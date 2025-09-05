Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 5 - 11 Settembre 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] 

Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de LaLiga EA Sports, delle migliori competizioni dell'offerta streaming oltre a contenuti originali DAZN.

Con DAZN i grandi appuntamenti sportivi continuano e questo weekend di inizio settembre promette emozioni per tutti gli appassionati. Questa notte andrà in scena il match NFL tra Chiefs vs Chargers che giocheranno alle 2, mentre nel pomeriggio torna College GameDay alle 15:00 per approfondire i giovani talenti della NCAA. Altri incontri di NCAA Football animano la serata con San Jose State contro Texas e Illinois contro Duke alle 18:00, seguiti da South Florida contro Florida alle 22:15. Domenica, invece, la notte sportiva prosegue con Michigan contro Oklahoma alle 01:30 e Stanford contro BYU alle 04:15, mentre lunedì 8 settembre alle 01:00 torna la NFL con Ravens contro Bills.

Sabato 6 settembre alle 14:30 le azzurre di volley femminile guidate da Julio Velasco affrontano il Brasile in semifinale dei Mondiali in Thailandia, un match in diretta su DAZN che anticipa la finale prevista il giorno successivo. Dopo aver superato il girone e gli ottavi, battendo rispettivamente Slovacchia e Germania, e aver affrontato la Polonia ai quarti di finale, l’Italia mostra determinazione e passione in ogni palleggio, con l’obiettivo di replicare il successo storico del 2002. Alle 17:45 si accendono anche i riflettori sul calcio femminile con Bayern-Leverkusen nella Frauen Bundesliga, una sfida che offre emozioni e spettacolo agli appassionati di tutto il mondo.

Nel basket, l’Italia affronterà la Slovenia negli ottavi di finale di EuroBasket 2025, in programma domenica 7 settembre alle 17:30. Tra sabato e domenica si giocheranno inoltre tutti gli ottavi di finale, seguiti dai quarti tra il 9 e il 10 settembre e dalle semifinali il 12 settembre, con tutte le partite disponibili in diretta su DAZN. Sempre domenica alle 03:00 di notte, gli appassionati di pugilato potranno seguire Nunez vs Diaz, un incontro imperdibile per chi ama l’adrenalina del ring e i grandi match internazionali.

Lunedì 8 settembre dalle 13:00 prende il via la giornata inaugurale dell’Invest in Szczecin Open, con il tennis internazionale pronto a regalare colpi spettacolari e nuove promesse da scoprire.

VENERDI 5 SETTEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Empoli - Milan
  • ore 09:48 Calcio Decido io
  • ore 10:13 Calcio Fedi Roma
  • ore 10:47 Calcio My Skills Bernabe'
  • ore 11:03 Calcio Serie A Lazio - Napoli
  • ore 12:44 Calcio Mario Balotelli
  • ore 13:04 Calcio My Skills Vlahovic
  • ore 13:23 Calcio Claudio Lotito
  • ore 13:48 Calcio Fedi Milano
  • ore 14:21 Calcio Serie A Napoli - Milan
  • ore 16:10 Calcio Serie A Genoa - Milan
  • ore 17:58 Calcio BordoCam Inter - Juventus 2024/25
  • ore 18:14 Calcio Serie A Napoli - Genoa
  • ore 19:59 Calcio Palermo Sunrise
  • ore 20:35 Calcio Serie A Monza - Atalanta
  • ore 22:16 Calcio Intervista a Moncada
  • ore 22:39 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi
  • ore 23:20 Calcio My Skills Dimarco

SABATO 6 SETTEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Parma - Atalanta
  • ore 09:47 Calcio Fedi Roma
  • ore 10:30 Volley World Championship F Giappone - Turchia (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 12:59 Calcio Fedi Milano
  • ore 13:32 Calcio Juventus - Napoli Top 50 Gol
  • ore 13:50 Calcio Mario Balotelli
  • ore 14:10 Calcio Claudio Lotito
  • ore 14:30 Volley World Championship F Italia - Brasile (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 16:59 Calcio My Skills Bernabe'
  • ore 17:15 Calcio ABB Stadi Milano
  • ore 17:33 Calcio Linea Diletta con Guti
  • ore 17:52 Calcio Linea Diletta con Ordas
  • ore 18:09 Calcio Linea Diletta con Julen Guerrero
  • ore 18:29 Calcio Serie A Napoli - Cagliari
  • ore 20:15 Calcio Marcello Lippi - L'uomo della storia
  • ore 20:33 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo
  • ore 20:51 Calcio Serie A Inter - Udinese
  • ore 22:37 Calcio Palermo Sunrise
  • ore 23:13 Calcio Discovering VAR
  • ore 23:24 Calcio Intervista a Moncada

DOMENICA 7 SETTEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Juventus - Parma
  • ore 10:04 Calcio Decido io
  • ore 10:30 Volley World Championship F Finale 3rzo e 4rto posto (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 12:59 Documentario Silvio Baldini - Questo e' calcio
  • ore 13:33 Calcio Fedi Roma
  • ore 14:07 Calcio Fedi Milano
  • ore 14:30 Volley World Championship F Finale 1mo e 2ndo posto (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 16:59 Calcio Juventus - Napoli Top 50 Gol
  • ore 17:17 Calcio Mario Balotelli
  • ore 17:38 Calcio My Skills Vlahovic
  • ore 17:56 Calcio Claudio Lotito
  • ore 18:21 Calcio My Skills Bernabe'
  • ore 18:37 Calcio Serie A Cagliari - Fiorentina
  • ore 20:23 Calcio Palermo Sunrise
  • ore 20:59 Calcio Serie A Atalanta - Pisa
  • ore 22:50 Calcio My Skills Dodo
  • ore 23:12 Calcio My Skills Nico Paz
  • ore 23:28 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi

LUNEDI 8 SETTEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Genoa - Lecce
  • ore 09:35 Calcio ABB Stadi Milano
  • ore 09:55 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo
  • ore 10:15 Calcio My Skills Ricci
  • ore 10:35 Calcio My Skills Dimarco
  • ore 11:00 Calcio Serie A Juventus - Parma
  • ore 12:45 Calcio Fedi Roma
  • ore 13:20 Calcio Fedi Milano
  • ore 13:55 Calcio Mario Balotelli
  • ore 14:15 Calcio Serie A Milan - Cremonese
  • ore 16:05 Calcio Juventus - Lazio Top 20 Gol
  • ore 16:15 Calcio Serie A Atalanta - Pisa
  • ore 18:05 Calcio Claudio Lotito
  • ore 18:30 Calcio Serie A Udinese - Verona
  • ore 20:10 Calcio Palermo Sunrise
  • ore 20:45 Calcio Intervista a Moncada
  • ore 21:05 Calcio Serie A Cagliari - Fiorentina
  • ore 22:50 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi
  • ore 23:35 Calcio Top 50 Gol - Derby di Milano

MARTEDI 9 SETTEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Sassuolo - Napoli
  • ore 09:45 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto
  • ore 10:25 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia
  • ore 11:00 Calcio Serie A Napoli - Cagliari
  • ore 12:50 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 1a g.
  • ore 13:35 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 1a g.
  • ore 13:45 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 2a g.
  • ore 14:00 Calcio Open VAR Masterclass I falli di mano
  • ore 14:15 Calcio Serie A Inter - Udinese
  • ore 16:05 Calcio Open VAR Masterclass I falli di gioco
  • ore 16:15 Calcio Serie A Lazio - Verona
  • ore 18:05 Calcio Decido io
  • ore 18:30 Calcio Serie A Genoa - Juventus
  • ore 20:20 Calcio My Skills Vlahovic
  • ore 20:35 Calcio Claudio Lotito
  • ore 21:00 Calcio Serie A Cremonese - Sassuolo
  • ore 22:50 Calcio Palermo Sunrise
  • ore 23:25 Calcio Intervista a Moncada

MERCOLEDI 10 SETTEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Napoli - Cagliari
  • ore 09:50 Calcio OR7GEN David Villa Atleti
  • ore 10:20 Calcio OR7GEN David Villa La Masia
  • ore 11:00 Calcio Serie A Sassuolo - Napoli
  • ore 12:45 Calcio Missione Bilbao
  • ore 13:10 Calcio Linea Diletta con Julen Guerrero
  • ore 13:30 Calcio Top 30 Gol El Clasico
  • ore 13:55 Calcio Linea Diletta con Ordas
  • ore 14:10 Calcio Serie A Cremonese - Sassuolo
  • ore 16:05 Calcio Intervista a Kalulu
  • ore 16:15 Calcio Serie A Inter - Udinese
  • ore 18:05 Sport DAZN Heroes Thuram
  • ore 18:30 Calcio Serie A Lazio - Verona
  • ore 20:25 Calcio Culture McKennie e Weah
  • ore 21:00 Calcio Serie A Genoa - Juventus
  • ore 22:50 Sport 1 vs 1 Hakan Calhanoglu
  • ore 23:10 Calcio Interstellar

GIOVEDI 11 SETTEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Genoa - Juventus
  • ore 09:50 Calcio OR7GEN David Villa Paterna
  • ore 10:15 Calcio OR7GEN David Villa Astur
  • ore 10:40 Calcio Missione Siviglia
  • ore 11:00 Calcio Serie A Cremonese - Sassuolo
  • ore 12:50 Calcio BordoCam Real Madrid - Barcellona
  • ore 13:05 Calcio Missione Clasico
  • ore 13:30 Calcio Linea Diletta con Guti
  • ore 13:50 Calcio My Skills Dodo
  • ore 14:15 Calcio Serie A Sassuolo - Napoli
  • ore 16:00 Calcio My Skills Nico Paz
  • ore 16:15 Calcio Serie A Napoli - Cagliari
  • ore 18:05 Calcio Intervista a Moncada
  • ore 18:30 Calcio Serie A Inter - Udinese
  • ore 20:20 Calcio Top Gol: Inter 2023/2024
  • ore 20:35 Calcio Decido io
  • ore 21:00 Calcio Serie A Lazio - Verona
  • ore 22:50 Calcio Fedi Milano
  • ore 23:25 Calcio Fedi Roma
     

 *** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

 che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***

