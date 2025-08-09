Diretta Rai Sport Sabato 9 Agosto 2025 Atletica Leggera Europei U20, Finale Scudetto Softball, Tuffi

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Diretta Rai Sport Sabato 9 Agosto 2025 Atletica Leggera Europei U20, Finale Scudetto Softball, TuffiIn vista del weekend, Sabato 9 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. 

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

 LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it 

  • ore 11:00 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)
    dallo studio TV1 - Milano   
     
  • ore 18:20 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)
    dallo studio SR5 - Roma  
     

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 9 Agosto 2025

  • ore 06:00 Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour di Notte 12a tappa: Auch > Hautacam (replica del 17/7)
  • ore 07:00 Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour di Notte 13a tappa: Loudenvielle > Peyragudes (replica del 18/7)
  • ore 08:00 Calcio Femminile: Campionati Europei 2025 Finale Inghilterra - Spagna (replica)
    dallo stadio St. Jakob-Park di Basilea [Svizzera]
    Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra
    Per la finale dei Campionati Europei 2025 allo Stadio St. Jakob Park di Basilea si sfidano l'Inghilterra campione d'Europa e la Spagna campione del Mondo.
  • ore 10:45 Automobilismo: C. to Europeo Formula Regional Imola - 6a prova (replica)
    da Imola [Bologna]
    Telecronaca: Federico Pasanisi
  • ore 11:50 Automobilismo: C.to Italiano GT Endurance Imola 3a prova (replica)
    da Imola [Bologna]
    Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Andrea Nicoli
  • ore 12:50 Tiro a Volo: All Star Perazzi Fossa Olimpica M.le e Femm.le (replica)
    da Lonato del Garda [Brescia]
    Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante
  • ore 13:50 Tiro a Volo: Gran Mondiale Perazzi  (replica)
    da Lonato del Garda [Brescia]
    Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante
  • ore 15:05 Automobilismo: Camp. Mondiale Rally WRC tappa Finlandia (replica)
    da Jyväskylä [Finlandia]
    Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Andrea Nicoli
  • ore 15:35 Atletica Leggera: Camp. Europei U20 Tampere 2025 3a giornata (diretta)
    da Tampere [Finlandia]
    Telecronaca: Luca Di Bella e Guido Alessandrini
  • ore 20:35 Softball: Camp. Italiano serie A1 2025 Finale scudetto - gara 2: Forlì - Bollate (diretta)
    da Forli [Forli/Cesena]
    Telecronaca: Alessandro Tiberti e Daniele Mattioli
  • ore 22:45 Softball: Camp. Italiano serie A1 2025 Finale scudetto - gara 1: Forlì - Bollate differita
    da Forli [Forli/Cesena]
    Telecronaca: Alessandro Tiberti e Daniele Mattioli
    L'attesa è giunta al termine, sarà finalmente play ball di gara uno delle Italian Softball Series tra MKF Bollate e Italposa Forlì. Le due squadre, che arrivano alla Finale Scudetto reduci dallo sweep ai danni rispettivamente di Inox Team Saronno e Mia Office Bologna, si affrontano in una serie al meglio delle cinque partite.
  • ore 00:55 World Aquatics: Singapore 2025 Semifinali e Finali - 3a giornata (replica)
    da Singapore 
    Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi
    Interviste: Elisabetta Caporale
  • ore 02:30 Motocross: Camp. Mondiale 2025 - GP delle Fiandre MX2 - gara 2 (replica)
    da Lommel [Belgio]
    Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani
  • ore 03:30 Motocross: Camp. Mondiale 2025 - GP delle Fiandre MXGP - gara 2 (replica)
    da Lommel [Belgio]
    Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani
  • ore 04:30 Softball: Camp. Italiano serie A1 2025 Finale scudetto - gara 2: Forlì - Bollate (replica)

     *** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione in diretta streaming su Rai Sport HD garantisce agli appassionati l’accesso 24 ore su 24 a tutti gli eventi sportivi trasmessi dal canale, visibili integralmente su RaiPlay nella sezione dedicata a Rai Sport HD, offrendo una copertura continua che consente di seguire in tempo reale ogni disciplina.

  • 24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)
    Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD
     
  • ore 16:50 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)
    Softball: C.to Italiano - Finale scudetto - gara 1: Forlì - Bollate (diretta)
    da Forli [Forli/Cesena]
    Telecronaca: Alessandro Tiberti e Daniele Mattioli
    L'attesa è giunta al termine, sarà finalmente play ball di gara uno delle Italian Softball Series tra MKF Bollate e Italposa Forlì. Le due squadre, che arrivano alla Finale Scudetto reduci dallo sweep ai danni rispettivamente di Inox Team Saronno e Mia Office Bologna, si affrontano in una serie al meglio delle cinque partite.
     
  • ore 17:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
    Tuffi: Campionati Italiani Estivi - 2a giornata (diretta)
    dal Foro Italico in Roma
    Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Massimiliano Mazzucchi
    La piscina del Foro Italico di Roma ospita la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Estivi di tuffi, appuntamento clou della stagione nazionale.

