debutto su Sky e NOW

    A X Factor 2025 si canterà, e tanto. Certo, può sembrare una cosa ovvia: canteranno gli artisti che saliranno sul palco sognando di conquistare almeno 3 sì dei giudici; canteranno ragazzi con poche esperienze live ma anche altri più rodati e già abituati a un pubblico; canteranno giovani più timidi e introversi e anche chi ha coraggiosamente studiato delle coreografie, più o meno riuscite, creando una performance...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 08 agosto 2025

  • Umberto Gandini: «LBATV scelta strategica, il basket italiano ora parla direttamente ai suoi tifosi»

    Intervistato da Radio Sportiva, il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini ha parlato anche della nascita della piattaforma OTT LBATV: «Siamo una delle primissime leghe in Europa a scegliere di autoprodurre le partite e distribuirle direttamente ai consumatori. La nostra è stata una scelta dettata dal mercato che ci ha detto come la nostra concezione del valore del basket italiano non risponde a quella delle aziende che operano in questo settore. Abbiamo...
    S
    Sport
    giovedì, 07 agosto 2025

  • Osservatorio Comunicazioni AGCOM: cresce il digitale, crollano TV e giornali tradizionali

    L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato oggi l'Osservatorio sulle Comunicazioni aggiornato al primo trimestre 2025, fornendo una panoramica dettagliata sull'andamento dei mercati delle comunicazioni. Il valore complessivo delle aree economiche monitorate dall'Autorità ha raggiunto i 56,19 miliardi di euro a fine 2024, segnando una crescita del 3,5% su base annua e del 10,6% rispetto al 2020. Mentre il settore delle...
    E
    Economia
    giovedì, 07 agosto 2025

  • Sky Sport Tennis 2025 🎾diretta ATP Masters 1000 e WTA 1000 Cincinnati e streaming NOW

    Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. In diretta da giovedì 7 a lunedì 18 agosto i tornei ATP Masters 1000 (in esclusiva) e WTA 1000 Cincinnati. I telecronisti della squadra tennis di Sky Sport saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Dalila Setti, Niccolò Ramella, Gaia Brunelli, Dario Massara, Riccardo Bisti e Andrea Voria. Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 07 agosto 2025

  • Como TV gratis: calcio internazionale e sport da combattimento in diretta senza abbonamento

    Como TV diventa gratuita, offrendo un'esperienza sportiva internazionale unica e senza costi per tutti gli appassionati. Da oggi, i tifosi avranno accesso libero a grandi campionati di calcio europeo e sudamericano, oltre a una selezione di eventi esclusivi di sport da combattimento. Grazie all’iniziativa del Como 1907, unica squadra al mondo a garantire gratuitamente la visione di alcuni dei tornei più spettacolari, sarà possibile seguire in diretta e...
    S
    Sport
    mercoledì, 06 agosto 2025

  • Rugby World Cup Femminile 2025: tutte le partite dell’Italia in diretta e in chiaro su Rai e RaiPlay

    Le partite della Nazionale Italiana Femminile alla Rugby World Cup 2025 saranno trasmesse in diretta e in chiaro sui canali Rai, grazie all’accordo siglato tra la Federazione Italiana Rugby e il Servizio Pubblico. Un’intesa che garantirà la visione gratuita non solo di tutte le sfide delle Azzurre, ma anche della partita inaugurale, di un quarto di finale, delle semifinali e della finale del torneo, offrendo così una copertura completa del Mondiale. Si...
    S
    Sport
    mercoledì, 06 agosto 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 15 - 22 Agosto 2025

    Le partite della Serie A Enilive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A Enilive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una sel...
     venerdì, 15 agosto 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Calcio Estero live Sky e NOW - Al via la Premier League 2025/26 e la Ligue 1, SuperCoppa Germania

    In Inghilterra, si riparte il giorno di Ferragosto con il Liverpool campione in carica che ad Anfield sfiderà alle 21 il Bournemourh (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW). Cinque match sabato: alle 13.30 Aston Villa-Newcastle (Sky Sport Calcio e NOW); alle 16 Tottenham-Burnley (Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW), Brighton-Fulham (Sky Sport Calcio e NOW) e Sunderland-West Ham (Sky Sport Mix e NOW); alle 18.30 Wolverhampton-Manchester City (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4...
     venerdì, 15 agosto 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport MotoGP HD - Canale TV

    MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Austria Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

    In arrivo un nuovo weekend a due ruote da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP e MXGP. MOTOMONDIALE AL RED BULL RING – Da giovedì 14 a domenica 17 agosto,appuntamento in diretta esclusiva con la tredicesima prova – e prima tappa dopo la pausa estiva - del mondiale 2025 di MotoGP,il Gran Premio d’Austria, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si parte con la conferenza stampa piloti giovedì...
     venerdì, 15 agosto 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Conclave, Venerdi 15 Agosto 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 va in onda Conclave, il film di Edward Berger premiato con un Oscar e un Golden Globe, ambientato nelle stanze segrete del Vaticano. Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini guidano un cast d’eccezione in un intrigo che mes...
     venerdì, 15 agosto 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Drive Hard, Giovedì 14 Agosto 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, Drive Hard vede John Cusack e Thomas Jane in un action ad alta velocità: dopo una rapina, un ex pilota diventa l’autista di un criminale, tra inseguimenti serrati e tensione continua. Su Sky Cinema Due HD alla stessa ora, Il Giorno dell'...
     giovedì, 14 agosto 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨

  • Anteprima video: TIM e Lega Serie A lanciano le nuove sigle della Serie A TIM 2022/2023
    TIM e Lega Serie A lanciano le nuove sigle della Serie A TIM 2022/2023
    In occasione della partenza della Serie A TIM 2022/2023, TIM e Lega Serie A lanciano le nuove sigle che accompagneranno in TV dal 13 agosto le partite del massimo Campionato di calcio italiano e i programmi televisivi ad esso dedicati. Caratterizzate dal claim ‘Connessi da un’unica passione’, le sigle celebrano, con immagini di ieri e di oggi e i colori di tutte e venti le squadre, la passione dei tifosi e il legame che dura da 25 anni tra TIM e Lega Serie A. CREDITI Agenzia: Havas Milan...
    S
     Sport
     giovedì, 11 agosto 2022
  • Anteprima video: Accordo Sky-Dazn, app disponibile su Sky Q e Zona Dazn sul canale 214
    Accordo Sky-Dazn, app disponibile su Sky Q e Zona Dazn sul canale 214
    Sky e DAZN hanno annunciato aver firmato un accordo che prevede l’arrivo dell’app di DAZN su Sky Q dall’8 agosto e la possibilità per gli abbonati Sky di aderire ad una specifica offerta commerciale DAZN per vedere sul decoder Sky il canale ZONA DAZN, con le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva DAZN e una selezione di eventi.  Con questo accordo, gli abbonati Sky Q – via satellite o via internet – che sono anche clienti DAZN, potr...
    D
     DAZN
     venerdì, 05 agosto 2022
  • Anteprima video: Sky Sport Spot 2022 / 2023 - Nuova stagione, ci sara' da divertirsi!
    Sky Sport Spot 2022 / 2023 - Nuova stagione, ci sara' da divertirsi!
    Prendete posto: anche quest'anno ci sarà da divertirsi sulla giostra delle emozioni di Sky Sport tra calcio, motori, tennis, basket e molto altro. Lo sport è un'emozione continua, parola di Alex Del Piero. Sky è la Casa dello Sport, con un’offerta straordinariamente ricca per importanza e varietà di eventi e discipline, disponibili anche in streaming su NOW In attesa della nuova stagione Sky Sport continua a raccontare un’estate mai così ricca d...
    S
     Sky
     martedì, 26 luglio 2022