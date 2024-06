Guida TV Sky Cinema e NOW: We Are Marshall, Venerdi 14 Giugno 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, va in onda "We Are Marshall". Diretto da McG, questo film emozionante racconta la storia vera di un allenatore, interpretato da Matthew McConaughey, che cerca di ricostruire la squadra di football della Marshall University dopo un tragico incidente aereo che ha devastato la squadra e la comunità. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, puoi vedere "Mon Crime - La Colpevole Sono Io". Questa storia segue Madeleine Verdier, un'attrice squattrinata accusata dell'omicidio di un famoso produttore. Con l'aiuto della sua migliore amica, dimostra la sua innocenza e viene assolta per legittima difesa. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, c'è "Benvenuto Presidente!". In questa commedia diretta da Riccardo Milani, Claudio Bisio interpreta un montanaro patito di pesca che, per un caso di omonimia, viene eletto Presidente della Repubblica, creando una serie di situazioni comiche.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, va in onda "Harry Potter e la camera dei segreti". Nel secondo capitolo della saga, il giovane mago Harry Potter affronta una diabolica presenza che pietrifica le sue vittime e scopre il segreto di una stanza misteriosa all'interno della scuola di magia di Hogwarts. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, puoi vedere "Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana". Questo action movie diretto da Tony Scott vede Denzel Washington e John Travolta in un intenso confronto quando un treno della metropolitana viene preso in ostaggio da uomini armati che chiedono un ingente riscatto. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, c'è "Topaz". In questo spy-thriller di Alfred Hitchcock, un agente segreto francese in missione per conto della CIA scopre l'esistenza di missili sovietici a Cuba, portando a un intrigo da Guerra Fredda.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, va in onda "Ragione e sentimento". Diretto da Ang Lee e basato sul romanzo di Jane Austen, il film racconta la storia di due sorelle che cercano marito nell'Inghilterra dell'Ottocento. Il film ha vinto l'Oscar per la miglior sceneggiatura e l'Orso d'oro a Berlino. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, puoi vedere "La leggenda del pianista sull'oceano". Questo film di Giuseppe Tornatore, basato sul testo di Alessandro Baricco, racconta la storia di un orfano nato e cresciuto su una nave. Le musiche di Ennio Morricone hanno vinto il Golden Globe. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, c'è "Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills 2". Questo sequel segue Axel Foley, un poliziotto di Detroit interpretato da Eddie Murphy, mentre collabora con i suoi amici poliziotti californiani per risolvere nuovi crimini.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, viene trasmesso "Dieci minuti". Diretto da Maria Sole Tognazzi, il film racconta la storia di Bianca, interpretata da Barbara Ronchi, che dedica dieci minuti al giorno a nuove esperienze per superare una crisi esistenziale. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, va in onda "Era mio figlio". Questo film racconta la vera storia del paracadutista William Pitsenbarger, con un cast eccezionale che include Sebastian Stan, Christopher Plummer e William Hurt. Trent'anni dopo la guerra in Vietnam, i genitori di Pitsenbarger chiedono al Pentagono di assegnargli la medaglia d’onore.

