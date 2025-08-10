Rai Sport Domenica 10 Agosto 2025: diretta Tuffi Italiani Assoluti Estivi, Atletica Leggera Europei U20

In vista del weekend, Domenica 10 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

Rubrica - La Domenica Sportiva Estate (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

Conduce: Sabrina Gandolfi

La Domenica Sportiva non si ferma mai e si veste d'estate per seguire le novità del calciomercato e tutti i principali eventi sportivi in corso.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 10 Agosto 2025

ore 06:00 Softball: Camp. Italiano serie A1 2025 Finale scudetto - gara 2: Forlì - Bollate (replica)

Telecronaca: Alessandro Tiberti e Daniele Mattioli

14a tappa della Grande Boucle, un percorso caratterizzato dalle salita del Col du Tourmalet, del Col d'Aspin, del Col de Peyresourde e quella di Superbagnères.

La 15a tappa del Tour è caratterizzata da alcune salite da affrontare: la Côte de Saint-Ferréol, la Côte de Sorèze, il Pas du Sant.ù

La 15a tappa del Tour è caratterizzata da alcune salite da affrontare: la Côte de Saint-Ferréol, la Côte de Sorèze, il Pas du Sant.ù ore 08:15 Automobilismo: Camp. Mondiale Rally WRC tappa Finlandia (replica)

Telecroanca: Lorenzo Leonarduzzi e Andrea Nicoli

Tappa iconica del Campionato del Mondo Rally (WRC), il Rally di Finlandia è uno degli eventi più spettacolari e attesi della stagione. Conosciuto per le sue velocità elevate, i salti mozzafiato e le strade sterrate immerse nei boschi nordici, rappresenta una sfida unica per piloti e navigatori.

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Massimiliano Mazzucchi

La piscina del Foro Italico di Roma ospita la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti Estivi di tuffi, appuntamento clou della stagione nazionale.

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Massimiliano Mazzucchi

La piscina del Foro Italico di Roma ospita la terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti Estivi di tuffi, appuntamento clou della stagione nazionale.

Telecronaca: Alessandro Tiberti e Daniele Mattioli

L'attesa è giunta al termine, sarà finalmente play ball di gara uno delle Italian Softball Series tra MKF Bollate e Italposa Forlì. Le due squadre, che arrivano alla Finale Scudetto reduci dallo sweep ai danni rispettivamente di Inox Team Saronno e Mia Office Bologna, si affrontano in una serie al meglio delle cinque partite.

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

I migliori tiratori del panorama internazionale si sfidano nella prestigiosa cornice del Gran Mondiali Perazzi 2025. Una competizione di alto livello dedicata alla Fossa Olimpica, disciplina regina del tiro a volo, dove precisione, concentrazione e talento si incontrano per decretare i campioni del mondo.

Telecronaca: Luca Di Bella e Guido Alessandrini

Quarta e ultima giornata di gare agli Europei Under 20 di atletica a Tampere, in Finlandia.

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Prima partita per la Nazionale Italiana della prima fase del Campionato Europeo Femminile UEFA 2025. Accedono ai quarti di finale le prime due classificate del girone.

La piscina del Foro Italico di Roma ospita la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti Estivi di tuffi, appuntamento clou della stagione nazionale.

La piscina del Foro Italico di Roma ospita la terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti Estivi di tuffi, appuntamento clou della stagione nazionale.

La piscina del Foro Italico di Roma ospita la terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti Estivi di tuffi, appuntamento clou della stagione nazionale. ore 02:10 Automobilismo: C. to Europeo Formula Regional Imola - 6a prova (replica)

Telecronaca: Federico Pasanisi

Il prestigioso circuito di Imola fa da cornice alla sesta tappa del Campionato Europeo di Formula Regional, una delle serie di riferimento per i giovani talenti dell'automobilismo internazionale.

Telecroanca: Lorenzo Leonarduzzi e Andrea Nicoli

Il Campionato Italiano GT Endurance approda sul celebre circuito di Imola per la terza prova stagionale. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, in uno scenario ricco di storia e adrenalina.

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

I migliori tiratori del panorama internazionale si sfidano nella prestigiosa cornice del Gran Mondiali Perazzi 2025. Una competizione di alto livello dedicata alla Fossa Olimpica, disciplina regina del tiro a volo, dove precisione, concentrazione e talento si incontrano per decretare i campioni del mondo.

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



