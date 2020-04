Domenica 12 Aprile sui canali Sky Cinema HD

Proseguono le iniziative Sky per l’emergenza Covid-19. Per contrastare il diffondersi del Coronavirus siamo chiamati a stare ancora a casa, e Sky vuole continuare ad essere vicina ai suoi abbonati in questo momento di difficoltà. Per questo dal 4 al 30 aprile Sky accenderà due nuovi canali Sky Cinema #IoRestoACasa per tutti gli abbonati satellite, fibra e digitale terrestre, senza costi aggiuntivi. Inoltre, per il mese di aprile, agli abbonati che hanno già tutti i pacchetti Sky saranno offerti, ogni settimana, alcuni film su Primafila. Rimarrà infine aperta per tutto il mese di aprile la visione senza costi aggiuntivi dei canali Sport e di quelli del pacchetto Famiglia per gli abbonati satellite e fibra che non hanno sottoscritto l’abbonamento ai due pacchetti.



Il giorno più bello del mondo

Commedia di grande successo per tutta la famiglia diretta e interpretata da Alessandro Siani. Un impresario teatrale deve difendere un bambino speciale da un team di scienziati.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA #IORESTOACASA 1 HD ore 21.45/canale 310, SKY DTT canale 471)

La Passione di Cristo

La controversa opera di Mel Gibson, con Jim Caviezel e Monica Bellucci, che racconta le ultime dodici ore della vita di Gesu'. Dalla preghiera nell'Orto degli Ulivi alla Crocifissione.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Baby Boss

Dal regista di 'Madagascar' una pellicola d'animazione della DreamWorks. Un bambino entra in conflitto con il fratellino neonato: un dittatore in miniatura che sembra nascondere un segreto

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Una vita da gatto

Kevin Spacey, Jennifer Garner e Christopher Walken in una magica commedia. Lo spirito di un cinico uomo d'affari transita nel corpo di un gatto e riconquista l'affetto dei suoi cari.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Gods of Egypt

Gerard Butler e Nikolaj Coster-Waldau in un action-fantasy di Alex Proyas. Per liberare la sua amata, un giovane e valoroso sfida Set, il dio delle tenebre salito sul trono d'Egitto.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Searching

John Cho in un thiller sperimentale che si svolge sugli schermi dei computer. Un genitore disperato cerca indizi nella vita social della figlia, misteriosamente scomparsa.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Emma

Dal romanzo di Jane Austen, una storia di intese amorose con Gwyneth Paltrow. 1800: una giovane aristocratica inglese aiuta una ragazza timida a trovare l'uomo giusto. Oscar alle musiche.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il maestro di violino

Storia di riscatto a San Paolo del Brasile. Dopo aver fallito un'audizione per entrare in un'orchestra, Laerte accetta una cattedra da insegnante di musica in una favela.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Siamo tutti Alberto Sordi?

Un racconto inedito sulla leggendaria vicenda artistica e sulle doti di un interprete e autore capace di raccontare come nessun altro la commedia umana degli italiani del '900.

(SKY ARTE HD ore 21.00/canale 120/400 e SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.45/canale 309)

King Kong

3 Oscar al reboot firmato Peter Jackson, con Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody. Anni 30: su un'isola remota una troupe di documentaristi si imbatte in un gigantesco gorilla.

(SKY CINEMA #IORESTOACASA 2 HD ore 21.15/canale 311, SKY DTT canale 473)

300: l'alba di un impero

Tratto dal romanzo a fumetti di Frank Miller "Xerzes", 300: l'alba di un impero, narra la storia del generale greco Temistocle che, nel tentativo di unificare il suo popolo, si oppone all'invasione delle forze persiane guidate da Serse, uomo tramutato in dio, e Artemisia, diabolica comandante della marina persiana.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Il Corriere - The Mule

Film diretto ed interpretato da C. Eastwood, scritto da N. Schenk ("Gran Torino"). Eastwood interpreta Earl Stone, un uomo di 80 anni solo e al verde che sta affrontando il pignoramento della sua impresa quando gli viene offerto un lavoro per il quale deve solo guidare. Sembra semplice ma, a sua insaputa, Earl e' stato appena ingaggiato come corriere della droga da un cartello messicano. Lavora bene, cosi' bene che il suo carico aumenta esponenzialmente e per questo motivo gli viene assegnato un assistente. Ma non si tratta dell'unico a tenere d'occhio Earl; il nuovo misterioso "mulo" della droga ha anche attirato l'attenzione dell'efficiente agente della narcotici Colin Bates, interpretato dal premio Oscar Bradley Cooper.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

The Prestige

Londra, fine '800: Robert e Alfred sono amici e compagni di lavoro nel "ramo" dell'illusionismo. Il fallimento di un "trucco" li divide, trasformandoli in acerrimi nemici. Si sfideranno in una feroce e spettacolare contesa artistica, senza esclusione di colpi ne' di "magie"; una contesa dove rischieranno tutto, anche la vita.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Adaline - L'eterna giovinezza

Appassionante dramma sentimentale con Harrison Ford e Blake Lively. Per Adaline, nata nel 1908, il tempo si e' fermato quando, a 29 anni, e' vittima di un incidente che la rende immortale. Ma quello che parrebbe essere un dono, l'immortalita', diventa per lei una maledizione: per non destare sospetti, infatti, passa i decenni cambiando casa e vita, e rinuncia ad innamorarsi e a creare legami stabili. Un giorno, pero', incontra l'affascinante Ellis Jones, che fa vacillare la sua determinazione. Sara' disposta a dare una svolta alla sua vita?

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

Come ammazzare il capo 2

Sequel di "Come ammazzare il capo...e vivere felici". Nick, Kurt e Dale vogliono avviare una loro impresa, ma vengono truffati da un finanziatore. Con J. Aniston.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)