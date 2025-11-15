Sabato 15 Novembre Live Rai Sport: ATP Finals Tennis Sinner-De Minaur, Sci Alpino Levi e molto altro

In vista del weekend, Sabato 15 Novembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.
Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.
La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.
LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)
- ore 09:30 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
Rubrica: Rai Sport Live Weekend (diretta)
dallo studio TV5 - Milano
Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa
- ore 10:00 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
Sci Alpino: Coppa del Mondo femminile 2025/26 - Slalom Femminile 1a manche (diretta)
da Levi [Finlandia]
Telecronaca: Enrico Cattaneo e Nadia Fanchini
Interviste: Simone Benzoni
- ore 12:30 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
Rubrica: Rai Sport Live Weekend (diretta)
dallo studio TV5 - Milano
Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa
- ore 14:00 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
Tennis: Nitto ATP Finals 2025 1a Semifinale: Jannik Sinner vs Alex De Minaur (diretta)
dalla Inalpi Arena di Torino
Telecronaca: Marco Fiocchetti e Adriano Panatta
Studio: Alessandro Fabretti, Rita Grande, Omar Camponese
Giornata di semifinali per il gran finale di stagione del tennis maschile: quattro singolaristi e quattro coppie di doppio si battono per l'ultimo titolo ATP del 2025.
- ore 18:05 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
Notiziario - TG Sport Sera (diretta)
dallo studio SR5 - Roma
- ore 18:10 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
Rubrica - Dribbling (diretta)
Conduce: Paolo Paganini e Simona Cantoni
Lo storico rotocalco sportivo a cura di RaiSport, in una versione ampiamente rinnovata che dà ampio spazio a grandi storie di sport.
PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 15 Novembre 2025
- ore 06:00 Pattinaggio di Figura: ISU Grand Prix Skate America Coppia - prog. Corto (replica)
da Lake Placid [Stati Uniti]
Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi
- ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)
- ore 07:30 Pallanuoto: Camp. Italiano Serie A1 Femminile Padova - Trieste (replica)
da Padova
Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione
- ore 08:45 Tiro a Volo. Coppa del Mondo Atene: Trap misto a Squadre Trap misto a Squadre (replica)
da Malakasa [Grecia]
Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante
- ore 09:45 Automobilismo. Mondiale Endurance - 8 Ore di Bahrein (sintesi)
dal Bahrain International Circuit in Sakhir [Bahrain]
Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi
- ore 10:50 Calcio Nazionale U21: Qualificazioni Euro 2027 Polonia-Italia (replica)
da Stettino [Polonia]
Telecronaca: Luca De Capitani e Roberto Rambaudi
Gli Azzurrini di Silvio Baldini affrontano a Stettino la Polonia. Si prospetta una sfida per il vertice della classifica visto che entrambe le compagini sono prime a punteggio pieno.
- ore 12:45 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)
Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.
- ore 12:55 Sci Alpino: Coppa del Mondo femminile 2025/26 - Slalom Femminile 2a manche (diretta)
da Levi [Finlandia]
Telecronaca: Enrico Cattaneo e Nadia Fanchini
Interviste: Simone Benzoni
- ore 13:45 Rugby: Test Match Autumn Series 2025 ITALIA - Sudafrica (diretta)
dall'Allianz Stadium di Torino
Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti
Bordocampo ed interviste: Vito Giannulo
L'Italia torna in campo per l'Autumn Nations Series 2025 e affronta il Sudafrica in una sfida di grande intensità. Gli Azzurri mettono in campo forza, orgoglio e passione per confrontarsi con una delle squadre più temibili del panorama internazionale e regalare al pubblico un autentico spettacolo di rugby.
- ore 15:40 Calcio. Qualificazioni Europei U19: U19: ITALIA - Bosnia (diretta)
da Catania
Telecronaca: Lucio Michieli
- ore 17:55 Pallavolo Maschile: Superlega Credem Banca 2025/26 5a giornata: Padova - Milano (diretta)
da Padova
Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta
- ore 20:25 Pallavolo Femm.le: Serie A1 Tigotà 2025/26 10a giornata: Milano - Novara (diretta)
da Milano
Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani
- ore 23:00 Pattinaggio di Figura: ISU Grand Prix Skate America Danza Ritmica (differita/sintesi)
da Lake Placid [Stati Uniti]
Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi
- ore 23:45 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)
- ore 00:00 Rubrica: Perle di Sport - 100 mt Uomini Jacobs Tokyo 2021
- ore 00:10 Pattinaggio di Figura: ISU Grand Prix Skate America Donne - prog. Corto (diretta)
da Lake Placid [Stati Uniti]
Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi
- ore 01:50 Rubrica: Perle di Sport - Recoba Tripletta
- ore 02:00 Pattinaggio di Figura: ISU Grand Prix Skate America Uomini - prog. Libero (diretta)
da Lake Placid [Stati Uniti]
Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi
- ore 03:55 Pattinaggio di Figura: ISU Grand Prix Skate America Coppia - prog. Libero (differita)
da Lake Placid [Stati Uniti]
Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi
- ore 05:25 Rally. Mondiale Giappone Rally. Mondiale Giappone (replica)
da Nagoya [Giappone]
Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi
*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***
LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING
- 24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)
Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD
- ore 13:20 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
Rugby: Test Match Autumn Series 2025 ITALIA - Sudafrica (diretta)
dall'Allianz Stadium di Torino
Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti
Bordocampo ed interviste: Vito Giannulo
L'Italia torna in campo per l'Autumn Nations Series 2025 e affronta il Sudafrica in una sfida di grande intensità. Gli Azzurri mettono in campo forza, orgoglio e passione per confrontarsi con una delle squadre più temibili del panorama internazionale e regalare al pubblico un autentico spettacolo di rugby.
- ore 13:50 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)
Calcio: Coppa del Mondo U17 - Sedicesimi: Italia - Cechia (diretta)
da Doha [Qatar]
Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Katia Serra
- ore 20:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
Pattinaggio di Figura: Grand Prix - Skate of America Lake Placid: Danza Ritmica (diretta)
da Lake Placid [Stati Uniti]
Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi
- ore 21:35 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
Pattinaggio di Figura: Grand Prix - Skate of America Lake Placid: Coppia - prog. Libero (diretta)
da Lake Placid [Stati Uniti]
Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi
