Sabato 8 Novembre Live Rai Sport: ItalRugby, emozioni al femminile tra calcio, volley e basket

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

sabato, 08 novembre 2025 | Ore: 06:00

Sabato 8 Novembre Live Rai Sport: ItalRugby, emozioni al femminile tra calcio, volley e basketIn vista del weekend, Sabato 8 Novembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. 

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

 LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it 

Sulle reti generaliste della Rai la giornata sportiva si apre alle 11:00 su Rai 2 HD con l'edizione mattutina del TG Sport Mattino, in onda in diretta dallo studio TV1 di Milano. L'appuntamento informativo curato da RaiSport offre una panoramica aggiornata su tutte le principali notizie del mondo dello sport, dalle competizioni internazionali alle discipline nazionali, con servizi, collegamenti e approfondimenti dedicati.

Nel tardo pomeriggio, alle 18:00 su Rai 2 HD, va in onda il TG Sport Sera, in diretta dallo studio SR5 di Roma, per un nuovo aggiornamento con i fatti salienti della giornata sportiva, risultati, interviste e anticipazioni sugli eventi del weekend.

Subito dopo, alle 18:05, sempre su Rai 2 HD, spazio a Dribbling, la storica rubrica di RaiSport condotta in diretta da Paolo Paganini e Simona Cantoni. In questa versione rinnovata, il programma approfondisce le grandi storie di sport, alternando servizi di attualità, interviste esclusive e racconti che uniscono agonismo, emozione e cultura sportiva.

La serata si chiude alle 23:00 su Rai 2 HD con Il Sabato al 90°, in diretta dallo studio TV2 di Milano e condotto da Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti. Il programma propone un racconto completo della giornata calcistica di Serie A, a partire dagli anticipi del sabato, con immagini esclusive dai campi, collegamenti in diretta, analisi tecniche, interventi degli ospiti in studio e la consueta moviola dedicata agli episodi arbitrali più discussi.

  • ore 11:00 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)
    dallo studio TV1 - Milano
     
  • ore 11:15 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Docufilm - Saeculum: 100 anni di successi e tradizioni
    Un secolo di storia del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle. Testimonianze, immagini e voci dei protagonisti, per rivivere emozioni, ricordi, racconti di imprese che hanno lasciato un segno indelebile nello sport italiano.
     
  • ore 18:00 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Notiziario - TG Sport Sera (diretta)
    dallo studio SR5 - Roma
     
  • ore 18:05 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Rubrica - Dribbling (diretta)
    Conduce: Paolo Paganini e Simona Cantoni
    Lo storico rotocalco sportivo a cura di RaiSport, in una versione ampiamente rinnovata che dà ampio spazio a grandi storie di sport.
     
  • ore 23:00  - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Rubrica - Il Sabato al 90° (diretta)
    dallo studio TV2 - Milano
    Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti
    Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 8 Novembre 2025

 

  • ore 06:00 Judo: Campionati italiani a squadre (replica)
  • ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)
  • ore 07:30 Canottaggio Mondiali Beach Sprint - Finali 1a giornata (diretta)
    da Antalya [Turchia]
    Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas
  • ore 09:35 Rubrica - Perle di Sport Olimpiadi 100 mt Uomini Sidney/Atene/Pechino (replica)
  • ore 09:45 Rubrica: Radiocorsa
    Uno sguardo sul ciclismo, dalle corse dilettantistiche alle gare professionistiche delle varie categorie (pista, ciclocross, mountain bike), fino al ricordo degli eventi storici più importanti.
  • ore 11:00 Canottaggio Mondiali Beach Sprint - Finali 1a giornata (diretta)
    da Antalya [Turchia]
    Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas
  • ore 13:50 Calcio Femm.le: Serie A Women Athora 2025/26 5a giornata: Milan - Juventus (diretta)
    da Fiorenzuola d’Arda [Piacenza]
    Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra
    Bordocampo ed interviste: Sara Meini
    Il Milan ospita le campionesse d'Italia in carica della Juventus per questo big match della 5a giornata.
  • ore 16:00 Pallacanestro Femm.le: Camp. Italiano serie A1 2025/26 6a giornata: Schio - Venezia (diretta)
    da Schio [Vicenza]
    Telecronaca: Edi Dembinski e Chiara Pastore
  • ore 18:15 Rubrica: Gli Imperdibili - Promo
    Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.
  • ore 18:25 Rugby: Test Match Autumn Series 2025 ITALIA - Australia (diretta)
    dal Bluenergy Stadium di Udine
    Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti
  • ore 20:40 Pallavolo Femm.le: Serie A1 Tigotà 2025/26 8a giornata: Scandicci - Bergamo (diretta)
    da Firenze
    Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani
    Match "testa-coda" al PalaWanni, dove la Savino Del Bene seconda in classifica ospita Bergamo, attualmente penultima.
  • ore 23:15 Equitazione: Salto Coppa del Mondo Verona 2a giornata (differita)
    da Verona
    Telecronaca: Stefano Rizzato
  • ore 01:35 Nuoto: Trofeo Nico Sapio 2a giornata (differita)
    da Genova
    Telecronca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi
  • ore 03:45 Equitazione: Salto Coppa del Mondo Verona 2a giornata (replica)

     *** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Le gare in diretta streaming arricchiscono l'offerta sportiva Rai con una copertura continua su RaiPlay e sui canali digitali tematici. La programmazione parte 24 ore su 24 con il live streaming integrale di Rai Sport HD, che permette di seguire in tempo reale tutta la programmazione del canale, comprese dirette, rubriche e approfondimenti.

  • 24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)
    Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD 
     
  • ore 07:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
    Canottaggio Mondiali Beach Sprint - Finali 1a giornata (diretta)
    da Antalya [Turchia]
    Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas
     
  • ore 11:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
    Canottaggio Mondiali Beach Sprint - Finali 1a giornata (diretta)
    da Antalya [Turchia]
    Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas
     
  • ore 16:25 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
    Nuoto Trofeo Nico Sapio - 2a giornata (diretta)
    da Genova
    Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi
     
  • ore 17:00 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)
    Equitazione FEI Jumping World Cup - Verona: 2a giornata (diretta)
    da Verona
    Telecronaca: Stefano Rizzato
     
  • ore 19:50 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
    Calcio Mondiali Femminili U17 - Finale: Corea del Nord - Paesi Bassi (diretta)
    da Rabat [Marocco]
    Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi

