Diretta Rai Sport Sabato 14 Dicembre 2024 - Sci Alpino Beaver Creek, Val D'Isere, Nuoto Mondiali

In vista del weekend, Sabato 14 Dicembre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Il palinsesto sportivo sulle reti Rai generaliste offre una serie di appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Su Rai 2, alle 11:00, il TG Sport Mattino porta agli spettatori in diretta dallo studio TV1 di Milano le ultime notizie, aggiornamenti e anticipazioni dal mondo dello sport. A seguire, nel pomeriggio, alle 18:20, lo spazio dedicato al TG Sport Sera del Sabato, in diretta dallo studio SR8 di Roma, approfondisce i principali eventi sportivi della giornata, offrendo una panoramica completa delle notizie più rilevanti.

Alle 18:30, sempre su Rai 2, ritorna Dribbling, il settimanale di cultura sportiva condotto da Monica Matano, che esplora le storie degli atleti che hanno fatto parlare di sé durante la settimana. In questa puntata, saranno ospiti Charlene Guignard e Marco Fabbri, medagliati d’argento nella danza ai Mondiali 2023 e recentemente protagonisti nelle finali del Grand Prix. Inoltre, Monica Matano racconta l’incontro con Yeman Crippa, che ha ottenuto il brillante secondo posto ai Campionati Europei di cross di Antalya, mettendo in luce non solo il suo talento, ma anche la sua storia personale. Il programma prosegue con il consueto viaggio di Stefano Rizzato nelle province italiane per raccontare il legame tra sport e territorio. Il tutto si concluderà con un focus sul posticipo della sedicesima giornata di Serie A, che vedrà affrontarsi Inter e Lazio, con una riflessione sui giocatori che hanno vestito entrambe le maglie, come Bobo Vieri e Stefan De Vrij.

Alle 18:50, spazio alla Coppa del Mondo di sci alpino 2024/25, con la trasmissione in diretta della discesa femminile da Beaver Creek, negli Stati Uniti, commentata da Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Infine, alle 23:00, 90° Minuto del Sabato chiude la giornata sportiva con una panoramica dettagliata sugli anticipi di Serie A. Il programma, condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini, offrirà immagini, collegamenti dai campi e una moviola approfondita per analizzare gli episodi arbitrali più discussi della giornata.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 18:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



: dallo studio SR8 - Roma ore 18:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Monica Matano

Le stelle dell’atletica e del pattinaggio di figura illumineranno la puntata di Dribbling, il settimanale di cultura sportiva di Rai Sport, che torna in onda, su Rai 2, sabato 14 dicembre, nel tradizionale orario delle 18.30. Ospiti degli studi di Saxa Rubra saranno infatti Charlene Guignard e Marco Fabbri, medaglie d’argento nella danza ai mondiali 2023 e di nuovo sul podio pochi giorni fa nelle finali del Grand Prix. Monica Matano, invece, ha incontrato Yeman Crippa, reduce dal brillante secondo posto ai Campionati Europei di cross di Antalya, e con lui si è soffermata soprattutto sulla vicenda umana di questo campione dell’atletica azzurra. Continua, poi, il viaggio di Stefano Rizzato nelle province italiane, per scoprire quelle più o meno coinvolte dal fenomeno sport. Il calcio, in chiusura, con il posticipo della sedicesima giornata di serie A, lo scontro al vertice tra Inter e Lazio, osservato da un punto di vista particolare, quello dei molti giocatori che in passato hanno vestito ambedue le maglie, da Bobo Vieri a Stefan De Vrij.



: dallo studio SR5 - Roma Conduce: Monica Matano Le stelle dell’atletica e del pattinaggio di figura illumineranno la puntata di Dribbling, il settimanale di cultura sportiva di Rai Sport, che torna in onda, su Rai 2, sabato 14 dicembre, nel tradizionale orario delle 18.30. Ospiti degli studi di Saxa Rubra saranno infatti Charlene Guignard e Marco Fabbri, medaglie d’argento nella danza ai mondiali 2023 e di nuovo sul podio pochi giorni fa nelle finali del Grand Prix. Monica Matano, invece, ha incontrato Yeman Crippa, reduce dal brillante secondo posto ai Campionati Europei di cross di Antalya, e con lui si è soffermata soprattutto sulla vicenda umana di questo campione dell’atletica azzurra. Continua, poi, il viaggio di Stefano Rizzato nelle province italiane, per scoprire quelle più o meno coinvolte dal fenomeno sport. Il calcio, in chiusura, con il posticipo della sedicesima giornata di serie A, lo scontro al vertice tra Inter e Lazio, osservato da un punto di vista particolare, quello dei molti giocatori che in passato hanno vestito ambedue le maglie, da Bobo Vieri a Stefan De Vrij. ore 18:50 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 - Discesa Femminile (diretta)

da Beaver Creek [Stati Uniti]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca



: da Beaver Creek [Stati Uniti] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca ore 23:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della giornata di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 14 DICEMBRE 2024

Il palinsesto di Rai Sport HD per sabato 14 dicembre 2024 si caratterizza per una giornata ricca di appuntamenti dedicati agli sport invernali, al nuoto e alla pallavolo. La programmazione inizia presto con RadioCorsa alle 06:00, seguita dal consueto TG Sport Mattino in diretta alle 07:00. Alle 07:30, verrà trasmessa in replica la Coppa del Mondo 2024/25 di Snowboard, con la gara di Slalom Gigante Parallelo da Carezza, Bolzano, commentata da Gianluca Gafforio e Gigi Carletti. Alle 08:15, spazio allo Sci di Fondo con la Coppa del Mondo 2024/25 Sprint a Squadre miste a tecnica libera, in differita da Davos, Svizzera, con la telecronaca di Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi. Alle 09:25, Rai Sport trasmetterà in diretta la 1ª manche dello Slalom Gigante maschile di Sci Alpino dalla Val D'Isère, in Francia, con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati.

La programmazione prosegue con una replica di Freestyle alle 10:40, con la Coppa del Mondo 2024/25 da Idre Fjall, Svezia, e la telecronaca di Silvano Ploner. Alle 11:20, il programma Gli Imperdibili offrirà uno speciale sui momenti più emozionanti delle competizioni recenti. Alle 11:25, Rai Sport trasmetterà in diretta il Snowboard Cross dalla Cervinia con la Coppa del Mondo 2024/25, commentato da Lorenzo Leonarduzzi e Paolo Marengo. Nel pomeriggio, alle 12:55, tornerà in diretta lo Slalom Gigante maschile da Val D'Isère, mentre alle 14:15 sarà la volta della replica di Freestyle con la Coppa del Mondo 2024/25 da Val Thorens, Francia, con la telecronaca di Silvano Ploner.

Alle 15:30, Rai Sport trasmetterà in differita la 5ª giornata dei Mondiali 25m di nuoto da Budapest, con le batterie di nuoto, seguite alle 17:25 dalla diretta delle finali, commentate da Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi, con le interviste bordovasca di Elisabetta Caporale. Alle 19:35, replica dello Sci di Fondo da Davos, Svizzera. La serata proseguirà con la trasmissione in diretta alle 20:25 della Coppa del Mondo 2024/25 di Sci Alpino, con la Discesa Femminile da Beaver Creek, Stati Uniti, commentata da Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Alle 20:45, spazio alla Pallavolo Femminile con la 13ª giornata del Campionato di Serie A1 Tigotà, con la partita Talmassons - Busto Arsizio, commentata da Marco Fantasia e Giulia Pisani.

La serata si concluderà con una serie di repliche: alle 23:15, la Coppa del Mondo 2024/25 di Snowboard, alle 00:45, le finali della 5ª giornata dei Mondiali 25m di Budapest in replica. Alle 02:55, replica del Freestyle da Idre Fjall, Svezia, e alle 04:10, il programma Reparto Corse in replica. Infine, alle 04:40, sarà trasmessa nuovamente la partita di Pallavolo Femminile Talmassons - Busto Arsizio.

ore 06:00 Rubrica: RadioCorsa

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

ore 07:30 Snowboard: Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante Parallelo (replica)

da Carezza [Bolzano]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti

da Carezza [Bolzano] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti ore 08:15 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2024/25 Sprint a Squadre miste a tecn. Libera (differita del 13/12)

da Davos [Svizzera]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi

da Davos [Svizzera] Telecronaca: Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi ore 09:25 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante maschile - 1a manche (diretta)

dalla Val D'Isere [Frnacia]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

dalla Val D'Isere [Frnacia] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati ore 10:40 Freestyle: Coppa del Mondo 2024/25 Idre Fjall: Dual Moguls (replica)

da Idre Fjall [Svezia]

Telecronaca: Silvano Ploner

da Idre Fjall [Svezia] Telecronaca: Silvano Ploner ore 11:20 Rubrica: Gli Imperdibili

ore 11:25 Snowboard: Coppa del Mondo 2024/25 Snowboard Cross (diretta)

da Cervinia [Aosta]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Paolo Marengo

da Cervinia [Aosta] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Paolo Marengo ore 12:55 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante maschile - 1a manche (diretta)

dalla Val D'Isere [Francia]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

dalla Val D'Isere [Francia] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati ore 14:15 Freestyle: Coppa del Mondo 2024/25 Val Thorens 2/25: Skicross replica

da Val Thorens [Francia]

Telecronaca: Silvano Ploner

da Val Thorens [Francia] Telecronaca: Silvano Ploner ore 15:30 Nuoto. Mondiali 25m Budapest: Batterie 5a giornata (differita)

da Budapest [Ungheria]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale

da Budapest [Ungheria] Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale ore 17:25 Nuoto. Mondiali 25m Budapest: Finali 5a giornata (diretta)

da Budapest [Ungheria]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale

da Budapest [Ungheria] Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale ore 19:35 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2024/25 Sprint a Squadre miste a tecn. Libera (replica)

da Davos [Svizzera]

Telecronaca: Marco Tripisciano

da Davos [Svizzera] Telecronaca: Marco Tripisciano ore 20:25 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 - Discesa Femminile (diretta)

da Beaver Creek [Stati Uniti]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

da Beaver Creek [Stati Uniti] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca ore 20:45 Pallavolo Femm.le: Camp. Serie A1 Tigotà 2024/25 13a giornata: Talmassons - Busto Arsizio (diretta)

da Talmassons [Udine]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Talmassons [Udine] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 23:15 Snowboard: Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante Parallelo (differita)

ore 00:45 Nuoto. Mondiali 25m Budapest: Finali 5a giornata (replica)

ore 02:55 Freestyle: Coppa del Mondo 2024/25 Dual Moguls (replica)

ore 04:10 Rubrica: Reparto Corse (replica)

ore 04:40 Pallavolo Femm.le: Camp. Serie A1 Tigotà 2024/25 13a giornata: Talmassons - Busto Arsizio (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Sport offre un palinsesto di gare in diretta streaming che promette di emozionare gli appassionati di sport invernali e nuoto. La giornata si apre alle 08:55 su Rai Play Sport 1, con la diretta del Mondiale di Nuoto in vasca corta da Budapest, Ungheria. In questa giornata decisiva della 5ª edizione del mondiale, le batterie delle gare in programma saranno commentate da Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi, con Elisabetta Caporale pronta a raccogliere interviste e aggiornamenti a bordo vasca. La penultima giornata di competizioni sarà carica di tensione e aspettative per gli atleti, pronti a dare il massimo.

Nel pomeriggio, alle 17:15, su Rai Play Sport 1, sarà trasmesso un altro imperdibile evento, la Coppa del Mondo di Sci di Fondo da Davos, Svizzera, con la gara Sprint a tecnica Libera. La telecronaca sarà affidata a Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi, che accompagneranno gli spettatori in un percorso ricco di adrenalina e sfide tra i migliori fondisti del mondo.

Infine, alle 17:30, su Rai Play Sport 2, andrà in onda la diretta della Coppa del Mondo di Snowboard da Cortina d'Ampezzo, con lo Slalom Gigante Parallelo. Questo evento vedrà i migliori snowboarder sfidarsi sulle nevi bellunesi, e a raccontare le emozioni di questa competizione saranno Gianluca Gafforio e Gigi Carletti, pronti a commentare le sfide più spettacolari della giornata.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 08:55 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Mondiali di Nuoto in vasca corta - 5a giornata: Batterie (diretta)

da Budapest [Ungheria]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale

Quinta e penultima giornata di gare ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest.



da Budapest [Ungheria] Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale Quinta e penultima giornata di gare ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest. ore 17:15 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Sci di Fondo Coppa del Mondo - Davos: Sprint tecnica Libera (diretta)

da Davos [Svizzera]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi



da Davos [Svizzera] Telecronaca: Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi ore 17:30 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Snowboard Coppa del Mondo - Cortina d'Ampezzo: Slalom Gigante Parallelo (diretta)

da Cortina d'Ampezzo [Belluno]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog