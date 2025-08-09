Diretta Rai Sport Sabato 9 Agosto 2025 Atletica Leggera Europei U20, Finale Scudetto Softball, Tuffi

In vista del weekend, Sabato 9 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

ore 18:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 9 Agosto 2025

ore 06:00 Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour di Notte 12a tappa: Auch > Hautacam (replica del 17/7)

ore 07:00 Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour di Notte 13a tappa: Loudenvielle > Peyragudes (replica del 18/7)

ore 08:00 Calcio Femminile: Campionati Europei 2025 Finale Inghilterra - Spagna (replica)

dallo stadio St. Jakob-Park di Basilea [Svizzera]

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Per la finale dei Campionati Europei 2025 allo Stadio St. Jakob Park di Basilea si sfidano l'Inghilterra campione d'Europa e la Spagna campione del Mondo.

ore 10:45 Automobilismo: C. to Europeo Formula Regional Imola - 6a prova (replica)
da Imola [Bologna]
Telecronaca: Federico Pasanisi

da Imola [Bologna]

Telecronaca: Federico Pasanisi

ore 11:50 Automobilismo: C.to Italiano GT Endurance Imola 3a prova (replica)
da Imola [Bologna]
Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Andrea Nicoli

da Imola [Bologna]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Andrea Nicoli

ore 12:50 Tiro a Volo: All Star Perazzi Fossa Olimpica M.le e Femm.le (replica)
da Lonato del Garda [Brescia]
Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

da Lonato del Garda [Brescia]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

ore 13:50 Tiro a Volo: Gran Mondiale Perazzi (replica)
da Lonato del Garda [Brescia]
Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

da Lonato del Garda [Brescia]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

ore 15:05 Automobilismo: Camp. Mondiale Rally WRC tappa Finlandia (replica)
da Jyväskylä [Finlandia]
Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Andrea Nicoli

da Jyväskylä [Finlandia]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Andrea Nicoli

ore 15:35 Atletica Leggera: Camp. Europei U20 Tampere 2025 3a giornata (diretta)
da Tampere [Finlandia]
Telecronaca: Luca Di Bella e Guido Alessandrini

da Tampere [Finlandia]

Telecronaca: Luca Di Bella e Guido Alessandrini

ore 20:35 Softball: Camp. Italiano serie A1 2025 Finale scudetto - gara 2: Forlì - Bollate (diretta)
da Forli [Forli/Cesena]
Telecronaca: Alessandro Tiberti e Daniele Mattioli

da Forli [Forli/Cesena]

Telecronaca: Alessandro Tiberti e Daniele Mattioli

da Forli [Forli/Cesena] Telecronaca: Alessandro Tiberti e Daniele Mattioli ore 22:45 Softball: Camp. Italiano serie A1 2025 Finale scudetto - gara 1: Forlì - Bollate differita

da Forli [Forli/Cesena]

Telecronaca: Alessandro Tiberti e Daniele Mattioli

L'attesa è giunta al termine, sarà finalmente play ball di gara uno delle Italian Softball Series tra MKF Bollate e Italposa Forlì. Le due squadre, che arrivano alla Finale Scudetto reduci dallo sweep ai danni rispettivamente di Inox Team Saronno e Mia Office Bologna, si affrontano in una serie al meglio delle cinque partite.

ore 00:55 World Aquatics: Singapore 2025 Semifinali e Finali - 3a giornata (replica)
da Singapore
Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi
Interviste: Elisabetta Caporale

da Singapore

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Interviste: Elisabetta Caporale

ore 02:30 Motocross: Camp. Mondiale 2025 - GP delle Fiandre MX2 - gara 2 (replica)
da Lommel [Belgio]
Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Lommel [Belgio]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

ore 03:30 Motocross: Camp. Mondiale 2025 - GP delle Fiandre MXGP - gara 2 (replica)
da Lommel [Belgio]
Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Lommel [Belgio]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Lommel [Belgio] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 04:30 Softball: Camp. Italiano serie A1 2025 Finale scudetto - gara 2: Forlì - Bollate (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione in diretta streaming su Rai Sport HD garantisce agli appassionati l’accesso 24 ore su 24 a tutti gli eventi sportivi trasmessi dal canale, visibili integralmente su RaiPlay nella sezione dedicata a Rai Sport HD, offrendo una copertura continua che consente di seguire in tempo reale ogni disciplina.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 16:50 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Softball: C.to Italiano - Finale scudetto - gara 1: Forlì - Bollate (diretta)

da Forli [Forli/Cesena]

Telecronaca: Alessandro Tiberti e Daniele Mattioli

L'attesa è giunta al termine, sarà finalmente play ball di gara uno delle Italian Softball Series tra MKF Bollate e Italposa Forlì. Le due squadre, che arrivano alla Finale Scudetto reduci dallo sweep ai danni rispettivamente di Inox Team Saronno e Mia Office Bologna, si affrontano in una serie al meglio delle cinque partite.



ore 17:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
Tuffi: Campionati Italiani Estivi - 2a giornata (diretta)
dal Foro Italico in Roma
Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Massimiliano Mazzucchi
La piscina del Foro Italico di Roma ospita la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Estivi di tuffi, appuntamento clou della stagione nazionale.

Tuffi: Campionati Italiani Estivi - 2a giornata (diretta)

dal Foro Italico in Roma

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Massimiliano Mazzucchi

La piscina del Foro Italico di Roma ospita la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Estivi di tuffi, appuntamento clou della stagione nazionale.





