Diretta Rai Sport Sabato 7 Settembre 2024 - Paraolimpiadi Parigi 2024

In vista del weekend, Sabato 7 Settembre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Oggi, su RAIDUE, la programmazione sportiva inizia alle 06:00 con una replica delle gare delle Paraolimpiadi di Parigi 2024 di ieri. Alle 09:00, prosegue con la diretta delle Paraolimpiadi di Parigi 2024, continuando il racconto delle competizioni. Alle 13:30, la programmazione riprende con un’altra diretta delle gare delle Paraolimpiadi. Alle 18:30, l'attenzione si sposta sull'informazione sportiva con il TG Sport Sera del Sabato, in diretta dallo studio SR3 di Roma. Subito dopo, alle 18:50, torna la diretta con ulteriori gare delle Paraolimpiadi. Alle 21:05, la diretta delle Paraolimpiadi continua, sempre da Parigi. Alle 22:00, c’è il programma Sportabilia Speciale Parigi 2024 in diretta dallo studio TV5 di Milano, condotto da Lorenzo Roata. Alle 23:00, segue 90° Minuto del Sabato, in diretta dallo studio SR5 di Roma, condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini, con un resoconto della giornata di campionato, comprese le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara e commenti degli ospiti in studio. Infine, alle 00:00, viene trasmessa una replica delle gare del 7 Settembre delle Paraolimpiadi di Parigi 2024, sempre in diretta da Parigi.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 7 Settembre 2024

La giornata sportiva inizia alle 06:00 con la replica della 17a tappa del Giro d'Italia 2024, che porta i corridori da Selva Val Gardena al Passo Brocon, un percorso montano di 159 chilometri con 4500 metri di dislivello, perfetto per gli scalatori. Alle 07:00 va in onda in diretta il TG Sport Sera del Sabato, offrendo un riepilogo delle notizie più importanti della settimana. Successivamente, alle 07:30, viene trasmessa la replica della 18a tappa del Giro d'Italia 2024 da Acqui Terme ad Andora, un'occasione per i velocisti di mettersi in evidenza con un percorso caratterizzato da soli 550 metri di dislivello e un unico Gran Premio della Montagna di quarta categoria. Tra i protagonisti, spiccano i nomi di Jonathan Milan, Tim Merlier, Juan Sebastián Molano e Kaden Groves.

Alle 08:15, l'attenzione si sposta sui motori con la replica del Mondiale di Rally 2024 dalla Finlandia, seguita, alle 09:05, dalla partita degli Europei 2024 tra Paesi Bassi e Austria, telecronaca affidata a Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni. Questa partita, disputata all'Olympiastadion di Berlino, è fondamentale per entrambe le squadre: i Paesi Bassi cercano un pareggio per qualificarsi, mentre l'Austria ha bisogno di una vittoria. Alle 11:05, si continua con un'altra sfida degli Europei 2024, questa volta tra Inghilterra e Slovenia, trasmessa dallo Stadio di Colonia con Luca De Capitani alla telecronaca e Sebino Nela come commentatore tecnico.

Alle 13:00, si passa alla diretta delle Paraolimpiadi di Parigi 2024, celebrando le incredibili prestazioni degli atleti paralimpici, e subito dopo, alle 13:30, viene trasmessa la replica della Sellaronda Trail Marathon dalla Val di Fassa, con la telecronaca di Gianfranco Benincasa. Lo Speciale TG Sport delle 14:00 è dedicato al grande campione di pugilato Patrizio Oliva, mentre alle 14:15 si passa alla MTB Orientamento con il Campionato Italiano e la Coppa Italia, trasmessi da Venzone, con Gianfranco Benincasa nuovamente alla telecronaca. Alle 14:45, è la volta della Vela con i Mondiali Giovanili dal Lago di Garda, commentati da Giulio Guazzini.

Alle 15:05, torna il grande calcio con la Nations League, e la replica della sfida tra Francia e Italia, disputata al Parco dei Principi di Parigi. La telecronaca è affidata ad Alberto Rimedio e Daniele Adani, con Tiziana Alla a bordocampo per le interviste. Questa partita segna l'inizio della campagna dell'Italia nella UEFA Nations League, guidata dal CT Luciano Spalletti, ed è un'occasione per gli Azzurri di riscattarsi.

Alle 17:20, la rubrica Memory rende omaggio a Bernard Hinault, una leggenda del ciclismo, mentre alle 18:15 tornano in diretta le Paraolimpiadi di Parigi 2024. Alle 18:40, il ciclismo giovanile prende il centro della scena con la differita del Giro Internazionale della Lunigiana Juniores, commentato da Edoardo Chiozzi e Stefano Garzelli. La rubrica Radiocorsa, trasmessa alle 19:40, offre uno sguardo approfondito sul mondo del ciclismo, dalle gare dilettantistiche a quelle professionistiche, con un'analisi che copre tutte le discipline, dalla pista al ciclocross, fino agli eventi storici più importanti.

La serata sportiva continua con la replica del Meeting di Zurigo della Diamond League 2024, trasmessa alle 21:05 da Zurigo, con Franco Bragagna alla telecronaca. A seguire, alle 23:05, viene trasmessa la replica della partita di Serie C tra Catania e Benevento, disputata allo Stadio Angelo Massimino di Catania, con Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi alla telecronaca e Massimo Proietto a bordocampo per le interviste. La giornata si chiude in grande stile, alle 25:15, con la replica della Cross Country Olimpico Elite dai Mondiali di Andorra, con Andrea De Luca ed Enrico Martello a raccontare le emozioni di questa prestigiosa competizione di Mountain Bike.

ore 06:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - Giro Notte 17a tappa-Selva Val Gardena - Passo del Brocon (replica)

Ennesima impegnativa tappa di montagna per scalatori. I corridori devono affrontare 159 kilometri e 4500 metri di dislivello con arrivo in salita a Passo Brocon con una pendenza media del 7%.

Ennesima impegnativa tappa di montagna per scalatori. I corridori devono affrontare 159 kilometri e 4500 metri di dislivello con arrivo in salita a Passo Brocon con una pendenza media del 7%. ore 07:00 Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

ore 07:30 Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - Giro Notte 18a tappa- Acqui Terme > Andora (replica)

Partenza da Fiera di Primiero, e arrivo a Padova, con un percorso che presenta solo 550 metri di dislivello e un unico GPM di quarta categoria: un'occasione per i velocisti. Fari puntati su Jonathan Milan, Tim Merlier, Juan Sebastián Molano e Kaden Groves.

Partenza da Fiera di Primiero, e arrivo a Padova, con un percorso che presenta solo 550 metri di dislivello e un unico GPM di quarta categoria: un'occasione per i velocisti. Fari puntati su Jonathan Milan, Tim Merlier, Juan Sebastián Molano e Kaden Groves. ore 08:15 Rally: Mondiale 2024 Finlandia (replica)i

ore 09:05 Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Paesi Bassi vs Austria (replica)

dall'Olympiastadion di Berlino [Germania]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni

Terza gara del gruppo D tra Paesi Bassi e Austria. Per gli Oranje è sufficiente un pareggio per qualificarsi agli ottavi mentre agli austriaci serve una vittoria.

dall'Olympiastadion di Berlino [Germania] Telecronaca: Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni Terza gara del gruppo D tra Paesi Bassi e Austria. Per gli Oranje è sufficiente un pareggio per qualificarsi agli ottavi mentre agli austriaci serve una vittoria. ore 11:05 Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Inghilterra vs Slovenia (replica)

dal Cologne Stadium di Colonia [Germania]

Telecronaca: Luca De Capitani e Sebino Nela

Dopo il mezzo passo falso contro la Danimarca gli uomini di Southgate puntano alla vittoria per conquistare la vetta del gruppo C mentre la Slovenia tenta il tutto per tutto per strappare il pass per gli ottavi.

dal Cologne Stadium di Colonia [Germania] Telecronaca: Luca De Capitani e Sebino Nela Dopo il mezzo passo falso contro la Danimarca gli uomini di Southgate puntano alla vittoria per conquistare la vetta del gruppo C mentre la Slovenia tenta il tutto per tutto per strappare il pass per gli ottavi. ore 13:00 Sport Vari - Paraolimpiadi Parigi 2024 (diretta)

da Parigi [Francia]

da Parigi [Francia] ore 13:30 Corsa in Montagna: Sellaronda Trail Marathon (replica)

dalla Val di Fassa [Trento]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

dalla Val di Fassa [Trento] Telecronaca: Gianfranco Benincasa ore 14:00 Speciale TG Sport: Patrizio Oliva

ore 14:15 MTB Orientamento C:to Italiano - Coppa Italia (replica)

da Venzone [Udine]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

ore 14:45 Vela Mondiali Giovanili Lago di Garda (replica)

Telecronaca: Giulio Guazzini

Telecronaca: Giulio Guazzini

Telecronaca: Giulio Guazzini ore 15:05 Calcio Nazionale A: Nations League 1a giornata gruppo A2: Francia - ITALIA (replica)

dal Parco dei Principi di Parigi [Francia]

Telecronaca: Alberto Rimedio e Daniele Adani

Bordocampo ed intervite: Tiziana Alla

Inizia da Parigi l'avventura degli Azzurri in questa edizione della UEFA Nations League. Una sfida di altissimo livello contro la Francia. Per la Nazionale italiana, guidata dal CT Luciano Spalletti, un'importante occasione di riscatto in vista delle future competizioni internazionali.

dal Parco dei Principi di Parigi [Francia] Telecronaca: Alberto Rimedio e Daniele Adani Bordocampo ed intervite: Tiziana Alla Inizia da Parigi l'avventura degli Azzurri in questa edizione della UEFA Nations League. Una sfida di altissimo livello contro la Francia. Per la Nazionale italiana, guidata dal CT Luciano Spalletti, un'importante occasione di riscatto in vista delle future competizioni internazionali. ore 17:20 Rubrica: Memory - Bernard Hinault (replica)

ore 18:15 Sport Vari - Paraolimpiadi Parigi 2024 (diretta)

da Parigi [Francia]

ore 18:40 Ciclismo Giro Internazionale della Lunigiana Juniores (differita-sintesi)

da Luni [Spezia]

Telecronaca: Edoardo Chiozzi e Stefano Garzelli

da Luni [Spezia]

Telecronaca: Edoardo Chiozzi e Stefano Garzelli

da Luni [Spezia] Telecronaca: Edoardo Chiozzi e Stefano Garzelli ore 19:40 Rubrica: Radiocorsa

a cura di Andrea De Luca

Uno sguardo sul ciclismo, dalle corse dilettantistiche, alle gare professionistiche delle varie categorie (pista, ciclocross, mountain bike, etc.), fino al ricordo degli eventi storici più importanti.

a cura di Andrea De Luca Uno sguardo sul ciclismo, dalle corse dilettantistiche, alle gare professionistiche delle varie categorie (pista, ciclocross, mountain bike, etc.), fino al ricordo degli eventi storici più importanti. ore 20:30 Sport Vari - Paraolimpiadi Parigi 2024 (diretta)

da Parigi [Francia]

da Parigi [Francia] ore 21:05 Atletica Leggera: Diamond League 2024 Meeting Zurigo (replica)

da Zurigo [Svizzera]

Telecronaca: Franco Bragagna

Penultimo appuntamento al Letzigrund di Zurigo per la Diamond League 2024.

ore 23:05 Calcio: Camp: Italiano serie C 2024/25 2a giornata: Catania - Benevento (replica)

dallo stadio Angelo Massimino di Catania

Telecronca: Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi

Bordocampo ed interviste: Massimo Proietto

dallo stadio Angelo Massimino di Catania

Telecronca: Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi

Bordocampo ed interviste: Massimo Proietto

ore 25:15 Mountain Bike: Camp: Mondiali Andorra 2024 Cross Country Olimpico Elite (replica)

da Andorra (AND)

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

da Andorra (AND)

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione sportiva offre una copertura completa 24 ore su 24 grazie al live streaming su Rai Sport HD, dove è possibile seguire in diretta tutta la programmazione del canale digitale Rai Sport HD.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD

