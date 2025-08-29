Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 29 Agosto - 4 Settembre 2025

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

venerdì, 29 agosto 2025 | Ore: 11:59

Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] 

Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de LaLiga EA Sports, delle migliori competizioni dell'offerta streaming oltre a contenuti originali DAZN.

L’estate sta volgendo al termine, ma l’adrenalina non accenna a fermarsi: i grandi appuntamenti sportivi su DAZN continuano a far battere i cuori degli appassionati.

Dopo il successo nella Volleyball Nations League e l'oro olimpico a Parigi nell'estate del 2024, l'Italia di volley femminile guidata da Julio Velasco, si prepara a inseguire un nuovo traguardo: i Mondiali in Thailandia. Il cammino agli ottavi di finale prende il via sabato 30 agosto alle 12:00 con Italia-Germania, seguito da due match in contemporanea alle 15:30: Polonia-Belgio e Brasile-Repubblica Dominicana.Invece Usa-Canada e Turchia-Slovenia giocheranno 1° settembre, rispettivamente alle 12:00 e alle 15.30. Ogni partita è un tassello decisivo verso i quarti, in programma il 3 e 4 settembre. L’obiettivo delle azzurre è chiaro: replicare il successo storico del 2002, con determinazione e passione che si respirano in ogni palleggio.

EuroBasket 2025 entra nella fase calda, e il basket maschile azzurro si prepara alle sfide decisive. Le successive partite degli azzurri saranno raccontate dalla coppia Gandini e Pianigiani: sabato 30 agosto alle 14:00 contro la Georgia, domenica 31 agosto alle 20:30 contro la Bosnia e martedì 2 settembre alle 20:30 contro la Spagna. I ragazzi guidati da Pozzecco inseguono il sogno di tornare sul podio continentale tra schiacciate, triple decisive e tensione in ogni rimbalzo.

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN

DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva.
Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 2025/26

ZONA DAZN, PALINSESTO 29 AGOSTO - 4 SETTEMBRE 2025  CANALE 214 /  215 SKY

VENERDI 29 AGOSTO

  • ore 08:00 Calcio Serie A Udinese - Verona
  • ore 09:47 Calcio Linea Diletta con Guti
  • ore 10:07 Calcio Linea Diletta con Ordas
  • ore 10:23 Calcio Missione Clasico
  • ore 10:46 Calcio BordoCam Real Madrid - Barcellona
  • ore 10:58 Calcio Serie A Cagliari - Fiorentina
  • ore 12:00 Volley World Championship F Olanda - Serbia (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 14:16 Calcio Top 30 Gol El Clasico
  • ore 14:34 Calcio Missione Bilbao
  • ore 14:59 Calcio Missione Siviglia
  • ore 15:21 Calcio Quella volta che - Milan - Inter
  • ore 15:30 Volley World Championship F Giappone - Thailandia (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 17:46 Calcio Serie A Milan - Cremonese
  • ore 18:10 Calcio My Skills Dodo
  • ore 18:30 Calcio Serie A Cremonese - Sassuolo (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 20:41 Calcio My Skills Nico Paz
  • ore 20:58 Calcio Serie A Sassuolo - Napoli
  • ore 22:44 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi
  • ore 23:25 Calcio Top 30 Gol - Derby di Roma

SABATO 30 AGOSTO

  • ore 08:00 Calcio Serie A Cremonese - Sassuolo
  • ore 09:47 Calcio Serie A Atalanta - Fiorentina
  • ore 12:00 Volley World Championship F Italia - Germania (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 14:16 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi
  • ore 14:57 Calcio ABB Stadi Milano
  • ore 15:15 Calcio Bordocam Juventus - Atalanta 2024/25
  • ore 15:30 Volley World Championship F Polonia - Belgio (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 17:46 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo
  • ore 18:05 Calcio My Skills Dimarco
  • ore 18:30 Calcio Serie A Parma - Atalanta (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 18:30 Calcio Serie A Bologna - Como (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)
  • ore 20:45 Calcio Serie A Napoli - Cagliari (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 22:56 Calcio Palermo Sunrise
  • ore 23:32 Calcio Mario Balotelli

DOMENICA 31 AGOSTO

  • ore 08:00 Calcio Serie A Parma - Atalanta
  • ore 09:47 Calcio Serie A Cremonese - Sassuolo
  • ore 12:00 Volley World Championship F Cina - Francia (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 14:16 Calcio OR7GEN David Villa Atleti
  • ore 14:45 Calcio OR7GEN David Villa La Masia
  • ore 15:30 Volley World Championship F Brasile - Repubblica Dominicana Live
  • ore 17:46 Calcio Missione Siviglia
  • ore 18:08 Calcio Joaquin saluta il calcio
  • ore 18:30 Calcio Serie A Genoa - Juventus (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 20:45 Calcio Serie A Inter - Udinese (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 20:45 Calcio Serie A Lazio - Hellas Verona (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)
  • ore 22:56 Calcio Fedi Roma
  • ore 23:30 Calcio Decido io

LUNEDI 1 SETTEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Genoa - Juventus
  • ore 09:55 Calcio Serie A Parma - Atalanta
  • ore 11:45 Calcio Intervista a Kalulu
  • ore 12:00 Volley World Championship F USA - Canada (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 14:15 Calcio Palermo Sunrise
  • ore 14:50 Calcio Intervista a Moncada
  • ore 15:10 Calcio My Skills Dodo
  • ore 15:30 Volley World Championship F Turchia - Slovenia (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 17:45 Calcio My Skills Nico Paz
  • ore 18:00 Calcio Top 30 Gol - Derby di Roma
  • ore 18:15 Calcio Milan - Inter Top 30 Gol
  • ore 18:30 Calcio Serie A Napoli - Cagliari
  • ore 20:20 Calcio Quella volta che - Milan - Inter
  • ore 20:35 Calcio Juventus - Inter Top 30 Gol
  • ore 21:00 Calcio Serie A Inter - Udinese
  • ore 22:55 Calcio Mario Balotelli
  • ore 23:20 Calcio Fedi Milano

MARTEDI 2 SETTEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Napoli - Cagliari
  • ore 09:50 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi
  • ore 10:30 Calcio My Skills Dimarco
  • ore 10:45 Calcio My Skills Ricci
  • ore 11:00 Calcio Serie A Genoa - Juventus
  • ore 12:50 Calcio OR7GEN David Villa Paterna
  • ore 13:15 Calcio OR7GEN David Villa Astur
  • ore 13:40 Calcio Missione Siviglia
  • ore 14:15 Calcio Serie A Parma - Atalanta
  • ore 16:15 Calcio Serie A Cremonese - Sassuolo
  • ore 18:05 Calcio Missione Bilbao
  • ore 18:30 Calcio Serie A Inter - Udinese
  • ore 20:20 Calcio Linea Diletta con Julen Guerrero
  • ore 20:40 Calcio Top 30 Gol El Clasico
  • ore 21:00 Calcio Serie A Milan - Lazio
  • ore 22:55 Calcio Linea Diletta con Guti
  • ore 23:15 Calcio Linea Diletta con Ordas
  • ore 23:35 Calcio Joaquin saluta il calcio

MERCOLEDI 3 SETTEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Liga Real Madrid - Maiorca
  • ore 10:05 Calcio Liga Rayo Vallecano - Barcellona
  • ore 12:00 Volley World Championship F 1mo Quarto (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 14:15 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia
  • ore 14:50 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto
  • ore 15:30 Volley World Championship F 2ndo Quarto (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 17:45 Calcio Familia: Vita di un Imperatore
  • ore 18:10 Calcio ABB Stadi Torino
  • ore 18:30 Calcio Serie A Cremonese - Sassuolo
  • ore 20:20 Calcio ABB Stadi Udine
  • ore 20:45 Calcio Discovering VAR
  • ore 21:00 Calcio Serie A Genoa - Juventus
  • ore 22:55 Calcio Palermo Sunrise
  • ore 23:30 Calcio Mario Balotelli

GIOVEDI 4 SETTEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Inter - Udinese
  • ore 10:00 Calcio Serie A Genoa - Juventus
  • ore 12:00 Volley World Championship F 3rzo Quarto (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 14:20 Calcio Intervista a Moncada
  • ore 14:45 Calcio Palermo Sunrise
  • ore 15:30 Volley World Championship F 4rto Quarto (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 17:50 Calcio Marcello Lippi - L'uomo della storia
  • ore 18:15 Calcio Bordocam Juventus - Atalanta 2024/25
  • ore 18:30 Calcio Serie A Parma - Atalanta
  • ore 20:20 Calcio ABB Stadi Milano
  • ore 20:35 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo
  • ore 21:00 Calcio Serie A Cremonese - Sassuolo
  • ore 22:50 Calcio My Skills Ricci
  • ore 23:05 Calcio Interstellar

    *** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
 che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***

