Sabato 2 Gennaio 2021 Sky e Premium Cinema, After

Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford nel film romantico dal best seller di Anna Todd. Una ragazza al primo anno di college s'innamora follemente di un tenebroso collega universitario.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il Mistero Henri Pick

Fabrice Luchini in un'ironica commedia su uno scrittore misterioso. Un critico letterario intraprende un viaggio in Bretagna per chiarire il giallo di un pizzaiolo, autore di un bestseller.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Babbo bastardo

Billy Bob Thornton in una commedia prodotta dai fratelli Coen. Un ladro alcolista trova lavoro come Babbo Natale in un centro commerciale, ma il suo obiettivo e' svaligiare i negozi.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303, SKY DTT canale 472)

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato

Gene Wilder in un inno alla fantasia, dal romanzo di Roald Dahl. Lo stravagante Willy Wonka accompagna cinque bambini in un tour all'interno della sua inaccessibile fabbrica di dolciumi.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Terminator - Destino oscuro

James Cameron produce il sesto capitolo che riunisce 'Schwarzie' e Linda Hamilton, al fianco di Mackenzie Davis. Il modello di cyborg Rev 9 arriva dal futuro per uccidere una ragazza.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Petra Ep. 1 e 2

Paola Cortellesi in 4 storie in giallo dirette da Maria Sole Tognazzi. Genova: alcuni stupri costringono l'ispettore Petra Delicato a lavorare con il vice ispettore Antonio Monte. Petra e Antonio indagano sul ritrovamento di un corpo. Un'addestratrice e un veterinario li aiuteranno.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Stregata dalla Luna

Tre Oscar per una romantica commedia con Cher, Nicolas Cage, Danny Aiello e Olympia Dukakis. New York: una vedova italo-americana, in procinto di risposarsi, si innamora del futuro cognato.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Wedding Guest - L'osipite sconosciuto

Dev Patel (The Millionaire) in un thriller diretto da Michael Winterbottom. Un sicario pakistano rapisce una sposa la notte prima delle nozze. Il motivo della sua missione e' sconcertante.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Un'occasione da Dio

Terry Jones dirige Simon Pegg e Kate Beckinsale in un'avvincente fantacommedia. Gli alieni invadono la Terra ma concedono a un uomo poteri illimitati per tentare di salvare il pianeta.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Odio l'estate

Aldo, Giovanni e Giacomo nella commedia di successo di Massimo Venier. Per un errore, tre famiglie sono costrette a passare insieme le vacanze estive nella stessa casa al mare.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Fuga per la vittoria

Sylvester Stallone, Michael Caine e Pele' nel cult di John Huston. I prigionieri di un lager sfidano i soldati nazisti in una partita di calcio sperando di approfittarne per evadere.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Wonder Woman

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un'isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all'uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprira' i suoi poteri e il suo vero destino. Con Gal Gadot, Chris Pine

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Motherless Brooklyn - I segreti di una città

Lionel, Edward Norton, e' l'aiutante del detective privato Frank Milla, Bruce Willis, che l'ha raccolto da un orfanotrofio quando aveva sei anni e si e' sempre preso cura dl lui. Lo chiamava semplicemente Brooklyn, Brooklyn senza madre (da qui il titolo del film). Lionel e' affetto dalla sindrome di Tourette, che gli fa dire all'improvviso frasi fuori luogo, e che non riesce a contenere. Quando Frank viene ucciso, Lionel si improvvisa davvero detective, e, con i pochi indizi che ha prova a scoprire chi e' il colpevole. Sulla sua strada trova un'affascinante attivista afroamericana, Gugu Mbatha-Raw, da proteggere, e una storia molto piu' grande di lui, una storia di corruzione e di potere.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Walking on Sunshine

Musical romantico con Giulio Berruti ("Tutte lo vogliono") che rispolvera le hit anni '80. Le due sorelle Taylor e Maddie sono innamorate, all'insaputa l'una dell'altra, dello stesso uomo, l'affascinante Raf, che ignaro della parentela delle due, ha avuto una breve quanto intensa avventura estiva con la prima e ora sta per sposarsi con la seconda.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Din Don - Una parrocchia in due

Donato e' un manager cialtrone che, per sfuggire ad un boss a cui deve 90 mila euro, chiede aiuto allo zio vescovo per saldare il debito. Lo zio rifiuta e gli chiede di consegnare una lettera al parroco di Roccasecca, in cui viene annunciato l'arrivo di un nuovo prete. Furbescamente Donato si presenta a Don Dino fingendo di essere lui il nuovo arrivato, Don Donato. La parrocchia sta vivendo un momento difficile e i fedeli sono pochissimi. Nonostante non conosca le basi dell'essere prete, Don Donato tra piccole e grandi bugie comincia a integrarsi nella comunita'. Con Enzo Salvi, Maurizio Battista

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)