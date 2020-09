Martedi 8 Settembre 2020 Sky Cinema HD, Remi

Remi

Daniel Auteuil in un'avventura tratta da un classico della letteratura per ragazzi. Un orfano di dieci anni scopre le sue origini viaggiando lungo la Francia insieme a un artista di strada.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Frankenstein Junior

Mel Brooks firma una memorabile parodia horror con Gene Wilder e Marty Feldman. Il brillante Dr. Frankenstein, erede del famoso barone, cerca di ripeterne il mostruoso esperimento.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Cattivissimo Me 3

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Alpha - Un'amicizia forte come la vita

Emozionante storia di crescita ambientata nella Preistoria. Ferito e isolato dopo una battuta di caccia, il giovane Keda affrontera' le insidie della natura insieme a un lupo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Oblivion

Tom Cruise, Morgan Freeman e Olga Kurylenko in un blockbuster di fantascienza. Terra, 2077: l'arrivo di una donna a bordo di un'astronave complica la missione di un riparatore di droni.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La regola delle 3 mogli

Segreti e false identità in un thriller al femminile. Dopo la morte del marito in un presunto incidente, Alison scopre con sgomento che l'uomo era sposato con altre due donne.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Mon Roi - Il Mio Re

Emmanuelle Bercot, miglior attrice a Cannes 2015, e Vincent Cassel in una tumultuosa love story. Ricoverata per un incidente, una donna ripercorre il rapporto con l'uomo della sua vita.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Wife - Vivere nell'ombra

Golden Globe a Glenn Close, al fianco di Jonathan Pryce in un dramma che scava nei segreti di una coppia sposata. La moglie di uno scrittore premio Nobel rivela una sconcertante verita'.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Quel Bravo Ragazzo

Esilarante commedia con 'Herbert Ballerina', Enrico Lo Verso e Tony Sperandeo. Lo sprovveduto Leone, figlio segreto di un boss mafioso, sconvolge le regole della 'famiglia'.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Gli Anni Più Belli

Gabriele Muccino dirige Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria per raccontare 40 anni di storia italiana attraverso la vita di quattro amici.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

5 è il numero perfetto

Toni Servillo, Valeria Golino e Carlo Buccirosso nell'opera prima di Igort, tratta da una sua graphic novel. Un ex sicario della camorra torna in azione dopo l'omicidio di suo figlio.

(SKY CINEMA PER TE HD ore 21.15/canale 311, SKY DTT canale 484)

300

Il re persiano Serse invia i suoi messaggeri ad esigere la sottomissione di Sparta; Leonida non accoglie la richiesta e si innesca cosi' la guerra contro l'Impero persiano. Gli Spartani, grazie alle tecniche militari ed alla loro tenacia, resistono al ricco esercito di Serse, anche se l'intervento degli Immortali del re persiano, provoca numerose perdite. Alle Termopili la battaglia infuria, ma gli Spartani non si lasciano piegare nonostante la superiorita' numerica dei Persiani sia innegabile.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

La mummia

Tom Cruise e Russell Crowe nello spettacolare reboot dell'omonima pellicola del 1932. Nick Morton, un mercenario che collabora con l'esercito, risveglia inavvertitamente una creatura millenaria, la mummia della principessa Ahmanet che, designata al trono d'Egitto, si lascio' accecare dall'ira stipulando un patto con il dio della morte Seth. Tornata in vita, Ahmanet progetta di servirsi di Nick per riacquistare i poteri e lanciare la sua terribile maledizione sull'intera umanita'.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Il filo nascosto

Vincitore di un Premio Oscar. Paul T. Anderson dirige un magistrale Daniel Day-Lewis nella Londra, anni Cinquanta. Reynolds Woodcock, celebre e ambito stilista britannico e' un lavoratore bulimico e uomo impossibile che dirige la sua maison con la sorella Cyril. Mr. Woodcock ha un debole per la bellezza che riconosce in una cameriera di un hotel, Alma. La giovane donna viene presto sedotta e segue l'uomo a Londra diventandone la musa. La vita di Reynolds, "cucita su misura" e cosi' ben controllata e pianificata, viene ora stravolta dall'amore.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

La scuola più bella del mondo

La scuola media toscana "Giovanni Pascoli" e' in competizione per il premio di migliore istituto e il preside per aggiudicarsi la vittoria decide di invitare la classe di una scuola di Accra, capitale del Ghana. Con la complicita' del correttore automatico del motore di ricerca, il bidello manda erroneamente l'invito ad una scuola campana.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)