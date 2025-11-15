Sabato 15 Novembre Live Rai Sport: ATP Finals Tennis Sinner-De Minaur, Sci Alpino Levi e molto altro

In vista del weekend, Sabato 15 Novembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 09:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: Rai Sport Live Weekend (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa



: dallo studio TV5 - Milano Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 10:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino: Coppa del Mondo femminile 2025/26 - Slalom Femminile 1a manche (diretta)

da Levi [Finlandia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Nadia Fanchini

Interviste: Simone Benzoni



: da Levi [Finlandia] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Nadia Fanchini Interviste: Simone Benzoni ore 12:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: Rai Sport Live Weekend (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa



: dallo studio TV5 - Milano Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 14:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Tennis: Nitto ATP Finals 2025 1a Semifinale: Jannik Sinner vs Alex De Minaur (diretta)

dalla Inalpi Arena di Torino

Telecronaca: Marco Fiocchetti e Adriano Panatta

Studio: Alessandro Fabretti, Rita Grande, Omar Camponese

Giornata di semifinali per il gran finale di stagione del tennis maschile: quattro singolaristi e quattro coppie di doppio si battono per l'ultimo titolo ATP del 2025.



: dalla Inalpi Arena di Torino Telecronaca: Marco Fiocchetti e Adriano Panatta Studio: Alessandro Fabretti, Rita Grande, Omar Camponese Giornata di semifinali per il gran finale di stagione del tennis maschile: quattro singolaristi e quattro coppie di doppio si battono per l'ultimo titolo ATP del 2025. ore 18:05 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera (diretta)

dallo studio SR5 - Roma



: dallo studio SR5 - Roma ore 18:10 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Dribbling (diretta)

Conduce: Paolo Paganini e Simona Cantoni

Lo storico rotocalco sportivo a cura di RaiSport, in una versione ampiamente rinnovata che dà ampio spazio a grandi storie di sport.



PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 15 Novembre 2025

ore 06:00 Pattinaggio di Figura: ISU Grand Prix Skate America Coppia - prog. Corto (replica)

da Lake Placid [Stati Uniti]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi

da Lake Placid [Stati Uniti] Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Pallanuoto: Camp. Italiano Serie A1 Femminile Padova - Trieste (replica)

da Padova

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

da Padova Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione ore 08:45 Tiro a Volo. Coppa del Mondo Atene: Trap misto a Squadre Trap misto a Squadre (replica)

da Malakasa [Grecia]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

da Malakasa [Grecia] Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante ore 09:45 Automobilismo. Mondiale Endurance - 8 Ore di Bahrein (sintesi)

dal Bahrain International Circuit in Sakhir [Bahrain]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

dal Bahrain International Circuit in Sakhir [Bahrain] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi ore 10:50 Calcio Nazionale U21: Qualificazioni Euro 2027 Polonia-Italia (replica)

da Stettino [Polonia]

Telecronaca: Luca De Capitani e Roberto Rambaudi

Gli Azzurrini di Silvio Baldini affrontano a Stettino la Polonia. Si prospetta una sfida per il vertice della classifica visto che entrambe le compagini sono prime a punteggio pieno.

da Stettino [Polonia] Telecronaca: Luca De Capitani e Roberto Rambaudi Gli Azzurrini di Silvio Baldini affrontano a Stettino la Polonia. Si prospetta una sfida per il vertice della classifica visto che entrambe le compagini sono prime a punteggio pieno. ore 12:45 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai. ore 12:55 Sci Alpino: Coppa del Mondo femminile 2025/26 - Slalom Femminile 2a manche (diretta)

da Levi [Finlandia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Nadia Fanchini

Interviste: Simone Benzoni

da Levi [Finlandia] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Nadia Fanchini Interviste: Simone Benzoni ore 13:45 Rugby: Test Match Autumn Series 2025 ITALIA - Sudafrica (diretta)

dall'Allianz Stadium di Torino

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti

Bordocampo ed interviste: Vito Giannulo

L'Italia torna in campo per l'Autumn Nations Series 2025 e affronta il Sudafrica in una sfida di grande intensità. Gli Azzurri mettono in campo forza, orgoglio e passione per confrontarsi con una delle squadre più temibili del panorama internazionale e regalare al pubblico un autentico spettacolo di rugby.

dall'Allianz Stadium di Torino Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti Bordocampo ed interviste: Vito Giannulo L'Italia torna in campo per l'Autumn Nations Series 2025 e affronta il Sudafrica in una sfida di grande intensità. Gli Azzurri mettono in campo forza, orgoglio e passione per confrontarsi con una delle squadre più temibili del panorama internazionale e regalare al pubblico un autentico spettacolo di rugby. ore 15:40 Calcio. Qualificazioni Europei U19: U19: ITALIA - Bosnia (diretta)

da Catania

Telecronaca: Lucio Michieli

da Catania Telecronaca: Lucio Michieli ore 17:55 Pallavolo Maschile: Superlega Credem Banca 2025/26 5a giornata: Padova - Milano (diretta)

da Padova

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Padova Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 20:25 Pallavolo Femm.le: Serie A1 Tigotà 2025/26 10a giornata: Milano - Novara (diretta)

da Milano

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Milano Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 23:00 Pattinaggio di Figura: ISU Grand Prix Skate America Danza Ritmica (differita/sintesi)

da Lake Placid [Stati Uniti]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi

da Lake Placid [Stati Uniti] Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi ore 23:45 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

ore 00:00 Rubrica: Perle di Sport - 100 mt Uomini Jacobs Tokyo 2021

ore 00:10 Pattinaggio di Figura: ISU Grand Prix Skate America Donne - prog. Corto (diretta)

da Lake Placid [Stati Uniti]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi

da Lake Placid [Stati Uniti] Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi ore 01:50 Rubrica: Perle di Sport - Recoba Tripletta

ore 02:00 Pattinaggio di Figura: ISU Grand Prix Skate America Uomini - prog. Libero (diretta)

da Lake Placid [Stati Uniti]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi

da Lake Placid [Stati Uniti] Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi ore 03:55 Pattinaggio di Figura: ISU Grand Prix Skate America Coppia - prog. Libero (differita)

da Lake Placid [Stati Uniti]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi

da Lake Placid [Stati Uniti] Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi ore 05:25 Rally. Mondiale Giappone Rally. Mondiale Giappone (replica)

da Nagoya [Giappone]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 13:20 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Rugby: Test Match Autumn Series 2025 ITALIA - Sudafrica (diretta)

dall'Allianz Stadium di Torino

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti

Bordocampo ed interviste: Vito Giannulo

L'Italia torna in campo per l'Autumn Nations Series 2025 e affronta il Sudafrica in una sfida di grande intensità. Gli Azzurri mettono in campo forza, orgoglio e passione per confrontarsi con una delle squadre più temibili del panorama internazionale e regalare al pubblico un autentico spettacolo di rugby.



dall'Allianz Stadium di Torino Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti Bordocampo ed interviste: Vito Giannulo L'Italia torna in campo per l'Autumn Nations Series 2025 e affronta il Sudafrica in una sfida di grande intensità. Gli Azzurri mettono in campo forza, orgoglio e passione per confrontarsi con una delle squadre più temibili del panorama internazionale e regalare al pubblico un autentico spettacolo di rugby. ore 13:50 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Calcio: Coppa del Mondo U17 - Sedicesimi: Italia - Cechia (diretta)

da Doha [Qatar]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Katia Serra



da Doha [Qatar] Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Katia Serra ore 20:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di Figura: Grand Prix - Skate of America Lake Placid: Danza Ritmica (diretta)

da Lake Placid [Stati Uniti]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi



da Lake Placid [Stati Uniti] Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi ore 21:35 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di Figura: Grand Prix - Skate of America Lake Placid: Coppia - prog. Libero (diretta)

da Lake Placid [Stati Uniti]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog