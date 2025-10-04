Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Diretta Rai Sport Sabato 4 Ottobre 2025 Ciclismo, Pallanuoto, Calcio, Pallavolo e Mondiali Paralimpici

Diretta Rai Sport Sabato 4 Ottobre 2025 Ciclismo, Pallanuoto, Calcio, Pallavolo e Mondiali Paralimpici

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

sabato, 04 ottobre 2025 | Ore: 06:00

Diretta Rai Sport Sabato 4 Ottobre 2025 Ciclismo, Pallanuoto, Calcio, Pallavolo e Mondiali ParalimpiciIn vista del weekend, Sabato 4 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. 

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

 LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it 

  • ore 11:00 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)
    dallo studio TV1 - Milano
     
  • ore 14:00 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Ciclismo: Giro dell'Emilia 2025 Prova Elite Maschile (diretta)
    da San Luca [Bologna]
    Telecronaca: Umberto Martini e Giada Borgato
    La leggendaria salita al Santuario di San Luca, simbolo indiscusso della gara, caratterizza il circuito finale con cinque passaggi ravvicinati lungo le rampe di via Casaglia e dell'iconico portico, momento decisivo e spettacolare che racchiude l'essenza del Giro dell'Emilia. Una sfida dura, selettiva e di grande fascino, capace di esaltare scalatori e pubblico.
     
  • ore 15:30 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Ciclismo: Camp. Europei su strada 2025 Prova Elite Femminile (diretta)
    da Valence [Francia]
    Telecronaca: Stefano Rizzato e Alessandro Pettacchi
    La prova in linea Élite femminile si corre da Privas a Valence, nel cuore della regione dell'Auvergne-Rhône-Alpes. Il tracciato, che attraversa i suggestivi dipartimenti della Drôme e dell'Ardèche, offrirà un mix di salite impegnative, tratti tecnici e discese veloci, rendendo la gara spettacolare e imprevedibile. Le atlete dovranno affrontare un continuo susseguirsi di difficoltà altimetriche, ideale per esaltare le scalatrici e le cicliste più complete.
     
  • ore 18:00 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Notiziario - TG Sport Sera (diretta)
    dallo studio SR5 - Roma
     
  • ore 18:05 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Rubrica - Dribbling (diretta)
    dallo studio SR5 - Roma
    Conduce: Paolo Paganini e Simona Cantoni
    Lo storico rotocalco sportivo a cura di RaiSport, in una versione ampiamente rinnovata che dà ampio spazio a grandi storie di sport.
     
  • ore 23:00  - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Rubrica - Il Sabato al 90° (diretta)
    dallo studio TV2 - Milano
    Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti
    Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 4 Ottobre 2025

  • ore 06:00 Canoa Slalom. Mondiali Penrith: Finali 4a Giornata (semidifferita)
    da Penrith [AUS]
    Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Lorenzo Biasioli
  • ore 0:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)
  • ore 08:30 Speciale Tg Sport Scudetto Verona 1985
    a cura di Luca Cardinalini
  • ore 09:15 Rubrica: Perle di Sport - Rally Italia Sardegna 2005
  • ore 09:20 Triathlon: Triathlon. World Cup Roma - gara femminile (diretta)
    da Roma
    Telecronaca: Marco Tripisciano e Luca Facchinetti
  • ore 10:40 Ciclismo Sei giorni di Pordenone (replica)
    da Pordenone
    Telecronaca: Dario Tomassini
    Le Sei Giorni di Pordenone: grande spettacolo di ciclismo su pista con sei serate di gare e campioni internazionali
  • ore 11:20 Triathlon:  Triathlon. World Cup Roma - gara maschile (diretta)
    da Roma
    Telecronaca: Marco Tripisciano e Luca Facchinetti
  • ore 13:00 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)
    Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.
  • ore 13:05 Pallacanestro. Serie A2 Old Wild West: 3a giornata:  Mestre - Cento (replica)
    da Mestre [Venezia]
    Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol
    Secondo l'appuntamento con la Serie A2 Old Wild West su RaiSport, per una diretta che omaggia il ritorno in A2 di una piazza storica come Mestre, 37 anni dopo. Scenario il Taliercio, dove riceve la Sella Cento, altra realtà dove la pallacanestro è religione. Squadre con lo stesso record (1 vinta-1 persa), l'attrazione è KeShawn Curry, 35 punti nella vittoria della Gemini su Roseto.
  • ore 15:20 Pallanuoto Maschile 2025: Pallanuoto Olympic Roma - CN Posillipo (diretta)
    da Roma
    Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione
  • ore 16:40 Skiroll. Finale Coppa del Mondo Sprint Skiroll. Finale Coppa del Mondo Sprint Val di Fiemme (replica)
    dalla Val di Fiemme [Trento]
    Telecronaca: Silvano Ploner
  • ore 17:10 Ciclismo: Camp. Europei su strada 2025 Prova Elite Femminile (diretta)
    da Valence [Francia]
    Telecronaca: Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi
    La prova in linea Élite femminile si corre da Privas a Valence, nel cuore della regione dell'Auvergne-Rhône-Alpes. Il tracciato, che attraversa i suggestivi dipartimenti della Drôme e dell'Ardèche, offrirà un mix di salite impegnative, tratti tecnici e discese veloci, rendendo la gara spettacolare e imprevedibile. Le atlete dovranno affrontare un continuo susseguirsi di difficoltà altimetriche, ideale per esaltare le scalatrici e le cicliste più complete.
  • ore 17:20 Ciclismo: Giro dell'Emilia - Donne (differita)
    da San Luca [Bologna]
    Telecronaca: Umberto Martini e Giada Borgato
  • ore 18:20 Calcio. Serie A Women: 1a giornata Sassuolo - Juventus (diretta)
    da Sassuolo [Modena]
    Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra
    Boodocampo ed interviste: Sara Meini
    Lo Stadio Enzo Ricci di Sassuolo ospita la sfida della 1ª giornata di Serie A femminile tra Sassuolo e Juventus.
  • ore 20:40 Pallavolo: Sorteggio Europei 2026 (diretta)
    da Bari
    Telecronaca: Cristina Caruso e Maurizio Colantoni
    Interviste: Emiliano Cirillo
    Nella suggestiva cornice del Castello Svevo di Bari si svolge il sorteggio ufficiale delle pool dei Campionati Europei 2026 di pallavolo, femminili e maschili: un appuntamento chiave che apre il cammino verso la nuova rassegna continentale.
  • ore 22:15 Atletica: Mondiali Paralimpici (differita)
    da Nuova Delhi  [India]
    Telecronaca: Luca Di Bella e Claudio Arrigoni
  • ore 00:50 Calcio:  Coppa del Mondo U20 Cile Argentina - ITALIA (diretta)
    da Valparaiso [Cile]
    Telecronaca: Giacomo Capuano e Sebino Nela
  • ore 03:00 Calcio. Serie A Women: Sassuolo-Juventus - 1a g.ta (replica)
  • ore 05:05 Tiro a Segno. Coppa del Mondo Carabina e Pistola - Ningbo Tiro a Segno. (replica)
    da Ningbo [Cina]
    Telecronaca: Silvano Ploner

     *** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione in diretta streaming permette di seguire senza interruzioni tutti gli eventi sportivi trasmessi da Rai Sport HD attraverso RaiPlay, garantendo un accesso continuo 24 ore su 24. Gli appassionati possono così vivere ogni disciplina in tempo reale, con la possibilità di passare da un evento all’altro direttamente dai canali Rai Play Sport dedicati.

  • 24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)
    Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD 
     
  • ore 13:30 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
    Atletica: Mondiali Paralimpici (diretta)
    da Nuova Delhi  [India]
    Telecronaca: Luca Di Bella e Claudio Arrigoni

Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi

______________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

