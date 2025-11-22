Sabato 22 Novembre Live Rai Sport: Sci Alpino Gurgl, Pattinaggio, Pallavolo, Rugby, HTLS Serie B

In vista del weekend, Sabato 22 Novembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 09:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: Rai Sport Live Weekend (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

Dal 15 novembre , ogni sabato e domenica sino alla fine di marzo, su Rai 2 lo spazio Rai Sport Live Weekend dalle 9.30 alle 13 : ospiterà buona parte della Coppa del Mondo di sci alpino, ma anche altre dirette e sintesi di sport che ritroveremo ai Giochi, dallo sci nordico al pattinaggio passando per il curling. Sempre in questi spazi, aggiornamento continuo sugli impianti olimpici, il corso dei lavori, la situazione degli atleti e delle varie squadre che si stanno allenando; ritratti dei campioni di ieri e degli atleti di oggi in vista del grande evento a cinque cerchi. Dal 17 novembre , nuovo appuntamento settimanale, dalle 19 alle 19.45 su Rai 2 : Road to Milano- Cortina. Una panoramica su tutto quanto accaduto nel weekend relativamente agli sport invernali e diversi focus su aspetti olimpici con interviste, collegamenti e ospiti. Conduce Sabrina Gandolfi.



: dallo studio TV5 - Milano Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa , ogni sabato e domenica sino alla fine di marzo, : ospiterà buona parte della Coppa del Mondo di sci alpino, ma anche altre dirette e sintesi di sport che ritroveremo ai Giochi, dallo sci nordico al pattinaggio passando per il curling. Sempre in questi spazi, aggiornamento continuo sugli impianti olimpici, il corso dei lavori, la situazione degli atleti e delle varie squadre che si stanno allenando; ritratti dei campioni di ieri e degli atleti di oggi in vista del grande evento a cinque cerchi. , nuovo appuntamento settimanale, : Road to Milano- Cortina. Una panoramica su tutto quanto accaduto nel weekend relativamente agli sport invernali e diversi focus su aspetti olimpici con interviste, collegamenti e ospiti. Conduce Sabrina Gandolfi. ore 10:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino: Coppa del Mondo maschile Gurgl: Slalom 1a manche (diretta)

da Gurgl [Austria]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Interviste: Ettore Giovannelli

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa a Gurgl, in Austria, per lo slalom: in diretta la 1ª manche, con i migliori specialisti tra i pali stretti.



: da Gurgl [Austria] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati Interviste: Ettore Giovannelli La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa a Gurgl, in Austria, per lo slalom: in diretta la 1ª manche, con i migliori specialisti tra i pali stretti. ore 12:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: Rai Sport Live Weekend (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa



: dallo studio TV5 - Milano Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 18:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera (diretta)

dallo studio SR5 - Roma



: dallo studio SR5 - Roma ore 18:05 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Dribbling (diretta)

Conduce: Paolo Paganini e Simona Cantoni

Lo storico rotocalco sportivo a cura di RaiSport, in una versione ampiamente rinnovata che dà ampio spazio a grandi storie di sport.



: Conduce: Paolo Paganini e Simona Cantoni Lo storico rotocalco sportivo a cura di RaiSport, in una versione ampiamente rinnovata che dà ampio spazio a grandi storie di sport. ore 23:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Il Sabato al 90° (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti

Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 22 Novembre 2025

ore 06:00 Tiro a Segno: Trofeo delle Regioni (replica)

Telecroanca: Silvano Ploner

Telecroanca: Silvano Ploner ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Pallacanestro Maschile: Camp. Italiano Serie A2 Old Wild West 2025/26 13a giornata: Verona - Bergamo (replica)

da Verona

Telecronaca: Andrea Taffi e Sandro De Pol

A2 ad un terzo della stagione, la Tezenis Verona, rivoluzionata in estate, è indicata tra le grandi favorite al salto di categoria. L'avversaria è Bergamo, un progetto completamente nuovo, iniziato non secondo le aspettative e per questo con cambio in panchina: tocca ora ad Alessandro Ramagli lo stesso che, nel 2022, portò in Serie A proprio Verona.

da Verona Telecronaca: Andrea Taffi e Sandro De Pol A2 ad un terzo della stagione, la Tezenis Verona, rivoluzionata in estate, è indicata tra le grandi favorite al salto di categoria. L'avversaria è Bergamo, un progetto completamente nuovo, iniziato non secondo le aspettative e per questo con cambio in panchina: tocca ora ad Alessandro Ramagli lo stesso che, nel 2022, portò in Serie A proprio Verona. ore 09:25 Calcio: Camp. Mondiali Under 17 Qatar 2025 Quarti di Finale: ITALIA - Burkina Faso (replica)

da Doha [Qatar]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Stefano Sanderra

L'Under 17 continua il suo percorso in questi Mondiali di categoria. Gli Azzurrini di mister Favo incontrano ai quarti il Burkina Faso.

da Doha [Qatar] Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Stefano Sanderra L'Under 17 continua il suo percorso in questi Mondiali di categoria. Gli Azzurrini di mister Favo incontrano ai quarti il Burkina Faso. ore 11:25 Pattinaggio di Figura: ISU Grand Prix Finlandia Trophy Helsinki Coppie - prog. Libero (diretta)

da Helsinki [Finlandia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi

da Helsinki [Finlandia] Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi ore 12:50 Rubrica: Gli Imperdibili - Promo

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai. ore 12:55 Perle di Sport: 100 mt Uomini Sidney/Atene/Pechino

ore 13:10 Rubrica: Studio Sci (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 13:25 Sci Alpino: Coppa del Mondo maschile Gurgl: Slalom 2a manche (diretta)

da Gurgl [Austria]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Interviste: Ettore Giovannelli

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa a Gurgl, in Austria, per lo slalom: in diretta la 2a manche, con i migliori specialisti tra i pali stretti.

da Gurgl [Austria] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati Interviste: Ettore Giovannelli La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa a Gurgl, in Austria, per lo slalom: in diretta la 2a manche, con i migliori specialisti tra i pali stretti. ore 14:30 Rubrica: Studio Sci (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 14:40 Rubrica: Reparto Corse

a cura di Gianluca Gafforio

Settimanale di motori di RaiSport: le pagelle della F1, la tecnica delle monoposto di F1 in 3D, interviste ai piloti, ultime notizie e commenti sulla MotoGP. E poi Motocross, Rally Mondiale ed Italiano, Campionato Italiano GT, inchieste, approfondimenti.

a cura di Gianluca Gafforio Settimanale di motori di RaiSport: le pagelle della F1, la tecnica delle monoposto di F1 in 3D, interviste ai piloti, ultime notizie e commenti sulla MotoGP. E poi Motocross, Rally Mondiale ed Italiano, Campionato Italiano GT, inchieste, approfondimenti. ore 15:10 Pattinaggio di Figura: ISU Grand Prix Finlandia Trophy Helsinki Uomini - prog. Libero (differita)

da Helsinki [Finlandia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi

da Helsinki [Finlandia] Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi ore 16:25 Pattinaggio di Figura: ISU Grand Prix Finlandia Trophy Helsinki Donne - prog. Libero (diretta)

da Helsinki [Finlandia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi

da Helsinki [Finlandia] Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi ore 17:50 Pallavolo Maschile: Superlega Credem Banca 2025/26 7a giornata: Cisterna - Milano (diretta)

da Cisterna [Latina]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Al PalaCisterna, Cisterna Volley affronta Allianz Milano in una sfida di alto livello del campionato maschile.

da Cisterna [Latina] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta Al PalaCisterna, Cisterna Volley affronta Allianz Milano in una sfida di alto livello del campionato maschile. ore 20:20 Rubrica: Reparto Corse

ore 20:50 Rugby: Autumn Series 2025 Test match: ITALIA - Cile (diretta)

da Genova

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti

Bordocampo ed analisi: Vito Giannulo e Marco Mazzocchi

L’Italrugby affronta il Cile nell’ultimo test match delle Autumn Series, un’occasione per chiudere la stagione con una sfida internazionale.

da Genova Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti Bordocampo ed analisi: Vito Giannulo e Marco Mazzocchi L’Italrugby affronta il Cile nell’ultimo test match delle Autumn Series, un’occasione per chiudere la stagione con una sfida internazionale. ore 23:10 Skeleton: Coppa del Mondo 2025/26 Discesa maschile - 1a manche (replica)

da Cortina d'Ampezzo [Belluno]

Telecronaca: Dario Di Gennaro

da Cortina d'Ampezzo [Belluno] Telecronaca: Dario Di Gennaro ore 00:00 Rubrica: Serie B al 90° (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

In studio: Giacomo Capuano e Roberto Rambaudi

Il racconto della giornata di Serie B, immagini, collegamenti dai campi, commenti in studio e gli episodi arbitrali alla moviola.

dallo studio SR5 - Roma In studio: Giacomo Capuano e Roberto Rambaudi Il racconto della giornata di Serie B, immagini, collegamenti dai campi, commenti in studio e gli episodi arbitrali alla moviola. ore 00:30 Pallavolo Femm.le: Serie A1 Tigotà 2025/26 11a giornata: Conegliano - Firenze (differita)

da Villorba [Treviso]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Al Palaverde di Conegliano va in scena l'11ª giornata di Serie A1 Tigotà femminile 2025-2026: Conegliano affronta Firenze in una sfida di alto livello.

da Villorba [Treviso] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani Al Palaverde di Conegliano va in scena l'11ª giornata di Serie A1 Tigotà femminile 2025-2026: Conegliano affronta Firenze in una sfida di alto livello. ore 02:55 Skeleton: Coppa del Mondo 2025/26 Discesa maschile - 2a manche (replica)

ore 04:00 Pattinaggio di Figura. Grand Prix Finlandia Trophy Donne - prog. Libero (replica)



*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Le gare in diretta streaming arricchiscono l'offerta sportiva Rai con una copertura continua su RaiPlay e sui canali digitali tematici. La programmazione parte 24 ore su 24 con il live streaming integrale di Rai Sport HD, che permette di seguire in tempo reale tutta la programmazione del canale, comprese dirette, rubriche e approfondimenti.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 11:05 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Freestyle - Coppa del Mondo - Stubai: Slopestyle (diretta)

da Stubai [Austria]

Telecronaca: Silvano Ploner e Federico De Albertis



da Stubai [Austria] Telecronaca: Silvano Ploner e Federico De Albertis ore 13:00 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Bob: Coppa del Mondo - Cortina: Discesa maschile Bob a Due - 1a manche (diretta)

da Cortina d'Ampezzo [Belluno]

Telecronaca: Dario Di Gennaro

Interviste: Alia Pascal



da Cortina d'Ampezzo [Belluno] Telecronaca: Dario Di Gennaro Interviste: Alia Pascal ore 13:10 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di Figura - Finlandia Trophy: Libero Uomini (diretta)

da Helsinki [Finlandia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi



da Helsinki [Finlandia] Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi ore 14:30 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Bob: Coppa del Mondo - Cortina: Discesa maschile Bob a Due - 2a manche (diretta)

da Cortina d'Ampezzo [Belluno]

Telecronaca: Dario Di Gennaro

Interviste: Alia Pascal



da Cortina d'Ampezzo [Belluno] Telecronaca: Dario Di Gennaro Interviste: Alia Pascal ore 16:20 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di Figura - Finlandia Trophy: Libero Donne (diretta)

da Helsinki [Finlandia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi



da Helsinki [Finlandia] Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi ore 18:35 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di Figura - Finlandia Trophy: Danza Libera (diretta)

da Helsinki [Finlandia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi



da Helsinki [Finlandia] Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi ore 20:25 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo Femm.le: Serie A1 Tigotà 2025/26 11a giornata: Conegliano - Firenze (diretta)

da Villorba [Treviso]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Al Palaverde di Conegliano va in scena l'11ª giornata di Serie A1 Tigotà femminile 2025-2026: Conegliano affronta Firenze in una sfida di alto livello.



