Diretta Rai Sport Sabato 30 Novembre 2024 - Sci Alpino Killington, Rugby, Pallavolo, Ciclismo su pista

In vista del weekend, Sabato 30 Novembre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Sulle reti Rai generaliste, lo sport si conferma protagonista con una programmazione variegata e coinvolgente. Su Rai 2, alle 11:00, il TG Sport Mattino, in diretta dallo studio TV1 di Milano, fornisce aggiornamenti puntuali sulle ultime notizie sportive. Nel pomeriggio, alle 18:20, è il turno del TG Sport Sera, trasmesso in diretta dallo studio SR8 di Roma, che anticipa i temi della giornata sportiva.

Alle 18:30 segue Dribbling, la rubrica condotta da Monica Matano dallo studio SR5 di Roma, che approfondisce argomenti di grande rilievo nel panorama sportivo. La puntata esplora il tennis italiano con il contributo del leggendario Nicola Pietrangeli e racconta la straordinaria carriera di Gianni e Pino Maddaloni nel judo. Tra i temi trattati spicca anche l’esperienza dello schermidore Filippo Macchi e la storia intensa di Beppe Signori, indimenticabile protagonista del calcio italiano. Per il calcio, Alessandro Antinelli propone un’intervista esclusiva a Moise Kean, giovane talento della Fiorentina e della Nazionale, che condivide riflessioni sulla sua carriera e le sue ambizioni future.

La giornata sportiva culmina alle 23:00 con il tradizionale appuntamento del 90° Minuto del Sabato, condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini. La trasmissione offre una panoramica completa sugli anticipi di Serie A, con immagini delle partite, collegamenti dai campi, analisi degli episodi salienti e focus sulla moviola arbitrale. Un programma che garantisce agli appassionati una visione dettagliata e approfondita dell'attualità calcistica.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 18:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



: dallo studio SR8 - Roma ore 18:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Monica Matano

La stagione fenomenale del tennis italiano esaminata da un punto di vista sempre molto particolare, quello di Nicola Pietrangeli, il capitano non giocatore della prima storica "Insalatiera", quella del 1976. Monica Matano intervista Gianni e Pino Maddaloni, padre e figlio devoti al judo, ma protagonisti soprattutto di una storia intensa di sport vissuto in realtà particolari, come quelle dell'hinterland napoletano dove Pino, campione olimpico a Sydney, è nato e cresciuto. E a proposito di Giochi Olimpici, c'è chi, a Parigi, è stato ingiustamente privato di una medaglia d'oro: lo schermidore toscano Filippo Macchi, due volte medaglia d'argento, ne ha parlato con Saverio Montingelli. Un'altra confessione particolarmente toccante è quella di Beppe Signori, stella del calcio italiano degli anni '90, periodo del quale ha raccontato vizi e virtù a Massimo Proietto. In chiusura, sempre per il calcio, Alessandro Antinelli che ha incontrato Moise Kean, l'attaccante della Fiorentina e della Nazionale che a suon di gol sta avanzando la sua candidatura per una maglia da titolare in azzurro.



: dallo studio SR5 - Roma Conduce: Monica Matano La stagione fenomenale del tennis italiano esaminata da un punto di vista sempre molto particolare, quello di Nicola Pietrangeli, il capitano non giocatore della prima storica "Insalatiera", quella del 1976. Monica Matano intervista Gianni e Pino Maddaloni, padre e figlio devoti al judo, ma protagonisti soprattutto di una storia intensa di sport vissuto in realtà particolari, come quelle dell'hinterland napoletano dove Pino, campione olimpico a Sydney, è nato e cresciuto. E a proposito di Giochi Olimpici, c'è chi, a Parigi, è stato ingiustamente privato di una medaglia d'oro: lo schermidore toscano Filippo Macchi, due volte medaglia d'argento, ne ha parlato con Saverio Montingelli. Un'altra confessione particolarmente toccante è quella di Beppe Signori, stella del calcio italiano degli anni '90, periodo del quale ha raccontato vizi e virtù a Massimo Proietto. In chiusura, sempre per il calcio, Alessandro Antinelli che ha incontrato Moise Kean, l'attaccante della Fiorentina e della Nazionale che a suon di gol sta avanzando la sua candidatura per una maglia da titolare in azzurro. ore 23:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della giornata di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 30 Novembre 2024



Il palinsesto di Rai Sport HD per sabato 30 novembre 2024 offre un ricco assortimento di eventi sportivi che spaziano tra discipline invernali, sport di squadra e ciclismo su pista, garantendo una copertura completa per gli appassionati. La giornata prende il via alle 6:00 con Radiocorsa, seguita alle 7:00 dal notiziario in diretta TG Sport Mattino. Alle 7:30 si entra subito nel vivo con la diretta della Coppa del Mondo di Snowboard, che propone il Gigante Parallelo da Mylin, in Cina, con il commento tecnico di Gianluca Gafforio e Gigi Carletti.

Alle 9:00, spazio al basket con la replica del match di Serie A2 tra Cento e Cividale, raccontato da Maurizio Fanelli e Sandro De Pol. A partire dalle 11:20, il palinsesto alterna rubriche a ulteriori appuntamenti sportivi: alle 11:25, la diretta della Coppa del Mondo di Sci di Fondo da Ruka, in Finlandia, con il commento di Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi, mentre alle 13:30 si passa al rugby con il derby di Serie A Elite tra Padova e Rovigo, narrato da Armando Palanza e Andrea Gritti.

Il pomeriggio è dominato dallo sci alpino, con lo Slalom Gigante Femminile da Killington, negli Stati Uniti, trasmesso in due manche: la prima alle 15:55 e la seconda alle 18:55, entrambe affidate al commento di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca, accompagnate da approfondimenti in studio con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa.

La serata prosegue con la diretta di pallavolo femminile di Serie A1, che vede Busto Arsizio sfidare Firenze alle 20:20, con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani, seguita dalla differita del match di SuperLega maschile tra Piacenza e Grottazolina alle 23:00.

In tarda notte, il palinsesto offre un appuntamento con il ciclismo su pista, trasmettendo la Champions League alle 1:30, con il commento di Francesco Pancani e Pieangelo Vignati, chiudendo con una replica del freestyle Moguls da Ruka alle 4:30, per un finale dedicato agli appassionati di sport invernali.

ore 06:00 Rubrica: Radiocorsa

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

ore 07:30 Snowboard: Coppa del Mondo 2024/25 Salom Gigante Parallelo (diretta)

da Mylin [Cina]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti

da Mylin [Cina] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti ore 09.00 Basket: C.to Italiano A2 14a giornata: Cento - Cividale (replica)

da Cento [Ferrara]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol

da Cento [Ferrara] Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol ore 11:20 Rubrica: Gli Imperdibili - Promo

ore 11:25 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2024/25 Sprint Maschile/Femminile a tecn. Classica (diretta)

da Ruka [Finlandia]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi

da Ruka [Finlandia] Telecronaca: Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi ore 13:15 Rubrica: Perle di Sport

ore 13:30 Rugby. Serie A Elite maschile 6a giornata: Padova - Rovigo (diretta)

da Padova

Telecronaca: Armando Palanza e Andrea Gritti

Il Memo Geremia di Padova ospiterà il 180esimo Derby d’Italia tra i padroni di casa del Petrarca e la Femi-CZ Rugby Rovigo. Nelle 179 partite finora disputate dalle due formazioni, 85 sono state ad appannaggio dei Bersaglieri, 74 dei petrarchini, 20 sono stati i pareggi: la formazione di Rovigo ha totalizzato 2.492 contro i 2.472 di Petrarca. La vincitrice si aggiudicherà anche l'Adige Cup (31esima edizione), trofeo istituito nel 2012 e messo in palio ad ogni sfida tra le due squadre. I rodigini occupano con 22 punti la seconda posizione della classifica, dietro Viadana (25 punti); solo un punto li divide dalla formazione di Victor Jimenez.



da Padova Telecronaca: Armando Palanza e Andrea Gritti Il Memo Geremia di Padova ospiterà il 180esimo Derby d’Italia tra i padroni di casa del Petrarca e la Femi-CZ Rugby Rovigo. Nelle 179 partite finora disputate dalle due formazioni, 85 sono state ad appannaggio dei Bersaglieri, 74 dei petrarchini, 20 sono stati i pareggi: la formazione di Rovigo ha totalizzato 2.492 contro i 2.472 di Petrarca. La vincitrice si aggiudicherà anche l'Adige Cup (31esima edizione), trofeo istituito nel 2012 e messo in palio ad ogni sfida tra le due squadre. I rodigini occupano con 22 punti la seconda posizione della classifica, dietro Viadana (25 punti); solo un punto li divide dalla formazione di Victor Jimenez. ore 15:45 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)

dal TV5 - Milano

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dal TV5 - Milano In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 15:55 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante Femminile - 1a Manche (diretta)

da Killington [Stati Uniti]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

da Killington [Stati Uniti] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca ore 17:05 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)

dal TV5 - Milano

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dal TV5 - Milano In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 17:15 Freestyle: Coppa del Mondo 2024/25 Moguls differita

da Ruka (FIN) Silvano Ploner

da Ruka (FIN) Silvano Ploner ore 18:45 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)

dal TV5 - Milano

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dal TV5 - Milano In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 18:55 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante Femminile - 1a Manche (diretta)

da Killington [Stati Uniti]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

da Killington [Stati Uniti] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca ore 20:10 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)

dal TV5 - Milano

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dal TV5 - Milano In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 20:20 Pallavolo Femm.le: Camp. Serie A1 Tigotà 2024/25 10a giornata: Busto Arsizio - Firenze (diretta)

da Busto Arsizio [Varese]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Busto Arsizio [Varese] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 23:00 Pallavolo: SuperLega maschile - 10a giornata: Piacenza - Grottazolina (differita)

da Piacenza

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

da Piacenza Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo ore 01:30 Ciclismo su pista - Champions League - 3a tappa 2a giornata (differita)

da Apeldoorn [Paesi Bassi]

Telecronaca: Francesco Pancani e Pieangelo Vignati

da Apeldoorn [Paesi Bassi] Telecronaca: Francesco Pancani e Pieangelo Vignati ore 04:30 Freestyle: Coppa del Mondo 2024/25 Moguls (replica)

da Ruka [Finlandia]

Telecronaca: Silvano Ploner e Federico De Albertis

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Le dirette streaming arricchiscono ulteriormente l'offerta sportiva della Rai, garantendo una copertura estesa grazie a Rai Sport HD e ai canali digitali Rai Play Sport 1 e 2. Rai Sport HD propone una programmazione continua, accessibile anche in streaming, che consente di seguire ogni evento in tempo reale. Alle 15:00, su Rai Play Sport 2, è in programma la diretta della Coppa del Mondo di Freestyle Moguls da Ruka, Finlandia, con il commento esperto di Silvano Ploner, offrendo agli appassionati di sport invernali un'occasione imperdibile.

Successivamente, alle 17:00, Rai Play Sport 1 trasmetterà la terza tappa della Champions League di Ciclismo su Pista da Apeldoorn, nei Paesi Bassi, con la narrazione affidata a Francesco Pancani e Pieangelo Vignati, garantendo emozioni ad alta velocità su due ruote. Poco dopo, alle 17:50, Rai Play Sport 2 offrirà la diretta del match di SuperLega maschile di pallavolo tra Piacenza e Grottazzolina, commentato da Maurizio Colantoni e Fabio Vullo, un'occasione perfetta per gli appassionati di pallavolo che desiderano seguire ogni azione decisiva in streaming.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 15:00 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Freestyle: Coppa del Mondo - Ruka: Moguls (diretta)

da Roku [Finlandia]

Telecronaca: Silvano Ploner



da Roku [Finlandia] Telecronaca: Silvano Ploner ore 17:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo su pista - Champions League - 3a tappa 2a giornata (diretta)

da Apeldoorn [Paesi Bassi]

Telecronaca: Francesco Pancani e Pieangelo Vignati



da Apeldoorn [Paesi Bassi] Telecronaca: Francesco Pancani e Pieangelo Vignati ore 17:50 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo: SuperLega maschile - 10a giornata: Piacenza - Grottazzolina (diretta)

da Piacenza

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

