Venerdi 31 Luglio 2020 Sky Cinema HD, Migliori Nemici

Total Recall - Atto di forza

Colin Farrell e Kate Beckinsale nel remake dell'action tratto da Philip K. Dick. Un uomo si sottopone a un esperimento per inserire nella sua mente i ricordi di esperienze mai vissute.

Migliori nemici

Sam Rockwell e Taraji P. Henson in un'incredibile storia vera. Un'attivista afroamericana e' chiamata a confrontarsi sulla segregazione razziale nelle scuole con il leader del KKK.

Rocky

3 Oscar e 1 Golden Globe per il primo capitolo scritto e interpretato da Sylvester Stallone. Rocky, pugile dei bassifondi di Philadelphia, accetta la sfida del campione Apollo Creed.

Il Principe d'Egitto

Kolossal d'animazione targato Dreamworks. Scelto da Dio per liberare il popolo ebraico dalla schiavitù, Mosé si scontra con l'inseparabile amico Ramses, erede al trono d'Egitto.

Dal tramonto all'alba

Pirotecnico action scritto da Quentin Tarantino, anche protagonista con George Clooney e Harvey Keitel. Due criminali in fuga rapiscono una famiglia e passano la notte in un covo di mostri.

Un colpo perfetto

Michael Caine e Demi Moore in un thriller nella Londra degli anni 60. Un addetto alle pulizie e una manager insoddisfatta si alleano per derubare la multinazionale per cui lavorano.

Hemingway&Gellhorn

Nicole Kidman e Clive Owen in una pellicola HBO che racconta l'appassionata love story fra il celebre scrittore e la giornalista Martha Gellhorn, sullo sfondo della guerra civile spagnola.

La stanza di Marvin

Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Diane Keaton e Robert De Niro in un toccante dramma. Colpita da una grave malattia, una donna tenta di riallacciare il legame con la sorella.

Se son rose

Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta una commedia su un eterno Peter Pan. Un cinquantenne single e' costretto dalla figlia a riallacciare i contatti con tutte le sue ex.

Il ladro di giorni

Guido Lombardi dirige un road movie con Riccardo Scamarcio e Massimo Popolizio. Uscito di prigione, Vincenzo riallaccia i rapporti con il figlio durante un viaggio dal nord fino in Puglia.

La conseguenza

Keira Knightley, Alexander Skarsgard e Jason Clarke in una love story proibita. Nella Germania del Dopoguerra, la moglie di un ufficiale britannico si innamora di un vedovo tedesco.

Dante's Peak - La furia dela montagna

Uno studioso scopre che un vulcano sta per eruttare mettendo in pericolo una città, ma gli viene impedito di dare l'allarme. Con P. Brosnan, L. Hamilton.

Io sono vendetta

Action-thriller con John Travolta. Ossessionato dai sensi di colpa in seguito alla morte brutale dell'amata moglie, Stanley Hill e' deciso a vendicarsi a tutti i costi attaccando gli assassini, i quali sono ancora in liberta'. L'uomo contatta l'ex socio Dennis, grazie al quale viene a scoprire alcuni segreti relativi all'operato di un governatore importante.

Crazy, Stupid, Love

La vita di Cal Weaver crolla improvvisamente quando la moglie Emily chiede il divorzio. Per costruirsi una nuova esistenza Cal si affida a Jacob Palmer, un noto playboy. Con i suoi insegnamenti Cal cerchera' di riconquistare la famiglia mentre Jacob, abbandonando i modi da dongiovanni, si lancera' in una relazione nuova e piu' matura con Hannah.

Classe Z

Il preside, i professori, i rappresentanti dei genitori e degli studenti sono riuniti in consiglio per decidere se procedere o meno con un provvedimento disciplinare nei confronti di Marco Andreoli, giovane professore di italiano che ha abbandonato la sua classe - la quinta H di un liceo scientifico romano - a poca distanza dall'esame di maturita'. Ma sono proprio i suoi ex studenti a irrompere nel consesso per difendere la reputazione del professor Andreoli e chiedere che venga reinserito nell'organico. E raccontano come la loro classe sia il ghetto in cui la "scuola come azienda" ha relegato i "diversi", ritenendoli spacciati.La scuola e' ricominciata ma con una novita': i ragazzi piu' turbolenti ed estroversi sono stati rimossi dalle loro rispettive classi e per loro e' stata istituita una nuova sezione tutta speciale.

