Diretta Rai Sport Sabato 7 Dicembre 2024 - Sci di Fondo Lillehammer, Alpino Beaver Creek, Pallavolo

In vista del weekend, Sabato 7 Novembre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Il palinsesto sportivo delle reti Rai generaliste offre oggi una serie di appuntamenti imperdibili, realizzati con la solita cura e attenzione. In particolare, su RAI 2 HD, il programma "TG Sport Mattino" prende il via alle 11:00, con un'analisi approfondita delle principali notizie sportive, trasmesso in diretta dallo studio TV1 di Milano. Più tardi, alle 18:20, sempre su RAI 2, sarà possibile seguire la diretta della Coppa del Mondo 2024/25 di sci alpino, con la discesa maschile da Beaver Creek, negli Stati Uniti. A commentare l'evento ci saranno i telecronisti Davide Labate e Alberto Schieppati, pronti a offrire un'analisi tecnica per gli appassionati di sport invernali.

Alle 19:45, sempre su RAI 2, è il momento di "Dribbling", la rubrica settimanale di cultura sportiva condotta da Monica Matano. In questa edizione, si raccontano storie emozionanti: quella di Lucrezia Lorenzi, sorella della sciatrice Matilde, tragicamente scomparsa a fine ottobre, e quella di Fabrizio Miccoli, ex calciatore che torna a parlare delle sue dichiarazioni contro Giovanni Falcone. Monica Matano ospita inoltre Alberta Santuccio, medaglia d'oro a Parigi nella spada a squadre, e intervista Edi Reja, ex allenatore di Napoli e Lazio, in vista della seconda sfida stagionale tra le due squadre. Un reportage di Stefano Rizzato esplora invece le città italiane in testa e in coda alla classifica dell'indice di sportività, mentre Giacomo Capuano offre un ritratto dell'allenatore Eziolino Capuano.

La giornata si conclude su RAI 2 alle 23:00 con "90° Minuto del Sabato", condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini. Un appuntamento imperdibile per chi vuole rivivere i momenti salienti della giornata di campionato, con analisi e commenti sulle partite della Serie A.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 18:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 - Discesa Maschile (diretta)

da Beaver Creek [Stati Uniti]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati



: da Beaver Creek [Stati Uniti] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati ore 19:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Monica Matano

Nuovo appuntamento con il settimanale di cultura sportiva a cura di RaiSport, protagoniste due storie toccanti. La prima è quella di Lucrezia Lorenzi, sorella di Matilde, la sciatrice morta a fine ottobre dopo una caduta in allenamento, a seguire la storia di Fabrizio Miccoli, l'ex calciatore che torna a parlare, dopo un lungo silenzio, anche delle dichiarazioni offensive, e delle quali si è pentito, nei confronti di Giovanni Falcone. In studio Monica Matano intervista poi Alberta Santuccio, medaglia d'oro a Parigi nella spada a squadre. Alla vigilia della seconda sfida in quattro giorni tra Napoli e Lazio, parla Edi Reja, che in passato ha allenato tutte e due le squadre. E poi un reportage di Stefano Rizzato sulle città italiane in testa (e in coda) alla classifica dell'indice di sportività, che mette a confronto i dati relativi al numero degli impianti con i risultati conseguiti da squadre ed atleti dei vari comuni e un ritratto, curato da Giacomo Capuano, di Eziolino Capuano, un allenatore conosciuto tanto per i risultati che per il temperamento deciso.



: dallo studio SR5 - Roma Conduce: Monica Matano Nuovo appuntamento con il settimanale di cultura sportiva a cura di RaiSport, protagoniste due storie toccanti. La prima è quella di Lucrezia Lorenzi, sorella di Matilde, la sciatrice morta a fine ottobre dopo una caduta in allenamento, a seguire la storia di Fabrizio Miccoli, l'ex calciatore che torna a parlare, dopo un lungo silenzio, anche delle dichiarazioni offensive, e delle quali si è pentito, nei confronti di Giovanni Falcone. In studio Monica Matano intervista poi Alberta Santuccio, medaglia d'oro a Parigi nella spada a squadre. Alla vigilia della seconda sfida in quattro giorni tra Napoli e Lazio, parla Edi Reja, che in passato ha allenato tutte e due le squadre. E poi un reportage di Stefano Rizzato sulle città italiane in testa (e in coda) alla classifica dell'indice di sportività, che mette a confronto i dati relativi al numero degli impianti con i risultati conseguiti da squadre ed atleti dei vari comuni e un ritratto, curato da Giacomo Capuano, di Eziolino Capuano, un allenatore conosciuto tanto per i risultati che per il temperamento deciso. ore 23:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della giornata di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 7 Novembre 2024

Il palinsesto di Rai Sport HD per sabato 7 novembre 2024 è ricco di eventi sportivi imperdibili, che coprono una vasta gamma di discipline, dal ciclismo al pattinaggio di figura, passando per il rugby e la pallavolo. La giornata inizia presto alle 06:00 con la rubrica "Radiocorsa", seguito dal notiziario "TG Sport Mattino" alle 07:00, che offrirà le ultime novità dal mondo dello sport. Alle 07:30 è la volta della replica della gara maschile del Ciclocross Gran Premio Guerciotti da Milano, commentata da Umberto Martini.

Alle 08:45 andrà in onda uno speciale "TG Sport" dedicato alla storica partita tra Inghilterra e Italia del 1973, seguito alle 09:00 dalla replica del Campionato Italiano di Biliardo, con la seconda prova NBC da Saint Vincent (AO), a cura di Luigi Di Lauro e Marco Giuggiola. La programmazione prosegue con una diretta della Coppa del Mondo 2024/25 di sci di fondo da Lillehammer (Norvegia), con la finale Sprint Maschile/Femminile a tecnica libera, a partire dalle 11:25, con Marco Tripisciano e Luca Orlandi alla telecronaca.

Nel pomeriggio, alle 13:15, ci sarà uno speciale TG Sport dedicato a Nelson Mandela, seguito dal promo "Gli Imperdibili" alle 13:25. Alle 13:30 si potrà seguire in diretta il Pattinaggio di Figura con il Gran Prix Finale, con la gara del Libero Donne da Grenoble (Francia), a cura di Arianna Secondini e Alice Pedrazzini, con interviste di Elisabetta Montecucco. Alle 14:30, spazio al rugby con la Serie A Elite maschile, con la partita Viadana - Padova in diretta da Viadana (Mantova), commentata da Vito Giannulo e Andrea Gritti.

La serata si apre alle 17:00 con il Pattinaggio di Figura, ancora dal Gran Prix Finale di Grenoble, con la gara di Danza Libera Junior, seguita alle 18:00 dalla diretta della Pallavolo Femminile, con la 12a giornata del Campionato di Serie A1 Tigotà, con la partita Vallefoglia - Novara da Pesaro (Pesaro/Urbino), telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani. Alle 21:00, ancora Pattinaggio di Figura con il Libero Uomini, in diretta da Grenoble, seguito da una differita della Danza Libera alle 22:00.

La notte si concluderà con il ciclismo su pista, con la 3a tappa della Champions League, in differita da Lee Valley (Gran Bretagna) alle 23:00, con Francesco Pancani e Pieangelo Vignati alla telecronaca. La programmazione si chiuderà con la replica della gara di Snowboard dalla Cina, alle 02:00, e con la replica della partita di Pallavolo Femminile alle 03:45.

ore 06:00 Rubrica: Radiocorsa

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

ore 07:30 Ciclocross Gran Premio Guerciotti gara maschile (replica)

da Milano

Telecronaca: Umberto Martini

da Milano Telecronaca: Umberto Martini ore 08:45 Speciale TG Sport: Inghilterra - ITALIA 1973

ore 09:00 Biliardo : C.to Italiano stecca 2a Prova NBC (replica)

da Saint Vincent (AO)

Telecronca: Luigi Di Lauro e Marco Giuggiola

da Saint Vincent (AO) Telecronca: Luigi Di Lauro e Marco Giuggiola ore 11:25 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2024/25 Finale Sprint Maschile/Femminile a Tecn. Libera (diretta)

da Lillehammer [Norvegia]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Luca Orlandi

da Lillehammer [Norvegia] Telecronaca: Marco Tripisciano e Luca Orlandi ore 13:15 Speciale Tg Sport: Mandela

ore 13:25 Promo: Gli Imperdibili

ore 13:30 Pattinaggio di Figura. Grand Prix Finale : Libero Donne (diretta)

da Grenoble [Francia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Alice Pedrazzini

Interviste: Elisabetta Montecucco

da Grenoble [Francia] Telecronaca: Arianna Secondini e Alice Pedrazzini Interviste: Elisabetta Montecucco ore 14:30 Rugby. Serie A Elite maschile Viadana - Padova (diretta)

da Viadana [Mantova]

Telecronaca: Vito Giannulo e Andrea Gritti

da Viadana [Mantova] Telecronaca: Vito Giannulo e Andrea Gritti ore 17:00 Pattinaggio di Figura. Grand Prix Finale : Danza Libera Junior (differita)

da Grenoble [Francia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Alice Pedrazzini

Interviste: Elisabetta Montecucco

da Grenoble [Francia] Telecronaca: Arianna Secondini e Alice Pedrazzini Interviste: Elisabetta Montecucco ore 18:00 Pallavolo Femm.le: Camp. Serie A1 Tigotà 2024/25 12a giornata: Vallefoglia - Novara (diretta)

da Pesaro [Pesaro/Urbino]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Pesaro [Pesaro/Urbino] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 21:00 Pattinaggio di Figura. Grand Prix Finale : Libero Uomini (diretta)

da Grenoble [Francia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Alice Pedrazzini

Interviste: Elisabetta Montecucco

da Grenoble [Francia] Telecronaca: Arianna Secondini e Alice Pedrazzini Interviste: Elisabetta Montecucco ore 22:00 Pattinaggio di Figura. Grand Prix Finale : Danza Libera (differita)

da Grenoble [Francia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Alice Pedrazzini

Interviste: Elisabetta Montecucco

da Grenoble [Francia] Telecronaca: Arianna Secondini e Alice Pedrazzini Interviste: Elisabetta Montecucco ore 23:00 Ciclismo su Pista: Champions League - 3a tappa 2a giornata (differita)

da Lee Valley [Gran Bretagna]

Telecronaca: Francesco Pancani e Pieangelo Vignati

da Lee Valley [Gran Bretagna] Telecronaca: Francesco Pancani e Pieangelo Vignati ore 02:00 Snowboard. Coppa del Mondo Mylin: Slalom Slalom Parallelo (replica)

da Mylin [Cina]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti

da Mylin [Cina] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti ore 03:45 Pallavolo Femm.le: Camp. Serie A1 Tigotà 2024/25 12a giornata: Vallefoglia - Novara (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Le gare in diretta streaming sono disponibili su Rai Sport HD e Rai Play Sport, offrendo agli appassionati di sport la possibilità di seguire eventi in tempo reale da tutto il mondo. La programmazione inizia alle 09:00 su Rai Play Sport 1 con il Judo Grand Slam da Tokyo (Giappone), con la prima giornata trasmessa in diretta e commentata da Fabrizio Tumbarello. Alle 13:30, sempre su Rai Play Sport 1, sarà possibile seguire il Freestyle Coppa del Mondo da Idre Fjall (Svezia), con la gara di Dual Moguls, a cura di Silvano Ploner.

Nel pomeriggio, alle 15:55, Rai Play Sport 1 trasmetterà in diretta il Pattinaggio di Figura ISU Grand Prix Final, con la gara di Danza Libera Junior da Grenoble (Francia), con telecronaca di Arianna Secondini e Alice Pedrazzini, e interviste a cura di Elisabetta Montecucco. Alle 19:30, Rai Play Sport 3 offrirà la diretta del Ciclismo su Pista, con la 3a tappa della Champions League, trasmessa da Lee Valley (Gran Bretagna) e commentata da Francesco Pancani e Pieangelo Vignati. Infine, alle 19:40, tornerà su Rai Play Sport 1 il Pattinaggio di Figura, con la Danza Libera, sempre dal Grand Prix Finale di Grenoble, e la telecronaca di Arianna Secondini e Alice Pedrazzini, con interviste di Elisabetta Montecucco.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 09:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Judo Grand Slam - Tokyo: 1a giornata (diretta)

da Tokyo [Giappone]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello



da Tokyo [Giappone] Telecronaca: Fabrizio Tumbarello ore 13:30 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Freestyle Coppa del Mondo - Idre Fjall: Dual Moguls (diretta)

da Idre Fjall [Svezuia]

Telecronaca: Silvano Ploner



da Idre Fjall [Svezuia] Telecronaca: Silvano Ploner ore 15:55 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di figura ISU Grand Prix Final: Danza Libera Junior (diretta)

da Grenoble [Francia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Alice Pedrazzini

Interviste: Elisabetta Montecucco



da Grenoble [Francia] Telecronaca: Arianna Secondini e Alice Pedrazzini Interviste: Elisabetta Montecucco ore 19:30 - Rai Play Sport 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo su Pista: Champions League - 3a tappa 2a giornata (diretta)

da Lee Valley [Gran Bretagna]

Telecronaca: Francesco Pancani e Pieangelo Vignati



da Lee Valley [Gran Bretagna] Telecronaca: Francesco Pancani e Pieangelo Vignati ore 19:40 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di figura ISU Grand Prix Final: Danza Libera (diretta)

da Grenoble [Francia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Alice Pedrazzini

Interviste: Elisabetta Montecucco

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog