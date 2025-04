Diretta Rai Sport Domenica 20 Aprile 2025 - Pallavolo SuperLega maschile, Pallanuoto Femminile

In vista del weekend, Domenica 20 Aprile 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Alle 11:00 su Raidue si parte con il TG Sport Mattino in diretta dallo studio TV1 di Milano, l'appuntamento quotidiano con le notizie sportive più importanti della giornata. Nel pomeriggio, alle 15:15, sempre su Raidue, spazio alla rubrica Rai Sport Live, in diretta dallo studio SR5 di Roma, condotta da Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini, per un approfondimento a tutto campo sugli eventi sportivi in corso.

Subito dopo, alle 15:20, riflettori puntati sulla SuperLega maschile di pallavolo con la diretta della semifinale playoff numero 4 tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia. La sfida, in programma all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, sarà raccontata dalla voce esperta di Maurizio Colantoni insieme ad Andrea Lucchetta. Con l’Itas Trentino già qualificata alla Finale Scudetto dopo aver eliminato la Gas Sales Piacenza, resta viva la serie tra Lube e Perugia. I marchigiani, rinvigoriti dalla vittoria ottenuta mercoledì in trasferta, puntano al pareggio della serie per forzare gara 5, ma i campioni d’Italia in carica, già vincenti a Civitanova nel secondo round, cercheranno di chiudere i giochi e volare per l’ottava volta in Finale.

Alle 17:50 torna l’informazione sportiva con il TG Sport Sera della Domenica, in diretta dallo studio SR8 di Roma, per aggiornamenti su risultati, classifiche e notizie dell’ultima ora. Gran finale alle 22:45 con La Domenica Sportiva... al 90°, in diretta dallo studio TV1 di Milano. In conduzione Simona Rolandi, affiancata da Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi e Laura Barth. Il programma storico della Rai analizza il weekend calcistico con servizi, interviste, approfondimenti e ospiti in studio, raccontando non solo lo sport ma anche le storie dei protagonisti. A seguire, dalle 00:30, spazio a L’Altra DS, con la conduzione di Fabrizio Tumbarello.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio Tv1 - Milano



ore 15:15 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: Rai Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini



ore 15:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo: SuperLega maschile - Play Off Semifinale #4 Civitanova - Perugia (diretta)

da Civitanova Marche [Macerata]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Con l’Itas Trentino già in Finale Scudetto dopo le tre vittorie contro la Gas Sales Piacenza, due al tie-break e una in quattro set, resta aperta solo la Semifinale tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia. I biancorossi scenderanno in campo tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum con l’obiettivo di dare seguito alla vittoria centrata mercoledì in Umbria e vincere il quarto round per impattare la serie e portare i Black Devils alla “bella”. I Campioni d’Italia uscenti, però, hanno già espugnato il Palas dei cucinieri nel secondo match delle Semifinali e vogliono ripetersi per chiudere la serie approdando per l’ottava volta nella storia alla Finale tricolore.



ore 17:50 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



ore 22:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - La Domenica Sportiva... al 90° (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

In studio: Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi, Laura Barth

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. A seguire dalle 00:30 L'Altra DS conduce Fabrizio Tumbarello

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 20 Aprile 2025

La programmazione di Rai Sport HD per domenica 20 aprile 2025 si apre alle 6:00 con la Coppa del Mondo di Tiro a Segno, specialità carabina e pistola, in replica da Buenos Aires, con la telecronaca affidata a Davide Novelli. Alle 7:00 spazio all’informazione con il TG Sport Mattina in diretta, mentre alle 7:30 si torna al calcio con la replica della sfida di Serie C tra Benevento e Trapani, valida per la 37ª giornata, dallo stadio "Ciro Vigorito" con la telecronaca di Giuseppe Galati e Andrea Manfredini, bordocampo Massimo Proietto.

Alle 10:00 appuntamento in diretta con la Finalissima della Coppa del Mondo di Pallanuoto Femminile, in scena a Chengdu, in Cina, raccontata da Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione. Subito dopo, alle 11:10, si torna al rugby con la replica della 4ª giornata del Sei Nazioni Femminile: Italia contro Francia, dalla Cittadella del Rugby di Parma, con la voce di Nicola Sangiorgio e Michela Tondinelli, bordocampo Vito Giannulo.

Alle 13:15 spazio al grande calcio femminile con la replica della sfida scudetto di Serie A tra Juventus e Milan, settima giornata della Poule, in scena a Biella, raccontata da Tiziana Alla e Katia Serra. Alle 15:25 le due ruote prendono il centro della scena con la prima tappa del Giro d’Abruzzo 2025, da Scerni a Crecchio, telecronaca di Umberto Martini e Alessandro Petacchi. Alle 17:25 si prosegue con i Tuffi, seconda tappa della Coppa del Mondo da Windsor, in Gran Bretagna, con Nicola Sangiorgio e Massimiliano Mazzucchi. Alle 20:25 di nuovo ciclismo con la seconda tappa del Giro d’Abruzzo, da Tocco da Casauria a Penne, sempre con Martini e Petacchi.

Alle 22:35 si torna in Italia per i Campionati Italiani di Karate da Ostia, con la voce di Fabrizio Tumbarello. La notte è tutta all’insegna del ciclismo: alle 23:50 replica della terza tappa del Giro d’Abruzzo da San Demetrio ne' Vestini a Roccaraso, e alle 01:00 la quarta tappa da Corropoli a Isola del Gran Sasso, entrambe con la telecronaca di Umberto Martini e Alessandro Petacchi. Alle 3:00 si passa al biliardo, con la sesta prova del Campionato Italiano Stecca da Montesilvano, raccontata da Enrico Cattaneo e Marco Guggiola. Infine, alle 5:10, chiude il palinsesto la replica dei Campionati Italiani di Tennis da Tavolo 2025, sempre da Montesilvano, con la voce di Dario Di Gennaro.

ore 06:00 Tiro A Segno Coppa del Mondo - Carabina e Pistola (replica)

da Buenos Aires [Argentina]

Telecronaca: Davide Novelli

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Calcio: Camp. Italiano serie C NOW 2024/25 37a giornata: Benevento - Trapani (replica)

dallo stadio "Ciro Vigorito" di Benevento

Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Manfredini

Bordocampo ed interviste: Massimo Proietto

ore 10:00 Pallanuoto Femminile: Coppa del Mondo 2025 Superfinals Finalissima (diretta)

da Chendgu [Cina]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

ore 11:10 Rugby : Sei Nazioni Femminile 4a giornata: ITALIA - Francia (replica)

dalla cittadella del Rugby di Parma

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e e Michela Tondinelli

Bordocampo ed interviste: Vito Giannulo

ore 13:15 Calcio Femminile: serie A Ebay 2024/25 Poule Scudetto 7a giornata: Juventus - Milan (replica)

dallo stadio Pozzo - Lamarmora di Biella

Telecronca: Tiziana Alla e Katia Serra

ore 15:25 Ciclismo: Giro d'Abruzzo 2025 1a tappa: Scerni - Crecchio (replica)

da Crecchio [Chieti]

Telecronaca: Umberto Martini e Alessandro Petacchi

ore 17.25 Tuffi: Coppa del Mondo 2a Tappa (replica)

da Windsor [Gran Bretagna]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Massimilano Mazzucchi

ore 20:25 Ciclismo: Giro d'Abruzzo 2025 2a tappa: Tocco da Casauria - Penne (replica)

da Penne [Pescara]

Telecronaca: Umberto Martini e Alessandro Petacchi

ore 22:35 Karate C.ti Italiani (replica)

da Ostia [Roma]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello

ore 23:50 Ciclismo: Giro d'Abruzzo 2025 3a tappa: San Demetrio ne' Vestini - Roccaraso (replica)

da Roccaraso [L'Aquila]

Telecronaca: Umberto Martini e Alessandro Petacchi

ore 01:00 Ciclismo: Giro d'Abruzzo 2025 4a tappa: Corropoli - Isola del Gran Sasso (replica)

da Isola del Gran Sasso [Teramo]

Telecronaca: Umberto Martini e Alessandro Petacchi

ore 03:00 Biliardo : C.to Italiano Stecca - 6a Prova (replica)

da Montesilvano [Pescara]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Marco Guggiola

ore 05:10 Tennis da Tavolo 2025: C.ti Italiani (replica)

da Montesilvano [Pescara]

Telecronaca: Dario Di Gennaro

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Lo sport in diretta si vive anche in streaming grazie alla programmazione continua di RaiPlay e ai canali tematici che accompagnano il pubblico con eventi esclusivi e collegamenti in tempo reale. Rai Sport HD trasmette in streaming live 24 ore su 24, offrendo tutta la programmazione del canale digitale, con un flusso ininterrotto di notizie, rubriche, telecronache e approfondimenti.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD

