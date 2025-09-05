Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 5 - 11 Settembre 2025

Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]

Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de LaLiga EA Sports, delle migliori competizioni dell'offerta streaming oltre a contenuti originali DAZN.

Con DAZN i grandi appuntamenti sportivi continuano e questo weekend di inizio settembre promette emozioni per tutti gli appassionati. Questa notte andrà in scena il match NFL tra Chiefs vs Chargers che giocheranno alle 2, mentre nel pomeriggio torna College GameDay alle 15:00 per approfondire i giovani talenti della NCAA. Altri incontri di NCAA Football animano la serata con San Jose State contro Texas e Illinois contro Duke alle 18:00, seguiti da South Florida contro Florida alle 22:15. Domenica, invece, la notte sportiva prosegue con Michigan contro Oklahoma alle 01:30 e Stanford contro BYU alle 04:15, mentre lunedì 8 settembre alle 01:00 torna la NFL con Ravens contro Bills.

Sabato 6 settembre alle 14:30 le azzurre di volley femminile guidate da Julio Velasco affrontano il Brasile in semifinale dei Mondiali in Thailandia, un match in diretta su DAZN che anticipa la finale prevista il giorno successivo. Dopo aver superato il girone e gli ottavi, battendo rispettivamente Slovacchia e Germania, e aver affrontato la Polonia ai quarti di finale, l’Italia mostra determinazione e passione in ogni palleggio, con l’obiettivo di replicare il successo storico del 2002. Alle 17:45 si accendono anche i riflettori sul calcio femminile con Bayern-Leverkusen nella Frauen Bundesliga, una sfida che offre emozioni e spettacolo agli appassionati di tutto il mondo.

Nel basket, l’Italia affronterà la Slovenia negli ottavi di finale di EuroBasket 2025, in programma domenica 7 settembre alle 17:30. Tra sabato e domenica si giocheranno inoltre tutti gli ottavi di finale, seguiti dai quarti tra il 9 e il 10 settembre e dalle semifinali il 12 settembre, con tutte le partite disponibili in diretta su DAZN. Sempre domenica alle 03:00 di notte, gli appassionati di pugilato potranno seguire Nunez vs Diaz, un incontro imperdibile per chi ama l’adrenalina del ring e i grandi match internazionali.

Lunedì 8 settembre dalle 13:00 prende il via la giornata inaugurale dell’Invest in Szczecin Open, con il tennis internazionale pronto a regalare colpi spettacolari e nuove promesse da scoprire.

ZONA DAZN, PALINSESTO 5 - 11 SETTEMBRE 2025 CANALE 214 / 215 SKY

VENERDI 5 SETTEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Empoli - Milan

ore 09:48 Calcio Decido io

ore 10:13 Calcio Fedi Roma

ore 10:47 Calcio My Skills Bernabe'

ore 11:03 Calcio Serie A Lazio - Napoli

ore 12:44 Calcio Mario Balotelli

ore 13:04 Calcio My Skills Vlahovic

ore 13:23 Calcio Claudio Lotito

ore 13:48 Calcio Fedi Milano

ore 14:21 Calcio Serie A Napoli - Milan

ore 16:10 Calcio Serie A Genoa - Milan

ore 17:58 Calcio BordoCam Inter - Juventus 2024/25

ore 18:14 Calcio Serie A Napoli - Genoa

ore 19:59 Calcio Palermo Sunrise

ore 20:35 Calcio Serie A Monza - Atalanta

ore 22:16 Calcio Intervista a Moncada

ore 22:39 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi

ore 23:20 Calcio My Skills Dimarco

SABATO 6 SETTEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Parma - Atalanta

ore 09:47 Calcio Fedi Roma

ore 10:30 Volley World Championship F Giappone - Turchia (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 12:59 Calcio Fedi Milano

ore 13:32 Calcio Juventus - Napoli Top 50 Gol

ore 13:50 Calcio Mario Balotelli

ore 14:10 Calcio Claudio Lotito

ore 14:30 Volley World Championship F Italia - Brasile (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 16:59 Calcio My Skills Bernabe'

ore 17:15 Calcio ABB Stadi Milano

ore 17:33 Calcio Linea Diletta con Guti

ore 17:52 Calcio Linea Diletta con Ordas

ore 18:09 Calcio Linea Diletta con Julen Guerrero

ore 18:29 Calcio Serie A Napoli - Cagliari

ore 20:15 Calcio Marcello Lippi - L'uomo della storia

ore 20:33 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo

ore 20:51 Calcio Serie A Inter - Udinese

ore 22:37 Calcio Palermo Sunrise

ore 23:13 Calcio Discovering VAR

ore 23:24 Calcio Intervista a Moncada

DOMENICA 7 SETTEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Juventus - Parma

ore 10:04 Calcio Decido io

ore 10:30 Volley World Championship F Finale 3rzo e 4rto posto (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 12:59 Documentario Silvio Baldini - Questo e' calcio

ore 13:33 Calcio Fedi Roma

ore 14:07 Calcio Fedi Milano

ore 14:30 Volley World Championship F Finale 1mo e 2ndo posto (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 16:59 Calcio Juventus - Napoli Top 50 Gol

ore 17:17 Calcio Mario Balotelli

ore 17:38 Calcio My Skills Vlahovic

ore 17:56 Calcio Claudio Lotito

ore 18:21 Calcio My Skills Bernabe'

ore 18:37 Calcio Serie A Cagliari - Fiorentina

ore 20:23 Calcio Palermo Sunrise

ore 20:59 Calcio Serie A Atalanta - Pisa

ore 22:50 Calcio My Skills Dodo

ore 23:12 Calcio My Skills Nico Paz

ore 23:28 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi

LUNEDI 8 SETTEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Genoa - Lecce

ore 09:35 Calcio ABB Stadi Milano

ore 09:55 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo

ore 10:15 Calcio My Skills Ricci

ore 10:35 Calcio My Skills Dimarco

ore 11:00 Calcio Serie A Juventus - Parma

ore 12:45 Calcio Fedi Roma

ore 13:20 Calcio Fedi Milano

ore 13:55 Calcio Mario Balotelli

ore 14:15 Calcio Serie A Milan - Cremonese

ore 16:05 Calcio Juventus - Lazio Top 20 Gol

ore 16:15 Calcio Serie A Atalanta - Pisa

ore 18:05 Calcio Claudio Lotito

ore 18:30 Calcio Serie A Udinese - Verona

ore 20:10 Calcio Palermo Sunrise

ore 20:45 Calcio Intervista a Moncada

ore 21:05 Calcio Serie A Cagliari - Fiorentina

ore 22:50 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi

ore 23:35 Calcio Top 50 Gol - Derby di Milano

MARTEDI 9 SETTEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Sassuolo - Napoli

ore 09:45 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto

ore 10:25 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia

ore 11:00 Calcio Serie A Napoli - Cagliari

ore 12:50 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 1a g.

ore 13:35 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 1a g.

ore 13:45 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 2a g.

ore 14:00 Calcio Open VAR Masterclass I falli di mano

ore 14:15 Calcio Serie A Inter - Udinese

ore 16:05 Calcio Open VAR Masterclass I falli di gioco

ore 16:15 Calcio Serie A Lazio - Verona

ore 18:05 Calcio Decido io

ore 18:30 Calcio Serie A Genoa - Juventus

ore 20:20 Calcio My Skills Vlahovic

ore 20:35 Calcio Claudio Lotito

ore 21:00 Calcio Serie A Cremonese - Sassuolo

ore 22:50 Calcio Palermo Sunrise

ore 23:25 Calcio Intervista a Moncada

MERCOLEDI 10 SETTEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Napoli - Cagliari

ore 09:50 Calcio OR7GEN David Villa Atleti

ore 10:20 Calcio OR7GEN David Villa La Masia

ore 11:00 Calcio Serie A Sassuolo - Napoli

ore 12:45 Calcio Missione Bilbao

ore 13:10 Calcio Linea Diletta con Julen Guerrero

ore 13:30 Calcio Top 30 Gol El Clasico

ore 13:55 Calcio Linea Diletta con Ordas

ore 14:10 Calcio Serie A Cremonese - Sassuolo

ore 16:05 Calcio Intervista a Kalulu

ore 16:15 Calcio Serie A Inter - Udinese

ore 18:05 Sport DAZN Heroes Thuram

ore 18:30 Calcio Serie A Lazio - Verona

ore 20:25 Calcio Culture McKennie e Weah

ore 21:00 Calcio Serie A Genoa - Juventus

ore 22:50 Sport 1 vs 1 Hakan Calhanoglu

ore 23:10 Calcio Interstellar

GIOVEDI 11 SETTEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Genoa - Juventus

ore 09:50 Calcio OR7GEN David Villa Paterna

ore 10:15 Calcio OR7GEN David Villa Astur

ore 10:40 Calcio Missione Siviglia

ore 11:00 Calcio Serie A Cremonese - Sassuolo

ore 12:50 Calcio BordoCam Real Madrid - Barcellona

ore 13:05 Calcio Missione Clasico

ore 13:30 Calcio Linea Diletta con Guti

ore 13:50 Calcio My Skills Dodo

ore 14:15 Calcio Serie A Sassuolo - Napoli

ore 16:00 Calcio My Skills Nico Paz

ore 16:15 Calcio Serie A Napoli - Cagliari

ore 18:05 Calcio Intervista a Moncada

ore 18:30 Calcio Serie A Inter - Udinese

ore 20:20 Calcio Top Gol: Inter 2023/2024

ore 20:35 Calcio Decido io

ore 21:00 Calcio Serie A Lazio - Verona

ore 22:50 Calcio Fedi Milano

ore 23:25 Calcio Fedi Roma



*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***