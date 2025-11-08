Sabato 8 Novembre Live Rai Sport: ItalRugby, emozioni al femminile tra calcio, volley e basket

In vista del weekend, Sabato 8 Novembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Sulle reti generaliste della Rai la giornata sportiva si apre alle 11:00 su Rai 2 HD con l'edizione mattutina del TG Sport Mattino, in onda in diretta dallo studio TV1 di Milano. L'appuntamento informativo curato da RaiSport offre una panoramica aggiornata su tutte le principali notizie del mondo dello sport, dalle competizioni internazionali alle discipline nazionali, con servizi, collegamenti e approfondimenti dedicati.

Nel tardo pomeriggio, alle 18:00 su Rai 2 HD, va in onda il TG Sport Sera, in diretta dallo studio SR5 di Roma, per un nuovo aggiornamento con i fatti salienti della giornata sportiva, risultati, interviste e anticipazioni sugli eventi del weekend.

Subito dopo, alle 18:05, sempre su Rai 2 HD, spazio a Dribbling, la storica rubrica di RaiSport condotta in diretta da Paolo Paganini e Simona Cantoni. In questa versione rinnovata, il programma approfondisce le grandi storie di sport, alternando servizi di attualità, interviste esclusive e racconti che uniscono agonismo, emozione e cultura sportiva.

La serata si chiude alle 23:00 su Rai 2 HD con Il Sabato al 90°, in diretta dallo studio TV2 di Milano e condotto da Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti. Il programma propone un racconto completo della giornata calcistica di Serie A, a partire dagli anticipi del sabato, con immagini esclusive dai campi, collegamenti in diretta, analisi tecniche, interventi degli ospiti in studio e la consueta moviola dedicata agli episodi arbitrali più discussi.

ore 11:00 - RAIDUE :

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



ore 11:15 - RAIDUE :

Docufilm - Saeculum: 100 anni di successi e tradizioni

Un secolo di storia del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle. Testimonianze, immagini e voci dei protagonisti, per rivivere emozioni, ricordi, racconti di imprese che hanno lasciato un segno indelebile nello sport italiano.



ore 18:00 - RAIDUE :

Notiziario - TG Sport Sera (diretta)

dallo studio SR5 - Roma



ore 18:05 - RAIDUE :

Rubrica - Dribbling (diretta)

Conduce: Paolo Paganini e Simona Cantoni

Lo storico rotocalco sportivo a cura di RaiSport, in una versione ampiamente rinnovata che dà ampio spazio a grandi storie di sport.



ore 23:00 - RAIDUE :

Rubrica - Il Sabato al 90° (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti

Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 8 Novembre 2025

ore 06:00 Judo: Campionati italiani a squadre (replica)

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Canottaggio Mondiali Beach Sprint - Finali 1a giornata (diretta)

da Antalya [Turchia]

Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas

da Antalya [Turchia] Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas ore 09:35 Rubrica - Perle di Sport Olimpiadi 100 mt Uomini Sidney/Atene/Pechino (replica)

ore 09:45 Rubrica: Radiocorsa

Uno sguardo sul ciclismo, dalle corse dilettantistiche alle gare professionistiche delle varie categorie (pista, ciclocross, mountain bike), fino al ricordo degli eventi storici più importanti.

Uno sguardo sul ciclismo, dalle corse dilettantistiche alle gare professionistiche delle varie categorie (pista, ciclocross, mountain bike), fino al ricordo degli eventi storici più importanti. ore 11:00 Canottaggio Mondiali Beach Sprint - Finali 1a giornata (diretta)

da Antalya [Turchia]

Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas

da Antalya [Turchia] Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas ore 13:50 Calcio Femm.le: Serie A Women Athora 2025/26 5a giornata: Milan - Juventus (diretta)

da Fiorenzuola d’Arda [Piacenza]

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Bordocampo ed interviste: Sara Meini

Il Milan ospita le campionesse d'Italia in carica della Juventus per questo big match della 5a giornata.

da Fiorenzuola d’Arda [Piacenza] Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra Bordocampo ed interviste: Sara Meini Il Milan ospita le campionesse d'Italia in carica della Juventus per questo big match della 5a giornata. ore 16:00 Pallacanestro Femm.le: Camp. Italiano serie A1 2025/26 6a giornata: Schio - Venezia (diretta)

da Schio [Vicenza]

Telecronaca: Edi Dembinski e Chiara Pastore

da Schio [Vicenza] Telecronaca: Edi Dembinski e Chiara Pastore ore 18:15 Rubrica: Gli Imperdibili - Promo

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai. ore 18:25 Rugby: Test Match Autumn Series 2025 ITALIA - Australia (diretta)

dal Bluenergy Stadium di Udine

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti

dal Bluenergy Stadium di Udine Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti ore 20:40 Pallavolo Femm.le: Serie A1 Tigotà 2025/26 8a giornata: Scandicci - Bergamo (diretta)

da Firenze

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Match "testa-coda" al PalaWanni, dove la Savino Del Bene seconda in classifica ospita Bergamo, attualmente penultima.

da Firenze Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani Match "testa-coda" al PalaWanni, dove la Savino Del Bene seconda in classifica ospita Bergamo, attualmente penultima. ore 23:15 Equitazione: Salto Coppa del Mondo Verona 2a giornata (differita)

da Verona

Telecronaca: Stefano Rizzato

da Verona Telecronaca: Stefano Rizzato ore 01:35 Nuoto: Trofeo Nico Sapio 2a giornata (differita)

da Genova

Telecronca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

da Genova Telecronca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi ore 03:45 Equitazione: Salto Coppa del Mondo Verona 2a giornata (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Le gare in diretta streaming arricchiscono l'offerta sportiva Rai con una copertura continua su RaiPlay e sui canali digitali tematici. La programmazione parte 24 ore su 24 con il live streaming integrale di Rai Sport HD, che permette di seguire in tempo reale tutta la programmazione del canale, comprese dirette, rubriche e approfondimenti.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 07:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Canottaggio Mondiali Beach Sprint - Finali 1a giornata (diretta)

da Antalya [Turchia]

Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas



da Antalya [Turchia] Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas ore 11:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Canottaggio Mondiali Beach Sprint - Finali 1a giornata (diretta)

da Antalya [Turchia]

Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas



da Antalya [Turchia] Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas ore 16:25 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Nuoto Trofeo Nico Sapio - 2a giornata (diretta)

da Genova

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi



da Genova Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi ore 17:00 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Equitazione FEI Jumping World Cup - Verona: 2a giornata (diretta)

da Verona

Telecronaca: Stefano Rizzato



da Verona Telecronaca: Stefano Rizzato ore 19:50 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Calcio Mondiali Femminili U17 - Finale: Corea del Nord - Paesi Bassi (diretta)

da Rabat [Marocco]

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

