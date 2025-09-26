Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 26 Settembre - 2 Ottobre 2025

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

venerdì, 26 settembre 2025 | Ore: 12:40

Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] 

Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de LaLiga EA Sports, delle migliori competizioni dell'offerta streaming oltre a contenuti originali DAZN.

Su DAZN le emozioni non si fermano mai: volley, calcio, football americano, ciclismo e fighting accendono un weekend ricchissimo, pronto a regalare spettacolo e adrenalina a ogni tifoso.  Grande attesa per i Mondiali di volley, dove gli Azzurri - campioni del mondo nel 2022 - affrontano la Polonia in semifinale sabato 27 settembre (ore 08:30), con la possibilità di volare alle finali domenica 28, quando si assegneranno bronzo e oro in due sfide da non perdere. Un incontro che mette in palio non solo il prestigio, ma la possibilità di difendere il titolo conquistato tre anni fa. 

Il calcio torna grande protagonista in tutto il weekend. In Serie A si parte con Como-Cremonese, Juventus-Atalanta e Cagliari-Inter, fino al big match della domenica sera Milan-Napoli, passando per tante altre partite pronte a regalare emozioni. Anche la Serie B promette sfide intense, come Catanzaro-Juve Stabia - visibile anche gratuitamente su DAZN - Cesena-Palermo, Modena-Pescara e molti altri match da vivere in diretta. All’estero, riflettori puntati sul derby di Madrid Atletico-Real, oltre alle sfide Villarreal-Athletic Bilbao, Barcellona-Real Sociedad e Rayo Vallecano-Siviglia. Da seguire anche il calcio portoghese con Benfica-Gil Vicente e Arouca-Porto, e la Jupiler Pro League con Leuven-Anderlecht

Ma non manca l’adrenalina del grande football americano. Si parte già stanotte con Seahawks vs Cardinals, per poi vivere un’intensa domenica con Vikings vs Steelers, Commanders vs Falcons e tante altre sfide in contemporanea. 

Spazio anche alle due ruote con i Mondiali di ciclismo, che offrono spettacolo con le prove maschili junior e U23, tra scatti, fughe e arrivi in volata nella giornata di domani. A completare il palinsesto non mancano le emozioni del fighting, con PFL Europe 3 pronto ad accendere l’azione nel pomeriggio di venerdì. 

 

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN

ZONA DAZN, PALINSESTO 26 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE 2025  CANALE 214 /  215 SKY

VENERDI 26 SETTEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Lazio - Roma
  • ore 09:47 Calcio OR7GEN David Villa Atleti
  • ore 10:15 Calcio OR7GEN David Villa La Masia
  • ore 10:49 Calcio Serie A Verona - Juventus
  • ore 12:35 Calcio Fedi Roma
  • ore 13:08 Calcio Fedi Milano
  • ore 13:41 Calcio Juventus - Napoli Top 50 Gol
  • ore 13:59 Calcio Serie A Cremonese - Parma
  • ore 15:45 Calcio Serie A Inter - Sassuolo
  • ore 17:31 Calcio Mario Balotelli
  • ore 17:51 Calcio Serie A Torino - Atalanta
  • ore 19:37 Calcio My Skills Vlahovic
  • ore 19:55 Calcio Claudio Lotito
  • ore 20:20 Calcio Serie A Lecce - Cagliari
  • ore 22:06 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi
  • ore 22:46 Calcio My Skills Dimarco

SABATO 27 SETTEMBRE

  • ore 08:15 Volley World Championship M Rep. Ceca - Bulgaria (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 10:40 Calcio OR7GEN David Villa Paterna
  • ore 11:10 Calcio OR7GEN David Villa Astur
  • ore 11:40 Calcio Missione Siviglia
  • ore 12:00 Calcio Missione Bilbao
  • ore 12:15 Volley World Championship M Polonia - Italia (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 14:45 Calcio ABB Stadi Torino
  • ore 15:00 Calcio Serie A Como - Cremonese (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 17:10 Calcio My Skills Lobotka
  • ore 17:35 Calcio ABB Stadi Roma
  • ore 18:00 Calcio Serie A Juventus - Atalanta (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 20:10 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 3a g.
  • ore 20:55 Calcio Liga Villarreal - Athletic Bilbao (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 23:10 Calcio Tutti i gol di Mbappe'
  • ore 23:35 Calcio My Skills Nico Williams

DOMENICA 28 SETTEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Tutti i gol di Mbappe'
  • ore 08:15 Volley World Championship M Finale 3rzo e 4rto posto (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 10:47 Calcio Mbappe', Lewandowski e non solo
  • ore 11:41 Calcio My Skills Nico Williams
  • ore 12:00 Calcio Campioni: Road to victory
  • ore 12:30 Calcio Serie A Sassuolo - Udinese (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 14:41 Calcio Modric: 'Voglio vincere trofei'
  • ore 15:00 Calcio Serie A Roma - Verona (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 15:00 Calcio Serie A Pisa - Fiorentina (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)
  • ore 17:11 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto
  • ore 17:53 Calcio Serie A Lecce - Cagliari
  • ore 19:39 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia
  • ore 20:16 Calcio My Skills Bernabe'
  • ore 20:45 Calcio Serie A Milan - Napoli (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 22:56 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi
  • ore 23:37 Calcio My Skills Dimarco

LUNEDI 29 SETTEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Sassuolo - Udinese
  • ore 09:47 Calcio OR7GEN David Villa Atleti
  • ore 10:16 Calcio OR7GEN David Villa La Masia
  • ore 10:50 Calcio Serie A Roma - Verona
  • ore 12:36 Calcio Missione Siviglia
  • ore 12:57 Calcio Missione Bilbao
  • ore 13:22 Calcio Linea Diletta con Julen Guerrero
  • ore 13:43 Calcio Top 30 Gol El Clasico
  • ore 14:01 Calcio Serie A Juventus - Atalanta
  • ore 15:47 Calcio Serie A Milan - Napoli
  • ore 17:33 Calcio Linea Diletta con Guti
  • ore 18:30 Calcio Serie A Parma - Torino (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 20:41 Calcio Linea Diletta con Ordas
  • ore 20:55 Calcio Liga Valencia - Real Oviedo (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 22:57 Calcio Serie A Napoli - Fiorentina
  • ore 00:42 Calcio Palermo Sunrise
  • ore 01:18 Calcio Intervista a Moncada

MARTEDI 30 SETTEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Roma - Verona
  • ore 09:45 Calcio OR7GEN David Villa Paterna
  • ore 10:15 Calcio OR7GEN David Villa Astur
  • ore 10:40 Calcio My Skills Dodo
  • ore 11:00 Calcio Serie A Sassuolo - Udinese
  • ore 12:45 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi
  • ore 13:30 Calcio ABB Stadi Torino
  • ore 13:50 Calcio My Skills Lobotka
  • ore 16:15 Calcio Serie A Juventus - Atalanta
  • ore 18:05 Calcio ABB Stadi Roma
  • ore 18:30 Calcio Serie A Milan - Napoli
  • ore 20:20 Calcio Lazio - Roma Top 30 Gol
  • ore 20:40 Calcio Modric: 'Voglio vincere trofei'
  • ore 21:00 Calcio Serie A Atalanta - Inter
  • ore 22:45 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia
  • ore 23:25 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto

MERCOLEDI 1 OTTOBRE 

  • ore 08:00 Calcio Serie A Parma - Torino
  • ore 09:47 Calcio Intervista a Kalulu
  • ore 10:01 Calcio Intervista a Moncada
  • ore 10:24 Calcio Palermo Sunrise
  • ore 10:59 Calcio Serie A Roma - Verona
  • ore 12:45 Calcio ABB Stadi Roma
  • ore 13:06 Calcio Lazio - Roma Top 30 Gol
  • ore 13:23 Calcio Familia: Vita di un Imperatore
  • ore 13:44 Calcio Campioni: Road to victory
  • ore 14:09 Calcio Serie A Sassuolo - Udinese
  • ore 15:56 Calcio Serie A Roma - Venezia
  • ore 17:40 Calcio Modric: 'Voglio vincere trofei'
  • ore 17:54 Calcio Serie A Juventus - Atalanta
  • ore 19:40 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto
  • ore 20:22 Calcio Serie A Milan - Napoli
  • ore 22:08 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia
  • ore 22:45 Calcio My Skills Nico Williams

GIOVEDI 2 OTTOBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Milan - Napoli
  • ore 09:47 Calcio Tutti i gol di Mbappe'
  • ore 10:12 Calcio Mbappe', Lewandowski e non solo
  • ore 11:07 Calcio Serie A Napoli - Atalanta
  • ore 12:50 Calcio Joaquin saluta il calcio
  • ore 13:11 Calcio OR7GEN David Villa Atleti
  • ore 13:40 Calcio Serie A Roma - Verona
  • ore 15:26 Calcio Serie A Sassuolo - Udinese
  • ore 17:12 Calcio Missione Siviglia
  • ore 17:34 Calcio Serie A Inter - Parma
  • ore 19:14 Calcio OR7GEN David Villa La Masia
  • ore 19:48 Calcio Serie A Juventus - Atalanta
  • ore 21:34 Calcio Missione Bilbao
  • ore 21:59 Calcio Linea Diletta con Julen Guerrero
  • ore 22:19 Calcio Top 30 Gol El Clasico
     

 *** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
 che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***

