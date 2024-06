Guida TV Sky Cinema e NOW: La Figlia del Prigioniero, Giovedi 6 Giugno 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, va in onda "La figlia del prigioniero", una commovente storia di redenzione in cui un uomo lotta per ritrovarsi con i suoi familiari e proteggerli da un passato violento. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, puoi vedere "Questione di tempo". Domhnall Gleeson e Rachel McAdams sono i protagonisti di una commedia romantica diretta da Richard Curtis, in cui Tim, a 21 anni, scopre di poter viaggiare nel tempo e usa questa abilità per sistemare la sua vita. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, va in onda "Se Dio vuole", una commedia con Marco Giallini e Alessandro Gassmann. La storia racconta di un cardiochirurgo ateo che entra in crisi quando il figlio annuncia di voler diventare sacerdote.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, puoi guardare "Il mio amico Nanuk". Un film avventuroso che narra il viaggio di un ragazzo attraverso i ghiacci dell'Artico per riportare un cucciolo d'orso polare dalla madre. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, c'è "Robin Hood". Diretto da Ridley Scott e interpretato da Russell Crowe e Cate Blanchett, il film racconta la storia di un arciere che, tornato in patria dopo aver combattuto per l'Inghilterra, si ribella all'usurpatore del trono di re Riccardo I. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, viene trasmesso "Match Point", un capolavoro di Woody Allen con Scarlett Johansson e Jonathan Rhys-Meyers. La trama segue un maestro di tennis a Londra che, promesso sposo di un'aristocratica, si innamora di una ragazza americana.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, va in onda "Romantiche". Scritto, diretto e interpretato da Pilar Fogliati, il film presenta quattro protagoniste di diversa estrazione sociale che si muovono nella Roma di oggi. Nel cast figurano Diane Fleri, Giovanni Toscano e altri, con una colonna sonora firmata da Levante. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, puoi vedere "C'era una volta il West". Henry Fonda e Claudia Cardinale sono i protagonisti del western di Sergio Leone, che segue un magnate delle ferrovie che ingaggia un killer per impadronirsi del terreno di un'ex prostituta. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, c'è "Non sposate le mie figlie!", una commedia sui matrimoni misti. I coniugi Verneuil, dopo aver visto tre figlie sposarsi con un arabo, un ebreo e un cinese, scoprono che la quarta si è finalmente innamorata.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, viene trasmesso "Jumanji". Un'avventura fantasy con Robin Williams in cui due ragazzi rimangono intrappolati nei pericolosi labirinti di un gioco da tavolo e devono affrontare ogni tipo di insidia per liberarsi. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, puoi vedere "First Man - Il primo uomo". Ryan Gosling interpreta Neil Armstrong nel biopic di Damien Chazelle, che racconta la storia della missione spaziale americana che portò alla conquista della Luna negli anni '60.

