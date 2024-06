Guida TV Sky Cinema e NOW: Men in Black: International, Mercoledi 19 Giugno 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) c'è un'ampia selezione di film per tutti i gusti. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai seguire "Men in Black: International" con Chris Hemsworth e Tessa Thompson, dove Molly realizza il suo sogno di entrare nell'agenzia segreta e deve smascherare una spia nella filiale di Londra. Su Sky Cinema Due HD, nello stesso orario sul canale 302, c'è "Lacci", un dramma familiare diretto da Daniele Luchetti con Luigi Lo Cascio e Alba Rohrwacher, che racconta la storia di una coppia che si separa per l’infedeltà dell’uomo, ma il loro legame non si dissolve mai del tutto.

Su Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, potrai vedere "Top Gun", il celebre film d'azione con Tom Cruise che interpreta un pilota di caccia in crisi dopo la morte di un amico. Per chi cerca una commedia familiare, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304 c'è "Senti chi parla 2", con John Travolta e Kirstie Alley. Su Sky Cinema Action HD, alla stessa ora sul canale 305, c'è "The Next Three Days", un thriller diretto da Paul Haggis con Russell Crowe che si trasforma in criminale per far evadere la moglie accusata ingiustamente di omicidio.

Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, puoi immergerti in "L'esorcista - Il credente", il sesto film della saga horror in cui due ragazze entrano in contatto con un'entità maligna. Se preferisci una commedia romantica, su Sky Cinema Romance HD, sempre alle 21:00 sul canale 307, c'è "Se sei così, ti dico sì" con Emilio Solfrizzi e Belen Rodriguez. Per un classico adattato, su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, c'è "Oliver Twist" di Roman Polanski, con Ben Kingsley, che racconta le avventure di un orfanello nella Londra dell'Ottocento.

Su Sky Cinema Comedy HD, alla stessa ora sul canale 309, potrai vedere "The Estate", una commedia in cui due sorelle cercano di conquistare la loro zia malata terminale nella speranza di diventare le beneficiarie della sua eredità.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, potrai vedere "Diabolik, chi sei?", il capitolo finale della trilogia dei Manetti Bros., e "Il talento di Mr. Ripley", un thriller con Matt Damon basato sul romanzo di Patricia Highsmith.

Men in Black: International

Chris Hemsworth e Tessa Thompson nel quarto capitolo della saga. Molly corona il sogno di entrare nell'agenzia segreta. Al fianco di un collega deve smascherare una spia nella filiale di Londra.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Lacci

Luigi Lo Cascio, Alba Rohrwacher, Silvio Orlando e Laura Morante nel dramma familiare di Daniele Luchetti. Una coppia si lascia per l’infedeltà dell’uomo, ma il loro legame non si dissolve.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Top Gun

L'action che ha consacrato Tom Cruise. Un pilota di caccia va in crisi quando causa la morte di un amico. Ne uscirà grazie a una donna. Oscar e Golden Globe per la migliore canzone.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Senti chi parla 2

John Travolta, Kirstie Alley e la voce di Paolo Villaggio nel sequel della commedia di successo. L'arrivo della sorellina Julie scatena la spassosa gelosia del piccolo Mickey.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Next Three Days

Paul Haggis dirige un thriller con Russell Crowe, Elizabeth Banks e Liam Neeson. Un uomo si trasforma in criminale per far evadere la moglie, accusata ingiustamente di omicidio.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

L'esorcista - Il credente

David Gordon Green firma il sesto film della saga, sequel diretto dell'horror del 1973. La tredicenne Angela si inoltra nel bosco insieme a un'amica per comunicare con la madre defunta attraverso un rito magico, ma le due ragazze entrano in contatto con un'entità maligna.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Se sei così, ti dico sì

Emilio Solfrizzi e Belen Rodriguez in una commedia romantica. Un cantante pugliese, ormai dimenticato, torna al successo grazie all'incontro con la top model del momento.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Oliver Twist

Classico di Charles Dickens adattato da Roman Polanski con Ben Kingsley. Nella Londra dell'800, un orfanello affronta le insidie della metropoli e viene assoldato dal losco Fagin.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

The Estate

Due sorelle tentano di conquistare la loro zia malata terminale e difficile da accontentare nella speranza di diventare le beneficiarie della sua ricca proprietà.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Diabolik, chi sei?

Capitolo finale della trilogia dei Manetti Bros. con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci. Diabolik e Ginko si mettono sulle tracce di una banda criminale.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il talento di Mr. Ripley

Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow nel thriller tratto dal romanzo di Patricia Highsmith. Incaricato da un magnate di riportare a casa il figlio fuggito in Italia, un uomo è coinvolto in un intrigo dalle tragiche conseguenze. Dal regista premio Oscar de "Il paziente inglese".

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)