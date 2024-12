Guida TV Sky e NOW 2 - 7 Dicembre: Piedone, X Factor La Finale, Solar System

GUIDA TV SKY / NOW | 2 - 7 DICEMBRE 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Lunedì 2 dicembre alle 21:15, in esclusiva su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, debutta "Piedone – Uno sbirro a Napoli", il primo dei quattro appuntamenti con il nuovo poliziesco Sky Original diretto da Alessio Maria Federici. La serie vede protagonista Salvatore Esposito nei panni dell’Ispettore Vincenzo Palmieri, tornato a Napoli per affrontare il proprio passato e costretto a collaborare con la Commissaria Sonia Ascarelli, interpretata da Silvia D’Amico. Completano il cast Fabio Balsamo. L’episodio sarà ritrasmesso alle 21:45 su Sky Cinema Suspense e disponibile on demand.

Mercoledì 4 dicembre, alle 21:15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, arriva "Un anno difficile", la nuova commedia firmata dai registi di Quasi amici, Olivier Nakache ed Eric Toledano. Con un cast composto da Pio Marmaï, Jonathan Cohen e Noémie Merlant, la storia segue Albert e Bruno, due scrocconi che, tentando di imbucarsi a un evento, si trovano coinvolti nelle attività di un gruppo di eco-attivisti. Tra proteste esilaranti e riflessioni profonde, i due cercano di rimettere ordine nelle loro vite. Il film sarà disponibile anche on demand.

Sempre da mercoledì 4 dicembre alle 21:15, su Sky Serie e in streaming su NOW, tornano le amate serie di Dick Wolf con nuove stagioni: Chicago Med (Stagione 10), Chicago Fire (Stagione 13) e Chicago P.D. (Stagione 12). Le storie di medici, vigili del fuoco e poliziotti proseguono con intrecci di emergenze, salvataggi e le loro vite personali. Le puntate saranno disponibili anche on demand.

Giovedì 5 dicembre alle 21:15, su Sky Uno e in streaming su NOW, va in scena in diretta la Finale di X Factor 2024, trasmessa in simulcast su TV8. Per la prima volta, la finale si terrà in esterna, nella suggestiva Piazza del Plebiscito a Napoli, un evento spettacolare realizzato in collaborazione con il Comune. I finalisti del format Sky Original, prodotto da Fremantle, si esibiranno in performance straordinarie in una serata ricca di emozioni. L’evento sarà disponibile anche on demand.

Venerdì 6 dicembre alle 21:15, in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW, arriva "Solar System", spin-off della docuserie Universe. Narrata dal fisico e divulgatore Brian Cox, la serie esplora i segreti del Sistema Solare con immagini straordinarie e tecnologie avanzate. Tutti gli episodi saranno disponibili on demand.

Sabato 7 dicembre alle 21:15, su Sky Cinema Christmas e in streaming su NOW, va in onda "La Vigilia di Natale nel Paese delle Meraviglie", adattamento animato del bestseller di Carys Bexington e Kate Hindley. Questo Sky Original unisce il fascino di The Night Before Christmas con quello di Alice in Wonderland. La trama segue San Nicola, che, mentre si reca nel Paese delle Meraviglie per una consegna speciale, viene imprigionato dalla Regina di Cuori, determinata a distruggere il Natale. Con l’aiuto di Alice, del Cappellaio Matto e della Lepre Marzolina, San Nicola tenterà di salvare la festa più amata prima che sia troppo tardi. Il film sarà disponibile anche on demand.

LUNEDÌ 2 DICEMBRE

PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI

Lunedì 2 dicembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il primo dei quattro appuntamenti del nuovo poliziesco Sky Original con Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo diretto da Alessio Maria Federici. L’Ispettore Vincenzo Palmieri, tornato a Napoli per chiudere i conti con il passato, è costretto a lavorare con la commissaria Sonia Ascarelli. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspense.

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE

UN ANNO DIFFICILE

Mercoledì 4 dicembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Olivier Nakache ed Eric Toledano, i registi e sceneggiatori di Quasi amici, confezionano una commedia travolgente e attuale con Pio Marmaï, Jonathan Cohen e Noémie Merlant. Albert e Bruno, due simpatici scrocconi sempre al verde, nel tentativo di imbucarsi a un aperitivo si trovano coinvolti nelle attività di un gruppo di eco-attivisti. Tra maldestri sotterfugi e sgangherate azioni di protesta, per i due amici sarà forse l’occasione di redimersi e rimettere ordine nelle proprie vite.

CHICAGO MED, CHICAGO FIRE, CHICAGO P.D. – NUOVE STAGIONI

Da mercoledì 4 dicembre alle 21.15, su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Tornano con le nuove stagioni i cult Chicago Med (S.10), Chicago Fire (S.13) e Chicago P.D. (S.12), le seguitissime serie di Dick Wolf (già creatore dei franchise Law & Order e FBI). Medici, vigili del fuoco e poliziotti della leggendaria città sulle rive del Lake Michigan dovranno continuare a salvare vite e gestire emergenze mentre le dinamiche dei loro dipartimenti e delle loro relazioni personali si fanno sempre più complesse.

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE

X FACTOR 2024 – LA FINALE

Giovedì 5 dicembre alle 21.15 in diretta su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile anche on demand, e anche in simulcast in chiaro su TV8

Dopo settimane di sfide, emozioni e colpi di scena, ma soprattutto dopo decine di canzoni, performance spettacolari ed emozionanti e ballottaggi tesissimi, solo i migliori talenti raggiungeranno il traguardo della grande Finale di X Factor 2024. Il 5 dicembre i finalisti dello show Sky Original prodotto da Fremantle si esibiranno su un palcoscenico unico e spettacolare, in Piazza del Plebiscito a Napoli, nella prima finale “in esterna” nella storia internazionale del format, un grande evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli che sarà ricco di sorprese. Chi sarà il vincitore di X Factor 2024?

VENERDÌ 6 DICEMBRE

SOLAR SYSTEM

Da venerdì 6 dicembre alle 21.15, in prima visione su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Spin off in cinque episodi della docuserie Universe. Narrato da Brian Cox, fisico e conduttore televisivo, racconta i misteri e le meraviglie del Sistema Solare. Un posto in prima fila per osservare piogge di diamanti, vulcani giganteschi e oceani in esplosione come mai visti prima d’ora, uno spettacolo visivo straordinario creato grazie all’uso di tecnologie all’avanguardia.

SABATO 7 DICEMBRE

LA VIGILIA DI NATALE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

Sabato 7 dicembre alle 21.15, su Sky Cinema Christmas e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L’adattamento animato, targato Sky Original, del bestseller di Carys Bexington e Kate Hindley è un “crossover” tra The Night Before Christmas e Alice in Wonderland. È la Vigilia di Natale quando San Nicola riceve con molto ritardo una lettera dalla Principessa di Cuori. Così lui e le sue renne partono per il Paese delle Meraviglie per la consegna, ma la Principessa ora è diventata regina e, odiando tutto ciò che riguarda il Natale, lo fa imprigionare. Riuscirà San Nicola, aiutato da Alice, il Cappellaio Matto e la Lepre Marzolina, a mostrare alla Regina il vero significato del Natale e a salvare la situazione prima che sia troppo tardi?