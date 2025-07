Diretta Rai Sport Domenica 20 Luglio 2025 Tour de France, Pallanuoto Mondiali, Atletica Leggera

In vista del weekend, Domenica 20 Luglio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



La giornata su RAIDUE si apre alle 11:00 con l'appuntamento in diretta con il TG Sport Giorno, trasmesso dallo studio TV1 di Milano. Un notiziario agile e puntuale per rimanere aggiornati sulle principali notizie sportive della mattinata.

Alle 14:00 i riflettori si spostano sul grande ciclismo femminile con l’ottava tappa del Giro d’Italia Women 2025, in diretta da Imola. La corsa parte da Forlì e promette spettacolo sulle strade emiliano-romagnole. A raccontare la gara ci sono Umberto Martini e Giada Borgato, voci ormai familiari agli appassionati. Subito dopo, alle 14:45, parte la nona tappa del Tour de France 2025, con partenza da Chinon e arrivo a Chateauroux. Anche questa diretta porta l’adrenalina delle due ruote sullo schermo, con la telecronaca di Francesco Pancani e Davide Cassani, mentre dallo studio commentano Stefano Rizzato e Stefano Garzelli. Alle 16:50 è il momento del Tour Replay, un’occasione per rivedere i momenti salienti della tappa odierna, utile sia per chi se l’è persa sia per chi vuole rivivere le emozioni del pomeriggio. Alle 17:45 spazio a “Le Strade del Tour”, il terzo episodio di un approfondimento che racconta i retroscena e le storie più curiose del Tour de France 2025, mentre alle 17:50 torna l’informazione con il TG Sport Sera della Domenica, in diretta dallo studio SR5 di Roma.

La lunga domenica sportiva si chiude alle 23:50 con La Domenica Sportiva Estate, trasmessa in diretta dallo studio TV1 di Milano e condotta da Sabrina Gandolfi. Anche in versione estiva, la storica rubrica non perde smalto e accompagna i telespettatori tra calciomercato, calcio femminile europeo, World Aquatics da Singapore e naturalmente il Tour de France.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



ore 09:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

World Aquatics - Pallanuoto Maschile Quarto di Finale #1: Grecia – Italia (diretta)

da Singapore

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Il Settebello di Sandro Campagna affronta da imbattuto la forte Grecia nei quarti di finale dei Mondiali di Pallanuoto 2025 ai World Aquatics 2025 di Singapore.



ore 14:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour in diretta 15a tappa: Muret - Carcassonne (diretta)

da Chateauroux [Francia]

Telecronaca: Francesco Pancani e Davide Cassani

In studio: Stefano Rizzato e Stefano Garzelli

La 15a tappa del Tour è caratterizzata da alcune salite da affrontare: la Côte de Saint-Ferréol, la Côte de Sorèze, il Pas du Sant.



ore 17:15 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour Replay (diretta)



: ore 17:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Tour de France 2025 - Le Strade del Tour 16a tappa



: ore 17:50 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 - Roma



ore 23:50 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - La Domenica Sportiva Estate (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

Conduce: Sabrina Gandolfi

La Domenica Sportiva non si ferma mai e si veste d'estate per seguire le novità del calciomercato e tutti i principali eventi sportivi, dal campionato Europeo femminile di calcio, fino agli World Aquatics di Singapore ed al Tour De France.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 20 Luglio 2025

ore 06:25 Atletica Leggera: Camp. Europei Under 23 Bergen 2025 Finali 3a giornata (replica)

da Bergen [Norvegia]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Guido Alessandrini

ore 09:50 Atletica Leggera: Diamond League 2025 11a tappa: Londra (replica)

da Londra [Gran Bretagna]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Stefano Tilli

ore 11:25 World Aquatics: Singapore 2025 Pallanuoto Maschile: 2° Quarto di Finale Spagna - Montenegro (diretta)

da Singapore

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Il Settebello di Sandro Campagna affronta da imbattuto la forte Grecia nei quarti di finale dei Mondiali di Pallanuoto 2025 ai World Aquatics 2025 di Singapore.

ore 12:45 World Aquatics: Singapore 2025 Nuoto Artistico Programma Libero a Squadre diretta

da Singapore

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli

ore 14:00 Corsa in montagna. Val di Fassa Running (replica)

da Rovereto [Trento]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

ore 14:35 World Aquatics: Singapore 2025 Pallanuoto Maschile: 4° Quarto di Finale Croazia - Ungheria (diretta)

da Singapore

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

ore 15.45 Atletica Leggera: Camp. Europei Under 23 Bergen 2025 sessione mattutina - 4a giornata (differita/sintesi)

da Bergen [Norvegia]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Guido Alessandrini

ore 16.05 Atletica Leggera: Camp. Europei Under 23 Bergen 2025 Finali 4a giornata (diretta)

da Bergen [Norvegia]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Guido Alessandrini

ore 20:00 Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour di Sera 15a tappa: Muret > Carcassonne

ore 20:55 Pattinaggio Artistico a rotelle: Camp. Italiani Novara differita-sintesi (gare dal 23/6 al 15/7)

da Novara

Telecronca; Maddalena Montecucco e Sara Locandro

ore 21:55 World Aquatics - Pallanuoto Maschile: 3° Quarto di Finale Stati Uniti - Serbia (differita)

da Singapore

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Stati Uniti e Serbia si affrontano nei quarti di finale dei Mondiali di Pallanuoto maschile ai World Aquatics 2025 di Singapore.

ore 23:20 Tiro con L'Arco 2025: Camp. Italiani Targa Para-Archery (replica)

da Rovereto [Trento]

Telecronaca: Marco Tripisciano

ore 23:50 Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour di Notte 15a tappa: Muret > Carcassonne

ore 00:10 World Aquatics Singapore 2025. Pallanuoto Maschile: 4° Quarto di Finale (replica)

ore 01:05 Atletica Leggera: Camp. Europei Under 23 Bergen 2025 Finali 4a giornata (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD





ore 13:10 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA

World Aquatics - Pallanuoto Maschile: Stati Uniti - Serbia (diretta)

da Singapore

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Stati Uniti e Serbia si affrontano nei quarti di finale dei Mondiali di Pallanuoto maschile ai World Aquatics 2025 di Singapore.



ore 15:35 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA

Atletica: Europei Under 23 - Finali 4a giornata (diretta)

da Bergen [Norvegia]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Guido Alessandrini



