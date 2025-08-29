Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 29 Agosto - 4 Settembre 2025

Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]

Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de LaLiga EA Sports, delle migliori competizioni dell'offerta streaming oltre a contenuti originali DAZN.

L’estate sta volgendo al termine, ma l’adrenalina non accenna a fermarsi: i grandi appuntamenti sportivi su DAZN continuano a far battere i cuori degli appassionati.

Dopo il successo nella Volleyball Nations League e l'oro olimpico a Parigi nell'estate del 2024, l'Italia di volley femminile guidata da Julio Velasco, si prepara a inseguire un nuovo traguardo: i Mondiali in Thailandia. Il cammino agli ottavi di finale prende il via sabato 30 agosto alle 12:00 con Italia-Germania, seguito da due match in contemporanea alle 15:30: Polonia-Belgio e Brasile-Repubblica Dominicana.Invece Usa-Canada e Turchia-Slovenia giocheranno 1° settembre, rispettivamente alle 12:00 e alle 15.30. Ogni partita è un tassello decisivo verso i quarti, in programma il 3 e 4 settembre. L’obiettivo delle azzurre è chiaro: replicare il successo storico del 2002, con determinazione e passione che si respirano in ogni palleggio.

EuroBasket 2025 entra nella fase calda, e il basket maschile azzurro si prepara alle sfide decisive. Le successive partite degli azzurri saranno raccontate dalla coppia Gandini e Pianigiani: sabato 30 agosto alle 14:00 contro la Georgia, domenica 31 agosto alle 20:30 contro la Bosnia e martedì 2 settembre alle 20:30 contro la Spagna. I ragazzi guidati da Pozzecco inseguono il sogno di tornare sul podio continentale tra schiacciate, triple decisive e tensione in ogni rimbalzo.

ZONA DAZN, PALINSESTO 29 AGOSTO - 4 SETTEMBRE 2025 CANALE 214 / 215 SKY

VENERDI 29 AGOSTO

ore 08:00 Calcio Serie A Udinese - Verona

ore 09:47 Calcio Linea Diletta con Guti

ore 10:07 Calcio Linea Diletta con Ordas

ore 10:23 Calcio Missione Clasico

ore 10:46 Calcio BordoCam Real Madrid - Barcellona

ore 10:58 Calcio Serie A Cagliari - Fiorentina

ore 12:00 Volley World Championship F Olanda - Serbia (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 14:16 Calcio Top 30 Gol El Clasico

ore 14:34 Calcio Missione Bilbao

ore 14:59 Calcio Missione Siviglia

ore 15:21 Calcio Quella volta che - Milan - Inter

ore 15:30 Volley World Championship F Giappone - Thailandia (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 17:46 Calcio Serie A Milan - Cremonese

ore 18:10 Calcio My Skills Dodo

ore 18:30 Calcio Serie A Cremonese - Sassuolo (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 20:41 Calcio My Skills Nico Paz

ore 20:58 Calcio Serie A Sassuolo - Napoli

ore 22:44 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi

ore 23:25 Calcio Top 30 Gol - Derby di Roma

SABATO 30 AGOSTO

ore 08:00 Calcio Serie A Cremonese - Sassuolo

ore 09:47 Calcio Serie A Atalanta - Fiorentina

ore 12:00 Volley World Championship F Italia - Germania (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 14:16 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi

ore 14:57 Calcio ABB Stadi Milano

ore 15:15 Calcio Bordocam Juventus - Atalanta 2024/25

ore 15:30 Volley World Championship F Polonia - Belgio (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 17:46 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo

ore 18:05 Calcio My Skills Dimarco

ore 18:30 Calcio Serie A Parma - Atalanta (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 18:30 Calcio Serie A Bologna - Como (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)

ore 20:45 Calcio Serie A Napoli - Cagliari (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 22:56 Calcio Palermo Sunrise

ore 23:32 Calcio Mario Balotelli

DOMENICA 31 AGOSTO

ore 08:00 Calcio Serie A Parma - Atalanta

ore 09:47 Calcio Serie A Cremonese - Sassuolo

ore 12:00 Volley World Championship F Cina - Francia (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 14:16 Calcio OR7GEN David Villa Atleti

ore 14:45 Calcio OR7GEN David Villa La Masia

ore 15:30 Volley World Championship F Brasile - Repubblica Dominicana Live

ore 17:46 Calcio Missione Siviglia

ore 18:08 Calcio Joaquin saluta il calcio

ore 18:30 Calcio Serie A Genoa - Juventus (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 20:45 Calcio Serie A Inter - Udinese (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 20:45 Calcio Serie A Lazio - Hellas Verona (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)

ore 22:56 Calcio Fedi Roma

ore 23:30 Calcio Decido io

LUNEDI 1 SETTEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Genoa - Juventus

ore 09:55 Calcio Serie A Parma - Atalanta

ore 11:45 Calcio Intervista a Kalulu

ore 12:00 Volley World Championship F USA - Canada (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 14:15 Calcio Palermo Sunrise

ore 14:50 Calcio Intervista a Moncada

ore 15:10 Calcio My Skills Dodo

ore 15:30 Volley World Championship F Turchia - Slovenia (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 17:45 Calcio My Skills Nico Paz

ore 18:00 Calcio Top 30 Gol - Derby di Roma

ore 18:15 Calcio Milan - Inter Top 30 Gol

ore 18:30 Calcio Serie A Napoli - Cagliari

ore 20:20 Calcio Quella volta che - Milan - Inter

ore 20:35 Calcio Juventus - Inter Top 30 Gol

ore 21:00 Calcio Serie A Inter - Udinese

ore 22:55 Calcio Mario Balotelli

ore 23:20 Calcio Fedi Milano

MARTEDI 2 SETTEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Napoli - Cagliari

ore 09:50 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi

ore 10:30 Calcio My Skills Dimarco

ore 10:45 Calcio My Skills Ricci

ore 11:00 Calcio Serie A Genoa - Juventus

ore 12:50 Calcio OR7GEN David Villa Paterna

ore 13:15 Calcio OR7GEN David Villa Astur

ore 13:40 Calcio Missione Siviglia

ore 14:15 Calcio Serie A Parma - Atalanta

ore 16:15 Calcio Serie A Cremonese - Sassuolo

ore 18:05 Calcio Missione Bilbao

ore 18:30 Calcio Serie A Inter - Udinese

ore 20:20 Calcio Linea Diletta con Julen Guerrero

ore 20:40 Calcio Top 30 Gol El Clasico

ore 21:00 Calcio Serie A Milan - Lazio

ore 22:55 Calcio Linea Diletta con Guti

ore 23:15 Calcio Linea Diletta con Ordas

ore 23:35 Calcio Joaquin saluta il calcio

MERCOLEDI 3 SETTEMBRE

ore 08:00 Calcio Liga Real Madrid - Maiorca

ore 10:05 Calcio Liga Rayo Vallecano - Barcellona

ore 12:00 Volley World Championship F 1mo Quarto (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 14:15 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia

ore 14:50 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto

ore 15:30 Volley World Championship F 2ndo Quarto (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 17:45 Calcio Familia: Vita di un Imperatore

ore 18:10 Calcio ABB Stadi Torino

ore 18:30 Calcio Serie A Cremonese - Sassuolo

ore 20:20 Calcio ABB Stadi Udine

ore 20:45 Calcio Discovering VAR

ore 21:00 Calcio Serie A Genoa - Juventus

ore 22:55 Calcio Palermo Sunrise

ore 23:30 Calcio Mario Balotelli

GIOVEDI 4 SETTEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Inter - Udinese

ore 10:00 Calcio Serie A Genoa - Juventus

ore 12:00 Volley World Championship F 3rzo Quarto (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 14:20 Calcio Intervista a Moncada

ore 14:45 Calcio Palermo Sunrise

ore 15:30 Volley World Championship F 4rto Quarto (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 17:50 Calcio Marcello Lippi - L'uomo della storia

ore 18:15 Calcio Bordocam Juventus - Atalanta 2024/25

ore 18:30 Calcio Serie A Parma - Atalanta

ore 20:20 Calcio ABB Stadi Milano

ore 20:35 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo

ore 21:00 Calcio Serie A Cremonese - Sassuolo

ore 22:50 Calcio My Skills Ricci

ore 23:05 Calcio Interstellar

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***