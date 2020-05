Domenica 24 Maggio Sky Cinema HD, Vivere

Proseguono le iniziative Sky per l’emergenza Covid-19. Per contrastare il diffondersi del Coronavirus siamo chiamati a stare ancora a casa, e Sky vuole continuare ad essere vicina ai suoi abbonati in questo momento di difficoltà. Fino all'8 giugno Sky apre la programmazione di Sky Cinema a tutti i clienti via satellite e via fibra: dal 301 di Sky un’ampia offerta di canali e una selezione di titoli on demand per farti compagnia con le prime visioni più attese, le collezioni tematiche e film di ogni genere.



Vivere

Francesca Archibugi dirige Micaela Ramazzotti e Adriano Giannini nella storia di due coniugi in crisi. L'arrivo di una ragazza alla pari irlandese rompe i precari equilibri di una coppia.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

I fratelli Sisters

Joaquin Phoenix, John C. Reilly e Jake Gyllenhaal nel western di Jacques Audiard, miglior regia a Venezia 2018. Due fratelli ricevono l'incarico di uccidere un cercatore d'oro.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

GoldenEye

L'esordio di Pierce Brosnan nei panni di James Bond. Al fianco della sensuale Izabella Scorupco, 007 deve sgominare una banda che ha rubato un'arma spaziale da una centrale siberiana.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ritorno all'isola di Nim

Bindi Irwin in un avventuroso fantasy. La quattordicenne Nim decide di combattere per salvare la sua isola da spietati e avidi bracconieri. Per farlo dovra' allearsi con il fuggitivo Edmund.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

6 Bullets

Action-movie con Jean-Claude Van Damme. Per salvare la figlia rapita da una banda di criminali, un campione di MMA si rivolge a un ex legionario esperto nel ritrovare persone scomparse.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il signor diavolo

Pupi Avati torna all'horror con una storia intrisa di paure e superstizioni. Nel Veneto rurale degli anni 50 un bambino uccide un coetaneo, convinto che si tratti del demonio

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Una proposta per dire sì

Amy Adams e Matthew Goode in una commedia romantica ambientata in Irlanda. Anna vuole approfittare di un'antica tradizione per convincere finalmente il suo fidanzato a sposarla.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Codice d'onore

Tom Cruise sfida Jack Nicholson in un dramma giudiziario con Demi Moore e Kevin Bacon. Tre avvocati militari difendono due marines accusati dell'omicidio di un commilitone.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Attenti a quelle due

Anne Hathaway e Rebel Wilson in una commedia sull'arte dell'imbroglio. Sulla riviera francese, due abili truffatrici elaborano un astuto piano per spennare un milionario.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

... E alla fine arriva Polly

Brillante commedia ricca di risate con Ben Stiller e Jennifer Aniston. Tradito dalla moglie in luna di miele, un assicuratore ritrova se stesso grazie a un'ex compagna di scuola.

(SKY CINEMA #IORESTOACASA 1 HD ore 21.15/canale 310, SKY DTT canale 471)

Jurassic Park

3 Oscar al cult fantastico di Steven Spielberg, dal romanzo di Michael Crichton. Uno scienziato crea un parco a tema preistorico, popolato da animali estinti generati in laboratorio.

(SKY CINEMA #IORESTOACASA 2 HD ore 21.15/canale 311, SKY DTT canale 473)

Renegades: Commando d'assalto

Una squadra di Navy Seals, in missione in Bosnia durante la guerra, viene a sapere di un tesoro di inestimabile valore nascosto dai nazisti sul fondo di un lago. I militari, allora, provano a recuperarlo e a restituirlo alla popolazione locale.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Insieme per forza

Dopo un disastroso primo appuntamento, Jim, A. Sandler, e Lauren, D. Barrymore, genitori single, si ritrovano per caso, in vacanza con le rispettive famiglie.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

Warcraft - L'inizio

Primo capitolo di un'avventura fantasy ispirato all'omonimo videogioco. Il pacifico regno di Azeroth e' sul piede di guerra e la sua civilta' e' costretta ad affrontare una terribile stirpe di invasori: i guerrieri Orchi in fuga dalla loro terra agonizzante e pronti a colonizzarne un'altra. Quando il portale che collega i due mondi si apre, un esercito va incontro alla distruzione, mentre l'altro rischia l'estinzione. Da fronti opposti, due eroi affronteranno un conflitto che decidera' il destino delle loro famiglie, dei loro popoli e della loro terra. Cosi' ha inizio una spettacolare saga di potere e sacrificio, durante la quale la guerra avra' molte facce, ed ognuno combattera' per la propria causa.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

December Boys

Durante una vacanza al mare una coppia decide di adottare uno dei quattro 'december boys', orfani nati tutti nel mese di dicembre. La possibilita' di allontanarsi dall'orfanotrofio scatenera' in loro speranza ma anche rivalita' e competizione.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

Zack&Miri amore a... primo sesso!

Zack e Miri sono amici di vecchia data. Sommersi dai debiti, decidono di risolvere i loro problemi economici girando un film porno. Una volta organizzato tutto e giunti all'inizio delle riprese, i due si rendono conto, pero', che forse il loro rapporto e' piu' di un'amicizia.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)