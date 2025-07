Diretta Rai Sport Domenica 13 Luglio 2025 Tour France, Pallanuoto Mondiali, Europei Calcio Femminile

In vista del weekend, Domenica 13 Luglio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

La giornata su RAIDUE si apre alle 11:00 con l'appuntamento in diretta con il TG Sport Giorno, trasmesso dallo studio TV1 di Milano. Un notiziario agile e puntuale per rimanere aggiornati sulle principali notizie sportive della mattinata.

Alle 14:00 i riflettori si spostano sul grande ciclismo femminile con l’ottava tappa del Giro d’Italia Women 2025, in diretta da Imola. La corsa parte da Forlì e promette spettacolo sulle strade emiliano-romagnole. A raccontare la gara ci sono Umberto Martini e Giada Borgato, voci ormai familiari agli appassionati. Subito dopo, alle 14:45, parte la nona tappa del Tour de France 2025, con partenza da Chinon e arrivo a Chateauroux. Anche questa diretta porta l’adrenalina delle due ruote sullo schermo, con la telecronaca di Francesco Pancani e Davide Cassani, mentre dallo studio commentano Stefano Rizzato e Stefano Garzelli. Alle 16:50 è il momento del Tour Replay, un’occasione per rivedere i momenti salienti della tappa odierna, utile sia per chi se l’è persa sia per chi vuole rivivere le emozioni del pomeriggio. Alle 17:45 spazio a “Le Strade del Tour”, il terzo episodio di un approfondimento che racconta i retroscena e le storie più curiose del Tour de France 2025, mentre alle 17:50 torna l’informazione con il TG Sport Sera della Domenica, in diretta dallo studio SR5 di Roma.

La lunga domenica sportiva si chiude alle 23:50 con La Domenica Sportiva Estate, trasmessa in diretta dallo studio TV1 di Milano e condotta da Sabrina Gandolfi. Anche in versione estiva, la storica rubrica non perde smalto e accompagna i telespettatori tra calciomercato, calcio femminile europeo, World Aquatics da Singapore e naturalmente il Tour de France.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 14:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo Femminile: Giro d'Italia Women 2025 8a tappa: Forlì > Imola (diretta)

da Imola

Telecronaca: Umberto Martini e Giada Borgato



: da Imola Telecronaca: Umberto Martini e Giada Borgato ore 14:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour in diretta 9a tappa: Chinon > Chateauroux (diretta)

da Chateauroux [Francia]

Telecronaca: Francesco Pancani e Davide Cassani

In studio: Stefano Rizzato e Stefano Garzelli



: da Chateauroux [Francia] Telecronaca: Francesco Pancani e Davide Cassani In studio: Stefano Rizzato e Stefano Garzelli ore 16:50 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour Replay (diretta)



: ore 17:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Tour de France 2025 - Le Strade del Tour 3a tappa



: ore 17:50 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 - Roma



: dallo studio SR5 - Roma ore 23:50 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - La Domenica Sportiva Estate (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

Conduce: Sabrina Gandolfi

La Domenica Sportiva non si ferma mai e si veste d'estate per seguire le novità del calciomercato e tutti i principali eventi sportivi, dal campionato Europeo femminile di calcio, fino agli World Aquatics di Singapore ed al Tour De France.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 13 Luglio 2025

La programmazione di RAI Sport HD per domenica 13 luglio 2025 si apre alle 6:00 con la replica dei Campionati Mondiali Junior di Orientamento dal Trentino, con la telecronaca di Gianfranco Benincasa. A seguire, alle 6:30, spazio ai motori con la quarta prova del Campionato Europeo Formula Regional, in replica dall’Hungaroring, raccontata da Lorenzo Leonarduzzi. Alle 7:40 si torna al calcio con la sfida tra Svezia e Germania della terza giornata del gruppo C degli Europei femminili 2025, in differita da Zurigo, con la telecronaca di Fabrizio Tumbarello e Martina Angelini. Alle 9:55 parte la diretta dal campo di Montesilvano con la prima semifinale femminile del Campionato Italiano Gold di Beach Volley, commentata da Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Subito dopo, alle 11:00, va in onda la replica delle Final Four di Bocce Raffa da Campobasso, con Lorenzo Leonarduzzi alla telecronaca. Alle 11:30 si torna in diretta con i World Aquatics di Singapore 2025, dove la nazionale femminile italiana di pallanuoto affronta l’Australia. In telecronaca Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione.

Alle 12:45, sempre in diretta, spazio alla corsa rosa con l’ottava tappa del Giro d’Italia Women 2025, da Forlì a Imola, raccontata da Umberto Martini e Giada Borgato. Alle 14:00 ritorna l’orientamento, con una replica della prova trentina, prima di tornare a Singapore alle 14:40 per la sfida tra Paesi Bassi e Stati Uniti nella pallanuoto femminile, sempre con la voce di Di Gennaro e Postiglione. Alle 15:55 prende il via la finale femminile del Beach Volley da Montesilvano, seguita alle 17:15 dalla finale maschile, entrambe in diretta e commentate dalla coppia Colantoni-Lucchetta. Alle 18:30 arriva la Coppa del Mondo di Tiro a Volo con il Trap misto a squadre da Lonato del Garda, trasmesso in differita con la voce di Davide Novelli e Sabatino Durante. Alle 19:30 si accendono i riflettori sull’atletica leggera, con il Meeting Sport e Solidarietà in diretta da Lignano Sabbiadoro, seguito da Marco Tripisciano e Guido Alessandrini. Alle 20:45 torna il calcio femminile con l’attesa sfida tra Paesi Bassi e Francia, valida per la terza giornata del gruppo D, in diretta da Basilea con la stessa coppia Tumbarello-Angelini in cabina di commento.

In seconda serata, alle 23:00, spazio al ciclismo con “Tour di Sera”, dedicato alla nona tappa del Tour de France 2025, seguito alle 23:50 dalla sintesi della tappa Chinon > Chateauroux. Poco prima dell’alba, alle 00:50, va in onda in differita un nuovo appuntamento con il Meeting Sport e Solidarietà, mentre alle 2:50 torna il tiro a volo con una replica della Coppa del Mondo. La giornata si chiude alle 4:00 con la replica della sfida Paesi Bassi - Francia degli Europei femminili, a chiusura di un palinsesto sportivo ricchissimo.

ore 06:00 Orientamento 2025: Camp. Mondiali Junior Trentino (replica)

dal Trentino

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

dal Trentino Telecronaca: Gianfranco Benincasa ore 06:30 Automobilismo: Camp. Europeo Formula Regional 4a prova (replica)

da Hungaroring [Ungheria]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

da Hungaroring [Ungheria] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi ore 07:40 Calcio Femminile: Camp. Europei 2025 3a giornata gruppo C: Svezia - Germania (replica)

da Zurigo [Svizzera]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Martina Angelini

da Zurigo [Svizzera] Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Martina Angelini ore 09:55 Beach Volley: Camp. Italiano Gold - Montesilvano 1a Semifinale Femminile (diretta)

da Montesilvano [Pescara]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Montesilvano [Pescara] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 11:00 Bocce. Final Four Raffa Campobasso 2025 Bocce. Final Four Raffa (replica)

da Campobasso

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

da Campobasso Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi ore 11:30 World Aquatics: Singapore 2025 Pallanuoto Femminile: Australia - ITALIA (diretta)

da Singapore

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Per i World Aquatics di Singapore 2025 si sfidano in vasca l'Australia e l'Italia

da Singapore Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione Per i World Aquatics di Singapore 2025 si sfidano in vasca l'Australia e l'Italia ore 12:45 Ciclismo Femminile: Giro d'Italia Women 2025 8a tappa: Forlì > Imola (diretta)

da Imola

Telecronaca: Umberto Martini e Giada Borgato

da Imola Telecronaca: Umberto Martini e Giada Borgato ore 14:00 Orientamento 2025: Camp. Mondiali Junior Trentino (replica)

ore 14:40 World Aquatics: Singapore 2025 Pallanuoto Femminile: Paesi Bassi - USA (diretta)

da Singapore

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Per i World Aquatics di Singapore 2025 si sfidano in vasca i Paesi Bassi e gli Stati Uniti

da Singapore Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione Per i World Aquatics di Singapore 2025 si sfidano in vasca i Paesi Bassi e gli Stati Uniti ore 15:55 Beach Volley: Camp. Italiano Gold - Montesilvano Finale femminile (diretta)

da Montesilvano [Pescara]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Montesilvano [Pescara] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 17:15 Beach Volley: Camp. Italiano Gold - Montesilvano Finale Maschile (diretta)

da Montesilvano [Pescara]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Montesilvano [Pescara] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 18:30 Tiro a Volo: Coppa del Mondo Trap misto a Squadre differita della giornata

da Lonato del Garda [Brescia]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

da Lonato del Garda [Brescia] Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante ore 19:30 Atletica Leggera 2025: Meeting Sport e Solidarietà (diretta)

da Lignano Sabbiadoro [Udine]

Telecronaca. Marco Tripisciano e Guido Alessandrini

da Lignano Sabbiadoro [Udine] Telecronaca. Marco Tripisciano e Guido Alessandrini ore 20:45 Calcio Femminile: Camp. Europei 2025 3a giornata gruppo D: Paesi Bassi - Francia (diretta)

da Basilea [Svizzera]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Martina Angelini

da Basilea [Svizzera] Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Martina Angelini ore 23:00 Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour di Sera 9a Tappa

ore 23:50 Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour in diretta 9a tappa: Chinon > Chateauroux (sintesi)

ore 00:50 Attletica Leggera: Meeting Internazionale di Sport e Solidarietà (differita)

ore 02:50 Tiro a Volo: Coppa del Mondo Trap misto a Squadre (replica)

ore 04:00 Calcio Femminile: Camp. Europei 2025 3a giornata gruppo D: Paesi Bassi - Francia (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Alle 11:00 su Rai Play Sport 2 prende il via la prima semifinale maschile del Campionato Italiano Gold di Beach Volley, in diretta da Montesilvano con la collaudata coppia formata da Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta alla telecronaca. Una seconda finestra per lo stesso match è prevista anche alle 12:00, sempre sullo stesso canale.

Alle 11:35 su Rai Play Sport 1 si accendono i motori con la gara 2 della seconda prova del Campionato Italiano GT Sprint, in diretta dal Mugello. A raccontare l’adrenalina in pista ci pensano Lorenzo Leonarduzzi e Andrea Nicoli.

Nel pomeriggio, alle 15:00, l’attenzione si sposta in Finlandia per la seconda gara della classe MX2 del Mondiale Motocross, trasmessa in diretta su Rai Play Sport 1 dal circuito di Litti-KymiRing, con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Gigi Carletti. Una giornata intensa anche online, con sport ad alta intensità in diretta streaming per tutti i gusti.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD





ore 11:00 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Beach Volley: C.to Italiano Gold - Semifinale maschile 1 (diretta)

da Montesilvano [Pescara]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta



da Montesilvano [Pescara] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 11:35 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Automobilismo - Campionato Italiano GT Sprint - Mugello: 2a prova - gara 2 (diretta)

dal Mugello [Firenze]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Andrea Nicoli



dal Mugello [Firenze] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Andrea Nicoli ore 12:00 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Beach Volley: C.to Italiano Gold - Semifinale maschile 1 (diretta)

da Montesilvano [Pescara]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta



da Montesilvano [Pescara] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 15:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Mondiale Motocross - MX2 di Finlandia - gara 2 (diretta)

da Litti-KymiRing [Finlandia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti





Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog