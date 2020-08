Venerdi 28 Agosto 2020 Sky Cinema HD, La riscossa delle nerd

Now You See Me 2 - I maghi del crimine

Torna la banda di illusionisti in un thriller con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Michael Caine e Morgan Freeman. I Quattro Cavalieri elaborano un piano per smascherare un corrotto magnate.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Hammamet

Gianni Amelio dirige Pierfrancesco Favino, premiato con il Nastro d'Argento 2020, per raccontare gli ultimi giorni di Bettino Craxi durante il suo esilio nella citta' tunisina.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il primo cavaliere

Sean Connery e Richard Gere in un'avventura ambientata nel Medioevo. Lancillotto viene incaricato da Re Artu' di salvare la sua promessa sposa Ginevra, rapita dal perfido Malagant.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

I tuoi, i miei e i nostri

Dennis Quaid e Rene' Russo nel remake di 'Appuntamento sotto il letto'. Helen e Frank, diciotto figli in due ed entrambi vedovi, si innamorano ma i loro pargoli sono contrari al matrimonio.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

L'immortale

Vendetta e redenzione in un action con Jean Reno. Un gangster marsigliese sopravvive miracolosamente a un terribile agguato e si mette alla ricerca degli aggressori.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Sei ancora qui

Thriller soprannaturale con Bella Thorne e Dermot Mulroney. In un mondo in cui un esperimento top secret ha cancellato il confine con l'Aldila', una ragazza viene minacciata da un fantasma.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Resta con me

Shailene Woodley e Sam Claflin contro la tempesta in una pellicola tratta da una storia vera. Durante una traversata in yacht sull'Oceano Pacifico, una coppia viene travolta da un uragano.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

I fantasmi d'Ismael

Mathieu Amalric, Marion Cotillard e Charlotte Gainsbourg nella storia di un regista che entra in crisi dopo l'inaspettato ritorno della moglie, a venti anni dalla sua scomparsa.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il colpo del cane

Edoardo Pesce e Silvia D'Amico nell'ardita commedia di Fulvio Risuleo. Due giovani dogsitter subiscono il furto di un bulldog da parte di un eccentrico veterinario: il dottor Mopsi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Finchè morte non ci separi

Thriller dall'ironia macabra con Samara Weaving, Adam Brody e Andie MacDowell. Una giovane sposa accetta di partecipare a un gioco dai risvolti grotteschi nella villa dei suoceri.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'agenzia dei bugiardi

Commedia di Volfango De Biasi con Giampaolo Morelli, Alessandra Mastronardi e Massimo Ghini. Il capo di un'agenzia che fornisce alibi agli adulteri si innamora della figlia di un cliente.

(SKY CINEMA PER TE HD ore 21.15/canale 311, SKY DTT canale 484)

Matrix Revolutions

Morpheus capisce che l'Uno e' in realta' un sistema di controllo ideato dagli architetti di Matrix. Mentre l'esercito di Zion combatte le sentinelle e le macchine, Neo e Trinity decidono di sfidare il nemico nel loro cuore, la Citta' delle Macchine.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Tekken

Nell'anno 2039, i territori che conosciamo non vengono piu' gestiti da governi, ma da corporazioni. La piu' potente di queste e' la Tekken comandata da Heihachi Mishima. La Tekken sponsorizza l'Iron Fist in cui i combattenti competono fino alla morte per la gloria suprema. Jin Kazama (John Woo) e' un lottatore di un quartiere alla periferia di Tekken, che decide di partecipare al torneo per vendicare la morte di sua madre.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

La riscossa delle nerd

Sam e Danielle sono all'ultimo anno di liceo, entrambe studentesse modello tanto da essere citate nell'annuario della scuola come due brave ragazze designate a presentare il discorso di fine anno.Sam e' una super mente scientifica ma rifiuta l'ammissione al prestigioso college Harward per questioni di budget. Danielle e' la reginetta della parola, amante delle poesie e dell'arte, che cresce con due mamme. Entrambe le ragazze si sentono frustrate dalla loro immagine cosi' pulita e noiosa e decidono di stravolgere la loro condizione sociale con una serata da sballo. Bastera' un week end per distruggere quanto costruito in anni e trovarsi nei guai ma le due amiche, ora popolari per gli sbagli e le bravate, comprenderanno che la vita e' un insieme di esperienze e che l'importante e' essere fedeli se stesse e che essere good girls non e' per nulla banale.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Caccia al tesoro

Ultimo lavoro come regista di C. Vanzina con Vincenzo Salemme. Una famiglia bisognosa e' in cerca di denaro per poter operare il nipotino di nove anni, gravemente malato. I parenti, allora, provano a chiedere un miracolo a San Gennaro, il quale, inaspettatemente, risponde alla loro richiesta.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)