Martedi 24 Ottobre 2023 Sky Cinema e NOW, Un boss in salotto

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Un boss in salotto

Commedia con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo e Luca Argentero. La vita di una donna napoletana, da 15 anni a Bolzano, viene sconvolta dall'arrivo del fratello camorrista.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Glory - Uomini di gloria

3 Oscar a un war-movie con Denzel Washington e Morgan Freeman. Guerra di Secessione Americana: un reggimento nordista composto da ex schiavi di colore si scontra con le truppe sudiste.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Scream

Melissa Barrera, Jenna Ortega e Courteney Cox nel sesto capitolo della saga horror. I superstiti della strage di Woodsboro traslocano a New York, ma Ghostface continua a perseguitarli.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il cacciatore e la regina di ghiaccio

Prequel di 'Biancaneve e il cacciatore' con Charlize Theron, Chris Hemsworth e Jessica Chastain. Un cacciatore e una guerriera difendono la Terra incantata da due streghe maligne.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

21

Kevin Spacey in un thiller di Robert Luketic. Applicando infallibili formule matematiche al gioco del Black Jack, un insegnante guida un gruppo di studenti alla conquista di Las Vegas.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Hanging Sun - Sole di mezzanotte

Dal romanzo di Jo Nesbo, Sky Original di Francesco Carrozzini con Alessandro Borghi. In fuga verso l'estremo Nord, John conosce Lea e Caleb, unica speranza di salvezza da un destino segnato.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La sposa fantasma

Eva Longoria e Paul Rudd in una commedia romantica dalle sfumature soprannaturali. Per comunicare con la fidanzata morta, Henry si rivolge a una medium ma finisce per innamorarsene.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La leggenda del pianista sull'oceano

Giuseppe Tornatore adatta il testo di Alessandro Baricco nel film con Tim Roth sulla storia di un orfano, nato e cresciuto su una nave. Golden Globe alle musiche di Ennio Morricone.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Confess, Fletch

John Hamm in una commedia che rilancia il reporter investigativo interpretato da Chevy Chase negli anni 80. Fletch indaga su un furto d'arte in Italia, ma viene accusato di omicidio.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Magic Mike - The Last Dance

Steven Soderbergh dirige Channing Tatum e Salma Hayek nel capitolo finale della trilogia. Caduto in disgrazia, l'ex spogliarellista riceve una proposta indecente da una focosa miliardaria.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Una preghiera prima dell'alba

Joe Cole in un action cruento ispirato a una storia vera. Il boxer inglese Billy Moore, dedito ai combattimenti clandestini in Thailandia, finisce in uno dei carceri piu' spietati del paese.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)