Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 26 Settembre - 2 Ottobre 2025

Su DAZN le emozioni non si fermano mai: volley, calcio, football americano, ciclismo e fighting accendono un weekend ricchissimo, pronto a regalare spettacolo e adrenalina a ogni tifoso. Grande attesa per i Mondiali di volley, dove gli Azzurri - campioni del mondo nel 2022 - affrontano la Polonia in semifinale sabato 27 settembre (ore 08:30), con la possibilità di volare alle finali domenica 28, quando si assegneranno bronzo e oro in due sfide da non perdere. Un incontro che mette in palio non solo il prestigio, ma la possibilità di difendere il titolo conquistato tre anni fa.

Il calcio torna grande protagonista in tutto il weekend. In Serie A si parte con Como-Cremonese, Juventus-Atalanta e Cagliari-Inter, fino al big match della domenica sera Milan-Napoli, passando per tante altre partite pronte a regalare emozioni. Anche la Serie B promette sfide intense, come Catanzaro-Juve Stabia - visibile anche gratuitamente su DAZN - Cesena-Palermo, Modena-Pescara e molti altri match da vivere in diretta. All’estero, riflettori puntati sul derby di Madrid Atletico-Real, oltre alle sfide Villarreal-Athletic Bilbao, Barcellona-Real Sociedad e Rayo Vallecano-Siviglia. Da seguire anche il calcio portoghese con Benfica-Gil Vicente e Arouca-Porto, e la Jupiler Pro League con Leuven-Anderlecht.

Ma non manca l’adrenalina del grande football americano. Si parte già stanotte con Seahawks vs Cardinals, per poi vivere un’intensa domenica con Vikings vs Steelers, Commanders vs Falcons e tante altre sfide in contemporanea.

Spazio anche alle due ruote con i Mondiali di ciclismo, che offrono spettacolo con le prove maschili junior e U23, tra scatti, fughe e arrivi in volata nella giornata di domani. A completare il palinsesto non mancano le emozioni del fighting, con PFL Europe 3 pronto ad accendere l’azione nel pomeriggio di venerdì.

ZONA DAZN, PALINSESTO 26 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE 2025 CANALE 214 / 215 SKY

VENERDI 26 SETTEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Lazio - Roma

ore 09:47 Calcio OR7GEN David Villa Atleti

ore 10:15 Calcio OR7GEN David Villa La Masia

ore 10:49 Calcio Serie A Verona - Juventus

ore 12:35 Calcio Fedi Roma

ore 13:08 Calcio Fedi Milano

ore 13:41 Calcio Juventus - Napoli Top 50 Gol

ore 13:59 Calcio Serie A Cremonese - Parma

ore 15:45 Calcio Serie A Inter - Sassuolo

ore 17:31 Calcio Mario Balotelli

ore 17:51 Calcio Serie A Torino - Atalanta

ore 19:37 Calcio My Skills Vlahovic

ore 19:55 Calcio Claudio Lotito

ore 20:20 Calcio Serie A Lecce - Cagliari

ore 22:06 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi

ore 22:46 Calcio My Skills Dimarco

SABATO 27 SETTEMBRE

ore 08:15 Volley World Championship M Rep. Ceca - Bulgaria (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 10:40 Calcio OR7GEN David Villa Paterna

ore 11:10 Calcio OR7GEN David Villa Astur

ore 11:40 Calcio Missione Siviglia

ore 12:00 Calcio Missione Bilbao

ore 12:15 Volley World Championship M Polonia - Italia (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 14:45 Calcio ABB Stadi Torino

ore 15:00 Calcio Serie A Como - Cremonese (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 17:10 Calcio My Skills Lobotka

ore 17:35 Calcio ABB Stadi Roma

ore 18:00 Calcio Serie A Juventus - Atalanta (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 20:10 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 3a g.

ore 20:55 Calcio Liga Villarreal - Athletic Bilbao (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 23:10 Calcio Tutti i gol di Mbappe'

ore 23:35 Calcio My Skills Nico Williams

DOMENICA 28 SETTEMBRE

ore 08:00 Calcio Tutti i gol di Mbappe'

ore 08:15 Volley World Championship M Finale 3rzo e 4rto posto (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 10:47 Calcio Mbappe', Lewandowski e non solo

ore 11:41 Calcio My Skills Nico Williams

ore 12:00 Calcio Campioni: Road to victory

ore 12:30 Calcio Serie A Sassuolo - Udinese (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 14:41 Calcio Modric: 'Voglio vincere trofei'

ore 15:00 Calcio Serie A Roma - Verona (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 15:00 Calcio Serie A Pisa - Fiorentina (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)

ore 17:11 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto

ore 17:53 Calcio Serie A Lecce - Cagliari

ore 19:39 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia

ore 20:16 Calcio My Skills Bernabe'

ore 20:45 Calcio Serie A Milan - Napoli (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 22:56 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi

ore 23:37 Calcio My Skills Dimarco

LUNEDI 29 SETTEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Sassuolo - Udinese

ore 09:47 Calcio OR7GEN David Villa Atleti

ore 10:16 Calcio OR7GEN David Villa La Masia

ore 10:50 Calcio Serie A Roma - Verona

ore 12:36 Calcio Missione Siviglia

ore 12:57 Calcio Missione Bilbao

ore 13:22 Calcio Linea Diletta con Julen Guerrero

ore 13:43 Calcio Top 30 Gol El Clasico

ore 14:01 Calcio Serie A Juventus - Atalanta

ore 15:47 Calcio Serie A Milan - Napoli

ore 17:33 Calcio Linea Diletta con Guti

ore 18:30 Calcio Serie A Parma - Torino (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 20:41 Calcio Linea Diletta con Ordas

ore 20:55 Calcio Liga Valencia - Real Oviedo (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 22:57 Calcio Serie A Napoli - Fiorentina

ore 00:42 Calcio Palermo Sunrise

ore 01:18 Calcio Intervista a Moncada

MARTEDI 30 SETTEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Roma - Verona

ore 09:45 Calcio OR7GEN David Villa Paterna

ore 10:15 Calcio OR7GEN David Villa Astur

ore 10:40 Calcio My Skills Dodo

ore 11:00 Calcio Serie A Sassuolo - Udinese

ore 12:45 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi

ore 13:30 Calcio ABB Stadi Torino

ore 13:50 Calcio My Skills Lobotka

ore 16:15 Calcio Serie A Juventus - Atalanta

ore 18:05 Calcio ABB Stadi Roma

ore 18:30 Calcio Serie A Milan - Napoli

ore 20:20 Calcio Lazio - Roma Top 30 Gol

ore 20:40 Calcio Modric: 'Voglio vincere trofei'

ore 21:00 Calcio Serie A Atalanta - Inter

ore 22:45 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia

ore 23:25 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto

MERCOLEDI 1 OTTOBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Parma - Torino

ore 09:47 Calcio Intervista a Kalulu

ore 10:01 Calcio Intervista a Moncada

ore 10:24 Calcio Palermo Sunrise

ore 10:59 Calcio Serie A Roma - Verona

ore 12:45 Calcio ABB Stadi Roma

ore 13:06 Calcio Lazio - Roma Top 30 Gol

ore 13:23 Calcio Familia: Vita di un Imperatore

ore 13:44 Calcio Campioni: Road to victory

ore 14:09 Calcio Serie A Sassuolo - Udinese

ore 15:56 Calcio Serie A Roma - Venezia

ore 17:40 Calcio Modric: 'Voglio vincere trofei'

ore 17:54 Calcio Serie A Juventus - Atalanta

ore 19:40 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto

ore 20:22 Calcio Serie A Milan - Napoli

ore 22:08 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia

ore 22:45 Calcio My Skills Nico Williams

GIOVEDI 2 OTTOBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Milan - Napoli

ore 09:47 Calcio Tutti i gol di Mbappe'

ore 10:12 Calcio Mbappe', Lewandowski e non solo

ore 11:07 Calcio Serie A Napoli - Atalanta

ore 12:50 Calcio Joaquin saluta il calcio

ore 13:11 Calcio OR7GEN David Villa Atleti

ore 13:40 Calcio Serie A Roma - Verona

ore 15:26 Calcio Serie A Sassuolo - Udinese

ore 17:12 Calcio Missione Siviglia

ore 17:34 Calcio Serie A Inter - Parma

ore 19:14 Calcio OR7GEN David Villa La Masia

ore 19:48 Calcio Serie A Juventus - Atalanta

ore 21:34 Calcio Missione Bilbao

ore 21:59 Calcio Linea Diletta con Julen Guerrero

ore 22:19 Calcio Top 30 Gol El Clasico



