Martedi 22 Dicembre 2020 Sky e Premium Cinema, La Belle Epoque

Mark Wahlberg e Kurt Russell in un disaster movie da una storia vera. 20 aprile 2010, Golfo del Messico: un'esplosione su una piattaforma petrolifera causa una catastrofe senza precedenti.

La Belle Epoque

Daniel Auteuil in una commedia nostalgica con Doria Tillier e Fanny Ardant. Un disegnatore disilluso si affida a un'agenzia in grado di inscenare l'epoca in cui i clienti desiderano vivere.

Il Figlio di Babbo Natale

Favola natalizia dagli autori di 'Galline in fuga'. Un guasto all'astronave-slitta impedisce a Babbo Natale di consegnare il dono a una bambina. Suo figlio Arthur correra' ai ripari.

Stardust

Avventurosa fiaba fantasy con Michelle Pfeiffer, Charlie Cox e Robert De Niro. Un ragazzo entra in un regno magico per catturare la stella cadente che ha promesso alla sua amata.

Rambo - Last Blood

Quinto capitolo della saga con Sylvester Stallone. In Messico per salvare la nipote rapita, Rambo sfida una banda di criminali implicati nel commercio sessuale di ragazze.

Noi

Il regista di 'Scappa - Get Out' dirige Lupita Nyong'o in un horror sul tema del doppio. Durante le vacanze estive, i componenti di una famiglia vengono perseguitati dai loro sosia.

7 ore per farti innamorare

Giampaolo Morelli dirige e interpreta una commedia romantica con Serena Rossi e Diana Del Bufalo. Un giornalista segue un corso di 'arte del rimorchio' per riconquistare la sua ex.

La mia vita con Johan F. Donovan

Xavier Dolan dirige Kit Harington e Natalie Portman in un'opera sul tema del divismo. Un giovane attore ripercorre il suo controverso rapporto epistolare con una star della televisione.

Un weekend da bamboccioni

Adam Sandler, Chris Rock, Kevin James e Salma Hayek in una commedia nostalgica. Cinque vecchi amici rivivono i tempi della gioventu' durante un weekend all'insegna del divertimento.

Cops - Una banda di poliziotti | Produzione Sky Original

Ep 2 La stretta dell'Anaconda - Divertimento assicurato con la commedia in due parti targata Sky Original diretta da Luca Miniero con un grande cast guidato da Claudio Bisio.

In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon

Road movie con Shia LaBeouf e Dakota Johnson. Un ragazzo con la sindrome di Down coinvolge un'assistente sociale e un criminale nel suo sogno di diventare wrestler

Shining

Basato sul romanzo di Stephen King, e' uno dei piu' celebri film del maestro Kubrick, con Jack Nicholson. Jack Torrance, scrittore in crisi, accetta di fungere da custode, durante la stagione invernale, dell'immenso e deserto Hotel Overlook, sulle Montagne Rocciose. Accompagnato dalla sua famiglia, si trova di fronte ad agghiaccianti visioni. Jack e Stanley sente il male del mondo e lo assorbe, non sa difendersi , diventa il male , Wendy e Danny simboleggiano il bene, hanno in loro gli anticorpi per una riconciliazione.

Hunger Games - Il canto della rivolta: parte 1

I 75esimi Hunger Games sono terminati: la resistenza e' riuscita a prelevare Katniss e alcuni concorrenti portandoli al distretto 13, ma Peeta non e' tra questi. Suo malgrado Katniss e' diventata il simbolo della ribellione, e la sua immagine viene usata per convincere tutti gli altri distretti a ribellarsi e unirsi nella guerra contro la capitale. Ma anche Snow sta sfruttando l'influenza di Peeta come volto del potere.

Amori e incantesimi

Le sorelle Owens, Sally e Gillian, Sandra Bullock e Nicole Kidman, appartengono ad una famiglia di streghe e si dice che chiunque si innamori di una di loro sia destinato a morire. Se Sally cerca di condurre una vita normale, Gillian passa con disinvoltura da una relazione all'altra.

Il ricco, il povero e il maggiordomo

Esilarante film campione d'incassi con il noto trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Giacomo, ricco broker milanese, subisce un tracollo finanziario che porta sul lastrico lui e Giovanni, il suo fido maggiordomo. I due trovano nel povero e scansafatiche Aldo la risoluzione dei loro problemi.

