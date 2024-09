Diretta Rai Sport Domenica 15 Settembre 2024 - Tennis Coppa Davis 2024, Europei Ciclismo Maschile

In vista del weekend, Domenica 15 Settembre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Oggi su RAIDUE, alle ore 11:00, c'è il notiziario TG Sport Mattino, trasmesso in diretta dallo studio TV1 a Milano. Alle 14:45, sempre su RAIDUE, potrai seguire in diretta la Coppa Davis 2024, con la 3a giornata della fase a gruppi: l'ITALIA sfida i Paesi Bassi dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna. La telecronaca sarà a cura di Maurizio Fanelli e Paolo Canè, con uno studio condotto da Cristina Caruso, Rita Grande e Omar Camporese. Infine, alle 22:45, non perdere La Domenica Sportiva... al 90°, la più antica trasmissione sportiva della televisione italiana, in diretta dallo studio TV1 di Milano. Con Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Eraldo Pecci, Adriano Panatta, Lele Adani, Mauro Bergonzi e Laura Barth, si discuterà di calcio e altri sport, attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni, con i protagonisti che racconteranno i loro successi sportivi e personali.

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

Tennis: Coppa Davis 2024 - 3a giornata Fase a Gruppi: ITALIA vs Paesi Bassi (diretta)

dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Paolo Canè

Studio a cura di: Cristina Caruso, Rita Grande e Omar Camporese



Rubrica - La Domenica Sportiva... al 90° (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

In studio: Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Eraldo Pecci, Adriano Panatta, Lele Adani, Mauro Bergonzi, Laura Barth

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.



PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 15 Settembre 2024

Il palinsesto di Rai Sport HD per domenica 15 settembre 2024 inizia alle 06:00 con la replica della 5a tappa del Tour de France 2024, da Saint Jean de-Maurienne a Saint Vulbas. Questa frazione, dopo la riconquista della maglia gialla da parte di Tadej Pogacar nella prima tappa di montagna, si prevede possa finire con uno sprint finale. Alle 07:00 è previsto il TG Sport Mattino in diretta. Alle 07:30 sarà trasmessa in differita la sintesi delle finali di Skateboarding Street dai World Skate Games 2024 di Roma, con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Gabriel Pignatone. Successivamente, alle 10:30, la differita delle finali di Pattinaggio Corsa su pista dai World Skate Games 2024 di Montesilvano, Pescara, includerà le gare da 5000, 500 e 1000 metri, con la telecronaca di Marco Fantasia e Liliana Catalano.

Alle 12:25, sarà trasmessa in diretta la prova elite maschile dei Campionati Europei di ciclismo da Zolder/Hasselt in Belgio, commentata da Andrea De Luca e Stefano Garzelli. Alle 18:05, ci sarà la replica della gara 2 del Campionato Italiano Rally Mille Miglia da Brescia, con Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli al commento. Alle 19:40, sarà trasmesso in diretta il match di tennis della 3a giornata della fase a gruppi della Coppa Davis 2024, in cui l'ITALIA affronterà i Paesi Bassi dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna. La telecronaca sarà di Maurizio Fanelli e Paolo Canè, con lo studio a cura di Cristina Caruso, Rita Grande e Omar Camporese.

Alle 22:00, sarà trasmesso in differita il Trofeo Matteotti 2024 di ciclismo da Pescara, con Francesco Pancani e Giovanni Visconti al commento. Alle 22:50, sarà disponibile in differita la sintesi delle finali sprint e staffette di Pattinaggio Corsa dai World Skate Games 2024 di Montesilvano, con la telecronaca di Marco Fantasia e Liliana Catalano La giornata si concluderà con la replica della gara 1 del Campionato Italiano Rally Mille Miglia alle 00:30, seguita dalla replica delle finali di Skateboarding Street alle 01:35 e dalla replica della Arrampicata Sportiva Rock Master di Trento alle 04:35, commentata da Gianfranco Benincasa.

ore 06:00 Ciclismo: Tour de France 2024 - Tour di Notte 5a tappa: Saint Jean de-Maurienne > Saint Vulbas (replica)

Dopo la riconquista della maglia gialla da parte di Tadej Pogacar nella prima vera tappa di montagna del Tour 2024, la quinta frazione non presenta particolari difficoltà altimetriche e si presta a un arrivo in volata.

ore 07:30 World Skate Games 2024 - Skateboard Skateboarding Street Roma: Finali (differita/sintesi del 14/9)

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gabriel Pignatone

Telecronaca: Marco Fantasia e Liliana Catalano

Telecronaca: Andrea De Luca e Stefano Garzelli

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli

dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Paolo Canè

Studio a cura di: Cristina Caruso, Rita Grande e Omar Camporese

da Pescara

Telecronaca: Francesco Pancani e Giovanni Visconti

da Montesilvano [Pescara]

Telecronaca: Marco Fantasia e Liliana Catalano

da Brescia

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli

ore 04:35 Arrampicata Sportiva: Rock Master Trento replica

da Trento

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Disponibile 24 ore su 24, Rai Sport HD offre il live streaming di tutta la sua programmazione. Alle 19:40, su Rai Play Sport 1, potrai seguire in diretta i World Skate Games con le Finali Sprint e Staffette di pattinaggio corsa, trasmesse da Montesilvano, Pescara. La telecronaca sarà affidata a Marco Fantasia e Liliana Catalano. Poi, alle 23:15 su Rai Play Sport 2, andrà in onda la diretta dei Quarti di finale dei Mondiali femminili U20 di calcio, che vedrà affrontarsi i Paesi Bassi contro la Colombia allo Stadio olimpico Pascual Guerrero di Calì, Colombia.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 19:40 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

World Skate Games - Pattinaggio Corsa: Finali Sprint e Staffette (diretta)

da Montesilvano [Pescara]

Telecronaca: Marco Fantasia e Liliana Catalano



da Montesilvano [Pescara] Telecronaca: Marco Fantasia e Liliana Catalano ore 23:15 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Calcio Mondiali femminili U20 - Quarti di finale: Paesi Bassi - Colombia (diretta)

da Stadio olimpico Pascual Guerrero di Calì [Colombia]



