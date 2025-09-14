Diretta Rai Sport Domenica 14 Settembre 2025: Mondiali Tokyo Atletica Leggera, Finalissima EuroBasket

In vista del weekend, Domenica 31 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 11:15 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Atletica Leggera: Camp. Mondiali Tokyo 2025 - 2a Giornata (diretta)

da Tokyo [Giappone]

Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli, Guido Alessandrini

Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale

Prima parte della sessione serale della seconda giornata di gare ai Mondiali di Atletica di Tokyo.



: da Tokyo [Giappone] Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli, Guido Alessandrini Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale Prima parte della sessione serale della seconda giornata di gare ai Mondiali di Atletica di Tokyo. ore 13:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Atletica Leggera: Camp. Mondiali Tokyo 2025 - 2a Giornata (diretta)

da Tokyo [Giappone]

Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli, Guido Alessandrini

Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale

Terza e ultima parte della sessione serale della seconda giornata di gare ai Mondiali di Atletica di Tokyo.



: da Tokyo [Giappone] Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli, Guido Alessandrini Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale Terza e ultima parte della sessione serale della seconda giornata di gare ai Mondiali di Atletica di Tokyo. ore 15:25 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo Maschile - Campionati Mondiali 2025 | ITALIA vs Algeria (diretta)

da Manila [Filippine]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Interviste: Edi Dembinski

Studio: Cristina Caruso e Matteo Piano

L'Italia debutta contro l'Algeria. Gli Azzurri puntano a un avvio convincente per confermare le proprie ambizioni di alta classifica nel torneo.



: da Manila [Filippine] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta Interviste: Edi Dembinski Studio: Cristina Caruso e Matteo Piano L'Italia debutta contro l'Algeria. Gli Azzurri puntano a un avvio convincente per confermare le proprie ambizioni di alta classifica nel torneo. ore 17:50 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 - Roma



: dallo studio SR5 - Roma ore 22:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - La Nuova DS (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

Conduce: Simona Rolandi e Paolo Maggioni

Il racconto dell'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. Circa 40 puntate, in onda la domenica su Rai 2 dalle 22.45 a mezzanotte e mezza, con uno studio completamente rivoluzionato e modificabile in concomitanza con Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, grazie a soluzioni grafiche e scenografiche. Ci saranno nuovi commentatori e una doppia conduzione. La garanzia si chiama Simona Rolandi, con accanto un giornalista Rai, Paolo Maggioni capace di raccontare ciò che c’è intorno allo sport. Alcuni volti nuovi: Ciccio Graziani e Stefano Sorrentino, accanto ai confermati Lele Adani e Adriano Panatta. Il VAR di Mauro Bergonzi e l’angolo social di Laura Barth arricchiranno il parterre, mentre il coordinamento di Raisport sarà gestito a Roma e a Milano.



: dallo studio TV1 - Milano Conduce: Simona Rolandi e Paolo Maggioni Il racconto dell'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. Circa 40 puntate, in onda la domenica su Rai 2 dalle 22.45 a mezzanotte e mezza, con uno studio completamente rivoluzionato e modificabile in concomitanza con Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, grazie a soluzioni grafiche e scenografiche. Ci saranno nuovi commentatori e una doppia conduzione. La garanzia si chiama Simona Rolandi, con accanto un giornalista Rai, Paolo Maggioni capace di raccontare ciò che c’è intorno allo sport. Alcuni volti nuovi: Ciccio Graziani e Stefano Sorrentino, accanto ai confermati Lele Adani e Adriano Panatta. Il VAR di Mauro Bergonzi e l’angolo social di Laura Barth arricchiranno il parterre, mentre il coordinamento di Raisport sarà gestito a Roma e a Milano. ore 00:25 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Atletica Leggera: Camp. Mondiali Tokyo 2025 - 3a Giornata (diretta)

da Tokyo [Giappone]

Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli, Guido Alessandrini

Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale

- all'interno alle ore 00:40 Rubrica - L'Altra DS (diretta)

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 31 Agosto 2025

ore 06:00 Rally: Camp. Italiano - Rally del Lazio 6a tappa - gara 3 (differita)

da Cassino [Frosinone]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

da Cassino [Frosinone] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Rubrica - Il Sabato al 90° (replica)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti

Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

dallo studio TV2 - Milano Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola. ore 08:30 Canottaggio - Campionati Italiani Beach Sprint (diretta)

da Barletta [Barletta/Andria/Trani]

Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas

da Barletta [Barletta/Andria/Trani] Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas ore 11:30 Ciclismo - Mountain Bike Mondiali - Cross U23 Donne (diretta)

da Valais [Svizzera]

Telecronaca: Silvano Ploner

da Valais [Svizzera] Telecronaca: Silvano Ploner ore 12:30 Tg Sport: Speciale Arma dei Carabinieri

ore 13:00 Atletica Leggera: Camp. Mondiali Tokyo 2025 - 2a Giornata (diretta)

da Tokyo [Giappone]

Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli, Guido Alessandrini

Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale

Seconda parte della sessione serale della seconda giornata di gare ai Mondiali di Atletica di Tokyo.

da Tokyo [Giappone] Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli, Guido Alessandrini Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale Seconda parte della sessione serale della seconda giornata di gare ai Mondiali di Atletica di Tokyo. ore 13:30 Tg Sport: Speciale Inghilterra - Italia 1973

ore 13:55 Ciclismo MTB. Mondiali Valais: Cross Elite Uomini Cross Elite Uomini (diretta)

da Valais [Svizzera]

Telecronaca: Silvano Ploner

da Valais [Svizzera] Telecronaca: Silvano Ploner ore 15:30 Pattinaggio di Figura: Lombardia Trophy Bergamo Uomini - prog. Libero (diretta)

da Bergamo

Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi

da Bergamo Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi ore 16:40 Pattinaggio di Figura: Lombardia Trophy Bergamo Danza Libera (diretta)

da Bergamo

Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi

da Bergamo Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi ore 19:45 Pallacanestro M.le: Campionati Europei 2025 Finalissima: Turchia - Germania (diretta)

da Riga [Lettonia]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol

Studio: Francesca Spaziani Testa e Giacomo Galanda

da Riga [Lettonia] Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol Studio: Francesca Spaziani Testa e Giacomo Galanda ore 22:30 Ciclismo 2025: Trofeo Matteotti (sintesi)

da Pescara

Telecronaca: Francesco Pancani

da Pescara Telecronaca: Francesco Pancani ore 23:20 Pattinaggio di Figura: Lombardia Trophy Bergamo Prog. Libero Coppie (differita)

da Bergamo

Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi

da Bergamo Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi ore 01:05 Ciclismo MTB. Mondiali Valais: Cross U23 donne Cross U23 Uomini (replica)

ore 02:05 Ciclismo MTB. Mondiali Valais: Cross Elite uomini Cross Elite Donne (replica)

ore 03:45 Pallacanestro M.le: Campionati Europei 2025 Finalissima (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione in diretta streaming su Rai Sport HD garantisce agli appassionati l’accesso 24 ore su 24 a tutti gli eventi sportivi trasmessi dal canale, visibili integralmente su RaiPlay nella sezione dedicata a Rai Sport HD, offrendo una copertura continua che consente di seguire in tempo reale ogni disciplina. Alle ore 16:00 su Rai Play Sport 1 va in scena la pallavolo maschile con Italia - Paesi Bassi, match valido per la terza giornata della Fipav Cup Elite Torino 2025. La sfida, trasmessa in diretta da Torino, rappresenta l’ultimo test per gli Azzurri prima dei Campionati del Mondo nelle Filippine. La telecronaca è affidata a Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, che accompagneranno gli spettatori in una partita di alto livello tecnico e tattico. L’Italia, guidata dalla spinta del pubblico, cerca conferme e solidità contro una formazione olandese che storicamente ha sempre reso il confronto intenso e spettacolare.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 08:30 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Canottaggio - Campionati Italiani Beach Sprint (diretta)

da Barletta [Barletta/Andria/Trani]

Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas



da Barletta [Barletta/Andria/Trani] Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas ore 11:00 - Rai Play Sport 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Mountain Bike Mondiali - Cross U23 Donne (diretta)

da Valais [Svizzera]

Telecronaca: Silvano Ploner



da Valais [Svizzera] Telecronaca: Silvano Ploner ore 12:10 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di Figura - Lombardia Trophy - Libero Coppie (diretta)

da Bergamo

Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi



da Bergamo Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi ore 13:40 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di Figura - Lombardia Trophy - Libero Uomini (diretta)

da Bergamo

Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi

