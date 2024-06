Guida TV Sky Cinema e NOW: 12 Soldiers, Martedi 4 Giugno 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, va in onda "12 Soldiers", un war-movie con Chris Hemsworth e Michael Shannon, tratto da una storia vera. Il film narra la vicenda di una squadra speciale statunitense che, dopo l'11 settembre, sbarca in Afghanistan per organizzare la guerra contro Al Qaeda. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, puoi vedere "Maria Regina di Scozia", un biopic con Saoirse Ronan e Margot Robbie. La trama segue Maria Stuarda che, lasciata la corona di Francia, torna in patria per rivendicare il trono su cui siede Elisabetta I. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, viene trasmesso "(Im)perfetti criminali", un'action-comedy Sky Original diretta da Alessio Maria Federici. La storia segue quattro guardie giurate che progettano un colpo grosso in gioielleria per aiutare uno di loro, tra sorprese e colpi di scena.

12 Soldiers

Chris Hemsworth e Michael Shannon in un war-movie tratto da una storia vera. Dopo l'11 settembre, una squadra speciale Usa sbarca in Afghanistan per organizzare la guerra contro Al Qaeda.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Maria Regina di Scozia

Saoirse Ronan e Margot Robbie in un biopic alla corte d'Inghilterra. Maria Stuarda lascia la corona di Francia e torna in patria per rivendicare il trono su cui siede Elisabetta I.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

(Im)perfetti criminali

Action-comedy Sky Original di Alessio Maria Federici. Quattro guardie giurate progettano un colpo grosso in gioielleria per aiutare uno di loro. Non mancheranno sorprese e colpi di scena.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Molly Moon e l'incredibile libro dell'ipnotismo

Dal bestseller per ragazzi di Georgia Byng, una commedia nel segno della magia. L’orfana Molly impara l'arte dell'ipnosi da un antico libro, ma il suo potere diventerà incontrollabile.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Godzilla

Dal regista di "Independence Day", il kolossal di fantascienza che riporta in vita il mitico mostro giapponese. Un enorme rettile, generato da test nucleari, semina terrore a New York.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Scream

Quinto capitolo della saga con Neve Campbell e Courteney Cox. Ghostface torna a uccidere senza pietà. Lo sceriffo chiede aiuto ai superstiti del massacro che sconvolse Woodsboro in passato.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Tutti amano Jeanne

Romantica commedia con Blanche Gardin e Laurent Lafitte. In viaggio verso Lisbona per vendere la casa della madre defunta, una donna depressa ritrova un amico stravagante.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Living

Nomination agli Oscar 2023 per la sceneggiatura di Kazuo Ishiguro e per Bill Nighy nel remake del film di Kurosawa. Londra, 1952: un burocrate, malato terminale, decide di riscattarsi.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Una spia e mezzo

Action-comedy con Dwayne Johnson e Kevin Hart. Un agente della Cia trascina un ex compagno di scuola nell'avventuroso e pericoloso mondo dello spionaggio internazionale.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Succede anche nelle migliori famiglie

Commedia degli equivoci di e con Alessandro Siani e con Cristiana Capotondi e Dino Abbrescia. La vita apparentemente perfetta di una famiglia viene destabilizzata dalla morte del padre

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La finestra sul cortile

James Stewart e Grace Kelly nel thriller voyeuristico di Alfred Hitchcock. Un fotoreporter costretto all’immobilità spia i vicini del palazzo di fronte e diventa il testimone di un delitto.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)