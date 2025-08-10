Rai Sport Domenica 10 Agosto 2025: diretta Tuffi Italiani Assoluti Estivi, Atletica Leggera Europei U20

In vista del weekend, Domenica 10 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.
Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.
La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.
LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)
Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)
dallo studio TV1 - Milano
Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)
dallo studio SR5 - Roma
Rubrica - La Domenica Sportiva Estate (diretta)
dallo studio TV1 - Milano
Conduce: Sabrina Gandolfi
La Domenica Sportiva non si ferma mai e si veste d'estate per seguire le novità del calciomercato e tutti i principali eventi sportivi in corso.
PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 10 Agosto 2025
- ore 06:00 Softball: Camp. Italiano serie A1 2025 Finale scudetto - gara 2: Forlì - Bollate (replica)
da Forli [Forli/Cesena]
Telecronaca: Alessandro Tiberti e Daniele Mattioli
- ore 06:20 Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour di Notte 14a tappa: Pau > Luchon-Superbagnères (replica del 19/7)
14a tappa della Grande Boucle, un percorso caratterizzato dalle salita del Col du Tourmalet, del Col d'Aspin, del Col de Peyresourde e quella di Superbagnères.
- ore 07:15 Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour di Notte 15a tappa: Muret > Carcassonne (replica del 20/7)
La 15a tappa del Tour è caratterizzata da alcune salite da affrontare: la Côte de Saint-Ferréol, la Côte de Sorèze, il Pas du Sant.ù
- ore 08:15 Automobilismo: Camp. Mondiale Rally WRC tappa Finlandia (replica)
da Jyväskylä [Finlandia]
Telecroanca: Lorenzo Leonarduzzi e Andrea Nicoli
Tappa iconica del Campionato del Mondo Rally (WRC), il Rally di Finlandia è uno degli eventi più spettacolari e attesi della stagione. Conosciuto per le sue velocità elevate, i salti mozzafiato e le strade sterrate immerse nei boschi nordici, rappresenta una sfida unica per piloti e navigatori.
- ore 08:45 Tuffi: Camp. Italiani Assoluti Estivi 2a giornata (differita del 9/8)
dal Foro Italico di Roma
Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Massimiliano Mazzucchi
La piscina del Foro Italico di Roma ospita la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti Estivi di tuffi, appuntamento clou della stagione nazionale.
- ore 10:30 Tuffi: Camp. Italiani Assoluti Estivi 3a giornata (diretta)
dal Foro Italico di Roma
Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Massimiliano Mazzucchi
La piscina del Foro Italico di Roma ospita la terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti Estivi di tuffi, appuntamento clou della stagione nazionale.
- ore 12:10 Softball: Camp. Italiano serie A1 2025 Finale scudetto - gara 1: Forlì - Bollate (replica)
da Forli [Forli/Cesena]
Telecronaca: Alessandro Tiberti e Daniele Mattioli
L'attesa è giunta al termine, sarà finalmente play ball di gara uno delle Italian Softball Series tra MKF Bollate e Italposa Forlì. Le due squadre, che arrivano alla Finale Scudetto reduci dallo sweep ai danni rispettivamente di Inox Team Saronno e Mia Office Bologna, si affrontano in una serie al meglio delle cinque partite.
- ore 14:20 Tiro a Volo: Gran Mondiale Perazzi (replica)
da Lonato del Garda [Brescia]
Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante
I migliori tiratori del panorama internazionale si sfidano nella prestigiosa cornice del Gran Mondiali Perazzi 2025. Una competizione di alto livello dedicata alla Fossa Olimpica, disciplina regina del tiro a volo, dove precisione, concentrazione e talento si incontrano per decretare i campioni del mondo.
- ore 15:10 Atletica Leggera: Camp. Europei U20 Tampere 2025 (diretta)
da Tampere [Finlandia]
Telecronaca: Luca Di Bella e Guido Alessandrini
Quarta e ultima giornata di gare agli Europei Under 20 di atletica a Tampere, in Finlandia.
- ore 20:30 Calcio Femminile: Camp. Europei 2025 1a giornata: Belgio - ITALIA (replica)
dallo Stade de Tourbillon di Sion [Svizzera]
Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra
Prima partita per la Nazionale Italiana della prima fase del Campionato Europeo Femminile UEFA 2025. Accedono ai quarti di finale le prime due classificate del girone.
- ore 22:40 Tuffi: Camp. Italiani Assoluti Estivi 2a giornata (replica)
La piscina del Foro Italico di Roma ospita la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti Estivi di tuffi, appuntamento clou della stagione nazionale.
- ore 00:30 Tuffi: Camp. Italiani Assoluti Estivi 3a giornata (replica)
La piscina del Foro Italico di Roma ospita la terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti Estivi di tuffi, appuntamento clou della stagione nazionale.
- ore 02:10 Automobilismo: C. to Europeo Formula Regional Imola - 6a prova (replica)
da Imola [Bologna]
Telecronaca: Federico Pasanisi
Il prestigioso circuito di Imola fa da cornice alla sesta tappa del Campionato Europeo di Formula Regional, una delle serie di riferimento per i giovani talenti dell'automobilismo internazionale.
- ore 03:10 Automobilismo: C.to Italiano GT Endurance Imola 3a prova (replica)
da Imola [Bologna]
Telecroanca: Lorenzo Leonarduzzi e Andrea Nicoli
Il Campionato Italiano GT Endurance approda sul celebre circuito di Imola per la terza prova stagionale. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, in uno scenario ricco di storia e adrenalina.
- ore 04:50 Tiro a Volo: All Star Perazzi Fossa Olimpica M.le e Femm.le (replica)
da Lonato del Garda [Brescia]
Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante
I migliori tiratori del panorama internazionale si sfidano nella prestigiosa cornice del Gran Mondiali Perazzi 2025. Una competizione di alto livello dedicata alla Fossa Olimpica, disciplina regina del tiro a volo, dove precisione, concentrazione e talento si incontrano per decretare i campioni del mondo.
- ore 05:10 Tiro a Volo: Gran Mondiale Perazzi (replica)
da Lonato del Garda [Brescia]
Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante
LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING
- 24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)
Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD
