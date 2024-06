Guida TV Sky Cinema e NOW: Dieci Minuti, Giovedi 13 Giugno 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, va in onda "Dieci minuti". Diretto da Maria Sole Tognazzi e interpretato da Barbara Ronchi e Margherita Buy, il film racconta la storia di Bianca, che per superare una crisi esistenziale, decide di dedicare dieci minuti al giorno a nuove esperienze. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, puoi vedere "Era mio figlio". Questo film, con un cast eccezionale, racconta la vera storia del paracadutista William Pitsenbarger. Trent'anni dopo la guerra in Vietnam, i suoi genitori chiedono al Pentagono di assegnargli la medaglia d’onore. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, c'è "Quo vado?", la commedia dei record di Checco Zalone. In questo film, Zalone ironizza sul mito del posto fisso raccontando la storia di un impiegato statale disposto a tutto per non essere licenziato, vagando da un capo all'altro del mondo.

Su Sky Cinema Family HD alle 20:55 sul canale 304, va in onda "Harry Potter e la pietra filosofale". Questo è il primo capitolo della saga, in cui il giovane Harry Potter, interpretato da Daniel Radcliffe, scopre di avere poteri speciali e inizia la sua avventura alla scuola di magia di Hogwarts, affrontando il malvagio Voldemort. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, puoi vedere "Accident Man". Basato sulla graphic novel di Pat Mills, il film con Scott Adkins racconta la storia di un abile killer che è famoso per far sembrare i suoi omicidi degli incidenti, ma che deve fare i conti con l'assassinio di una persona amata. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, c'è "La casa del terrore". Questo teen horror, prodotto da Eli Roth, segue sei ragazzi che entrano in una casa adibita a escape room durante Halloween, solo per ritrovarsi prigionieri di una banda di aguzzini ossessionati da pratiche macabre.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, va in onda "Un'ottima annata - A Good Year". Diretto da Ridley Scott, il film con Russell Crowe e Marion Cotillard racconta la storia di un cinico broker londinese che riceve in eredità una vigna in Provenza, dove ritrova il senso della vita. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, viene trasmessa "Alfredino - Una Storia Italiana". Questa serie Sky Original, diretta da Marco Pontecorvo e con Anna Foglietta, ripercorre la tragedia del piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo a Vermicino nel 1981. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, puoi vedere "Campioni". Diretto da Bobby Farrelly e interpretato da Woody Harrelson, questo film racconta la storia di un irascibile coach di basket condannato ai servizi sociali che si trova ad allenare una squadra di ragazzi disabili.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, va in onda "Jumanji - The Next Level". Questo sequel campione d'incassi con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan segue Spencer che si rituffa dentro Jumanji, costringendo i suoi amici a sfidare pericoli ignoti per riportarlo indietro. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, c'è "Joika - A un passo dal sogno". Questo biopic con Diane Kruger e Talia Ryder racconta la storia vera della quindicenne Joy Womack, che insegue il sogno di essere ammessa al Bolshoi di Mosca.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Dieci minuti

Maria Sole Tognazzi dirige Barbara Ronchi e Margherita Buy in una storia di rinascita. Per superare una crisi esistenziale, Bianca dedica dieci minuti al giorno a nuove esperienze.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Era mio figlio

Un cast eccezionale per la vera storia del paracadutista William Pitsenbarger. A 30 anni dalla guerra in Vietnam, i suoi genitori chiedono al Pentagono di assegnargli la medaglia d’onore.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Quo vado?

La commedia dei record di Checco Zalone che ironizza sul mito del posto fisso. Disposto a tutto per non esser licenziato, un impiegato statale vagherà da un capo all'altro del mondo.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Harry Potter e la pietra filosofale

Primo capitolo della saga con Daniel Radcliffe. Dotato di poteri speciali, il piccolo Harry Potter inizia la sua avventura alla scuola di magia di Hogwarts e affronta il malvagio Voldemort.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 20.55/canale 304)

Accident Man

Scott Adkins in un action dalla graphic novel di Pat Mills. Un abile killer, famoso per far sembrare i suoi omicidi degli incidenti, deve fare i conti con l'assassinio di una persona amata.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La casa del terrore

Teen horror prodotto da Eli Roth. Halloween: sei ragazzi entrano in una casa adibita a escape room e si ritrovano prigionieri di una banda di aguzzini, ossessionati da una pratica macabra.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Un'ottima annata - A Good Year

Russell Crowe 'alza il calice' in una commedia di Ridley Scott con Marion Cotillard. Un cinico broker londinese riceve in eredità una vigna in Provenza dove ritroverà il senso della vita.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Alfredino - Una Storia Italiana

La serie Sky Original di Marco Pontecorvo, con Anna Foglietta, che ripercorre la tragedia del piccolo Alfredo Rampi caduto in un pozzo a Vermicino nel 1981.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Campioni

Bobby Farrelly dirige Woody Harrelson in una commedia sulla redenzione. Condannato ai servizi sociali, un irascibile coach di basket si trovera' ad allenare una squadra di ragazzi disabili.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Jumanji - The Next Level

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan nel sequel campione d'incassi. Spencer si rituffa dentro Jumanji e i suoi amici sfidano pericoli ignoti per riportarlo indietro.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Joika - A un passo dal sogno

Nel tempio della danza con Diane Kruger e Talia Ryder in un'appassionante storia vera. Nel biopic Joika - A un passo dal sogno, la quindicenne Joy Womack insegue il sogno di essere ammessa al Bolshoi di Mosca.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)