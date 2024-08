Diretta Rai Sport Domenica 25 Agosto 2024 - Diamond League, Canottaggio, GT Sprint, Motocross

In vista del weekend, Domenica 25 Agosto 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Il palinsesto di Rai Due per la domenica offre una programmazione sportiva intensa e ricca di approfondimenti, con tre appuntamenti in diretta che coprono l'intera giornata. Si inizia alle ore 11:00 con il "TG Sport Giorno", trasmesso dallo studio TV1 di Milano. Questo notiziario sportivo in diretta fornisce un aggiornamento mattutino sugli eventi sportivi, assicurando una panoramica completa delle notizie e dei risultati principali.

Successivamente, alle 16:15 su RaiTre, gli appassionati di atletica leggera potranno seguire la dodicesima tappa della Diamond League 2024 da Silesia, in Polonia. La telecronaca sarà affidata a Franco Bragagna e Stefano Tilli, con Marco Tripisciano che curerà le interviste, offrendo un commento esperto e dettagliato delle competizioni.

Nel pomeriggio, alle ore 18:20, è in programma il "TG Sport Sera della Domenica", un altro appuntamento informativo in diretta dallo studio SR3 di Roma. Questo notiziario è pensato per offrire un riepilogo degli avvenimenti sportivi della giornata, con un'attenzione particolare agli eventi che si sono svolti e ai principali aggiornamenti.

La serata culmina con "La Domenica Sportiva... al 90°", in onda alle ore 22:45, dallo studio TV1 di Milano. Questa trasmissione, la più antica nella storia della televisione italiana dedicata allo sport, rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati. Condotta da Simona Rolandi, la rubrica vede la partecipazione di un prestigioso gruppo di opinionisti e ospiti in studio, tra cui Alberto Rimedio, Eraldo Pecci, Adriano Panatta, Lele Adani, Mauro Bergonzi e Laura Barth. Il programma offre una narrazione dettagliata dell'attualità calcistica e di altri sport, attraverso immagini, dati, interviste e opinioni. I protagonisti, presenti in studio, raccontano le loro esperienze sportive e personali, offrendo agli spettatori uno sguardo approfondito sulle loro carriere e successi.

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



Atletica Leggera: Diamond League 2024 12a tappa: Silesia (diretta)

da Silesia [Polonia]

Telecronaca: Franco Bragagna e Stefano Tilli

Interviste: Marco Tripisciano



Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR3 - Roma



Rubrica - La Domenica Sportiva... al 90° (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

In studio: Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Eraldo Pecci, Adriano Panatta, Lele Adani, Mauro Bergonzi, Laura Barth

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 25 Agosto 2024

La comincia all'alba, alle ore 06:00, con una replica delle migliori performance e momenti più emozionanti dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Questa programmazione permette agli spettatori di rivivere le imprese degli atleti che hanno reso indimenticabile questa edizione delle Olimpiadi, sia attraverso i record infranti che le storie di determinazione e successo che caratterizzano l'evento sportivo più importante al mondo. Subito dopo, alle ore 07:00, inizia il TG Sport Mattina, un notiziario in diretta che aggiorna gli appassionati sulle ultime novità del mondo dello sport. Questo appuntamento quotidiano è fondamentale per chi vuole iniziare la giornata informato sugli eventi sportivi più recenti, le analisi delle competizioni e le anticipazioni degli incontri previsti. Alle 07:30, si ritorna a Parigi con una seconda replica dei Giochi Olimpici 2024, continuando a mettere in luce le gare più spettacolari e i protagonisti che hanno lasciato il segno in questa manifestazione. Questi segmenti permettono al pubblico di rivivere l'atmosfera olimpica, con un focus particolare sui momenti di grande intensità e sulle vittorie più significative.

La mattinata prosegue alle 09:45 con la diretta del Campionato Italiano di Beach Sprint di Canottaggio da Pescara. Questo evento è seguito da vicino dai fan di questo sport per la sua spettacolarità e la capacità di combinare forza, resistenza e tecnica in un ambiente naturale suggestivo come quello delle spiagge italiane. La telecronaca, affidata ad Alessandro Pirozzi e Beatrice Millo, promette di offrire una narrazione coinvolgente, capace di trasmettere tutta la tensione e l’emozione della gara. Alle 11:15, torna nuovamente la replica dei migliori momenti dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, ideale per chi non ha potuto seguirli in precedenza o per chi desidera rivivere le emozioni delle prestazioni olimpiche.

Il pomeriggio si apre con un evento di grande rilievo per gli appassionati di automobilismo: alle 14:35, viene trasmessa in diretta la seconda gara del Campionato Italiano GT Sprint dal Circuito del Mugello. Questa competizione è tra le più seguite nel panorama delle corse automobilistiche italiane, grazie anche alla bellezza e alla complessità del tracciato del Mugello, situato nelle colline toscane. La telecronaca sarà curata da Edoardo Chiozzi e Dario Nicoli, esperti che accompagneranno lo spettatore attraverso ogni curva e sorpasso, rendendo l’esperienza ancora più avvincente. Alle 15:45, viene trasmesso uno speciale del TG Sport dedicato a una rubrica su Popovici, con contenuti che offrono un approfondimento sulle carriere sportive di rilievo e su eventi di grande impatto. Questo speciale rappresenta un'occasione per riflettere sulle imprese e sulle personalità che hanno lasciato il segno nello sport.

Subito dopo, alle 16:00, si passa al motocross con la diretta della seconda gara del Campionato Mondiale 2024 MX2, che si svolge a Frauenfeld, in Svizzera. Questo evento è seguito dagli appassionati per la spettacolarità e il dinamismo delle gare di motocross, che richiedono grande abilità e coraggio da parte dei piloti. Edoardo Gafforio e Mirko Milani forniranno la telecronaca, assicurando una copertura completa delle sfide mozzafiato che caratterizzano questa competizione. Alle 17:00, si prosegue con la gara della categoria MXGP, sempre da Frauenfeld e sempre commentata da Gafforio e Milani, che guideranno gli spettatori attraverso una delle gare più attese del campionato mondiale. Alle 18:00, si cambia marcia con la differita della seconda gara del Campionato Italiano GT Sprint, nuovamente dal Circuito del Mugello, per chi non ha potuto seguire la diretta o desidera rivedere l'evento.

La programmazione continua alle 19:10 con un momento di riflessione e ricordo dedicato a Tommaso Maestrelli, una figura storica dello sport italiano, conosciuto per la sua carriera di successo come allenatore di calcio. Questa sezione "Memory" offre uno spazio per commemorare e celebrare il contributo di grandi personalità allo sport, mantenendo viva la loro eredità. In prima serata, alle 20:20, viene trasmessa la replica di una partita di calcio dei Campionati Europei Germania 2024: Svizzera contro Germania, giocata alla Frankfurt Arena di Francoforte. Con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Daniele Adani, questo incontro promette di riportare sullo schermo tutta la tensione e il talento visto in campo durante questa importante competizione europea.

Alle 22:40, si torna sul canottaggio con la replica del Campionato Italiano di Beach Sprint, dando un'ulteriore possibilità agli spettatori di rivivere le emozioni di questa disciplina. Durante la notte, alle 00:10, viene riproposta ancora una volta la selezione dei migliori momenti dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, un appuntamento per i nottambuli che desiderano restare connessi con lo spirito olimpico. Le ultime ore della programmazione sono dedicate al ciclismo e alle bocce. Alle 03:40, c'è la replica del Campionato Italiano di Mountain Bike XCO - E MTB da Pergine Valsugana, con la telecronaca di Gianfranco Benincasa, seguita, alle 04:25, dalla replica del Campionato Italiano di Mountain Bike XCC-XCE dal Ciocco Bike Circle a Lucca, sempre con la telecronaca di Benincasa. Infine, alle 05:10, si conclude con la trasmissione della Final Four Petanque da Belluno, offrendo un'ampia varietà di sport meno conosciuti ma altrettanto avvincenti.

ore 06:00 Sport Vari - Giochi Olimpici Parigi 2024 Il meglio di... (replica)

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Sport Vari - Giochi Olimpici Parigi 2024 Il meglio di... (replica)

ore 09:45 Canottaggio: C.to Italiano Beach Sprint (diretta)

da Pescara

Telecronaca. Alessandro Pirozzi e Beatrice Millo

da Pescara
Telecronaca. Alessandro Pirozzi e Beatrice Millo

ore 14:35 Automobilismo: Camp. Italiano GT Sprint - gara 2 (diretta)

dal Circuito del Mugello [Firenze]

Telecronaca. Edoardo Chiozzi e Dario Nicoli

dal Circuito del Mugello [Firenze]
Telecronaca. Edoardo Chiozzi e Dario Nicoli
ore 15:45 Speciale TG Sport - Popovici rubrica replica Roma autori vari

ore 16:00 Motocross: Camp. Mondiale 2024 MX2: Svizzera - gara 2 (diretta)

da Frauenfeld [Svizzera]

Telecronaca: Edoardo Gafforio e Mirko Milani

da Frauenfeld [Svizzera]
Telecronaca: Edoardo Gafforio e Mirko Milani

da Frauenfeld [Svizzera]

Telecronaca: Edoardo Gafforio e Mirko Milani

da Frauenfeld [Svizzera]
Telecronaca: Edoardo Gafforio e Mirko Milani
ore 18:00 Automobilismo: Camp. Italiano GT Sprint - gara 2 /differita)

dal Circuito del Mugello [Firenze]

Telecronaca. Edoardo Chiozzi e Dario Nicoli

dal Circuito del Mugello [Firenze]
Telecronaca. Edoardo Chiozzi e Dario Nicoli
ore 19:10 Memory: Tommaso Maestrelli

ore 20:20 Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Svizzera vs Germania (replica)

dalla Frankfurt Arena di Francoforte [Germania]

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Daniele Adani

dalla Frankfurt Arena di Francoforte [Germania]
Telecronaca: Stefano Bizzotto e Daniele Adani

ore 00:10 Sport Vari - Giochi Olimpici Parigi 2024 Il meglio di... (replica)

ore 03:40 Ciclismo Mountain Bike: C.ti Italiani XCO - E MTB Pergine Valsugana (replica)

da Pergine Valsugana [Trento]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

da Pergine Valsugana [Trento]
Telecronaca: Gianfranco Benincasa

da Il Ciocco [Lucca]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

da Il Ciocco [Lucca]
Telecronaca: Gianfranco Benincasa
ore 05:10 Bocce: Final Four Petanque

da Belluno

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione sportiva offre una copertura completa 24 ore su 24 grazie al live streaming su Rai Sport HD, dove è possibile seguire in diretta tutta la programmazione del canale digitale Rai Sport HD.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD

