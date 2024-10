Diretta Rai Sport Sabato 5 Ottobre 2024 - Pallavolo e Ciclismo Giro Emilia Maschile / Femminile

In vista del weekend, Sabato 5 Ottobre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Oggi, sulle reti Rai generaliste, il palinsesto sportivo offre una programmazione ricca e variegata. Si inizia alle 11:00 su RaiDue con il notiziario TG Sport Mattino in diretta dallo studio TV1 di Milano, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport. Nel pomeriggio, alle 15:40, sempre su RaiDue, si svolgerà il Giro dell'Emilia Maschile, trasmesso in diretta da Bologna. La telecronaca sarà affidata a Stefano Rizzato e Giada Borgato, che seguiranno la 107ma edizione della corsa. La partenza avverrà dalla splendida città di Vignola (MO) e il percorso si estenderà per 215,8 km attraverso le strade dell'Emilia, culminando con l'arrivo e la scalata al Santuario di San Luca a Bologna.

Dopo questo evento, alle 18:20, il notiziario TG Sport tornerà in onda su RaiDue, offrendo un aggiornamento sulle ultime notizie sportive dallo studio TV1 di Milano. Infine, alle 23:00, la serata si concluderà con la rubrica 90° Minuto del Sabato, sempre su RaiDue, con la conduzione di Paola Ferrari e Paolo Paganini. In questo spazio, verrà raccontata la giornata di campionato, con particolare attenzione agli anticipi del sabato. Saranno presentate tutte le immagini della Serie A, con collegamenti dai campi di gara e i commenti degli ospiti in studio, oltre a un'analisi degli episodi arbitrali alla moviola.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



ore 15:40 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Giro dell'Emilia Maschile (diretta)

da Bologna

Telecronca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

107ma edizione della corsa: partenza dalla bellissima città di Vignola (MO), per un percorso di 215,8 km che si sviluppa per le strade dell'Emilia e arrivo con scalata al Santuario di San Luca a Bologna.



ore 18:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



ore 23:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della giornata di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 5 Ottobre 2024



Sabato 5 ottobre 2024, Rai Sport HD propone un palinsesto ricco di eventi sportivi a partire dalle 06:00, quando andrà in onda la replica dell'automobilismo con il Campionato Europeo di Formula Regional, da Imola, con la telecronaca di Lorenzo Leonarduzzi. Subito dopo, alle 07:00, ci sarà il notiziario TG Sport Mattino in diretta, seguito alle 07:30 dalla replica del Campionato Italiani di Tiro a Segno, trasmesso da Bologna, con la telecronaca di Silvano Ploner. Successivamente, alle 08:05, è prevista la rubrica Radiocorsa.

Alle 09:15, Rai Sport HD offrirà la diretta della gara femminile del Triathlon 2024 World Series, da Roma, con la telecronaca di Marco Tripisciano e Luca Facchinetti. Alle 11:00, sarà la volta dei tuffi con la Coppa del Mondo di Grandi Altezze, in differita da Manama, in Bahrein, con la telecronaca di Stefano Bizzotto. Alle 11:55, il palinsesto torna a Roma per la diretta della gara maschile del Triathlon 2024 World Series, sempre con Marco Tripisciano e Luca Facchinetti come telecronisti. A mezzogiorno, ci sarà la diretta del Giro dell'Emilia Femminile, trasmesso da Bologna, con la telecronaca di Stefano Rizzato e Giada Borgato. Alle 14:40, si prosegue con il Giro dell'Emilia Maschile, che si svolgerà anch'esso a Bologna. Questa 107ma edizione della corsa avrà inizio dalla splendida città di Vignola (MO) e si svilupperà su un percorso di 215,8 km, con l'arrivo previsto al Santuario di San Luca a Bologna, sempre con la telecronaca di Stefano Rizzato e Giada Borgato.

Alle 15:40, è prevista la gara di Skiroll dei Campionati Mondiali dalla Val di Fiemme, con la telecronaca di Gianfranco Benincasa. Alle 16:40, si passerà all'automobilismo con la diretta della Gara 1 del Campionato Italiano da Monza, con la telecronaca di Lorenzo Leonarduzzi e Dario Nicoli. La giornata prosegue alle 17:50 con la diretta della partita di pallavolo maschile del Campionato Italiano Credem Banca 2024/25, in cui Monza sfiderà Piacenza, con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Fabio Vullo.

Alle 20:25, la pallavolo femminile sarà protagonista con la diretta del Campionato di Serie A1 Tigotà 2024/25, dove Scandicci affronterà Cuneo, con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani. La serata si concluderà con la differita della gara di biliardo per il Mondiale 5 Birilli, quarti di finale Senior, in onda da Torino con la telecronaca di Enrico Cattaneo e Massimo Guggiola. Infine, a partire dalle 03:00, ci sarà la replica della partita di pallavolo maschile del Campionato Italiano Credem Banca 2024/25, e per chiudere la programmazione, alle 05:30, tornerà la replica del Campionato Italiani di Tiro a Segno.

ore 06:00 Automobilismo: Camp. Europeo Formula Regional- GP Barcellona (replica)

da Imola [Bologna]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

ore 07:30 Tiro a Segno: Camp. Italiani (replica)

da Bologna

Telecronaca: Silvano Ploner

ore 08:05 Rubrica: Radiocorsa

ore 09:15 Triathlon 2024: World Series : Gara Femminile (diretta)

da Roma

Telecronaca: Marco Tripisciano e Luca Facchinetti

da Roma Telecronaca: Marco Tripisciano e Luca Facchinetti ore 11:00 Tuffi : Grandi Altezze Coppa del Mondo - tappa Bahrein (differita)

da Manama [Bahrein]

Telecronaca: Stefano Bizzotto

da Manama [Bahrein] Telecronaca: Stefano Bizzotto ore 11:55 Triathlon 2024: World Series : Gara Maschile (diretta)

da Roma

Telecronaca: Marco Tripisciano e Luca Facchinetti

da Roma Telecronaca: Marco Tripisciano e Luca Facchinetti ore 13:00 Ciclismo - Giro dell'Emilia Femminile (diretta)

da Bologna

Telecronca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

da Bologna Telecronca: Stefano Rizzato e Giada Borgato ore 14:40 Ciclismo - Giro dell'Emilia Maschile (diretta)

da Bologna

Telecronca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

107ma edizione della corsa: partenza dalla bellissima città di Vignola (MO), per un percorso di 215,8 km che si sviluppa per le strade dell'Emilia e arrivo con scalata al Santuario di San Luca a Bologna.

ore 15.40 Skiroll: Camp. Mondiali Val di Fiemme (replica)

dalla Val di Fiemme [Trento]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

dalla Val di Fiemme [Trento] Telecronaca: Gianfranco Benincasa ore 16:40 Automobilismo : C.to Italiano Gara 1 (diretta)

da Monza

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Dario Nicoli

da Monza Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Dario Nicoli ore 17:50 Pallavolo Maschile: Camp. Italiano Credem Banca 2024/25 #2: Monza - Piacenza (diretta)

da Monza

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

da Monza Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo ore 20:25 Pallavolo Femm.le: Camp. Serie A1 Tigotà 2024/25 #1: Scandicci - Cuneo (diretta)

da Firenze

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Firenze Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 23:00 Biliardo - Mondiale 5 Birilli: Quarti di finale Senior (differita)

da Torino

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Massimo Guggiola

ore 03:00 Pallavolo Maschile: Camp. Italiano Credem Banca 2024/25 2a Giornata - Monza - Piacenza (replica)

ore 05:30 Tiro a Segno: Camp. Italiani (replica)



LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione su Rai Sport HD è attiva 24 ore su 24, offrendo un live streaming che consente di seguire tutta la programmazione in onda sul canale digitale. In particolare, alle 18:00, su Rai Play Sport 1, andrà in onda in diretta il biliardo, con il Mondiale 5 Birilli che presenta i quarti di finale Senior, trasmesso da Torino. La telecronaca sarà affidata a Enrico Cattaneo e Massimo Guggiola, pronti a guidarci attraverso le emozioni di questa competizione. Con un palinsesto sempre ricco di eventi sportivi, Rai Sport HD si conferma come un punto di riferimento per gli appassionati di sport in Italia, garantendo un'esperienza coinvolgente e completa.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 18:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Biliardo - Mondiale 5 Birilli: Quarti di finale Senior (diretta)

da Torino

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Massimo Guggiola

